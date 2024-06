Natascha Strobl und der Klimawandel als genozidales Projekt

Im Mai 2013 habe ich über eine iden­ti­tä­re Stör­ak­ti­on eines Vor­trags von Strobl an der Wie­ner Uni berich­tet. Beim Wie­der­le­sen fällt mir auf, wie sehr sich die Zei­ten geän­dert haben. Damals war es noch mög­lich, daß sich ein knap­pes Dut­zend rech­ter Akti­vis­ten in eine lin­ke Ver­an­stal­tung ein­schleu­sen konn­te, inklu­si­ve Mar­tin Sell­ner, ver­steckt unter einem Kapu­zen­pul­li und einer schwar­zen Perücke.

Ich nann­te ihn damals aus irgend­ei­nem Grund nicht beim Namen. Jeden­falls war er es, der mit einem brei­ten Sell­ner­grin­sen im Gesicht die Akti­on “Gel­be Rosen für Nata­scha” eröffnete:

Kurz nach Beginn des Vor­trags kam wie bestellt ein Akti­vist nach vor­ne, zog die Faschings­pe­rü­cke vom Kopf und streck­te der Vor­tra­gen­den Nata­scha Strobl mit komö­di­an­tisch-galan­ter Ges­te eine gel­be Plas­tik­ro­se ent­ge­gen. “Wenn Sie auch ein­mal mit uns und nicht nur über uns reden wol­len, so laden wir Sie herz­lich zu unse­rem Stamm­tisch ein.” Die Dop­pel­ma­gis­tra war zwar, wie sie ein­gangs mit­teil­te, auf Stö­run­gen vor­be­rei­tet, man konn­te ihr aber anse­hen, daß auch sie sich ein Schmun­zeln nicht ver­bei­ßen konn­te. Die Rose wur­de (erwar­tungs­ge­mäß) ver­schmäht, der Über­brin­ger hin­aus­ge­schmis­sen, aber im Lauf der nächs­ten hal­ben Stun­de folg­ten ihm tröpf­chen­wei­se acht wei­te­re Quäl­geis­ter mit Blu­men und Ein­la­dun­gen, die tap­fer dem­sel­ben initia­ti­schen Schick­sal entgegenschritten.

Ich setz­te mich damals in die ers­te Rei­he, ohne mich selbst an der Akti­on zu betei­li­gen (für alle Fäl­le hat­te ich jedoch eine rote Rose ein­ge­steckt), und obwohl mich Strobl und ihr Ko-Refe­rent (war es Bruns?) erkann­ten und min­des­tens drei­mal dem Publi­kum mit­teil­ten, daß einer der Schur­ken, des­sen (alte) Por­trät-Gra­fik vom Blog der Sezes­si­on mehr­fach an Lein­wand proi­j­ziert wur­de, leib­haf­tig anwe­send sei, wur­de ich weder direkt “geoutet” (“Da, da sitzt Licht­mesz!!”) noch hin­aus­ge­schmis­sen oder auch nur ange­pö­belt. Heut­zu­ta­ge wären die Hemm­schwel­len wohl weit­aus geringer.

Die Akti­on lief ab wie eine Kaba­rett­num­mer. Seit­her kann ich ihr nicht so recht abkau­fen, daß sie sich tat­säch­lich “von Rech­ten” so ernst­haft bedroht fühlt, wie sie immer wie­der behaup­tet hat.

Den Inhalt des Vor­trags faß­te ich so zusammen:

Gesamt­lin­ke gut, “Mit­te” ten­den­zi­ell böse, weil ten­den­zi­ell rechts, Rech­te gesamt­bö­se, Lin­ke im hel­den­haf­ten Dau­er­wi­der­stand. Dar­aus resul­tie­ren die übli­chen Wider­sprü­che: einer­seits sei die­se “Mit­te” aus Kro­nen­zei­tungs­le­sern nun poten­zi­ell qua­si-faschis­to­id, ande­rer­seits sei­en die eben­falls faschis­to­iden Iden­ti­tä­ren iso­liert und unbe­deu­tend. Zumin­dest sind sie offen­bar bedeu­tend genug, daß in Wien am lau­fen­den Band Vor­trä­ge über sie gehal­ten wer­den; das ist ein Hap­pen, der gie­rig von allen ver­schlun­gen wird, die eine Berufs­an­ti­fan­ten-Kar­rie­re ins Auge gefaßt haben.

Dar­an hat sich bis heu­te nichts geän­dert. „Links“ steht in Stro­bls Kos­mos für das abso­lut Gute, „rechts“ für das abso­lut Böse. Mit einem sol­chen Para­me­ter ist es nicht schwie­rig, auch gemä­ßig­te Sys­tem­par­tei­en und Akteu­re zu „radi­ka­li­sier­ten Kon­ser­va­ti­ven“ zu erklären.

Die Kro­nen­zei­tung, damals noch Syn­onym für ten­den­zi­ell rechts­po­pu­lis­ti­schen Bou­le­vard (ich pfleg­te sie scherz­haft als “Kat­echon” unter den öster­rei­chi­schen Leit­me­di­en zu bezeich­nen, obwohl das schon 2013 nicht mehr so recht stimm­te), ist inzwi­schen weit nach links gerückt, auch wenn Andre­as Möl­zer immer noch eine Kolum­ne schrei­ben darf, bezeich­nen­der­wei­se mar­kiert mit dem Titel “Ande­rer­seits”.

Im Juli 2023 tauch­te Strobl, nun­mehr Bera­te­rin für den SPÖ-Spit­zen­mann Andre­as Babler, schließ­lich in der Kro­ne als “Poli­to­lo­gin“ und „Exper­tin für Rechts­extre­mis­mus“ auf, um dem inter­es­sier­ten Bür­ger den rät­sel­haf­ten „Zulauf zu rech­ten Par­tei­en“ zu erklä­ren, natür­lich ohne jeg­li­che Erwäh­nung ihrer eige­nen Her­kunft aus dem links­extre­men Akti­vis­mus. In der unhin­ter­frag­ten “Expertinnen”-Rolle war sie auch schon des Öfte­ren im ORF, auf FM4 oder oe24 zu hören. 2021 erschien ihr Buch Radi­ka­li­sier­ter Kon­ser­va­tis­mus bei Suhr­kamp, ein zwei­tes mit dem Titel Kul­tur­kampf­kunst ist für 2026 angekündigt.

Strobl hat es also “geschafft”, sich eini­ger­ma­ßen “bür­ger­li­ches” Renom­mee zu ver­schaf­fen. Das hat aller­dings wenig mit der Qua­li­tät ihrer “Ana­ly­sen” zu, son­dern eher mit den Bedürf­nis­sen eines bestimm­ten Publi­kums, dem sie die gewünsch­ten Nar­ra­ti­ve liefert.

In der Tat lebt sie, schon seit Beginn ihrer Kar­rie­re im iden­ti­tä­ren Fahr­was­ser, in einer hys­te­ri­schen Fan­ta­sie­welt, in der die Gesell­schaft stän­dig von „Faschi­sie­rung“ durch „Neo­li­be­ra­lis­mus“, „extre­me Rech­te“ und deren „bür­ger­li­che“ Steig­bü­gel­hal­ter bedroht ist. Die­se ver­meint­li­che Bedro­hung in den gräß­lichs­ten Far­ben und Schat­tie­run­gen aus­zu­ma­len, ist Teil ihres Geschäfts: Denn wenn es eine sol­che gar nicht gäbe (oder nicht in der Form gäbe, die sie prä­sen­tiert), wären sie und ihre Crew arbeitslos.

Sie ist ein Bei­spiel par excel­lence für das „Licht­mesz-Som­mer­feld-Gesetz“, das Caro­li­ne Som­mer­feld und ich in unse­rem Buch Mit Lin­ken leben semi-scherz­haft for­mu­liert haben: Alles, was Lin­ke über Rech­te sagen, trifft immer und aus­nahms­los auf sie sel­ber zu. Sie befin­den sich also in einem per­ma­nent pro­jek­ti­ven Modus, was bei man­chen von ihnen patho­lo­gi­sche Züge annimmt.

Bei Strobl ist das der­art aus­ge­prägt, daß von fast jeder belie­bi­gen Aus­sa­ge, die sie trifft, das Gegen­teil stimmt.

Rech­te sind aggres­siv und gewalt­tä­tig? Strobl hat wie­der­holt das anti­fa­schis­ti­sche Milieu abge­fei­ert und des­sen Exzes­se ver­tei­digt, baga­tel­li­siert oder beschö­nigt, inklu­si­ve Soli­da­ri­täts­be­kun­dun­gen für die “Hammerbanden”-Chefin Lina Engel.

Rech­te sind „Debattenzerstörer_innen“? „Sprach­lo­sig­keit her­zu­stel­len ist eine Form der geis­ti­gen Kriegs­füh­rung der Rech­ten“? Strobl ist für „kom­pro­miß­lo­ses“ Deplat­forming und Mund­tot­ma­chen all jener, die Ansich­ten ver­tre­ten, die ihren widersprechen.

„Neue Rech­te“ bil­den eine „Schar­nier­funk­ti­on“ zwi­schen „Neo­kon­ser­va­ti­vis­mus und Rechts­extre­mis­mus“? Unter dem Dach der SPÖ, deren Mit­glied sie ist, bemüht sie sich um einen Schul­ter­schluß zwi­schen Sozi­al­de­mo­kra­ten und dem links­extre­men Milieu.

Rech­te bie­ten „ein­fa­che Ant­wor­ten auf kom­ple­xe Fra­gen“? Strobl beant­wor­tet die Fra­ge, wie der „Auf­stieg rechts­extre­mer Par­tei­en wie der AfD“ zu erklä­ren ist, so: „In einer Kri­se pro­fi­tie­ren immer Rechts­extre­me, weil sie eine ein­fa­che Ord­nung ver­spre­chen: Wenn die, die oder die nicht wären, dann wäre es wie­der gut.“

Es paßt zu die­sem Bild (und über­rascht wohl nie­man­den), daß Strobl wäh­rend der soge­nann­ten “Pan­de­mie” als fana­ti­sche und vor­be­halts­lo­se Befür­wor­te­rin der “Maß­nah­men” und der Impf­kam­pa­gne hervortrat.

Strobl hat nun eine Aus­sa­ge getä­tigt, die selbst lang­jäh­ri­ge treue “Fans” wie mich nicht schlecht frap­piert hat. In Zuge eines Auf­tritts bei der Rosa-Luxem­burg-Stif­tung in Ber­lin sag­te sie, mit hau­chen­der Stim­me, unheil­voll rau­nen­der Into­na­ti­on und buch­stäb­lich erho­be­nem, hin- und her­wa­ckeln­dem Zeigefinger:

Und ich glau­be, daß genau die Dis­kus­sio­nen, die wir gese­hen haben in der Pan­de­mie nur das Vor­spiel zu dem war, was wir in der Kli­ma­kri­se sehen wer­den. Wir sehen, daß die extre­me Rech­te, vor allem die par­tei­för­mi­ge extre­me Rech­te die Kli­ma­kri­se leug­net. Die exis­tiert nicht. Aber wir sind doch schon zwei Schrit­te wei­ter. Und wenn sie exis­tiert, dann ist sie nicht men­schen­ge­macht – Bana­li­sie­rung. Und wenn sie exis­tiert und men­schen­ge­macht ist, dann kön­nen wir nichts dage­gen tun, weil Chi­na und so wei­ter – Relativierung. Und der nächs­te Schritt, und die­se Nischen gibt es schon, ist die Affir­ma­ti­on. Das heißt: Viel­leicht ist es gar nicht schlecht, daß es die Kli­ma­kri­se gibt.

Das fin­de ich schon mal lus­tig, weil die­ses Sche­ma exakt den von mir beschrie­be­nen drei Pha­sen ent­spricht, mit denen die Lin­ke auf die The­se vom “Gro­ßen Aus­tausch” reagiert: 1. Er fin­det gar nicht statt (“Ver­schwö­rungs­theo­rie”, “Bana­li­sie­rung”), 2. Er fin­det statt, ist aber nicht schlimm (“Gesell­schaft wird ledig­lich bun­ter”, “Rela­ti­vie­rung”), 3. Er fin­det statt, und soll statt­fin­den, weil er gut ist (weil die Welt sowie­so bes­ser dran sei ohne Deutsche/Weiße, die es nicht anders ver­dient haben, als aus der Geschich­te zu ver­schwin­den, “Affir­ma­ti­on”).

Strobl fährt fort:

Die Natur wehrt sich, bla­bla­bla… die­ses meta­phy­si­sche Ver­hält­nis zu Natur… weil der Grund für die Kli­ma­kri­se ist men­schen­ge­macht, und zwar ist es die Über­be­völ­ke­rung. Es gibt zuvie­le Menschen. Und zuviel sind immer die ande­ren. Immer. Zuviel sind nie die, die den höchs­ten Co2-Aus­stoß haben, son­dern zuviel (bedeu­tungs­vol­le Pau­se) sind die… vor allem in den Län­dern, wo Men­schen mit schwar­zer und brau­ner Haut­far­be leben – die sind zuviel. Und das heißt, wenn die Kli­ma­kri­se jetzt durch­zieht, dann ist es viel­leicht gar nicht schlecht. Und wenn das Main­stream wird in den Kul­tur­kämp­fen der extre­men Rech­ten, dann sind die Impli­ka­tio­nen… so schlimm. Wenn sich da etwas ver­hängt in ein… so, wie wir es auch bei der Pan­de­mie gese­hen haben, bei auch nur einem Bruch­teil von Men­schen, dann hat das so kras­se Aus­wir­kun­gen… nicht nur inner­halb unse­rer Gesell­schaft, son­dern glo­bal gese­hen. Weil die “sanf­tes­te” Ablei­tung davon ist, Gren­zen dicht, und huh, für den Rest sind wir nicht mehr verantwortlich. Die offen­si­ve­ren Ablei­tun­gen davon sind, man trägt aktiv dazu bei, daß Men­schen gar nicht her­kom­men, daß die­se “Flur­be­rei­ni­gung”, wie es dann heißt, statt­fin­det. Das heißt, es ist ein glo­ba­les, trans­na­tio­na­les, geno­zi­da­les Pro­jekt. Und die ers­ten Ansät­ze dafür sind da, die ers­ten rechts­extre­men Publi­ka­tio­nen, faschis­ti­schen Publi­ka­tio­nen, die das so sehen, die sagen, wir müs­sen die Natur vor den Men­schen schüt­zen, und “den Men­schen” ist nie man selbst, das sind immer die ande­ren, immer das ras­sis­ti­sche andere.

Läuft das schon unter “Ver­schwö­rungs­er­zäh­lung”? Ich habe in mei­nem Leben etli­chen frei erfun­de­nen, frei flot­tie­ren­den Unfug aus dem Mund von “Rechts­extre­mis­mus­exper­ten” gehört, aber das schießt nun wirk­lich den Vogel ab.

Biß­chen up to date bin ich ja schon, was so im rech­ten Spek­trum gedacht wird, aber die­ses “glo­ba­le, trans­na­tio­na­le, geno­zi­da­le Pro­jekt” ist mir noch nir­gends begeg­net, nicht ein­mal als kan­ti­ger Scherz auf Sifft­wit­ter. Strobl scheint aber mehr zu wis­sen, denn sie spricht von “rechts­extre­men, faschis­ti­schen Publi­ka­tio­nen, die das so sehen”.

Wie lau­ten ihre Titel? Wer hat sie geschrie­ben? Wer hat sie publi­ziert? Wer fin­det sie gut?

Strobl:

Das ist da, und das sind nicht so ein paar ver­wor­re­ne Leu­te, son­dern das war der Haupt­an­trieb für den Atten­tä­ter von Christ­church, das war der Haupt­an­trieb für den Atten­tä­ter von Buffalo.

Das ist nun wirk­lich ein “Ban­ger”. Dem­nach waren die genann­ten Atten­tä­ter (“Buf­fa­lo” muß­te ich gugeln) also kei­ne “ver­wor­re­nen Leu­te”, son­dern – was denn etwa? Glas­kla­re, maß­geb­li­che, anschluß­fä­hi­ge Vordenker?

Die Idee zu die­ser bizar­ren Behaup­tung kam Strobl ver­mut­lich über die Lek­tü­re von Andre­as Malm, der in sei­nem Buch White Skin, Black Fuel einen Zusam­men­hang zwi­schen “white supre­ma­cy” und “Kli­ma­wan­del” kon­stru­iert, und zu die­sem Zweck auch aus dem “Mani­fest” des Christ­church-Atten­tä­ters zitiert.

Die­ser stell­te sich in einem Q&A sel­ber die Fra­ge: “Why focus on immi­gra­ti­on and birth rates when cli­ma­te chan­ge is such a huge issue?”, und ant­wor­te­te darauf:

Becau­se they are the same issue, the envi­ron­ment is being des­troy­ed by over popu­la­ti­on, we Euro­peans are one of the groups that are not over popu­la­ting the world. The inva­ders are the ones over popu­la­ting the world. Kill the inva­ders, kill the over­po­pu­la­ti­on and by doing so save the environment.

Er sagt hier etwas ande­res, als Strobl insi­nu­iert, denn er will offen­bar den Kli­ma­wan­del durch “Kil­len” der nicht-euro­päi­schen “Über­be­völ­ke­rung” stop­pen, und ihn nicht dafür als Mit­tel zum Zweck benut­zen. Das ver­an­laß­te den eben­falls von Malm zitier­ten AfD-Poli­ti­ker Harald Laatsch, den Mas­sen­mord dem “Kli­ma­schutz” in die Schu­he zu schie­ben und den “Kli­ma­pa­nik­ver­brei­tern” eine “Mit­ver­ant­wor­tung für die­se Ent­wick­lung” aufzuhalsen.

Ich will Stro­bls neu­es­te “The­sen” inhalt­lich nicht über Gebühr wür­di­gen, denn ich zitie­re sie vor allem als ziem­lich schla­gen­des Bei­spiel für das Niveau und die Rea­li­täts­nä­he der “Rechts­extre­mis­mus­exper­ten”, die, wie gesagt, von dem Teu­fel leben, den sie an die Wand malen.

Aber ins Auge springt und erwähnt wer­den soll­te eben doch, daß der nun schon jahr­zehn­te­al­te “Über­be­völ­ke­rungs”- bzw. “Bevölkerungswachstums”-Diskurs in Bezug auf Kli­ma­wan­del im beson­de­ren und Umwelt­schutz im all­ge­mei­nen (am fol­gen­reichs­ten mani­fes­tiert im Bericht des Club of Rome “zur Lage der Mensch­heit” aus dem Jahr 1973) alles ande­re als eine “rech­te” Erfin­dung ist, und immer noch ein main­stream­kom­pa­ti­bler, wenn auch nicht unan­ge­foch­te­ner Gegen­stand öffent­li­cher Debat­ten ist (sie­he etwa hier, hier, hier, hier.)

Als ein Lieb­lings­the­ma wohl­wol­len­der glo­ba­ler Eli­ten (wie sie sich in Davos ver­sam­meln) wur­de die The­se von der “Über­be­völ­ke­rung” wäh­rend der von Strobl ange­spro­che­nen soge­nann­ten “Pan­de­mie” zum Fokus der vor allem im rech­ten Spek­trum ver­brei­te­ten Ver­schwö­rungs­theo­rie, die welt­wei­te Ver­tei­lung neu­ar­ti­ger “Impf­stof­fe” habe das Ziel, ein Mas­sen­ster­ben oder zumin­dest eine mas­sen­haf­te Unfrucht­bar­keit zu erzeu­gen, um die Welt­be­völ­ke­rung zu redu­zie­ren (Elon Musk ist übri­gens ein schar­fer Geg­ner der “Überbevölkerungs”-Theorie).

Die aktu­el­le “lin­ke” Fas­sung die­ses Dis­kur­ses ist bereits eine Art Mem gewor­den: Beson­ders in anglo­pho­nen lin­ken Medi­en kur­sie­ren immer wie­der Arti­kel, die zum Ver­zicht auf Kin­der­wunsch auf­ru­fen, um “den Kli­ma­wan­del zu bekämp­fen”, aus­nahms­los illus­triert mit Bil­dern von Babys mit “wei­ßer Haut­far­be”. In die­sem Fall sind die “zuvie­len” nicht die “ande­ren”, son­dern die “eige­nen”, weil sie als die Haupt­schäd­lin­ge iden­ti­fi­ziert wer­den, die angeb­lich den größ­ten “CO2-Fuß­ab­druck” hinterlassen.

Der Trend, von die­sem gera­de­zu klas­si­schen (tiefen-)ökologischen Argu­ment der “Über­be­völ­ke­rung” weg­zu­kom­men, liegt wohl im Unbe­ha­gen über das Fak­tum begrün­det, daß die glo­ba­len Spit­zen­rei­ter in Sachen Bevöl­ke­rungs­wachs­tum und Bevöl­ke­rungs­zahl tat­säch­lich Län­der sind, “wo Men­schen mit schwar­zer und brau­ner Haut­far­be leben”.

Das wirft bei vie­len Beob­ach­tern und Ideo­lo­gen die pein­li­che Fra­ge auf, ob “Dis­kus­sio­nen über ‘die Bevöl­ke­rung’ noch zeit­ge­mäß sind, (…) weil sie zu oft in ras­sis­ti­sche Dis­kur­se abglit­ten”, statt zu einer “kos­mo­po­li­ti­schen Poli­tik” zu füh­ren (Deutsch­land­funk).

Ver­mut­lich auch aus die­sem Grund ten­diert die Kli­ma-Bewe­gung immer mehr zu der Dok­trin, daß nicht das Wachs­tum der Vie­len die “Kli­ma­kri­se” beför­de­re, son­dern der hohe Ener­gie­kon­sum der (rela­tiv gese­hen) Weni­gen in den (vor allem west­li­chen) Indus­trie­län­dern. Aus­ge­blen­det wer­den dabei in der Regel “far­bi­ge” bevöl­ke­rungs­rei­che Umwelt­sün­der wie Chi­na oder Indi­en.

Wenn dem so ist, dann müß­te logi­scher­wei­se pri­mär Deindus­tria­li­sie­rung (jeden­falls bis zu einem gewis­sen Gra­de) und nicht Bevöl­ke­rungs­re­duk­ti­on auf dem Plan der Kli­ma­ret­tung ste­hen, was wie­der­um die Fra­ge auf­wirft, wie man alter­na­tiv Mil­lio­nen von Men­schen ernäh­ren und ver­sor­gen soll, wenn man kei­ne “grü­nen” Ener­gie­wun­der­waf­fen zur Ver­fü­gung hat (die­ses Dilem­ma habe ich in einer vier­tei­li­gen Serie über “Öko­ter­ro­ris­mus” unter­sucht: hier, hier, hier, hier.)

Und die­se Fra­ge müß­te Strobl, gemäß ihrer eige­nen Logik, nun auch beant­wor­ten: Wenn der Co2-Aus­stoß der west­li­chen Welt haupt­schul­dig ist, wie kann die Kli­ma­kri­se dann gelöst wer­den, indem man die Gren­zen auf­macht, Mil­lio­nen “Kli­ma­flücht­lin­ge” auf­nimmt und an unse­rem ener­gie­in­ten­si­ven Sys­tem und Lebens­stil teil­ha­ben läßt?

Es erüb­rigt sich, die Idee noch wei­ter zu kom­men­tie­ren, die “Rechts­extre­men” könn­ten sich nun für das bis­lang mehr­heit­lich abge­lehn­te oder min­des­tens skep­tisch betrach­te­te Nar­ra­tiv von der bevor­ste­hen­den apo­ka­lyp­ti­schen “Kli­ma­kri­se” erwär­men (he), weil sich mit die­ser per Grenz­schlie­ßung vie­le, vie­le brau­ne und schwar­ze Men­schen umbrin­gen lie­ßen, als wür­de man einen glo­ba­len Back- oder Brenn­ofen zuma­chen, wäh­rend man sel­ber die Sache bequem in der Fes­tung Euro­pa oder sonst­wo aus­sitzt. Sie zu zitie­ren, erle­digt sie schon von selber.

Noch irrer ist die Vor­stel­lung, der­lei könn­te ein popu­lä­res Par­tei­pro­gramm wer­den, das nach einer etwa­igen “Macht­er­grei­fung” auch noch als “trans­na­tio­na­les Pro­jekt” umge­setzt wer­den könn­te. Aber die­se Fan­ta­sien ent­sprin­gen der Logik von Stro­bls manich­äi­schem Welt­bild und ihrem Bedürf­nis nach Dämo­ni­sie­run­gen des “rech­ten ande­ren”, und nicht etwa einer “Ana­ly­se” der Wirklichkeit.

Nach­trag: Strobl hat nun, wie schon so oft in der Ver­gan­gen­heit, ihr Twit­ter-Kon­to geschlos­sen, weil sie nach eige­ner Aus­kunft “einen der schlimms­ten Shit­s­torms erlebt” hat, die sie “je auf Twit­ter erlebt hat”, vor allem “unter­ir­di­sche Kom­men­ta­re über mein Aus­se­hen, mei­ne Stim­me und mei­ne Psyche”.

In der Tat haben vie­le Kom­men­ta­to­ren bemerkt, daß sie geis­tig und kör­per­lich nicht beson­ders gesund wirkt, und vie­le davon im höh­ni­schen Ton­fall. Es mag sein, daß sie das wirk­lich per­sön­lich ver­letzt hat, es ist aber wohl auch ein will­kom­me­ner Anlaß, via Opfer­rol­le der inhalt­li­chen Kri­tik aus­zu­wei­chen und das Mit­leid der eige­nen Bla­se zu erheischen.

Außer­halb die­ser kann sie damit auf­grund ihrer eige­nen Skru­pel­lo­sig­keit und Aggres­si­vi­tät gegen­über poli­ti­schen und welt­an­schau­li­chen “ande­ren” nicht rechnen.