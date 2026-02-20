Neoreaktion: Yarvin in Wien – Absturzprotokoll 08

Der Informatiker Curtis Yarvin, Gesicht der amerikanischen "Neoreaktion", ist momentan auf Einladung der ungarischen Zeitschrift The European Conservative in Wien.

Wenn er am mor­gi­gen Sams­tag zusätz­lich in iden­ti­tä­rem Umfeld auf­tritt, wer­den die Erwar­tun­gen hoch sein. Die ein­la­den­de “Akti­on 451” hat ihn in den höchs­ten Tönen als geis­ti­gen Vor­rei­ter der gesam­ten rech­ten Poli­tik­land­schaft jen­seits des Gro­ßen Teichs vor­ge­stellt. Und im libe­ra­len Blät­ter­wald der öster­rei­chi­schen Haupt­stadt hat es schon ent­spre­chend gerauscht. Die­se Gele­gen­heit läßt sich der Feuil­le­ton, der Yar­vin ali­as “Men­ci­us Mold­bug” seit 15 Jah­ren immer mal wie­der als anti­de­mo­kra­ti­schen US-Gott­sei­bei­uns aus dem Hut zau­bert, natür­lich nicht entgehen.

Einen erns­ten Vor­trags­abend ist Yar­vin viel­leicht gar nicht (mehr) gewohnt. Zum Ende der ers­ten Prä­si­dent­schaft Trumps wur­de die “neo­re­ak­tio­nä­re” Blog­land­schaft der frü­hen 2010er Jah­re wie­der­ent­deckt und als Teil der auf­kom­men­den Kul­tur­in­dus­trie “dis­si­dent rech­ter” Medi­en­schaf­fen­der neu belebt. Und nicht erst seit­dem trifft man sich eher auf mon­dä­nen Insi­der­par­tys als in ver­schwö­re­ri­schen Videokonferenzen.

Erst vor einer Woche fand in den USA unter dem – zuge­ge­be­ner­ma­ßen ziem­lich lus­ti­gen – Titel “Nick Land Ack­now­led­ge­ment” eine Fei­er für die zwei­te Gali­ons­fi­gur der “Neo­re­ak­ti­on” statt: Nicho­las “Nick” Land, “Pate des Akze­le­ra­tio­nis­mus” und Urhe­ber des Begriffs der “Dunk­len Auf­klä­rung”, wur­de in San Fran­cis­co will­kom­men geheißen.

(Der an Mar­tin Heid­eg­ger und den von die­sem aus­ge­hen­den Post­struk­tu­ra­lis­ten wie Gil­les Deleu­ze geschul­te ehe­ma­li­ge bri­ti­sche Phi­lo­so­phie­do­zent lebt bereits seit fast 30 Jah­ren in Schang­hai und war mut­maß­lich zum ers­ten Mal in den Ver­ei­nig­ten Staaten.)

Und nicht irgend­wo in San Fran­cis­co: son­dern in der Vil­la von David Holz, dem Geschäfts­füh­rer der KI-Platt­form Mid­jour­ney, die auch bei Ver­tre­tern unse­res deutsch­spra­chi­gen Milieus zur Bil­der­stel­lung beliebt ist.

Aus­ge­rich­tet wur­de die Ver­an­stal­tung vom Grün­der des Online­ma­ga­zins Pal­la­di­um, das offi­zi­ell – iro­nisch? – mit dem Welt­wirt­schafts­fo­rum ver­part­nert ist und des­sen Her­aus­ge­ber­ge­sell­schaft Ame­ri­can Gover­nan­ce Foun­da­ti­on mit Geld von Peter Thiel gegrün­det wur­de. Da war es nur stan­des­ge­mäß, daß sich auf die­sem Schau­lau­fen der Cyber­bo­hè­me neben einer der diver­sen Exfrau­en von Elon Musk auch Cur­tis Yar­vin die Ehre gab.

Übri­gens das über­haupt ers­te rea­le Zusam­men­tref­fen der bei­den obers­ten “Neo­re­ak­tio­nä­re”, die online bereits seit fast 15 Jah­ren über- und mit­ein­an­der arbei­ten. Weni­ger stan­des­ge­mäß war indes, daß der für sei­ne nicht nur schrift­lich, son­dern auch münd­lich weit­läu­fig mäan­dern­den Aus­füh­run­gen berühmt-berüch­tig­te Yar­vin den für sei­ne radi­ka­len Ansich­ten außer­or­dent­lich zurück­hal­ten­den Land dort dann kaum zu Wort kom­men ließ. Aber in der “Neo­re­ak­ti­on” war und ist eben vie­les anders, auch daß der Phi­lo­soph rela­tiv kurz und prä­gnant for­mu­liert, wäh­rend der Inge­nieur gan­ze Bücher redet.

Nick Lands Rück­blick auf die “Neo­re­ak­ti­on”, wozu er dann doch zu Wort kam, hat Vice dan­kens­wer­ter­wei­se wiedergegeben:

Ich bin immer noch fest über­zeugt davon, daß [Yar­vins] Regie­rungs­mo­dell abso­lut unüber­treff­lich ist, und es wäre abso­lut phan­tas­tisch, wenn die­se Welt in einen Fli­cken­tep­pich von Mikro­staa­ten zer­schla­gen wür­de und sich neue Mög­lich­kei­ten des geo­po­li­ti­schen Expe­ri­men­tie­rens ergäben.

Sicher, Land ist immer ein Post­mar­xist geblie­ben und bis heu­te dem Kon­zept der “Deter­ri­to­ri­a­li­sie­rung” nach Deleu­ze und Guat­ta­ri ver­pflich­tet. Doch die gan­ze “Neo­re­ak­ti­on” des Cur­tis Yar­vin ist eben genau das: Idea­ler­wei­se sol­len “Staa­ten” wie Unter­neh­men orga­ni­siert sein – mit den Bür­gern als Anteils­eig­nern, die bei Unzu­frie­den­heit mit Geschäfts­füh­rer und Vor­stand jeder­zeit ein­fach den Laden wech­seln können.

So sol­len alle poli­ti­schen Bau­stel­len mit­tel- bis lang­fris­tig nach Markt­ge­setz­mä­ßig­kei­ten gere­gelt wer­den. (Yar­vin hat dazu Aber­hun­der­te Sei­ten Text ver­faßt, der Blick in sein “For­ma­lis­ti­sches Mani­fest” von 2007 ist aber völ­lig aus­rei­chend.) Das Gan­ze steht in der Tra­di­ti­on von Hans-Her­mann Hop­pe: paläo- oder rechts­li­ber­tär zwar, aber nichts­des­to­we­ni­ger libertär.

Von Volk und/oder Gemein­schaft ist dabei kei­ne Rede, ganz im Gegen­teil. “Reak­tio­när” (so man die­ses Attri­but denn posi­tiv aus­le­gen möch­te) ist dar­an also allen­falls die Form, nicht aber der Inhalt. Und iden­ti­tär – einer muß es ja mal aus­spre­chen – ist dar­an über­haupt nichts.

Dazu lie­ße sich noch viel wei­ter ins Detail gehen, ideen­ge­schicht­lich ist das Gan­ze tat­säch­lich inter­es­sant. Aber eben nicht anders: Die “Neo­re­ak­ti­on” von Cur­tis Yar­vin, Nick Land und zahl­rei­chen ande­ren Blog­gern ist seit 2014 Geschichte.

Was sich unter Trump I nach dem Zer­schel­len der Alter­na­ti­ve Right eta­blier­te, aus­ge­rech­net unter Biden in Blü­te stand und heu­te auf den Lor­bee­ren des inter­na­tio­na­len Feuil­le­tons ruht, ist kei­ne Ideo­lo­gie oder “Bewe­gung”, son­dern eine Ästhe­tik. Ein Vibe, könn­te man im der­zeit so belieb­ten Sprach­ge­brauch sagen. Doch damit ist noch nichts gewon­nen, auch wenn haupt­amt­li­che Kul­tur­kämp­fer und miß­ver­ste­hen­de “Meta­po­li­ti­ker” das nicht gern hören.

In den USA gibt es seit sechs Jah­ren eine wild­wüch­si­ge Nischen­sze­ne­rie aus Ver­la­gen und ande­ren Medi­en­pro­jek­ten, die zu fei­ern ver­steht und mit “Hes­tia” sogar eine wahn­sin­nig lus­tig benams­te eige­ne Ziga­ret­ten­mar­ke hat? Nett, aber unterm Strich auch nur eine Kon­sum­i­den­ti­tät (und über­dies durch­setzt von sexu­ell und sonst­wie Anders­ar­ti­gen). Teen­ager ver­ge­ben digi­ta­le Herz­chen für Pho­tos von alten Gemäu­ern, und der Ü50er Yar­vin insze­niert sich mit viel zu gro­ßer Motor­rad­ja­cke als jun­ger Wil­der? Unter­halt­sam, aber nicht revolutionär.

Wo mehr pas­sie­ren soll, als daß Unzu­frie­de­ne ein paar Dopa­min­schü­be ein­fah­ren, wäh­rend die Welt­ge­schich­te um sie her­um statt­fin­det, müß­te eine “Neo­re­ak­ti­on” schon ande­re Form anneh­men als “Reak­tio­nen” auf Bei­trä­ge in sozia­len Medien.

Apro­pos sozia­le Medi­en: Falls in Wien nach dem ange­kün­dig­ten Vor­trag noch eine Dis­kus­si­on statt­fin­den soll­te, wäre das der rich­ti­ge Auf­hän­ger. Denn eben­dort hat Yar­vin selbst – gemau­sert vom Trump-Ver­äch­ter zum Trump-Enthu­si­as­ten – die gesam­te his­to­ri­sche “Neo­re­ak­ti­on” rela­ti­viert und sich selbst in die­sem Zusam­men­hang als “libe­ra­ler Trot­tel und Feig­ling” bezeichnet.

Auch Nick Land konn­te rück­bli­ckend nur zutref­fend ana­ly­sie­ren: Bereits die ers­te, um so mehr die zwei­te Wahl Trumps zum US-Prä­si­den­ten habe die eli­tä­ren und anti­po­pu­lis­ti­schen The­sen der “Neo­re­ak­ti­on” eben gera­de wider­legt und nicht etwa bestätigt.

Das eröff­net eine Men­ge inter­es­san­ter Fra­gen nach dem Erbe und der Zukunft von Cur­tis Yar­vin und denen, die sich für ihn inter­es­sie­ren. Es steht zu hof­fen, daß mor­gen auch die­se Per­spek­ti­ve zur Spra­che kom­men wird. Die Erfah­rung zeigt, daß die­ser “Neo­re­ak­tio­när” erst dann rich­tig inter­es­sant wird, wenn man ihn von rechts angeht – meis­ter­lich vor­ex­er­ziert schon 2020 bei Hyper­pod­cas­tism.

––

Nils Weg­ner hat über die Denk­schu­le der Neo­re­ak­ti­on, ihre Ver­tre­ter und deren Platz in der ame­ri­ka­ni­schen Rech­ten die ein­zi­ge deutsch­spra­chi­ge Ein­füh­rung ver­faßt: Neo­re­ak­ti­on und Dunk­le Auf­klä­rung. Die rechts­li­ber­tä­re Ver­su­chung. 2., erwei­ter­te Auf­la­ge, 140 Sei­ten, 14 € – hier bestel­len.