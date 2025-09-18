Ich bin (nicht) Charlie

Am 2. Juli dieses Jahres zwitscherte Charlie Kirk einen Tweet von mir weiter , in dem es um eine absurde Kampagne gegen sexuelle Belästigungen in deutschen Schwimmbädern ging.

Nament­lich ging es um ein Pos­ter, in dem ein klei­ner brau­ner Mann mit einem win­zi­gen Kopf (er soll wohl einen Min­der­jäh­ri­gen dar­stel­len) und einem Holz­bein (Inter­sek­tio­na­li­täts-Maxxing) von einem wal­fisch­ar­ti­gen, käse­wei­ßen Rie­sen­weib mit roten Haa­ren am Hin­ter­teil betatscht wird.

Die­ses skur­ri­le Manö­ver deut­scher Rea­li­täts­ver­leug­nung und ‑ver­tu­schung kom­men­tier­te Kirk so:

Ger­ma­ny has a pro­blem with Third World migrant men gro­ping Ger­man women. So the Ger­man govern­ment has put up PSA war­ning about white women gro­ping vul­nerable immi­grant men who also have pro­sthe­tic legs for some reason. Euro­pe is con­trol­led by eli­tes who hate their own people. Deutsch­land hat ein Pro­blem mit Migran­ten aus der Drit­ten Welt, die deut­sche Frau­en begrap­schen. Des­halb hat die deut­sche Regie­rung eine öffent­li­che Kam­pa­gne gestar­tet, in der vor wei­ßen Frau­en gewarnt wird, die schutz­be­dürf­ti­ge Migran­ten begrap­schen, die aus irgend­ei­nem Grund auch Bein­pro­the­sen haben. Euro­pa wird von Eli­ten beherrscht, die ihr eige­nes Volk hassen.

Die Fol­ge war, daß mein Tweet inner­halb der nächs­ten zwei Tage drei Mil­lio­nen Zugrif­fe bekam, ein abso­lu­ter, sur­rea­ler Rekord (was mir aller­dings nur ein paar Dut­zend neue Fol­ger eintrug).

Zu die­sem Zeit­punkt hat­te ich Kirk kaum mehr auf dem Schirm. Ich hat­te ihn als kon­ven­tio­nel­len, sogar ein biß­chen lächer­li­chen Repu­bli­ka­ner in Erin­ne­rung, der auf sei­ne Art auch ein “gate­kee­per” war. Inner­halb der ein­schlä­gi­gen Bla­sen berühmt sind die “Groy­per Wars”, in denen er auf öffent­li­chen Ver­an­stal­tun­gen von Heer­scha­ren von Fuen­tes-Anhän­gern mit Kas­ka­den von unbe­que­men Fra­gen genervt wur­de (spe­zi­ell zu Israel).

Wer ihn auch nur ein biß­chen ver­folgt hat, weiß, daß das Bild, das die deut­schen Medi­en von Kirk zeich­nen, absurd ver­zerrt ist. Noto­ri­sche Pro­pa­gan­dak­lit­schen berich­te­ten, Kirk haben “nicht davor zurück­ge­scheut, Lügen und Fake News zu ver­brei­ten”, als wäre das eine von Fak­ten­che­ckern bestä­tig­te nüch­ter­ne Tat­sa­che. Der Tenor war, daß es hier einen extre­mis­ti­schen Het­zer erwischt hät­te, der sei­ne eige­ne Saat geern­tet hat, wes­halb er einem nicht all­zu leid tun müs­se, im Gegen­satz etwa zu dem hei­lig­ge­spro­che­nen Edel­men­schen Geor­ge Floyd.

Und das ist noch die mil­de­re Ver­si­on. Den Vogel schoß mal wie­der die all­seits belieb­te öster­rei­chi­sche Anti­fa­schis­tin Nata­scha Strobl ab, die Kirk allen Erns­tes mit Rein­hard Heyd­rich ver­glich (bis­lang hat Trump Washing­ton City, Utah, immer noch nicht dem Erd­bo­den gleich­ge­macht), gefolgt von einem stumpf­sin­ni­gen ÖRR-Witz­keks namens Flo­ri­an Schroe­der, der Hit­ler vs. Stauf­fen­berg für die pas­sen­de Ana­lo­gie hält. Das sind Leu­te, die davon leben, daß es einen Bedarf an den Schau­er­mär­chen gibt, mit denen sie hau­sie­ren gehen.

Der­ar­tig kraß über­zo­ge­ne Feind­mar­kie­run­gen machen Atten­ta­te fast schon zur Pflicht. Als “Faschist” oder “Nazi” hat man in den Augen man­cher sein Mensch­sein ver­wirkt und darf ent­spre­chend ent­sorgt wer­den. Es ist egal, ob Kirk ein Fami­li­en­va­ter war und sei­ne zwei klei­nen Kin­der anwe­send waren, wäh­rend das Blut aus sei­ner Hals­schlag­ader spritz­te. Lin­ke in den USA eben­so wie in Deutsch­land wett­ei­fer­ten gera­de­zu dar­um, wer Kirks Ermor­dung zyni­scher, hämi­scher, bös­ar­ti­ger kom­men­tie­ren kann, um ent­spre­chen­de Aner­ken­nung und Auf­merk­sam­keit auf Tik­Tok und sonst­wo abzu­stau­ben, vol­ler Lust an der eige­nen Dämonie.

Wir wis­sen nicht erst seit der Ermor­dungs Kirks, daß es auf der Lin­ken eine enor­me, hem­mungs­lo­se Befür­wor­tung von Gewalt gegen “Rech­te” (oder was man dafür hält) gibt. Wir wis­sen es bereits auf­grund der Reak­tio­nen auf gewalt­sa­me Über­grif­fe gegen AfD-Poli­ti­ker oder der media­len Sym­pa­thien für die “Ham­mer-Ban­de”, von der Freu­de über den Atten­tats­ver­such auf Trump ganz zu schwei­gen. Rech­te dür­fen nie­mals “Opfer” sein, sie “sti­li­sie­ren” sich nur dazu, haben es stets nicht anders ver­dient oder selbst her­aus­ge­for­dert. Es ist das gute, alte Gewis­sen des Kopf­schuß­hu­ma­nis­mus, das so typisch für die Men­ta­li­tät und Geschich­te der Lin­ken ist.

Das alles ist nun wie­der deut­lich sicht­bar geworden.

Man kann gewiß von nie­man­dem ver­lan­gen, über den Tod eines Men­schen, den man nicht per­sön­lich gekannt hat, noch dazu eines, des­sen poli­ti­sche Ein­stel­lun­gen man ablehnt oder ver­ab­scheut, betrof­fen zu sein. Auch Trau­er kann man nicht erpres­sen, weder über Char­lie noch über Geor­ge Floyd. Man kann den ein­schlä­gig Gesinn­ten aber auch schwer­lich ver­bie­ten, ihre Minus­see­len zu ent­blö­ßen, indem sie den Tod eines Men­schen mit Häme, Geju­bel oder lus­ti­gen Mems kommentieren.

Die USA ist angeb­lich ein frei­es Land und theo­re­tisch hat dort jeder das ver­brief­te Recht “to hate who you want”, um Car­ni­vo­re (Prä-Type-O-Nega­ti­ve) zu zitie­ren. Aber in einer zivi­li­sier­ten Gesell­schaft soll­te ein Min­dest­maß an Pie­tät und Zurück­er­hal­tung der mora­li­sche Stan­dard sein, egal, wen es erwischt, erst recht, wenn es sich um einen nack­ten Mord handelt.

Die­ser Grund­satz ist natür­lich schon lan­ge über Bord gegan­gen, nicht zuletzt durch jah­re­lan­ge Dämo­ni­sie­rung des rech­ten Spek­trums durch die von Lin­ken domi­nier­ten Mas­sen­me­di­en. Der Kor­ken ist aus der Fla­sche und läßt sich nicht mehr hineindrücken.

Dem Ver­neh­men nach gibt es in die USA nun einen “Back­lash” von rechts, der dazu führt, daß Men­schen ihren Arbeits­platz ver­lie­ren, die sich im Netz abfäl­lig zu Kirk geäu­ßert haben. Aktu­el­les pro­mi­nen­tes Opfer ist der TV-Mode­ra­tor Jim­my Kim­mel. Unse­re Medi­en stel­len das so hin, als gäbe es nun sys­te­ma­ti­sche Repres­sa­li­en gegen blo­ße “Kri­ti­ker”, ein Phä­no­men, das wir hier­zu­lan­de von links her kennen.

Ein Korn Wahr­heit scheint dran zu sein. Vize­prä­si­dent Van­ce hat die Bür­ger sei­nes Lan­des dazu auf­ge­ru­fen, Leu­te, die im Netz gemei­ne Din­ge über Kirk sagen, zu denun­zie­ren. An die Block­war­t­in­stink­te zu appel­lie­ren, ist immer eine äußerst schlech­te Idee, die nur noch mehr gesell­schaft­li­che Ver­gif­tung hervorbringt.

Was nun den wirk­li­chen Char­lie Kirk angeht, so hat er kaum Ähn­lich­keit mit der Figur, die in den deut­schen Medi­en prä­sen­tiert wur­de. Wenn über­haupt, dann war er die meis­te Zeit sei­ner kur­zen, aber ful­mi­nan­ten Kar­rie­re eher ein “Cuck­ser­va­ti­ve”, ein “Libe­ral­kon­ser­va­ti­ver” wie man hier­zu­lan­de sagt, aller­dings einer, der sei­ne The­men­wahl ste­tig zu ver­schär­fen gezwun­gen war, um das jün­ge­re Publi­kum bei der Stan­ge zu halten.

Wäh­rend etwa die Ente ver­brei­tet wird, Kirk habe sich für die Stei­ni­gung von Homo­se­xu­el­len aus­ge­spro­chen, hat er in Wahr­heit in einem berüch­tig­ten Tweet gefei­ert, daß durch Trumps Druck die Homo­se­xua­li­tät in Bots­wa­na ent­kri­mi­na­li­siert wur­de. Wäh­rend er als “trans­pho­ber” Haß­pre­di­ger hin­ge­stellt wird, befür­wor­te­te er expli­zit das Recht, sich mit dem ande­ren Geschlecht zu iden­ti­fi­zie­ren, solan­ge man nicht grund­le­gen­de bio­lo­gi­sche Tat­sa­chen anzwei­felt und artig binär bleibt.

Das sind nur zwei Bei­spie­le. Ich weiß natür­lich nicht über alles Bescheid, was Kirk jemals in sei­nem Leben gesagt und ver­tre­ten hat. So inter­es­sant fand ich ihn nun auch nicht. Tat­sa­che ist jeden­falls, daß er Gewalt ablehn­te und wie ein bra­ver Libe­ra­ler an die Macht von Debat­ten glaub­te und sich die­sen auch unab­läs­sig gestellt hat, auch und gera­de mit Geg­nern und Anders­den­ken­den. Und das ist etwas, das man von den meis­ten Lin­ken nicht behaup­ten kann.

Man muß aber auch sagen, daß er einen oppor­tu­nis­ti­schen Zug hat­te und als weit­ge­hend unkri­ti­scher Apo­lo­get Trumps her­vor­ge­tre­ten ist, vor allem aber als geschul­ter Has­ba­ra-Sol­dat, der sei­nen zio­nis­ti­schen Geld­ge­bern, die mas­siv in sei­ne Orga­ni­sa­ti­on Tur­ning Point USA inves­tiert hat­ten, nach dem Mund rede­te. Damit hat er das geno­zi­da­le Vor­ge­hen Isra­els in Gaza und im West­jor­dan­land pro­pa­gan­dis­tisch unter­stützt. Als evan­ge­li­ka­ler “Dis­pen­sa­tio­na­list” war er der Ansicht, daß die Ansprü­che des Staa­tes Isra­el biblisch begrün­det sei­en und des­halb von Chris­ten um jeden Preis unter­stützt und ver­tei­digt wer­den müs­sen (auch das war er übri­gens bereit, in Fra­ge zu stel­len und zu debat­tie­ren, sogar die Rol­le von AIPAC an sich).

Sei­ne Basis war jedoch die repu­bli­ka­ni­sche Jugend unter 30, die kaum mehr Inter­es­se an Isra­el hat und dem Ein­fluß der ein­schlä­gi­gen Lob­bys auf die Par­tei und die Regie­rung kri­tisch gegen­über­steht. Es ist das glei­che Publi­kum, das auch Nick Fuen­tes, Tucker Carlson und Can­dace Owens hört, die sich scharf gegen die “Isra­el Firs­ter” aussprechen.

Die­ses Publi­kum fin­det es äußerst befremd­lich, daß der Fall Epstein von der Trump-Regie­rung zuerst pro­pa­gan­dis­tisch aus­ge­nutzt und dann plötz­lich fal­len gelas­sen wur­de. Es ist viel stär­ker inter­es­siert an Klar­text über The­men wie Ein­wan­de­rung, Demo­gra­phie, wei­ße Iden­ti­tät und schwar­ze Kri­mi­na­li­tät. Auf die­sen Gebie­ten hat sich Kirk immer muti­ger hervorgetan.

Sein letz­ter Tweet bezog sich auf Iry­na Zaruts­ka, deren gewalt­sa­mer Tod eben­falls gefilmt wurde:

If we want things to chan­ge, it’s 100% neces­sa­ry to poli­ti­ci­ze the sen­se­l­ess mur­der of Iry­na Zaruts­ka becau­se it was poli­tics that allo­wed a sava­ge mons­ter with 14 pri­o­rs to be free on the streets to kill her. Wenn wir wol­len, daß sich etwas ändert, ist es abso­lut not­wen­dig, den sinn­lo­sen Mord an Iry­na Zaruts­ka zu poli­ti­sie­ren, denn es war die Poli­tik, die es einem bru­ta­len Mons­ter mit 14 Vor­stra­fen ermög­lich­te, frei auf der Stra­ße her­um­zu­lau­fen und sie zu töten.

Es ehrt Kirk, daß er auch Kri­ti­kern der israe­li­schen Poli­tik und Ein­fluß­nah­me eine Platt­form gab (sie­he etwa hier und hier). Mit eini­gen von ihnen, wie Carlson und Owens, war er per­sön­lich befreun­det. Die­ses Vor­ge­hen trug ihm mas­si­ven Druck sei­tens sei­ner Geld­ge­ber, “lea­ders” und “stake­hol­der” ein, wie er in die­sem Inter­view mit Megyn Kel­ly vom 6. 8. 2025 formulierte.

Die­ses Video ist ein aus­ge­spro­chen inter­es­san­tes Doku­ment. Hier sind zwei bis­lang treue Die­ner Isra­els zu sehen, wie sie sich dar­über bekla­gen, daß nun auch sie als “Anti­se­mi­ten” mar­kiert wer­den, die “die Arbeit von Hamas” ver­rich­ten (“doing the bid­ding of Hamas”), weil sie von der har­ten Linie abwei­chen­de Gedan­ken geäu­ßert und bestimm­te miß­li­e­bi­ge Leu­te zu Wort kom­men lie­ßen (nament­lich Carlson zur Fra­ge, ob Epstein ein Mos­sad-Agent war). Kirk sei von ver­schie­de­ner Sei­te beschei­nigt wor­den, er gehö­re “nicht mehr zu uns”. Wor­auf er mit einem Aus­bruch von ame­ri­ka­ni­schem Stolz antwortete:

Wait a second, what does “with us” mean exact­ly, right? I am Ame­ri­can! I repre­sent THIS country! Moment mal, was genau soll das eigent­lich hei­ßen, „zu uns“? Ich bin Ame­ri­ka­ner! Ich reprä­sen­tie­re DIESES Land!

Das Gan­ze endet dem Pro­test Kirks:

I have less abili­ty to cri­ti­ci­ze the Israe­li govern­ment than actu­al Israe­lis do. And that’s real­ly, real­ly weird. Ich habe weni­ger Mög­lich­kei­ten, die israe­li­sche Regie­rung zu kri­ti­sie­ren, als die Israe­lis selbst. Und das ist wirk­lich sehr, sehr seltsam!

Sowohl Tucker Carlson als auch Can­dace Owens, bei­de im Gegen­satz zu Kirk unab­hän­gig, haben bestä­tigt, daß die Atta­cken bis kurz vor sei­nem Tod anhiel­ten (ihnen schlos­sen sich Matt Gaetz und Roger Stone an). Carlson nann­te nament­lich den Geld­ge­ber Bill Ack­man und sogar den CEO der Sati­re­sei­te “Baby­lon Bee”, Seth Dil­lon. Er warf Netan­ja­hu vor, das Andenken Kirks zu mißbrauchen:

Er emp­fand Bibi Netan­ja­hu als eine sehr destruk­ti­ve Kraft, war ent­setzt über die Ereig­nis­se in Gaza und vor allem ver­är­gert dar­über, daß Netan­ja­hu sei­ner Mei­nung nach die Ver­ei­nig­ten Staa­ten dazu benutz­te, sei­ne EIGENEN Krie­ge zum Vor­teil seines EIGENEN Lan­des zu füh­ren, was für die Ver­ei­nig­ten Staa­ten beschä­mend, pein­lich und schäd­lich sei.

Die­se Span­nun­gen führ­ten bereits Mit­te August die­ses Jah­res zum Gerücht, Kirk hät­te Angst davor, Isra­el wer­de ihn umbrin­gen, wenn er sei­nen kri­ti­schen Kurs wei­ter­hal­te. Es wur­de unter ande­rem von der lin­ken, anti­zio­nis­ti­schen Sei­te Gray­zo­ne auf­ge­grif­fen. Dar­aus resul­tie­ren­de Ver­schwö­rungs­theo­rien sind nun im Umlauf. Man­gels an Bewei­sen unter­stüt­ze ich sie nicht, aber psy­cho­lo­gisch gese­hen sind sie erwart­bar, nicht zuletzt ange­sichts die­ses für man­che Leu­te offen­bar sehr will­kom­me­nen Timings.

Ein mut­maß­li­cher Täter wur­de inzwi­schen gefaßt. Er ist nicht gestän­dig und schweigt beharr­lich. Tyler Robin­son ist ein 22jähriger, unschein­ba­rer jun­ger Mann aus einer offen­bar intak­ten repu­bli­ka­ni­schen Fami­lie. Er leb­te mit einem etwa gleich­alt­ri­gen schwu­len Part­ner namens Lan­ce Twiggs zusam­men, der sich im Sta­tus des “tran­si­tio­ning” befin­det. Twiggs wur­de nicht der Mit­tä­ter­schaft ange­klagt, aber sei­ne Exis­tenz soll nun als Beweis dafür her­hal­ten, daß wir uns jetzt alle vor einer Epi­de­mie von Ter­ror­tran­sen fürch­ten müssen.

Da man die Infor­ma­tio­nen über den Täter auch anders­wo nach­le­sen kann, mache ich es kurz, auch wenn eini­ge mei­ner Leser nun mit den Augen rol­len wer­den. Ich sage nicht, daß es nicht so pas­siert sein kann, wie man uns erzählt. Aber ich fin­de das, was der Öffent­lich­keit ser­viert wird, selt­sam, lücken­haft und unbe­frie­di­gend. Der Täter sieht nicht aus wie ein Anti­fant oder Trans-Akti­vist oder Links­extre­mist, er war kein Incel, kein Psych­ia­trie­pa­ti­ent und kein Dro­gen­süch­ti­ger. Er wirkt eher wie ein 08/15-Nor­mie. Aber viel­leicht ist das ja nun ein Ding: Nor­mie-Extre­mis­mus, ver­bun­den mit qua­si “syn­kre­tis­ti­schen”, wir­ren poli­ti­schen Vorstellungen.

Die Mili­tär- und Waf­fen-Spe­zis auf Twit­ter haben mir erklärt, daß der Schuß, der Kirk sofort und beim ers­ten Ver­such getö­tet hat, auch für einen “Lai­en” mach­bar war, und Robin­son hat­te offen­bar Übung im Umgang mit Waf­fen. Angeb­lich soll er sich im Zuge sei­nes Stu­di­ums nach links bewegt haben, aber ich sehe kei­ne hand­fes­ten Bewei­se, kei­ne Zita­te, kei­ne Text­do­ku­men­te, die hin­rei­chend bele­gen, daß er fana­tisch radi­ka­li­siert genug war, um unter ris­kan­ten Umstän­den einen Mord zu bege­hen. Er scheint kei­ner orga­ni­sier­ten Grup­pe ange­hört und auf eige­ne Faust gehan­delt zu haben. Angeb­lich hat er nicht ein­mal sei­nen Lieb­ha­ber ein­ge­weiht, der am Ende das ein­zi­ge Indiz ist, das ihn mit der Trans-Agen­da in Ver­bin­dung bringt.

Can­dace Owens behaup­tet, meh­re­re Fami­li­en­mit­glie­der von Twiggs hät­ten sie kon­tak­tiert, und ihr mit­ge­teilt, daß sie ihr und nicht den Main­stream­m­e­di­en ver­trau­en wür­den. Dem­nach sei es eher Twiggs gewe­sen, der aggres­siv, von sei­ner Fami­lie ent­frem­det, poli­tisch radi­ka­li­siert, psy­chisch auf­fäl­lig, stän­dig im Inter­net abhän­gend und diver­sen berau­schen­den Sub­stan­zen zuge­neigt war. Wenn er nichts mit dem Mord zu tun hat, war Robin­sons Tat dann eine Art roman­ti­scher Lie­bes­dienst, um einen Men­schen zu töten, des­sen Ideo­lo­gie er als Gefahr für sei­nen Part­ner betrachtete?

Es wur­den Aus­zü­ge ohne Zeit­stem­pel aus einem angeb­li­chen Chat-Ver­lauf zwi­schen Robin­son und Twiggs ver­öf­fent­licht, in dem ers­te­rer letz­te­rem, den er wie­der­holt als “my love” anspricht, sei­ne Tat gesteht. Wenn man mich fragt, ist das ein schlech­ter Witz. So tex­ten Zoo­mer nicht. So tex­tet eigent­lich über­haupt niemand.

Mar­tin Sell­ner ist es auch auf­ge­fal­len. Eben­so Matt Walsh, der ver­mu­tet, der Text wur­de vom FBI fabri­ziert, um den “trans-boy­fri­end” zu schüt­zen (war­um? Damit kei­ne Wel­le der “Trans­pho­bie” aus­bricht?). Er hat gene­rell den Ein­druck, daß das offi­zi­el­le Sze­na­rio kei­nen Sinn ergibt.

Wie auch immer. Ich ver­mu­te stark, daß wir nicht viel mehr erfah­ren wer­den, als bis­lang bereits ver­öf­fent­licht wur­de. Robin­son wird wahr­schein­lich die Todes­stra­fe bekom­men. Viel­leicht wird er auch “geepsteint”. Die Wahr­heit wird nicht ans Licht kom­men, und jeder wird sich für eine Ver­si­on der Geschich­te ent­schei­den müs­sen. Die Spe­ku­la­tio­nen, das Miß­trau­en und die Para­noia auf allen Sei­ten wer­den bleiben.

Mit dem prä­sen­tier­ten Täter kann nie­mand so recht etwas anfan­gen, auch die Lin­ken nicht, trotz ihres Has­ses auf Kirk und alles, was er in ihren Augen reprä­sen­tiert. Als Typus ent­spricht Robin­son nicht gera­de einer ihrer Hel­den­fi­gu­ren. Weiß, männ­lich, rech­te Prä­gung, Waf­fen­freund, immer­hin (offen­bar) schwul. Sie fei­ern die Tat, aber nicht den Täter.

Ich glau­be nicht dar­an, daß den USA nun links‑, trans- oder fur­ry­ex­tre­me Ter­ror­wel­len dro­hen. Trump ver­kün­de­te ges­tern, die Anti­fa, “ein kran­kes, gefähr­li­ches, links­ra­di­ka­les Desas­ter”, zu einer “grö­ße­ren Ter­ror­or­ga­ni­sa­ti­on” erklärt zu haben. Schön und gut, das Pro­blem ist nur, daß die Anti­fa ein loses, inter­na­tio­na­les “Fran­chise” und kei­ne ein­heit­li­che “Orga­ni­sa­ti­on” ist. Die Erklä­rung des Prä­si­den­ten dient wohl dazu, eine Art “War on Ter­ror” zu simu­lie­ren. Wie üblich wird Trump nur so tun, als ob er etwas tut. Ich bezweif­le, daß die US-Regie­rung nun irgend­et­was Signi­fi­kan­tes unter­neh­men wird, außer wie bis­her “Anti­se­mi­tis­mus” auf dem Uni-Cam­pus zu bekämpfen.

Eini­ge träu­men nun gewiß davon, eine “Tran­ny Sca­re” oder ähn­li­ches zu ent­fa­chen. Aber das wäre nur ein Ablen­kungs­ma­nö­ver. Die USA haben das weit­aus grö­ße­re poli­ti­sche Pro­blem, daß ihre Regie­rung und ihre Regie­rungs­par­tei mehr oder weni­ger im Sack eines frem­den Staa­tes und sei­ner Lob­by ste­cken, was sich anhand der Kar­rie­re Kirks ziem­lich gut dar­stel­len läßt.

Gewiß wird es auch in Zukunft immer wie­der zu poli­tisch moti­vier­ter oder gefärb­ter Gewalt von bei­den Sei­ten kom­men, denn die USA sind so extrem pola­ri­siert wie seit dem Sezes­si­ons­krieg nicht mehr, und sie sind voll mit Ver­rück­ten, die Zugang zu Schuß­waf­fen haben. Char­lie Kirk ist kei­nes­wegs das ers­te Opfer die­ser Pola­ri­sie­rung und wird auch nicht das letz­te sein. Hier ist ein Clip, in dem er sei­ne Sor­ge dar­über äußert, daß “einer von uns ange­schos­sen oder getö­tet wird”.

Tur­ning Point USA wird ohne Kirk zer­fal­len, womit die jun­gen Repu­bli­ka­ner ihr Zen­trum ver­lie­ren wer­den. Es gibt weit und breit nie­mand, der Char­lie erset­zen könn­te. Er wird nun zum Hei­li­gen erklärt und als sol­cher reich­lich instru­men­ta­li­siert wer­den, wie so eine Art rech­ter Mar­tin Luther King, aber ohne den par­tei­über­grei­fen­den Mar­tin-Luther-Kon­sens, denn es ist eben nur eine Hälf­te der USA, die ihn anbe­tet, wäh­rend die ande­re ihn verteufelt.

Inso­fern wird die nun ein­set­zen­de Char­lie-Kirk-Ido­la­trie die Ver­ei­nig­ten Staa­ten wei­ter pola­ri­sie­ren, eben­so wie es zuvor von links der Geor­ge-Floyd-Kult getan hat. Das ist kei­ne Huf­ei­sen­theo­rie. Die­se bei­den sind nicht gleich, denn Floyd war nichts wei­ter als ein unbe­deu­ten­der, dro­gen­süch­ti­ger Kri­mi­nel­ler, der zufäl­lig zur fal­schen Zeit am fal­schen Ort war und ame­ri­ka­ni­sche Ras­sen­neu­ro­sen getrig­gert hat, wäh­rend Kirk ein unbe­schol­te­ner Bür­ger war, der sich um das Wohl­erge­hen sei­nes Lan­des bemüht hat, und dies, soweit ich sehen kann, aus auf­rich­ti­ger Überzeugung.

Die Ent­hül­lun­gen über den Kon­flikt, den er mit Netan­ja­hu und sei­nen zio­nis­ti­schen Geld­ge­bern hat­te, wer­den einen blei­ben­den Riß im Nar­ra­tiv vom gemein­sa­men israe­lisch-ame­ri­ka­ni­schen Kampf für die “judäo­christ­li­che Zivil­sa­ti­on” hin­ter­las­sen. Aber viel­leicht wird auch die­ser nun durch Kirks Hei­lig­spre­chung und diver­se Ver­ein­nah­mungs­ver­su­che bald zuge­kleis­tert werden.

Poli­ti­sche Mor­de und Ter­ror­an­schlä­ge lösen Schock­wel­len und Emo­tio­nen aus, die aber in der Regel recht rasch wie­der ver­eb­ben (ich kom­men­tie­re der­glei­chen seit fünf­zehn Jah­ren), außer es han­delt sich um “Meis­ter­stü­cke” wie Ken­ne­dy und 9–11, die jahr­zehn­te­lang nach­hal­len. Auch die Ermor­dung Kirks vor lau­fen­der Kame­ra wird nun von allen Sei­ten kräf­tig gemolken.

Vor zehn Jah­ren habe ich anläß­lich des Anschlags auf die Redak­ti­on von Char­lie Heb­do ein pole­mi­sches Bänd­chen mit dem Titel Ich bin nicht Char­lie geschrie­ben. Viel­leicht kön­nen sich eini­ge noch an die poli­ti­sche Kam­pa­gne erin­nern, die bei­na­he augen­blick­lich gestar­tet wur­de und in der die von Isla­mis­ten ermor­de­ten links­ra­di­ka­len Car­too­nis­ten inter­na­tio­nal als Hero­en der Mei­nungs­frei­heit und der west­li­chen Wer­te­ge­mein­schaft prä­sen­tiert wur­den. Char­lie Kirk hin­ge­gen wird außer­halb der ame­ri­ka­ni­schen Regie­rung, der er sehr nahe­stand, über­wie­gend als min­des­tens zwei­fel­haf­te Figur gezeichnet.

“I am Char­lie”, dies­mal? Nein, natür­lich nicht, allein schon des­halb, weil er Ame­ri­ka­ner war und ent­spre­chen­de Inter­es­sen ver­folgt hat, die nicht die Inter­es­sen Euro­pas sind. Dies­mal gibt es gewiß weit­aus mehr poli­ti­sche Über­schnei­dun­gen, dar­un­ter aber ganz sicher nicht sei­ne Skla­ven­diens­te für Isra­el und schon gar nicht sein Dis­pen­sa­tio­na­lis­mus, der mei­ner beschei­de­nen Mei­nung nach kei­ne beson­ders intel­li­gen­te theo­lo­gi­sche Aus­le­gung ist. Immer­hin hat­te Kirk Cha­rak­ter und schien ernst­haft an der Wahr­heits­fin­dung inter­es­siert zu sein, wie sei­ne uner­schüt­ter­li­che Loya­li­tät zu Tucker Carlson beweist, eben­so wie sei­ne wach­sen­de Wei­ge­rung, sich bestechen und erpres­sen zu lassen.

Nach sol­chen Unter­schei­dun­gen fra­gen unse­re Fein­de frei­lich nicht. Das gesam­te rech­te Spek­trum wird von ihnen in einen Topf gewor­fen und durch eine völ­lig irr­sin­ni­ge, dämo­ni­sie­ren­de Zerr­lin­se gese­hen. Für die­se Leu­te sind wir alle Char­lie und sind wir alle “Hit­ler”. Kirk glaub­te an Debat­ten, Mei­nungs­frei­heit und die Macht des bes­se­ren Argu­ments, aber die Reak­tio­nen auf sei­nen Tod zei­gen, daß dies illu­so­risch war.

Aber das sind alles Din­ge, die ich schon zuvor gewußt habe.

RIP Char­lie Kirk 1993 – 2025.