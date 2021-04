Sammelstelle für Gedrucktes (14)

Hinzu kommt für die Grünen eine wohlmeinende Tendenz des Zeitgeistes im allgemeinen und der deutschen Gesellschaftslage im besonderen. Tag für Tag werde ihnen, wie Poschardt treffend notiert, durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und andere Redaktionen ein wuchtiger PR-Spoiler verpasst, der die oft wackligen Argumentationen beim Trendthema grüne Transformation mit Traktion versah. Die entscheidende Passage folgt aber erst hernach. Sie besteht aus 18 Wörtern, einem Satz: Zudem ernten die Grünen jetzt, was sie über Jahrzehnte im vorpolitischen Raum, in Kirchen und NGOs gesät haben. Allen »Nur-Realpolitikern« und allen »Nur-Parlamentspatrioten« in Deutschland wie Österreich muß diese Sentenz immer und immer wieder eingebläut werden: Wahlerfolge ohne vorhergehende meta- bzw. vorpolitische Raumnahmen sind allenfalls als Eintagsfliegen denkbar; nur eine kombinierte Strategie aus Meta- und Realpolitik kann Gesellschaft und Politik nachhaltig verändern. Björn Höcke hat dies für das arbeitsteilige rechte Mosaik aus Bürgerinitiativen, Jugendgruppen, Publikationen, Verlagen und einer Wahlpartei treffend zusammengefaßt: Der Weg zum parlamentspolitischen Erfolg führt über den vorpolitischen Raum. Wer sich dieser Erkenntnis verweigert, hindert sich selbst an einem organischen und damit nachhaltigen Wachstum. -- -- In Thüringen, aber auch in Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder Sachsen, ist dieser Höcke-Weg bereits »in der Mache«, sprich: verankert sich die AfD nicht nur als Volkspartei fest auf dem politischen Tableau, stabilisiert nicht nur ihre 20-Prozent-Plus-Stellung, sondern greift sogar aus – auf dem Weg zur stärksten Kraft des Ostens. Das müssen auch die beiden Journalisten Martin Machowecz und Paul Middelhoff einigermaßen zähneknirschend einräumen. In der heute erscheinenden Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit (15/2021, 8.4.2021) publizieren sie einen ausführlichen Beitrag zum Erfolgsweg der Ost-AfD: »Radikal regional«. Eingeleitet wird mit dem Nordthüringer Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl. Der Rechtsanwalt strebt erneut ein Mandat in Berlin an; dort will er weiter dafür streiten, daß sich die AfD zu einer integrierenden, sozialpatriotischen Volkspartei auch über Erfurt, Magdeburg und Potsdam hinaus entwickelt: Seit Jahren kämpft er dafür, dass sich die AfD verändert. Dass sie sich mehr um die vermeintlich kleinen Leute kümmert, um die Kassiererin in Gera und den Rentner in Neubrandenburg. Dass endlich Schluss ist mit Meuthens marktliberalem Kurs. Dass die Partei so wird wie er selbst: lauter, radikaler, sozialer. Mehr so wie die AfD im Osten. Es könnte gut sein, dass Pohls Zeit gekommen ist. Und dass Meuthens Zeit endet. Dafür spricht in der Tat einiges. Man könnte Meuthens frappierenden Schlingerkurs in Sachen Coronakrise nennen; zuletzt lobte er gar das denkbar strenge Impfregime Israels – eine absonderliche Positionierung aus Sicht einer Mehrheit der in bezug auf Corona eher impfskeptisch gewogenen Parteibasis. Man kann aber auch auf die Landtagswahlen im Südwesten der Republik verweisen, in denen Meuthens Getreue als Spitzenkandidaten versagten, und just das tut das Zeit-Autorenduo: In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz verlor die AfD Mitte März jeweils ein Drittel der Stimmen, am Ende waren ihre Ergebnisse nur noch einstellig. Wenn es noch eines Beweises für die desolate Lage bedurft hätte: Das wäre er. Dies festzustellen, sollte nicht zu übertriebenem innerparteilichen Triumphalismus gegenüber Meuthen und seinen hartnäckigsten Getreuen um Joana Cotar und Alexander Wolf führen – aber vielleicht bei ihnen und ihrer Mehrheit im Bundesvorstand zu einem konstruktiv-selbstkritischen Umdenken? Denn der ostdeutsche Weg zahlt sich weiter aus: Hier hat sich die AfD auf extrem hohem Niveau stabilisiert: 23,5 Prozent holte die Partei 2019 bei der Wahl in Brandenburg, in Thüringen steht sie bei 23 Prozent, in Sachsen sogar bei 26 Prozent. Bei den Landtagswahlen im Juni in Sachsen-Anhalt und im Herbst in Thüringen zielt sie darauf, zweitstärkste Kraft zu werden. In Sachsen, so darf man die Zeit-Journalisten korrigieren, kratzt die Alternative mittlerweile gar an der 30-Prozent-Marke und hat damit die CDU überholt. Das Zwischenfazit steht für sich: Im Westen steckt die Partei in der Krise, im Osten plant sie die Zukunft. Ex oriente lux – einmal mehr. Nur dort bleibt ja jener Aufwärtstrend lebendig, den die AfD seit den Monaten vor der Bundestagswahl 2017 als ein prekäre Einheit verschaffendes Lebenselixier so bedarf. Die aus Leipzig berichtenden Machowecz und Middelhoff erfassen diesen zentralen Aspekt einigermaßen präzise: Die AfD lebt vom Mythos des eigenen Aufstiegs, davon, dass sie nur ein paar Jahre Anlauf nimmt, bevor sie in alle Ämter stürmt und das System grundlegend umbaut. Diese Erzählung funktioniert so lange, wie die Wahlergebnisse kontinuierlich steigen. Aber das tun sie gerade dort nicht mehr, wo Meuthen Einfluss hat: im Westen. Gut möglich, dass ihn diese Schwäche im Verlauf des Jahres den Job kostet. Doch was folgt auf Meuthen? Es sind Männer wie Tino Chrupalla, die dann mehr Macht wollen. Chrupalla ist Meuthens Co-Parteichef, Malermeister, in Ostsachsen aufgewachsen und politisches Ziehkind des Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland. Man könnte aufgrund der Biographie sagen: ein prototypischer Leistungsträger aus dem Volk, wie es in der tätigen Mittelstand-Nation Deutschland so viele gibt; mithin sind es ja jene Handwerker, Selbständige, Arbeiter und Kleinunternehmer, die den Laden am Laufen halten und Politikern und Beamten ihr krisensicheres und konjunkturunabhängiges Einkommen verschaffen. Man könnte aufgrund der Biographie aber auch, wie AfD-Prominenz aus dem Südwesten, einfach mal »vergessen«, daß man selbst stets auf steuerzahlerfinanzierten Stellen saß und den langjährigen Nettosteuerzahler Chrupalla für fehlende akademisch-großbürgerliche Weihen angreifen: Meine Einstellung zu Doppelspitzen ist ja bekannt. Cotar hat sich früh und konsequent gegen den Flügel positioniert. Das qualifiziert sie vor vielen anderen. Chrupalla ist für jeden intelligenten Leistungsträger eine echte Zumutung. https://t.co/S7wAP1TgZH — Uwe Junge, MdL (@Uwe_Junge_MdL) April 3, 2021 Nur hat man dann mutmaßlich weder einen politischen noch einen gesellschaftlichen Kompaß – und ist verdientermaßen von gestern. Chrupalla trifft einen Punkt, wenn er der Zeit gegenüber bilanziert: Wenn wir in Sachsen mit unserer Art von Politik über 25 Prozent holen und die AfD in Hamburg mit ihrem marktliberalen Ton es gerade so über die Fünfprozenthürde schafft, kann ich doch nicht sagen: Wir machen es jetzt so wie die Hamburger. Ostdeutschland – das Laboratorium für volksverbundene Politik, das müssen auch die Journalisten mit spürbarem Argwohn konzedieren: Jürgen Pohl und Björn Höcke experimentieren in Thüringen mit einer "Deutschen-Rente", einem Zuschlag nur für – Überraschung – Beitragszahler mit deutschem Pass. Der Brandenburger Bundestagsabgeordnete René Springer tüftelt an einer Art Grundeinkommen. "Soziale Themen sind die Themen der Zukunft für unsere Partei", sagt der Sachse Chrupalla, wobei zu hoffen ist, daß er Recht behält. Das in Kalkar erarbeitete Sozialprogramm, mit dem es sich strömungsübergreifend arbeiten läßt, muß endlich ernstgenommen und der Wählerschaft bekannt gemacht werden; von entsprechender Vermittlungsarbeit Teile der Parteispitzen zur eigenen Sozialpolitik, mit der man zu fremdeln scheint, vernimmt man (noch?) zu wenig. Machowecz und Middelhoff diagnostizieren nun Schnellrodas Rolle beim anhaltenden sozialpolitischen Wandel in der AfD: Einer der Vordenker der AfD-Sozialpolitik ist der Publizist Benedikt Kaiser, der seine Jugend mitunter im Kreis von Neonazis in Chemnitz verbrachte. Heute arbeitet er für den rechtsextremen Antaios-Verlag aus Sachsen-Anhalt und hat das Buch Solidarischer Patriotismus verfasst. Zeit-typische Begriffsnutzungen und Interpretationen ignorierend, bleibt der Eindruck zu korrigieren, daß ich nur »Einkommensschwache als natürliche Wählerklientel der Rechtsparteien« identifiziere. Das sind sie freilich auch, aber nicht alleine: 28 Prozent der »Prekären« wählten bei der Bundestagswahl 2017 AfD, aber eben auch 20 Prozent der unteren Mittelschicht (wenn man so will: »Kleinbürger«), die im Bereich von Selbständigen, Arbeitern und Angestellten aller Schattierung zu finden sind. Ohnehin ist keineswegs nur die materielle Achse wichtig für die Wahlentscheidung. Die AfD ist auch die Kraft, die immaterielle Interessen ihrer Sympathisanten vertritt, indem sie die Partei des Normalen, des Gewöhnlichen, des Nicht-Repräsentierten in der Gesellschaft darstellt, eben jener Lebensentwürfe, die medial und establishmentpolitisch als zu gewöhnlich, zu spießig, zu reaktionär usw. ignoriert, wo nicht offen verworfen werden. Richtig hingegen ist der Journalisten Zusammenfassung des Solidarischen Patriotismus, wonach ich darin »nach Antworten des AfD-Lagers auf Digitalisierung und Dienstleistungsgesellschaft« suche und – neben dem Modell der relativen sozialen Homogenität – auch die relative ethnische Homogenität affirmiere. Sie schließt Integrationsleistungen keineswegs pauschal aus, favorisiert lediglich eine anthropologisch naheliegende »landsmännische Parteilichkeit« (David Miller). Wenig Widerspruch also beim Fazit: So geht Sozialpolitik von rechts außen, wenngleich das nicht im eigentlichen Sinne als »rechts außen« zu fassen wäre, sondern vielmehr eine Art Common Sense unter gemeinwohlorientierten Menschen abbilden sollte. Bleibt indes zu hoffen, daß diese Erkenntnis sich weiter durch Bundespartei und Vorfeld frißt, so wie es in den »neuen Bundesländern« bereits weitgehend der Fall sein dürfte: In der Ost-AfD haben sie längst erkannt, dass sich mit Kaisers Ideen Wahlen gewinnen lassen. Sie sind sogar überzeugt, dass eine sozial ausgerichtete Rechtspartei auch im Westen erfolgreich wäre. In den prekären Vorstädten von Duisburg oder Dortmund, so argumentieren ostdeutsche Parteimitglieder, könne man doch auch nicht mit Steuersenkungen und privater Rentenversicherung werben.

Wichtig zu betonen ist hierbei zum einen, daß der ostdeutsche Kurs eben nicht nur in Ostdeutschland funktioniert. Dort wird er getestet, ausgearbeitet, geformt – aber ohne den Westen würde der Nation dann doch was fehlen.

Gelänge es authentisch, kulturelle und materielle Interessen von Arbeitern und der abstiegsbedrohten (oder den Abstieg fürchtenden) Mittelschicht ebenso zu vertreten wie massenmigrationskritische Anliegen heimatbewußter Bürger aller Schichten, könnte auch im Westen an die Ostergebnisse angeknüpft werden.

Die bekannten relativen AfD-Erfolge in Gelsenkirchen, Duisburg und Mannheim oder auch in überwiegend von »Prekären« und Arbeitern bewohnten Wahlbezirken in West-Berlin, Hamburg, München und Co. unterstreichen die Bedeutung besagter These (»Je mehr Haushalte aus der Unter- und Mittelschicht in einem Stimmbezirk wohnen, umso besser schneidet die AfD ab«, weiß die Bertelsmann-Stiftung.)

Der Blaue-FDP-2.0-Kurs in Teilen Westdeutschlands hat im Gegensatz dazu nirgends bewiesen, daß er Erfolge einfahren kann, so mantrahaft auch betont wird, man müsse dies so betreiben, weil man andernfalls das Bürgertum nicht erreiche. Nun, man erreicht es ganz offensichtlich auch so nicht. Überall, wo das nach längst links gekippte westdeutsche Bürgertum den politischen Ton angibt, spielen AfD und die politische Rechte an sich keine Rolle. Diese Jahr für Jahr bitter bestätigte Erkenntnis gilt es spätestens jetzt in eigene strategische Erwägungen einzubetten – ausführlicher dazu hier.

Wichtig zu betonen ist zum anderen, daß grundsätzliche, volksverbundene und alternative Politik nicht bedeutet, polternd und vulgär aufzutreten.