Kritik der Woche (74): Mann gegen Mann

Wie gut und vielversprechend beginnt dieses Buch! Nämlich bereits per Klappentext:

Die Fra­ge: Wer ver­tei­digt im Ernst­fall unser Land, unse­re Frei­heit? läßt bestehen­de Män­ner­bil­der plötz­lich in ande­rem Licht erschei­nen. Brau­chen wir jetzt viel­leicht Män­ner, die sich klas­si­scher Rol­len­mus­ter erinnern?

Mat­thi­as Poli­ty­cki hat die­se Fra­ge bereits viel­fach in sei­nen Roma­nen auf­ge­wor­fen. Als Jahr­gang 1955 ist er ein wasch­ech­ter „Boo­mer“. Vie­le sei­ner hell­sich­ti­gen Roma­ne und Essays sind in der Sezes­si­on bespro­chen wor­den; man neh­me nur Herr der Hör­ner (Kubit­schek, Sezes­si­on 2006), Das kann uns kei­ner neh­men (wie­der­um Kubit­schek, Sezes­si­on 2020) und Alles wird gut (eben­falls Kubit­schek, Sezes­si­on 2023.)

Poli­ty­cki als Viel­ge­reis­ter weiß, wie sehr „wir“, gemeint: die deut­schen Män­ner, ver­ach­tet wer­den im rus­si­schen und isla­mi­schen Raum für unse­re neu­er­lern­te Weich­heit. Er ist in die­ser Hin­sicht ent­schie­den kein „Spä­ter­wach­ter“.

Bis­lang hat­te er das The­ma spie­le­risch ver­han­delt, nun ist es ihm ernst. Fünf­und­drei­ßig Sei­ten Fuß­no­ten zeu­gen davon – so kann­te man Poli­ty­cki bis­lang nicht. Das Manu­skript zum Buch hat­te er anno 2020 „nie­der­ge­schrie­ben“. Es lag also wohl ein biß­chen „in der Schublade.“

Übrig­ge­lie­ben ist der gebän­dig­te Mann, ein in alle Rich­tun­gen empa­thi­sches Männ­chen, das immer auch die bes­se­re Femi­nis­tin sein will.

Wer wür­de einem sol­chem Satz nicht zustim­men? Auf die­sen Befund wird man sich wohl eini­gen dür­fen. Das müß­te aller­dings unter­füt­tert wer­den, wenn es nicht bloß eit­les Gewäsch sein will. Poli­ty­cki ver­sucht es – und unter­sucht tas­tend (auf Männ­lich­keits-Erwei­se) das Schrift­tum der Autoren Ernest Heming­way und Jor­ge Luis Borges.

Als drit­tes kommt sein eige­nes Werk (das häu­figs­te Wort ist daher „ich“) ins Spiel. Poli­ty­cki legt sich selbst aus, in exten­so. Die­ses Buch mag also eine erhel­len­de Lek­tü­re für all jene (wohl sehr weni­gen) sein, die die Bücher von Heming­way, Bor­ges und Poli­ty­cki aus dem eff­eff kennen.

Man kann sich natür­lich mit der Poe­to­lo­gie zwei­er Schrift­stel­ler des 20 Jahr­hun­derts und eines zeit­ge­nös­si­schen Autors „unter beson­de­rer Bezug­nah­me auf ihre Männ­lich­keits­nar­ra­ti­ve“ beschäf­ti­gen. Nur, wen bit­te inter­es­siert das en detail? Bis in die Anmer­kun­gen näm­lich? Hier wird ordent­lich Stroh gedroschen,

Ja, wir sau­gen auch Honig. Etwa die Bezug­nah­me auf „Erec“ und „Iwein“, Stoff des hohen Mit­tel­al­ters. Die bei­den Figu­ren aus Hart­mann von Aues Werk klas­si­fi­zier­ten schon damals den „Ehren­ko­dex des Abend­lan­des“. Der eine ver­nach­läs­sigt die rit­ter­li­che „aven­ti­ure“ zuguns­ten der gelieb­ten Frau, der ande­re ver­liert vor lau­ter Aben­teu­er­lust sei­ne Frau. Das wäre ein wich­ti­ger Faden, den der Autor lei­der ver­liert. Am Ende fragt Poli­ty­cki rhetorisch:

Hat die dekon­struk­ti­vis­ti­sche Geschlech­ter­for­schung die Frau­en glück­li­cher gemacht? Oder nur ihre Sehn­süch­te viel­fäl­ti­ger und abgrün­di­ger? Wel­cher Mann schwebt ihnen wirk­lich vor?

So fragt man doch bes­ser nicht. Mit sol­chen Fra­gen des­avou­iert sich der unsi­che­re Mann – „Schätz­chen, ich will doch nur wirk­lich, daß du glück­lich bist!“

Poli­ty­cki trägt mit gro­ßem lite­ra­tur­wis­sen­schaft­li­chem Tam­tam Eulen nach Athen. Daß das dürf­tig ist (weil heu­te fast alle sagen, daß Femi­nis­mus uns nicht gut­tut), ist bloß das eine. Es ist zudem pein­lich. Ers­tens, weil Poli­ty­cki betont wie­der­holt, wie oft er selbst dem Tod im Aus­land gra­de noch von der Schip­pe gesprun­gen sei. Also dort, wo er männ­lich sein durf­te und muß­te. („Darf man in Deutsch­land ja nicht mehr.“)

Zwei­tens, weil er sich so wohl­feil absetzt von jedem Ver­dacht, „rechts“ zu sein. Er möch­te den „alt­ba­cke­nen Män­ner­kon­zep­ten der Popu­lis­ten“ ein Schnipp­chen schla­gen – was für ein dürf­ti­ger Stroh­mann! Zumal er gar nicht aus­führt, wor­in die­se Kon­zep­te denn bestünden.

Wie gesagt: ich will die Errun­gen­schaf­ten der Eman­zi­pa­ti­on kei­nes­wegs preisgeben!

Sei­ne „Freund Meh­met“ (der hier mehr­fach vor­kommt als Aus­wies dafür, wie welt­of­fen unser Autor ist) habe bei­spiels­wei­se vor­bild­lich mehr­fach Eier gezeigt gegen­über den Lin­ken. Oh bit­te, wie dürf­tig ist das…

Drit­tens stößt der Schreib­stil gele­gent­lich ab. Poli­ty­cki, der Sieb­zig­jäh­ri­ge, will Ernst Jün­ger nach­wei­sen, doch eher „weib­lich“ zu schrei­ben! (Sagt ursprüng­lich Bor­ges, der Jün­gers „eit­le Anhäu­fung von sinn­lo­sen Meta­phern“ beklagt.) Dabei kur­si­viert er selbst, der Männ­lich­keits­su­cher Poli­ty­cki, sehr gern nach Dra­ma­queen-Art, und er schreibt „Sät­ze“ wie „Oja.“, „Stark.“,„Ich war wie vor den Kopf geschla­gen.“, „Ich hat­te fast den Über­blick ver­lo­ren.“, „Um Him­mels willen!“

Sum­ma sum­ma­rum ist dies ein eher pein­li­ches Buch. Hier hat­te einer was vor und hat ver­sagt. „Mann gegen Mann“ fin­den wir hier bloß rein theo­re­tisch. Ok, Boomer.

Mat­thi­as Poli­ty­cki: Mann gegen Mann. Von alten und neu­en Tugen­den, Hoff­mann & Cam­pe 2025, 253 Sei­ten, 24 € – hier bestel­len