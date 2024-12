Magdeburg: Deutsche töten, um den Islam zu bekämpfen?

Der (wie man kor­rek­ter­wei­se hin­zu­fü­gen muß: mut­maß­li­che) Täter ist um ca. 19:04 Uhr mit einem PKW in eine Men­schen­men­ge hin­ein­ge­rast. Ziem­lich rasch kur­sier­te die Infor­ma­ti­on, es habe sich bei dem Mann um einen fünf­zig­jäh­ri­gen Arzt (!) aus Sau­di-Ara­bi­en gehan­delt, der sich seit 2006 legal in Deutsch­land auf­hält. Auch ein Video von einer Über­wa­chungs­ka­me­ra tauch­te auf und wur­de eif­rig geteilt.

Ich sel­ber bin, was sol­che Din­ge angeht, inzwi­schen völ­lig abge­brüht. Sie über­ra­schen, erschüt­tern und scho­ckie­ren mich nicht mehr. Es fühlt sich inzwi­schen an, als ob man der xten Ver­fil­mung eines alten Dreh­buchs bei­wohnt. Der Ablauf ist prak­tisch immer der­sel­be. Das “Mes­sa­ging” auf Twit­ter wur­de abge­spult, als hät­te es eine KI programmiert.

Damit mei­ne ich nicht nur die Stel­lung­nah­men von Poli­ti­kern, deren “Gedan­ken bei den Opfern sind”, und die in der Tat genau­so klin­gen, wie auf Anfra­ge von ChatGBT formuliert:

Ich mei­ne damit auch die Reak­tio­nen aus dem rech­ten Spek­trum, die nicht min­der vor­her­sag­bar sind.

Über die immer glei­chen, heuch­le­ri­schen Phra­sen und Text­bau­stein­chen von Poli­ti­kern, die an der mul­ti­kul­tu­rel­len Mise­re schul­dig sind, haben wir uns schon vor über zehn Jah­ren lus­tig gemacht und empört, bereits vor dem Anschlag auf dem Ber­li­ner Breit­scheid­platz, der nicht nur die “Vor­la­ge” für die aktu­el­le Tat, son­dern auch für zahl­lo­se Mems über die “Mer­kel-Pol­ler” lie­fer­te, die im glück­li­chen, migran­ten­ar­men Ungarn oder Polen nicht nötig seien.

Den emo­tio­na­len Schock nüt­zend, solan­ge er frisch ist, bal­ler­ten die Influen­cer unse­res Spek­trums ihre sorg­fäl­tig pre­pa­rier­ten “Tal­king Points” über die­sen “eth­ni­schen Schock” ins Netz, bekräf­tig­ten ein­mal mehr, daß es nun end­gül­tig rei­che, daß nun auch der letz­te “Migra­ti­ons­fa­na­ti­ker” auf­wa­chen und erken­nen müs­se, daß “Remi­gra­ti­on” der ein­zi­ge Weg und die ein­zi­ge Ant­wort ist.

Ich wider­spre­che die­ser Bot­schaft nicht. Ich stel­le nur fest, daß jeder in dem gro­ßen Kampf um die media­le Auf­merk­sam­keit und Deu­tungs­ho­heit das Eisen zu schmie­den beginnt, solan­ge es heiß ist, sei­ne Rol­le spielt, fast schon schlaf­wand­le­risch und wie auf Knopfdruck.

Das gilt viel­leicht auch für mich, denn eine Neben­rol­le taucht eben­falls jedes Mal zuver­läs­sig auf, der “Ver­schwö­rungs-Bru­di”, der im von den Medi­en ser­vier­ten Nar­ra­tiv Unstim­mig­kei­ten und Merk­wür­dig­kei­ten zu erken­nen glaubt.

Ich habe zwar (noch) kei­ne “Ver­schwö­rungs­theo­rie” über das Atten­tat parat, aber mir fal­len nun doch eini­ge äußerst merk­wür­di­ge Din­ge auf.

Die Welt berich­tet, der Täter, ein Psych­ia­ter von Beruf und seit 2016 als “Flücht­ling” aner­kannt, sei kein Mus­lim, son­dern ein Ex-Mus­lim gewe­sen, ein “Islam­geg­ner” namens Taleb Al Abdul­moh­sen, der für die AfD gewor­ben habe. Er habe sich 2019 in einem FAZ-Inter­view selbst als „aggres­sivs­ten Kri­ti­ker des Islams in der Geschich­te“ bezeich­net, und tauch­te mit ähn­li­chen Aus­sa­gen im Spie­gel und in der BBC auf, wo er für Asyl für vom Isla­mis­mus ver­folg­te Volks­ge­nos­sen warb.

Das Twit­ter-Pro­fil von Taleb Al Abdul­moh­sen (blau­er Haken) wirkt außer­or­dent­lich wirr. Die meis­ten Pos­tings sind in ara­bi­scher Spra­che. Hier nur ein paar Bruch­stü­cke, die ich aus­fin­dig machen konnte:

Im Juni 2016 schreibt er: “Ich und AfD bekämp­fen den glei­chen Feind um Deutsch­land zu schüt­zen.” Im Juni 2024, nach dem Atten­tat auf Micha­el Stür­zen­ber­ger, schreibt er: “Mei­ner Erfah­rung nach, ist die deut­sche Poli­zei der ech­te Trei­ber des Isla­mis­mus in Deutsch­land.” Sie habe seit Jah­ren “schmüt­zi­ge Tak­ti­ken” gegen ihn und “ande­re Islam­kri­ti­ker ange­wen­det, (…) um unse­ren anti-isla­mi­schen Akti­vis­mus zu zer­stö­ren. Die Lin­ken sind Ver­rückt. Wir brau­chen AfD um die Poli­zei vor sich zu schützen.”

Er hat ver­sucht, mit Mar­tin Sell­ner, Marie-Thé­rè­se Kai­ser, Nao­mi Seibt und ande­ren übli­che Ver­däch­ti­gen zu inter­agie­ren. Er pos­te­te Tweets des berüch­ti­gen (und ziem­lich dubio­sen) Anti-Mul­ti­kul­ti-Accounts “Radio Gen­oa”. Er zeig­te auch eine Nei­gung zu zio­nis­ti­schen Influen­cern wie etwa Arsen Ost­rovs­ky und bekann­te mehr­fach sei­ne Lie­be zu Isra­el. Den­noch sag­te er in einem Inter­view vom 12. Dezem­ber die­ses Jah­res deut­lich, daß er kein “Rech­ter”, son­dern ein “Lin­ker” sei.

Sein aktu­el­les Pro­fil­bild schmück­te “Dr. Taleb” mit einem Gewehr und bezeich­ne­te sich als “Sau­di Mili­ta­ry Oppo­si­ti­on”. Er behaup­tet: “Ger­ma­ny cha­ses fema­le Sau­di asyl­um see­kers, insi­de and out­side Ger­ma­ny, to des­troy their lives” und “Ger­ma­ny wants to isla­mi­ze Europe”.

Ter­ror­ankün­di­gun­gen gab es schon seit gerau­mer Zeit, meis­tens in ara­bi­scher Spra­che. Die Welt hat fol­gen­de gefunden:

„Ich ver­si­che­re euch, dass zu 100 Pro­zent bald die Rache kommt. Auch wenn es mich mein Leben kos­tet.“(…) „Deutsch­land wird den Preis zah­len müs­sen. Einen rie­si­gen Preis.“ [Dezem­ber 2023, wur­de gelöscht, aber per Screen­shot von einer Twit­ter-Nut­ze­rin aufbewahrt.] Im Mai 2024 pos­te­te er auf X auf Eng­lisch: „Ich gehe ernst­haft davon aus, die­ses Jahr zu ster­ben. Begrün­dung: Ich wer­de um jeden Preis für Gerech­tig­keit sor­gen. Und die deut­schen Behör­den ver­sper­ren alle fried­li­chen Wege zur Gerech­tig­keit.“ Damals schrieb er auf Ara­bisch von der „Umset­zung“ einer „Ope­ra­ti­on“. Im August 2024 pos­te­te er auf Ara­bisch: „Ich ver­si­che­re Ihnen: Wenn Deutsch­land Krieg will, wer­den wir ihn haben. Wenn Deutsch­land uns töten will, wer­den wir sie abschlach­ten, ster­ben oder vol­ler Stolz ins Gefäng­nis gehen. Weil wir alle fried­li­chen Mit­tel aus­ge­schöpft haben, sind uns nur noch mehr Ver­bre­chen sei­tens der Poli­zei, des Staats­schut­zes, der Staats­an­walt­schaft, der Jus­tiz und des Innen­mi­nis­te­ri­ums begeg­net. Frie­den nützt ihnen nichts.“

Am Frei­tag­abend, Zeit­stem­pel “7:07 nachm.” (wäh­rend das Mas­sa­ker im Gan­ge oder gera­de eben vor­bei war), erschie­nen auf sei­nem Account meh­re­re Vide­os in eng­li­scher Sprache.

Die Geschich­te, die er dar­in erzäh­len will, “begann vor min­des­tens 2400 Jah­ren”, als die Athe­ner Sokra­tes “wegen sei­ner Reli­gi­ons­kri­tik” zum Tode ver­ur­teil­ten. Er sieht sich als ver­folg­ter Islam­kri­ti­ker in der­sel­ben Tra­di­ti­on, und macht “die deut­sche Nati­on für die Tötung von Sokra­tes ver­ant­wort­lich.“ Dabei nennt er expli­zit die “deut­schen Bür­ger” (“Ger­man citi­zens”) als Mit­schul­di­ge, als gewich­ti­ges Indiz für die­se Ver­fol­gung erscheint ihm “die Geschich­te eines gestoh­le­nen USB-Sticks aus mei­nem Briefkasten.”

Die­ser stellt Al Abdul­moh­sen einen Exkurs über den “klas­si­schen Libe­ra­lis­mus” vor­an, den er als die Idee defi­niert, daß der Staat nicht das Recht habe, “Leben, Frei­heit und Besitz” sei­ner Bür­ger anzu­tas­ten. Im Gegen­satz zu den libe­ra­len USA basie­ren die Geset­ze in Deutsch­land auf dem Sozia­lis­mus, der sei­ne Bür­ger auf “pater­na­lis­ti­sche Wei­se” über­wa­che (“in a pater­nal way”).

In sei­nem Fall habe der Staat einen Agen­ten ent­sandt, um besag­ten USB-Stick zu steh­len (Beweis ist ein auf­ge­schnit­te­ner Umschlag), auf dem sich Doku­men­te befan­den, die er für eine Straf­an­zei­ge brauch­te, die er gestellt hat­te. In einem Brief habe ihm die Poli­zei mit­ge­teilt, “ver­wirrt” (“con­fu­sed”) zu sein, was natür­lich unsin­nig sei, immer­hin sei er doch Arzt in einem staat­li­chen Krankenhaus.

Anschlie­ßend rühmt er sich des Kamp­fes gegen die Orga­ni­sa­ti­on “Säku­la­re Flücht­lings­hil­fe”, der er Kor­rup­ti­on und Miß­brauch von Frau­en vor­wirft, und die sei­ner Mei­nung nach eben­falls unter dem Schutz des Staa­tes steht.

Das war die letz­te Nach­richt, die Taleb Al Abdul­moh­sen per­sön­lich auf Twit­ter hin­ter­las­sen hat. Sie wur­de unge­fähr zur sel­ben Zeit ver­öf­fent­licht, als der Anschlag statt­fand, offen­bar von ihm sel­ber so vorprogrammiert.

Er klagt dar­in zwar den “kri­mi­nel­len” Staat Deutsch­land und sei­ne Bür­ger an, kün­digt aber kei­nen Akt der Rache oder Ver­gel­tung an. Statt­des­sen ergeht er sich in Details über Unrecht, das ihm wider­fah­ren ist oder das von deut­schen Staat gedeckt wird. Als Beglei­tung zu einem blu­ti­gen, fei­er­li­chen Abgang mit einem gro­ßen Knall wir­ken die­se Vide­os merk­wür­dig lahm und unauf­ge­regt, sind weit enfernt von einem “Mani­fest” oder ähnlichem.

Daß sie von einem Men­schen stam­men, der offen­sicht­lich nicht ganz rich­tig tickt, ist trotz­dem offen­sicht­lich. Vor allem die Geschich­te mit dem USB-Stick schmeckt stark nach einer para­no­iden Psy­cho­se nach dem Mus­ter des Hanau­er Täters (daß Dr. Taleb von Beruf Psych­ia­ter war, füt­tert mein Vor- oder viel­mehr Nach­ur­teil gegen­über die­ser Pro­fes­si­on). Dem­nach hät­ten wir es mit einer irra­tio­na­len, amok­lauf­ar­ti­gen Kol­lek­tiv­ver­gel­tung am deut­schen Volk zu tun, aus Sicht des Täters auf­grund von illi­be­ra­len Repres­sio­nen des deut­schen Staa­tes gegen “Islam­kri­ti­ker”.

Das Bild, das sich uns momen­tan bie­tet, ist ein bizar­rer “Clust­er­fuck”. Nichts scheint zusammenzupassen.

Selt­sam ist, daß Mag­de­burg pas­siert ist, wäh­rend alle in den sozia­len Medi­en gera­de­zu dar­auf gewar­tet haben. Seit Wochen kur­sie­ren sar­kas­ti­sche Wit­ze über die Sicher­heits­vor­keh­run­gen auf deut­schen Weih­nachts­märk­ten, und das Mam­mut im Raum, war­um der­glei­chen in Buda­pest und War­schau nicht not­wen­dig ist. Ein haar­sträu­ben­des Video mach­te die Run­de, in dem zu sehen ist, wie eine Poli­zei­pa­trouil­le die Hand­ta­sche einer Omi durch­sucht und ein Schwei­zer­mes­ser konfisziert.

Selt­sam ist, daß die Poli­zei mehr­fach vor Dr. Taleb gewarnt wur­de, aber offen­bar trotz­dem nichts unter­nom­men zu haben scheint, um die ange­kün­dig­te Tat zu ver­ei­teln. Wahr­schein­lich war sie damit beschäf­tigt, die Türen von Bür­gern ein­zu­tre­ten, die Poli­ti­ker als “Schwach­köp­fe” oder “Mär­chen­er­zäh­ler” bezeich­net haben (was ja irgend­wie zu dem Bild paßt, das der enga­gier­te Dok­tor selbst vom deut­schen Staat hatte.)

Es wäre jeden­falls nicht das ers­te Mal, daß die Behör­den Kennt­nis von der poten­ti­el­len Gefähr­lich­keit eines Täters hat­ten. So im Fall Breit­scheid­platz, wo es auch etli­che Unge­reimt­hei­ten und Geheim­dienst­ver­bin­dun­gen gab (sie­he hier und hier), und Wien 2020.

Selt­sam sind die kras­sen Wider­sprü­che im Täter­pro­fil. Auf der einen Ebe­ne haben wir es mit einem selbst­er­klärt libe­ra­len, isra­el­freund­li­chen, rechts­po­pu­lis­mus­af­fi­nen, mit der AfD sym­pa­thi­sie­ren­den “Islam­kri­ti­ker” zu tun, der Repres­sio­nen durch einen “sozia­lis­ti­schen” Staat beklagte.

Ein sol­cher Täter ent­sprä­che dem feuch­ten Traum der Pres­se, wenn es sich dabei nicht um einen sau­di­ara­bi­schen Asy­lan­ten han­deln wür­de, womit sein Aus­wer­tungs­po­ten­zi­al “gegen rechts” beträcht­lich ver­min­dert wird. Pein­lich ist auch, daß er nach gän­gi­gen Maß­stä­ben bei­spiel­haft “inte­griert” ist, ein gebil­de­ter Arzt mit hohem sozia­len Sta­tus, des­sen heroi­scher und selbst­lo­ser Ein­satz für Flücht­lin­ge sogar schon in eini­gen inter­na­tio­na­len Main­stream-Medi­en the­ma­ti­siert wor­den ist.

Die­ser “Islam­kri­ti­ker”, der sich für einen neu­en Sokra­tes hielt, pfleg­te eine mili­tan­te Rhe­to­rik im dschi­ha­dis­ti­schen Stil und beging nun eine scho­ckie­ren­de Blut­tat exakt nach dem Mus­ter isla­mis­ti­scher Atta­cken, fast wie ein “Remake” des Anschlags vom Breit­scheid­platz aus dem Jahr 2016, bei­nah auf den Jah­res­tag genau. Er töte­te und ver­letz­te wahl­los Deut­sche, weil er sich nach eige­ner Aus­sa­ge vom deut­schen Staat ver­folgt fühl­te und Deutsch­land als Agen­ten der “Isla­mi­sie­rung” identifizierte.

Kampf gegen den Islam durch Töten von unschul­di­gen Deut­schen nach isla­mis­ti­scher Machart.

Hat er sich gedacht, “Ich mach jetzt den Anis Amri, um dage­gen zu pro­tes­tie­ren, daß Islam­kri­ti­ker unter­drückt werden”?

Wäre es nicht so maka­ber, wür­de ich sagen: das ist ori­gi­nell. So etwas gab es noch nie. “Diver­si­ty” macht es möglich.

Irgend­ein poli­ti­scher Zweck ist nicht erkenn­bar. Übrig bleibt nach “Ock­hams Rasier­mes­ser”, daß der mut­maß­li­che Täter wie der Amok­läu­fer von Hanau ver­mut­lich kli­nisch geis­tes­krank war, und es dar­um müßig ist, nach einem kohä­ren­ten Gesamt­bild zu suchen.

Nicht alle wer­den sich mit die­ser Erklä­rung zufriedengeben.