Israel und Demographie (5)

Jonathan Weisman will in seinem 2018 erschienenen Buch "(((Semitism))): Being Jewish in America in the Age of Trump" sogar meinen, daß daß "der Jude blühe, wenn die Grenzen verschwinden, wenn die Schranken verschwimmen, wenn die Mauern niederstürzen, nicht aufgezogen werden."

Viele Juden denken so wie Rosenberg und Weisman.Es wäre höchste Zeit, ihnen die Sachfrage zu stellen: Warum stellen Juden das Existenzrecht anderer Völker in Abrede? Und: Warum ist es böse, das Existenzrecht von Juden in Abrede zu stellen, das Existenzrecht anderer Völker jedoch nicht? Wie kann es diese Doppelmoral geben? Denn es gibt nicht nur belastende religiöse Schriften, die dies propagieren und auf die man sich berufen könnte, sondern inzwischen auch weltliche Schriften von jüdischen Intellektuellen aus aller Welt.

