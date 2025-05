Die Verwurstung von Lethen und Sommerfeld

Da es die letz­te von drei Vor­füh­run­gen im Rah­men der Wie­ner Fest­wo­chen war, war die­ser Kelch gnä­dig an mir vor­über­ge­gan­gen. Ich will aber trotz­dem ein paar Wor­te dar­über ver­lie­ren, auch wenn ich nun auf Augen­zeu­gen­be­rich­te (aus dem Umkreis von Lethen-Som­mer­feld) und Rezen­sio­nen ange­wie­sen bin.

Die von einem “Thea­ter­ma­cher” namens Juli­an Het­zel geschrie­be­ne und insze­nier­te “Per­for­mance” basiert nach eige­ner Aus­sa­ge auf einem “in Wien leben­den, real­exis­tie­ren­den Ehe­paar”, das mir per­sön­lich sehr gut bekannt ist, näm­lich Caro­li­ne Som­mer­feld und Hel­mut Lethen.

Som­mer­feld, Jahr­gang 1975, ist lang­jäh­ri­ge Autorin des Antai­os-Ver­lags, mit ihr zusam­men schrieb ich 2017 das (nun wie­der erhält­li­che) Buch Mit Lin­ken leben. Lethen, Jahr­gang 1939, ist ein renom­mier­ter Ger­ma­nist, der aus der “Alten Lin­ken” kommt.

Die off­zi­el­le Beschrei­bung des Muse­ums­quar­tiers lau­tet so:

“Drei Mal links ist rechts” ist eine Per­for­mance über das Zusam­men­le­ben radi­ka­ler Gegen­sät­ze. Es ist ein Fami­li­en­por­trät, das die Bezie­hung zwi­schen der popu­lis­ti­schen Rech­ten und der libe­ra­len Lin­ken auf pri­va­ter, euro­päi­scher und glo­ba­ler Ebe­ne erforscht. Der deut­sche Thea­ter­ma­cher Juli­an Het­zel lässt sich dafür von einem Wie­ner Ehe­paar inspi­rie­ren: sie eine füh­ren­de Intel­lek­tu­el­le der Neu­en Rech­ten sowie der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung und er ein Kul­tur­wis­sen­schaft­ler mit kom­mu­nis­ti­scher Vergangenheit. Das Paar und ihre Kin­der ver­han­deln am Küchen­tisch unver­ein­ba­re Posi­tio­nen. Die neue Rech­te bean­sprucht erfolg­reich das Voka­bu­lar und die revo­lu­tio­nä­re Hal­tung der alten Lin­ken, wäh­rend die Lin­ke eine Iden­ti­täts­kri­se durchlebt.

Die­se unge­wöh­li­che Ehe-Kon­stel­la­ti­on zwi­schen der spät­be­ru­fe­nen “Iden­ti­tä­ren” und dem 36 Jah­re älte­ren “68er” hat in der ein­schlä­gi­gen inter­es­sier­ten Lite­ra­tur bereits Anlaß zu etli­chen Betrach­tun­gen und Spe­ku­la­tio­nen gegeben.

Vol­ker Weiß, wie immer im maxi­mal gehäs­si­gen Para­noia-Modus, wit­ter­te 2019 gar eine “gro­ße Insze­nie­rung”, von Lethen und Som­mer­feld gemein­sam ein­ge­fä­delt, um sich öffent­lich als “Opfer” (in Wahr­heit nicht-exis­ten­ter) poli­tisch kor­rek­ter “Sip­pen­haft” hin­zu­stel­len. Sogar die New York Times griff 2018 die­se “very Ger­man love sto­ry” in einem lan­gen Arti­kel auf.

All dies fand nun Juli­an Het­zel irr­sin­nig “span­nend”, wie er in einem Inter­view mit dem ORF zu beto­nen nicht müde wur­de. Kann man am Fall Lethen-Som­mer­feld das viel­dis­ku­tier­te The­ma der “Spal­tung der Gesell­schaft” nicht wun­der­bar exem­pla­risch stu­die­ren? Das Pro­blem, daß jeder in sei­ner Informations-”Blase” lebt und nicht mehr mit Men­schen spricht, die sich in ande­ren welt­an­schau­li­chen Sphä­ren auf­hal­ten? Was tut man, wenn man sich ideo­lo­gisch pola­ri­siert, aber pri­vat nicht ent­zwei­en möch­te, noch dazu, wenn das Wohl der Fami­lie auf dem Spiel steht?

Dies alles war auch The­ma in Mit Lin­ken leben, wobei wir für Här­te (und Fair­ness) im Sach­li­chen und Tole­ranz und Bieg­sam­keit im Zwi­schen­mensch­li­chen plä­dier­ten. Het­zel wird unser Buch ver­mut­lich gele­sen, zumin­dest durch­ge­blät­tert haben. Im ORF-Inter­view erzählt er jeden­falls, daß er sich in die ori­gi­na­le “hart rech­te” Lite­ra­tur ver­tieft hät­te, um zu ver­ste­hen, wie die­se Wesen ticken und war­um sie Zuspruch bekommen.

Dies betont er auch in einem aus­führ­li­chen Inter­view im Pro­gramm­heft der Wie­ner Festwochen:

Ich tref­fe mich mit Men­schen, die stark ande­rer Mei­nung sind als ich und ver­su­che zu ver­ste­hen, war­um sie so den­ken, wie sie es tun. Ich habe ange­fan­gen, anstatt immer nur “über” den poli­ti­schen Geg­ner zu lesen, direkt des­sen Mate­ri­al zu stu­die­ren. Bis­her habe ich mich nicht ange­steckt, son­dern durch die­se Aus­ein­an­der­set­zung viel­mehr mein eige­nes Den­ken geschult und neue Argu­men­te für mei­ne eige­ne Posi­ti­on gefun­den. Ich ver­su­che mit mei­nen künst­le­ri­schen Arbei­ten, die Welt ein biss­chen bes­ser zu verstehen.

Eine löb­li­che Ein­stel­lung, die Het­zel vom Groß­teil der heu­ti­gen Lin­ken vor­teil­haft unter­schei­det. Mit Som­mer­feld traf er sich auch tat­säch­lich auf einen Kaf­fee (Lethen ver­wei­ger­te kate­go­risch die Teil­nah­me). Letz­ten Sonn­tag äußer­te er in einem Publi­kums­ge­spräch (so wur­de mir berich­tet), er habe “es nicht ver­ar­bei­ten kön­nen”, nun einem Men­schen aus Fleisch und Blut gegen­über zu sit­zen. Das ist frei­lich dop­pel­deu­tig. Fand er es irri­tie­rend, kein medi­al ent­stell­tes Abzieh­bild vor sich haben? Oder war die­se Erfah­rung “künst­le­risch” nicht verwertbar?

Die Art, wie das Stück in einem Pro­gramm­pro­spekt der Wie­ner Fest­wo­chen bewor­ben wur­de, ließ nichts Gutes erah­nen: Da war er wie­der, allen Erns­tes, der neun­zi­ger-Jah­re-Archiv­bild-Skin­head-Hin­ter­kopf mit Frak­tur­schrift, die Mut­ter aller mit “rechts” asso­zi­ier­ten Klischees.

Wir alle ken­nen die­ses Spiel inzwi­schen: Journalist/Künstler/etc. wanzt sich her­an, heu­chelt ernst­haf­tes Inter­es­se, ver­spricht eine sach­li­che Aus­ein­an­der­set­zung, und am Ende wird man doch in die han­dels­üb­li­che Nazi-Pfan­ne gehauen.

Auch die übri­ge Bebil­de­rung des Pro­gramms zeug­te nicht gera­de von Ori­gi­na­li­tät: Hau­fen­wei­se Schwu­le und Moh­ren, die offen­bar Pro­gres­si­vi­tät und “Diver­si­tät” signa­li­sie­ren sol­len, for­mel­haft, seicht und leicht debil, wie man es von staats­sub­ven­tio­nier­ter Kunst gewöhnt ist.

Dabei schei­nen die Inten­tio­nen Het­zel zumin­dest theo­re­tisch doch etwas kom­ple­xer gewe­sen zu sein, als das Pla­kat erah­nen läßt. Im Pro­gramm­heft-Inter­view äußer­te er, daß sich der Fall Som­mer­feld-Lethen zwar auf den ers­ten Blick “anfühlt” wie “eine Meta­pher für Euro­pa” und sei­ne inne­ren ideo­lo­gi­schen Span­nun­gen, das Paar aber vor­le­be, daß die sche­ma­ti­sche Auf­fas­sung von Pola­ri­sie­rung als “Wir-gegen-sie-Den­ken” zu kurz greift.

Wir frag­ten uns also: Was kön­nen wir von die­sem Paar ler­nen? (…) Die­ses Paar bringt uns dazu, dar­über nach­zu­den­ken, wie poli­ti­sche Reprä­sen­ta­ti­on und Spal­tung kon­stru­iert und ver­han­delt wer­den, und zwar im inti­mis­ten Raum: dem Zuhau­se. Was ich beson­ders ein­drucks­voll fin­de, ist, wie ihre Geschich­te im Kon­trast dazu steht, wie Poli­tik im All­ge­mei­nen funk­tio­niert und wel­chen Stel­len­wert Emo­tio­nen und in die­sem Fall Lie­be dabei spielen.

Dar­um habe er sich auch ent­schlos­sen, die Rol­len mit einem ech­ten Paar zu beset­zen, den hol­län­di­schen Schau­spie­lern Kris­ti­en de Proost und Jos­se de Pauw, die das Stück in eng­li­scher Spra­che spielen.

Was wur­de von die­sen schö­nen Ideen nun wirk­lich umge­setzt, und auf wel­che Wei­se? Ibsen-Figu­ren waren es offen­bar nicht gera­de, die man in die­sem Zwei-Per­so­nen-Stück auf der Büh­ne sah. Statt­des­sen gab es reich­lich pla­ka­ti­ven, schwar­zen Humor, vor dem Hin­ter­grund eines Pla­kats auf dem, auf dem Kopf ste­hend, “Never again is now” zu lesen war.

In den Mit­tel­punkt wur­de die fixe, aus den Blü­te­zei­ten der iden­ti­tä­ren Stör­ak­tio­nen stam­men­de Idee gerückt, daß die Neue Rech­te nun die Stra­te­gien und den Habi­tus der Alten Lin­ken (von 1968) kopie­re, in der Hoff­nung, damit ähn­li­che meta­po­li­ti­sche Erfol­ge zu erzie­len wie die­se damals.

Am Ende des Stücks wird die Lethen-Figur von der Som­mer­feld-Figur im Lau­fe eines orgi­as­ti­schen “Lie­bes­spiels” (oder was auch immer es sein soll) buch­stäb­lich aus­ge­wei­det. Aus sei­nen Gedär­men macht sie Würs­te, die anschlie­ßend dem Publi­kum ser­viert werden.

Ein Rezen­sent der Pres­se berichtet:

Am Ende des Stücks „Three Times Left Is Right“ kam Schau­spie­le­rin Kris­ti­en de Proost, bereits arg kunst­blut­ver­schmiert, noch ein­mal auf die Büh­ne, um zu erklä­ren, soeben habe eine neue gol­de­ne Zukunft der Frei­heit begon­nen. In deren Namen und zu deren Preis gab’s auf der Büh­ne Würs­tel und Bier für alle.

Die Neue Rech­te (reprä­sen­tiert von Som­mer­feld- de Proost)“verwurstet” und kan­ni­ba­li­siert in die­sem Stück also die Alte Lin­ke (Lethen-de Pauw) buch­stäb­lich, und wirft ihre zer­stü­ckel­ten Res­te dem Publi­kum zum Fraß vor.

Wel­che Frei­heit hat sie nun ver­kün­det? Die­je­ni­ge, wie­der “Neger” und ähn­li­ches unge­straft sagen zu dür­fen? Ist das alles, wor­um es geht? Das Gan­ze mün­det in eine unbe­hag­lich-zwie­späl­ti­ge “Nor­ma­li­sie­rung”, in der Grill­par­ty gefei­ert statt pola­ri­siert und gestrit­ten wird.

Die­se “Doku­fik­ti­on”, wie Het­zel es nennt, wur­de mit einer minu­ten­lan­gen iro­ni­schen Trig­ger­war­nung für lin­ke und rech­te Zuschau­er glei­cher­ma­ßen ein­ge­lei­tet: Jetzt müs­se man sich gefaßt machen nicht nur auf Gewalt, Nackt­heit, Haß­re­de, homo­pho­be Wit­ze son­dern auch femi­nis­ti­sche Per­spek­ti­ven und Woke­ness, ver­kün­de­te eine von de Proost via Ton­kon­ser­ve vor­ge­le­se­ne Ein­blen­dung, wäh­rend die Schau­spie­ler nackt und schwei­gend die Büh­ne betra­ten. Was solll­te dies signa­li­sie­ren? Daß man nun ent­blöß­te See­len und die nack­te Wahr­heit zu sehen bekom­men würde?

Ein Rezen­sent des Stan­dard berich­tet:

Im ech­ten Leben sind Jos­se De Pauw und Kris­ti­en De Proost ganz sicher ein rei­zen­des Ehe­paar. Das glaubt man den nack­ten Sym­p­ath­lern bei ihrer Büh­nen­che­mie sofort. In der Fik­ti­on sind sie aber vor eine schwe­re Bür­de gestellt, die in Bil­der mün­det, die nach ein­ein­halb Stun­den an Sau­schlach­ten erin­nern. Auch die Wie­ner Wurst­wo­chen sind hier­mit eröffnet!

Die Hand­lung faßt er so zusammen:

Zwei Ideo­lo­gien tref­fen in Three Times Left Is Right im kleins­ten Kreis auf­ein­an­der. Näm­lich inner­halb einer Ehe. Er lin­ker Pro­fes­sor, sie sei­ne eins­ti­ge Stu­den­tin, inzwi­schen aber ins rech­te Lager über­ge­lau­fen. Ange­fan­gen hat es mit Klei­nig­kei­ten wie jener, dass sie den gemein­sa­men Kin­dern kei­ne bösen Wör­ter ver­bie­ten woll­te, selbst wenn sie ande­re verletzen. Wo wären wir heu­te, so das Argu­ment, hät­te Gali­leo Gali­lei sich damals Denk­ver­bo­ten unter­wor­fen. Die Köl­ner Sil­ves­ter­nacht 2015, in der hun­der­te Frau­en von Män­nern meist nord­afri­ka­ni­scher Her­kunft beläs­tigt wur­den, gibt ihr qua­si den Rest: Sie fühlt sich nicht mehr sicher, außer­dem rei­chen die­se Män­ner Frau­en nicht die Hand. Fazit: Wären die Lin­ken nicht so links, bräuch­te es die Rech­ten nicht. Das begriff­li­che Basis­rüst­zeug wie “Nor­ma­li­sie­rung” und “Refe­renz­rah­men” las­sen wir bald hin­ter uns und gehen über in die geleb­te Pra­xis: Debat­ten­reiz­wör­ter zie­hen ein. Sei­ne “Migra­ti­on” ist ihr “Bevöl­ke­rungs­aus­tausch”; was dem einen sei­ne “Diver­si­tät” ist, ist der ande­ren eine “Isla­mi­sie­rung”.

Dazu gibt es lär­men­de, geis­ter­haft her­um­schwe­ben­de Musik­in­stru­men­te, eine Wasch­ma­schi­ne, die es beim Schleu­dern eines Zie­gel­stei­nes zer­fetzt, und einen “unglück­lich gegips­ten Arm”, den Jos­se De Pauw dem Publi­kum bei der Pre­mie­re ent­ge­gen­reck­te, mit der Bit­te es ihm nachzumachen.

Das abschlie­ßen­de Urteil des Rezen­sen­ten klingt aller­dings eher mau. Sei­ne bemüh­ten For­mu­lie­run­gen sind ver­rä­te­risch. Einen gro­ßen Erkennt­nis­ge­winn konn­te er offen­bar nicht ver­zeich­nen. Das Stück werde

… sei­nem erns­ten The­ma ver­blüf­fend leicht­fü­ßig gerecht. Natür­lich ist es ob sei­ner Aktua­li­tät in die­sem Land schon gut durch­ge­kaut. Den mit­un­ter ver­min­der­ten Neu­ig­keits­wert kom­pen­siert er mit Humor und sehr sty­li­schen bis sehr abstru­sen Bil­dern, die man gese­hen haben will.

Ist also all die­ses nicht mehr neu, nicht mehr inter­es­sant, ken­nen wir es zum Über­druß und haben schon alle Ant­wor­ten gefun­den? Ist die Wurst eh schon ein­ge­spei­chelt, durch­ge­kaut, ver­daut und aus­ge­schie­den? Som­mer­feld-Lethen “sooooo 2017”?

Das ist mir schon klar, daß das einem Rezen­sen­ten des Stan­dard so pas­sen wür­de. Und wenn er sich mit einem sol­chen Pro­dukt zufrie­den zeigt und die dar­in ver­han­del­ten The­men für alte Hüte hält, dann hat sein Schöp­fer, je nach Per­spek­ti­ve, alles rich­tig oder alles falsch gemacht.

Die “Pro­vo­ka­ti­on” geht somit ins Lee­re und wird zur Pose, die “har­ten Fra­gen” (Die Pres­se) inter­es­sie­ren die­je­ni­gen, die sie eigent­lich ange­hen soll­ten, gar nicht mehr, das Stück schmiegt sich völ­lig kon­form und affir­ma­tiv in den Kul­tur­be­trieb, dem es ent­sprun­gen ist.

Die­se Träg­heit und den man­geln­den Mut des Regis­seurs bemerk­te auch ein Rezen­sent der Salz­bur­ger Nach­rich­ten. Er spricht von einem “erstaun­lich zähen” und (noch bos­haf­ter) “ungif­ti­gen Abend”. Er schil­dert sei­nen Ein­druck so:

Gespielt wer­den sie von Kris­ti­en de Proost und Jos­se de Pauw, die im wirk­li­chen Leben ein Paar sind. Das erklä­ren die bei­den nackt auf der Büh­ne ste­hend und schi­cken vor­aus, dass der Abend durch­aus auch pro­vo­zie­ren sol­le. Erst dann schlüp­fen sie in ihre Rol­len und Gewänder. In Fahrt kommt das Stück dann aber noch lan­ge nicht. Der Rah­men wird mit einer Vor­le­sung über Nor­ma­li­sie­rung wei­ter abge­steckt. Dar­auf­hin rol­len nicht zum letz­ten Mal Musik­in­stru­men­te auf einem fern­ge­steu­er­ten Wagen im Schne­cken­tem­po über die mit Aus­nah­me einer Pla­kat­wand lee­re Bühne. Erst dann ecken die bei­den Lie­ben­den in All­tags­si­tua­tio­nen wie am Ten­nis­platz oder beim Wäsche­fal­ten etwas anein­an­der an. The­men wie Kin­der­er­zie­hung, Migra­ti­on oder auch Frei­heit wer­den ange­ris­sen. Ein erhel­len­der Aus­tausch an Argu­men­ten und Ansich­ten fin­det aber nur in Ansät­zen statt. Wie schaut Lie­be trotz radi­ka­ler Gegen­sät­ze nun aus? Kann das über­haupt funk­tio­nie­ren? Und wenn ja, könn­te die­se Form des Zusam­men­le­bens im Klei­nen als küh­len­de Sal­be auf die zuse­hends erhitz­te Gesell­schaft im Gro­ßen auf­ge­tra­gen wer­den? Wer sich Ant­wor­ten dar­auf erhofft, soll­te woan­ders suchen.

Waren dies aber nicht genau die Fra­gen, die Het­zel laut Pro­gramm­heft-Inter­view ganz beson­ders zu inter­es­sie­ren schienen?

Das Stück sei “noch am Span­nends­ten”, fährt der Rezen­sent der Salz­bur­ger Nach­rich­ten fort, wenn es sich “auf­rafft” (har), zumin­dest ein paar “Nadel­sti­che zu setzen”:

Wenn sich der geal­ter­te Lin­ke mit zum Hit­ler­gruß ein­ge­gips­tem Arm schämt und das Publi­kum auf­for­dert, es ihm aus Soli­da­ri­tät gleich­zu­tun, oder die Rech­te dem Publi­kum in einer Brand­re­de vor­wirft, den Volks­zorn erst mit “Woke­ness” und poli­ti­scher Kor­rekt­heit geschürt zu haben.

Letz­te­rer Punkt ist inter­es­sant, denn in ihm erken­ne ich zumin­dest ansatz­wei­se ein wich­ti­ges The­ma aus Mit Lin­ken leben wie­der: Das Phä­no­men des sich ver­schie­ben­den “Over­ton-Fens­ters”, das unter ande­rem dazu füh­ren kann, daß einst­mals “akzep­ta­ble” Posi­tio­nen an den Rand gerückt wer­den, und Men­schen plötz­lich als “Extre­mis­ten” oder “Radi­ka­le” abge­stem­pelt wer­den, die sich in kei­ner Wei­se in die­sen Rol­len sehen.

In Wahr­heit sind sie sich selbst treu geblie­ben, wäh­rend die Mei­nungs­ma­cher der Gesell­schaft, in der sie leben, neu defi­niert haben, was nun als “nor­mal” und was als “extrem” oder “radi­kal” zu gel­ten hat. In unse­rem Buch zitie­ren wir als Bei­spiel einen Tweet, in dem ein Zeit­ge­nos­se schrieb: “Ich bin ein patrio­ti­scher Sozi­al­de­mo­krat aus den acht­zi­ger Jah­ren, also das, was man auf Twit­ter heu­te einen Nazi nennt”.

Gene­rell ist “extre­mis­tisch” meis­tens eine Fremd­zu­schrei­bung mit abwer­ten­der Inten­ti­on. Ich sehe mich selbst in kei­ner Wei­se als “Extre­mis­ten”. Som­mer­felds und mein Buch Mit Lin­ken leben ist nicht “extre­mis­tisch” und pro­pa­giert auch kei­ne “extre­me” oder “extre­mis­ti­sche” Welt­sicht. “Extre­mis­tisch” und “radi­kal” (und zutiefst unethisch) erscheint mir viel­mehr (zum Bei­spiel) die wahn­wit­zi­ge Ein­wan­de­rungs­po­li­tik der west­li­chen Welt, auch wenn sie sich öffent­lich als “Nor­ma­li­tät” durch­ge­setzt hat oder zumin­dest als sol­che ver­kauft. Aber wie oft ist es in der Geschich­te schon vor­ge­kom­men, daß wahn­wit­zi­ge und destruk­ti­ve Zustän­de als “nor­mal” gal­ten und von brei­ten Mas­sen akzep­tiert wurden?

Im erwähn­ten Pro­gramm­heft-Inter­view reflek­tiert auch Het­zel das “Overton-Fenster”-Problem, aller­dings aus einer ande­ren Rich­tung als ich in mei­nem obi­gen Beispiel:

Durch die kon­ti­nu­ier­li­che Ver­schie­bung des “Refe­renz­rah­mens”, also des­sen, was das direk­te sozia­le Umfeld als “nor­mal” emp­fin­det, kön­nen auf ein­mal Taten mög­lich, legi­tim, oder gar selbst­ver­ständ­lich wer­den, die man zu einem frü­he­ren Zeit­punkt als undenk­bar betrach­tet hät­te. Wenn Geflüch­te­te als Natur­ka­ta­stro­phen beschrie­ben wer­den – als “Wel­len”, “Tsu­na­mis”, als “Schwär­me” – dann haf­ten die­sen Meta­phern Bedro­hung und Gefahr an. Die­se Asso­zia­tio­nen schü­ren Angst. Und sobald die­ser Deu­tungs­rah­men eta­bliert ist, wird es ein­fach, wei­te­re Maß­nah­men zu recht­fer­ti­gen – etwas Boy­kot­te von Geschäf­ten oder die Ein­schrän­kung von Rechten…

Struk­tu­rell gese­hen ist das eine kor­rek­te Beschrei­bung. Aber Ver­schie­bun­gen die­ser Art kön­nen nach links eben­so wie nach rechts statt­fin­den (erin­nern wir uns auch, wie stark Angst­dis­kur­se die Coro­na-Poli­tik recht­fer­tig­ten und ermög­lich­ten), und sie müs­sen kei­nes­wegs zwangs­läu­fig in fins­te­re, tota­li­tä­re Maß­nah­men münden.

Het­zel kann sich jedoch nicht von der lin­ken Vor­stel­lung lösen, daß Ver­schie­bun­gen des “Refe­renz­rah­mens” nach rechts “Gewalt” und “Holo­caust” zum Flucht­punkt haben (oder haben müssen).

Ein paar Absät­ze vor dem letz­ten Zitat fragt ihn die Inter­viewe­rin Car­men Hornbostel:

C. H. “Three Times Left is Right” kün­digst Du an als Ein­la­dung an das Publi­kum, sich mit ideo­lo­gi­schen Kon­flik­ten aus­ein­an­der­zu­set­zen, in denen Gewalt nor­ma­li­siert wird. Von wel­cher Form von Gewalt spre­chen wir? J. H. Der Sozi­al­psy­cho­lo­gie Harald Wel­zer schreibt in einem Buch über den Holo­caust dar­über, dass Täter:innen ganz nor­ma­le Men­schen wie du und ich sind – und das bedeu­tet im Umkehr­schluss, dass auch du und ich zu Täter:innen wer­den kön­nen. Es inter­es­siert mich also, wie es dazu kommt, dass jemand zum Täter:in wird. Wir haben uns inten­siv mit der Nor­ma­li­sie­rung von Gewalt inner­halb der Spra­che beschäf­tigt, aber auch mit der Gewalt vomn Bil­dern sowie mit phy­si­scher Gewalt. Mich fas­zi­niert dabei die Fra­ge, bis eine Gesell­schaft den Bezugs­rah­men ändert, in wel­chem wir Din­ge normalisieren.

Und bumms, sind wir schlag­ar­tig bei einem gänz­lich ande­ren The­ma gelan­det als der Fra­ge, wie Men­schen ihre ideo­lo­gi­schen Dif­fe­ren­zen pri­vat ver­han­deln oder wie “radi­ka­le Gegen­sät­ze zusam­men­le­ben” kön­nen. Es ist ein ast­rei­nes Anti­fa-Framing, das rech­ten Dis­kur­sen gene­rell eine Aus­rich­tung zur “Gewalt” (ähn­lich sug­ges­tiv und abs­trakt-schlag­wor­tig benutzt wie “Haß”) unterstellt.

Dabei macht er genau das, was er eine Sei­te spä­ter anpran­gert: Sprach­lich Asso­zia­tio­nen her­zu­stel­len, die Bedro­hung und Gefahr sug­ge­rie­ren und Angst schüren.

Dies ist bekannt­lich die Grund­la­ge, mit der sämt­li­che (staat­li­chen und außer­staat­li­chen) Repres­sio­nen “gegen Rechts” gerecht­fer­tigt wer­den: Von Raz­zi­en bei Rent­nern, die regie­rungs­kri­ti­sche Memes tei­len über rein poli­tisch begrün­de­te Aus­rei­se­ver­bo­te für geset­zes­treue Bür­ger bis hin zur Gesin­nungs­haft für You­tuber mit fal­schen Mei­nun­gen, “Doxxing” durch öffent­lich-recht­li­che Block­war­te und zer­schla­ge­ne Schä­del und Fuß­ge­len­ke durch Antifabanden.

Der Ken­ner lacht jetzt bit­ter: Licht­mesz-Som­mer­feld-Gesetz! (Jedes. ver­damm­te. Mal.)

Und hier hört für mich der Spaß auf: Es ist nicht nur absurd, son­dern auch zutiefst ver­leum­de­risch, Som­mer­feld in irgend­ei­ner Wei­se, auch “bloß” indi­rekt-sug­ges­tiv, wie es Het­zel tut, mit “Täter:innen”, “Gewalt” und “Holo­caust” zu asso­zi­ie­ren. Es gibt kein Buch von ihr, in dem sie dar­auf abge­zielt hät­te, “Gewalt” durch “ideo­lo­gi­sche Kon­flik­te” zu “nor­ma­li­sie­ren”. Nichts recht­fer­tigt es, ihren Namen und ihre Per­son auch nur ansatz­wei­se in die Nähe sol­cher Vor­stel­lun­gen rücken.

Und auch Hel­mut Lethen, der vor Jahr­zehn­ten Kom­mu­nist war, und der im Zuge einer anti-lin­ken Hexen­jagd Berufs­ver­bot erhal­ten hat­te, hat­te mit “Gewalt” nie­mals auch nur das Gerings­te zu tun.

Nicht als “Extre­mis­ten” sind Lethen und Som­mer­feld “kom­ple­men­tär”, son­dern als zeit­ver­scho­be­ne Ziel­schei­ben gegen­stre­bi­ger poli­tisch-gesell­schaft­li­cher Hysterien.

Wenn sich in die­ser Paar­ge­schich­te “die Gegen­sät­ze tref­fen”, dann dort und nir­gend­wo anders, und ein muti­ge­rer und ehr­li­che­rer Regis­seur hät­te genau dies thematisiert.

Dies ist also, was mich (ver­mut­lich) “getrig­gert”, bzw. zor­nig gemacht hät­te, hät­te ich mir die Num­mer ange­se­hen: Näm­lich zum xten Mal eine ober­fläch­li­che, ent­stel­len­de Behand­lung “unse­rer” The­men durch Lin­ke, die ein klei­nes biß­chen kan­ti­ger als ande­re sein wol­len, durch­sit­zen zu müs­sen. Wie ich den Bespre­chun­gen und eini­gen Augen­zeu­gen­be­rich­ten ent­neh­me, wur­de wie immer eine unter­kom­ple­xe, sys­tem­kon­for­me Inter­pre­ta­ti­on ser­viert, die nur so tut, als wür­de sie anecken oder “Fra­gen stel­len” wollen.

In die­sem Fall neh­me ich die Sache sogar ziem­lich per­sön­lich, da ich mit Som­mer­feld seit einem Jahr­zehnt eng befreun­det bin (wobei ich mei­ner­seits star­ke Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten mit ihr habe), und aus eige­ner Anschau­ung weiß, wie grob ver­zer­rend die­se Dar­stel­lung ihrer Per­son und ihrer Ehe ist, ja sogar der “Dia­lo­ge mit H”, wie sie auf die­sem Blog nach­zu­le­sen sind. Das Skin­head-Pla­kat hat eigent­lich schon alles verraten.

Die Kari­ka­tu­ren auf der Büh­ne haben so gut wie gar nichts mit den rea­len Per­so­nen Lethen und Som­mer­feld zu tun, und die­nen ledig­lich als Pro­jek­ti­ons­flä­chen für bestimm­te gesell­schafts­po­li­ti­sche Ideen des Regis­seurs. Wenn Het­zel in Inter­views schon die Namen der bei­den expli­zit nennt, dann soll­te er wenigs­tens den Anstand haben, klar­zu­stel­len, daß die bei­den allen­falls eine “Inspi­ra­ti­on” für sei­ne Büh­nen­fi­gu­ren waren.

Die Art, wie er in sei­nem Stück mit Lethen-Som­mer­feld und ihrer Bezie­hung (oder dem öffent­li­chen Image ihrer Bezie­hung) umge­gan­gen ist, ist aus­beu­te­risch und über­grif­fig. Zu die­ser Atti­tü­de paßt auch, wie mir Som­mer­feld mit­ge­teilt hat, daß Het­zel die bei­den “herz­lich” zur Pre­mie­re ein­ge­la­den hat, als wären sie Tro­phä­en oder Zir­kus­tie­re, die sich vor­füh­ren las­sen wür­den, nach­dem ihre Vor­bil­der buch­stäb­lich auf der Büh­ne ver­wurs­tet wur­den. Es ver­steht sich von selbst, daß das Ehe­paar nicht gewillt war, an die­sem Spek­ta­kel teilzunehmen.

Den Kom­men­tar­spal­ten im Stan­dard ent­neh­me ich übri­gens die Infor­ma­ti­on, daß am Mon­tag (19. 5.) eine klei­ne Grup­pe Iden­ti­tä­rer auf dem Dach der Hal­le E des Muse­ums­quar­tier mit Mega­phon, Ben­ga­los und dem Pla­kat “Ein­mal links immer falsch” auf­ge­taucht ist. Ich ehre die­se Tat, und sie sei hier­mit in den Anna­len die­ses Blogs verzeichnet.