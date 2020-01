Abstraktion und Einfühlung

Maiordomus 17. Januar 2020 15:41

@Sommerfeld. Sie hätten ruhig "Vordenkerin" schreiben dürfen. Sage ich als ein Akademiker, der vor etwa 6 Jahren eine Petition österreichischer Akademikerinnen gegen die Gender-Sprache und gegen das Binnen-I mitunterzeichnet hat.

Dabei hat jedoch die Halbnonne Königin Agnes von Ungarn (gest. 1364) jeweils in ihrem Habsburger-Kloster ihre Schwestern genau wie diese selbst einander als "geliebte Brüder" angesprochen. Man kann beim "Mitgemeintsein" der weiblichen Ansprechpersonen durch einen rhetorisch formulierten Text wohl auch übertreiben.

Noch interessant, wie die Spiegel-Reporterin ausgerechnet eine "indische Näherin" aus ihrer emanzipatorischen Büchse Ihnen vorhält. Eine Tätigkeit und ein Beruf, der in der mittelalterlichen christlich-mystischen Frauenspiritualität sowie in katholischen Nonnenklöstern eine gewaltige Rolle spielte, zwar eher in Richtung der inneren als der äusseren Emanzipation, weil die Tätigkeit einer Schneiderin in hohem Grade mit Gebet und Meditation verbunden werden konnte. Ende September 2019 hat die katholische Kirche wieder mal eine Schneiderin heiliggesprochen: Marguerite Bays aus dem 271-Seelendorf Siviriez im Produktionsgebiet des Greyerzer-Käses (Kanton Freiburg, Schweiz). Zwischen 1848 und 1856. als der Bischof von Freiburg im Üechtland von einer im Bürgerkrieg von 1847 kraft der Bayonette an die Macht gekommenen liberalen Regierung nach Savoyen ins Exil vertrieben worden war, galt diese fromme Frau als ein Symbol des katholisch-konservativen Widerstandes einer Landbevölkerung, die aufgrund einer Unmündigerklärung als einzige Bürgerschaft in der Schweiz nicht mal via die männliche Stimmbürgerschaft über die Bundes-Verfassung von 1848 abstimmen durfte. Stattdessen kam das durch eine manipulierte Wahl zusammengesetzte Kantonsparlament zum Zuge. Es war aber damals, trotz Ausschluss der Juden von den vollen Bürgerrechten, die fortschrittlichste demokratische Verfassung in Europa.

Die besagte Schneiderin Marguerite, von Papst Franziskus am 28. September heiliggesprochen, erlebte am Tag der Verkündigung des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis durch Papst Pius IX. (1854) eine Spontanheilung, wiewohl sie erst nachträglich erfuhr, dass ihre für sie als Wunder erfahrene Heilung und die Verkündigung des Dogmas gleichzeitig erfolgt waren. Es war dies, im Gegensatz zu anderen von mir recherchierten Heilungen, kein organisiertes "Wunder". Die besagte heilige Schneiderin, wie die Droste in ihrem Garten in Meersburg eine grossartige Geschichtenerzählerin für Kinder aus dem Dorf, hätte sich die Kümmernisse einer Spiegel-Reporterin so schwer vorstellen können wie die letztere die Prioritäten einer mystisch orientierten katholischen Schneiderin auf dem "Bewusstseinsstand" der Epoche, als in Europa zur Zeit von Metternich, Papst Gregor XVI. und Papst Pius iX. die Heilige Allianz stattfand.

Ich vermute, Frau Sommerfeld, Ihre Begegnung mit der Spiegel-Reporterin stand im Zeichen von einer Art metaphysischen "Ungleichzeitigkeit" zweier Zeitgenossinen. Ich halte es für möglich, dass Sie die Antipodin von deren eigenen Voraussetzungen her wohl eher besser begreifen konnten als dies umgekehrt der Fall gewesen sein könnte. Es wäre fast zu schön, würde ich mich täuschen.