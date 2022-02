William Toel – Affekte für die Deutschen

Wer ist Wil­liam Toel? Über sei­ne Bio­gra­phie ist nicht alles bekannt, er selbst erzählt von inter­na­tio­na­len wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Lehr­stüh­len, die er inne­hat­te und davon, daß schon vor sei­ner Geburt alles dar­auf ange­legt war, daß er jetzt seit andert­halb Jah­ren zu den Deut­schen geru­fen wurde.

Ich wer­de mir den Mann näher anschau­en. Zum einen wäre von sei­nen The­sen zu reden (1.), danach von sei­nen Hin­ter­grün­den (2.), sodann von sei­nem Auf­tre­ten und der Mög­lich­keit, als Medi­en­kon­su­ment Per­sön­lich­kei­ten anhand von Bil­dern ein­zu­schät­zen (3.).

1. Wil­liam Toel tourt durch die Bun­des­re­pu­blik mit Vor­trä­gen, in denen es im Kern um die natio­nal­ma­so­chis­ti­sche und anti­deut­sche Umer­zie­hung unse­res Vol­kes seit 1945 geht. Im bri­ti­schen Bletch­ley Park unter­hielt der Geheim­dienst nicht nur die “Codebreaker”-Abteilung im II. Welt­krieg, son­dern dort wur­den Umer­zie­hungs­plä­ne für das besieg­te deut­sche Volk detail­liert aus­ge­ar­bei­tet. Die­se ste­hen im Mit­tel­punkt von Toels Auf­klä­rungs­ar­beit, die Rhein­wie­sen­la­ger bil­den einen zwei­ten his­to­ri­schen Schwer­punkt. Toel initi­ier­te den soge­nann­ten “Walk am Rhein” zur Erin­ne­rung an die ver­ges­se­nen Opfer der Nach­kriegs­jah­re. Vom 28.8.21 bis 5.9.21 kamen mehr als 62.000 Men­schen an den Rhein, “um zu geden­ken und die neue Frei­heit in Deutsch­land zu fei­ern”, wie es auf sei­ner Web­site heißt. Bei­des sind Gesichts­punk­te, die im offi­zi­el­len deut­schen Geschichts­un­ter­richt fehlen.

Er sieht es als sei­ne Mis­si­on an, den Deut­schen ihre Iden­ti­tät wie­der­zu­ge­ben. Genau jetzt (noch vor zwei Jah­ren sei die Zeit nicht reif gewe­sen) ist der Zeit­punkt gekom­men, an dem die Deut­schen auf­wa­chen. Es kämen gera­de – das kön­ne kein Zufall sein – sehr vie­le Umstän­de zusam­men. Toel nennt die­se Koin­zi­denz “den per­fek­ten Sturm” und sagt mit sei­nem ame­ri­ka­ni­schen Akzent: “die Umstan­den brin­gen Geläg­gen­heit”. Die “rote Linie der Deut­schen” sieht er in den Spa­zier­gän­gen erreicht. Aktu­ell ver­laut­bart er, daß Putin die Ukrai­ne als “hei­li­ges Herz Ruß­lands” zurück­ho­len will, die deut­schen Müt­ter aber sich aus dem kom­men­den Krieg (!) her­aus­hal­ten sollen.

Die Leu­te der Neu­en Welt­ord­nung in Lon­don und New York haben kei­ne ande­re hei­li­ge Sache als Geld und Macht. Bei­des sind über­haupt kei­ne hei­li­gen Dinge,

schreibt er in die­ser Ver­laut­ba­rung. Grund­sätz­lich trifft sich Toel in Vide­os mit vie­len bekann­ten Namen aus der inves­ti­ga­ti­ven Sze­ne in der Kri­tik an NWO und Gre­at Reset und beschwört die Deut­schen, sich ihres Wesens bewußt zu wer­den und “Ver­ant­wor­tung” in der Welt zu über­neh­men. Daß die­se inso­fern die BRD ein NATO-Vasal­len­staat ist, nicht vom Polit­per­so­nal über­nom­men wird, führt Toel zum Appell an das deut­sche Volk, sei­ne hei­li­ge Mis­si­on selbst in die Hand zu nehmen.

Wil­liam Toels Agen­da wäre grob zu beschrei­ben als Gre­at Awa­ke­n­ing spe­zi­ell desi­gned für uns Deut­sche. Die­se Web­site hat sogar den Aus­druck “Ger­man Awakening”/“Deutscher Auf­bruch” erfun­den (und lis­tet akri­bisch alle Inter­net­auf­trit­te, Zita­te und Fund­stel­len zu Wil­liam Toel auf).

Die Deut­schen wur­den erschaf­fen, um eine beson­de­re Rol­le in der Welt zu erfül­len. Wenn die Deut­schen wie­der Deut­sche sind, wird die Welt geheilt sein

liest man ganz oben auf sei­ner Home­page. Ist die­se The­se genau die­sel­be, die wir im Brief­wech­sel ent­wi­ckeln? Sehr ober­fläch­lich kann dies den Anschein erwe­cken. Hier ist kein Platz, um unse­re suchen­den, aus­ho­len­den, fra­gen­den Brief­wech­sel-Gedan­ken nach­zu­zeich­nen. Toel prä­sen­tiert fix­fer­ti­ge Ver­satz­stü­cke aus­ge­spro­chen appel­la­ti­ver Art, die paß­ge­nau bestimm­te Wun­den berüh­ren und Affek­te kit­zeln. Mir stellt sich die Fra­ge, was sei­ne Absicht dabei sein könnte.

2. Wir hat­ten hier auf der Sezes­si­on im Netz bereits eine klei­ne Toel-Aus­ein­an­der­set­zung, und zwar im Kom­men­tarstrang zu einem Netz­fund­stü­cke-Arti­kel von Jonas Schick. Damals ver­such­te “Gus­tav Gram­bau­er” zusam­men­zu­tra­gen, was es über Toel zu erfah­ren gibt und was von ihm aus sei­ner Sicht zu hal­ten sei. Ich will die­se Ein­schät­zung hier wie­der­ge­ben, weil sie mir im gro­ßen und gan­zen rich­tig erscheint:

Rie­chen Sie nicht auf 3.000 Meter gegen den Wind den Geheim­diens­to­deur? Wer bezahlt eigent­lich sei­ne hoch­fre­quen­ten Rei­sen, sei­ne drei Leib­wäch­ter usw., und dies inzwi­schen über drei Mona­te? Im Nexus damit wür­de es mich auch über­haupt nicht wun­dern, wenn er im Auf­trag einer Sek­te unter­wegs wäre, ideo­lo­gisch bzw. poli­tisch-pro­gram­ma­tisch wür­de er sehr gut z. B. in die Sci­en­to­lo­gy rein­pas­sen. Toels Metho­de kommt aus der Mot­ten­kis­te des Mar­ke­ting oder der poli­zei­li­chen Ver­neh­mung: er trig­gert rou­ti­niert, gezielt und sehr auf­dring­lich Sehn­süch­te an und schmiert dabei dem Publi­kum gan­ze Fäs­ser Honig ums Maul, z. B. mit sei­nem Sal­ba­der von sei­ner “tie­fen Lie­be für Deutsch­land”, mit dem er jeden Vor­trag und jedes Inter­view zu Beginn aus­gie­big NLP-ankert.

Es bleibt unklar, ob Toel auf eige­ne Rech­nung arbei­tet oder nach Deutsch­land geschickt wor­den ist, um Kon­tak­te mög­lichst zur vor­ders­ten Front der wider­stän­di­gen Sze­ne auf­zu­bau­en. Unein­deu­tig ist aus mei­ner Sicht eben­falls, für wen er arbei­ten soll­te. Aus dem Umstand, daß er stets die US-Kriegs­flag­ge am Revers trägt, und noch 2012 pro­mi­nent auf einer Glo­ba­lis­ten­kon­fe­renz, auf der alberner­wei­se alle Gäs­te T‑Shirts mit Mer­kel­rau­te geschenkt bekom­men haben sol­len, ver­tre­ten war, lie­ße sich ablei­ten, daß Wil­liam Toel trans­at­lan­ti­sche Agen­den bedient.

Die­ser Blog­ger hat sich auf ihn ein­ge­schos­sen und för­der­te in meh­re­ren Arti­keln Indi­zi­en zuta­ge, die aus sei­ner Sicht dafür spre­chen, daß Toel nichts ande­res als ein NWO-Glo­ba­list im Schafs­pelz ist:

Was Toel anpran­gert, näm­lich, dass die Alli­ier­ten das deut­sche Volk nach dem Krieg einer psy­cho­lo­gi­schen Ope­ra­ti­on unter­zo­gen haben, das tut er jetzt augen­schein­lich selbst, nur dass es die­ses Mal eben in die ent­ge­gen­ge­setz­te Rich­tung gehen soll. Lei­der mer­ken vie­le nicht, dass sie gera­de auf eine neue, eine ganz ande­re psy­cho­lo­gi­sche Ope­ra­ti­on her­ein­fal­len, näm­lich den Stups in die seit lan­gem geplan­te „neue Weltordnung.“

Gegen ein Hin­ein­lo­cken der Deut­schen in die Gre­at-Reset-Agen­da des “frei­wil­li­gen Ver­zichts” und “des Deut­schen Modells, das wir sehen wer­den in der zukünf­ti­gen Welt­ord­nung”, die – ich hab es noch nicht gele­sen, jener Blog­ger aber offen­sicht­lich – in Toels neu­es­tem Buch beschwo­ren wer­den, spre­chen sei­ne Par­tei­nah­me für Putin und die doch auf dem zitier­ten Blog eher spär­lich gesä­ten Ent­hül­lun­gen kon­kre­ter Glo­ba­lis­ten­or­ga­ni­sa­tio­nen, geschwei­ge denn ‑auf­trag­ge­ber.

Wie ist es mög­lich, daß Wil­liam Toel weder von You­Tube noch von Twit­ter ange­tas­tet wird? Ent­we­der las­sen sie ihn spie­len, weil er harm­los ist, oder er arbei­tet ihnen als Gate­kee­per zu, ergä­be die übli­che Logik des Ver­dachts. Doch die greift viel­leicht zeit­lich zu kurz. Mei­ne Ver­mu­tung wäre: er ist ein nütz­li­ches Ele­ment in einer grö­ße­ren insze­nier­ten Trend­wen­de – und zwar ganz gleich, ob er sei­ne Agen­da ganz allein zusam­men­ge­schus­tert hat “aus Lie­be zu den Deut­schen” oder über­ge­ord­ne­te Auf­trag­ge­ber hat.

In mei­nem Gre­at-Awa­ke­n­ing-Text hat­te ich bereits ange­deu­tet, daß kon­ser­va­ti­ve Kräf­te im Wes­ten, also alte Neo­cons, Trump- und Q‑Anhänger und Evan­ge­li­ka­le im US-ame­ri­ka­ni­schen bible belt, und im Osten (Alex­an­der Dugin wäre nur ein Bei­spiel, der chi­ne­si­sche Staats­phi­lo­soph Tin­gyang Zhao ein wei­te­res), die gegen den deep sta­te arbei­ten, eine ganz ande­re Welt­ord­nung anstre­ben. Das “gro­ße Erwa­chen” in sei­ner pseu­do- und real­re­li­giö­sen Dimen­si­on lie­ße sich als pas­sen­der Über­bau zu einer Welt gro­ßer Rei­che, klei­ne­rer Mili­tär­dik­ta­tu­ren und chi­ne­si­scher Öko­no­mie aus­ma­len. Da hin­ein gehör­ten dann auch “patrio­ti­sches Chris­ten­tum”, eine wie­der­ent­deck­te Volks-Iden­ti­tät und die viel­be­schwo­re­nen “neu­en poli­ti­schen Mythen”.

Eine sol­che Welt­ord­nung auf­zu­bau­en wäre aller­dings in mei­nen Augen eher die nächs­te Zünd­stu­fe des “Rei­ches des Ersatz-Chris­tus” (Mar­tin Bark­hoff), dies­mal in der Mode­far­be rechts-reli­gi­ös-tri­bal, als die eigent­li­che mensch­heits­ge­schicht­li­che Auf­ga­be der Deutschen.

3. Es ist mög­lich, Wil­liam Toel in Deutsch­land per­sön­lich ken­nen­zu­ler­nen. Wie nahe man ihm kom­men wird, sei dahin­ge­stellt, denn inzwi­schen umla­gern ihn gro­ße Fan-Auf­ge­bo­te, auf­fäl­lig dar­an ist die Über­zahl emo­tio­nal ergrif­fe­ner Frau­en (da sage noch einer, auf der poli­ti­schen Rech­ten gäbe es Damen­man­gel – man muß es nur rich­tig anstel­len und sie bei ihren müt­ter­li­chen Instink­ten packen).

Wie ist es mög­lich, einen medi­al prä­sen­ten Ein­fluß­agen­ten (etwas ande­res sind influ­en­cer nie) ein­zu­schät­zen? Im All­tag bewähr­te Men­schen­kennt­nis hilft oft­mals nicht, denn wir haben es mit insze­nier­ten Prä­sen­ta­tio­nen (Pho­to­gra­phien, Video­bot­schaf­ten, Netz­prä­senz) zu tun.

Zusam­men­ge­tra­ge­ne auf­fäl­li­ge sprach­li­che Äuße­run­gen wären ein aller­ers­ter Schritt. Hier besteht die Gefahr, die der oben genann­te Blog­ger all­ge­mein sieht, im beson­de­ren: dadurch daß Toel sei­ne Anhän­ger – erst ein­mal völ­lig zu recht – dazu anlei­tet, die “Wie­sel­wör­ter des Sys­tems” zu erken­nen, wer­den die­se, wenn sie nicht gut auf­pas­sen, taub für Toels eige­ne Triggervokabeln.

Ein nächs­ter Schritt wäre die Wahl der Inter­view­part­ner (sofern man die­se kennt und ein­ord­nen kann): In wel­cher Sze­ne will er ankern? Wo paßt es anschei­nend über­haupt nicht (z.B. hat der über­aus medi­en­af­fi­ne und in der Sache gleich­ge­sinn­te Anthro­po­soph Axel Bur­kart ange­kün­dig­te Vide­os mit Wil­liam Toel abge­sagt)? Wie kri­tisch dür­fen die Inter­view­er nach­fra­gen? Dabei ist zu beden­ken, daß ein oder zwei “durch­ge­knall­te” Gesprächs­part­ner noch kein Indiz für die Absich­ten des Inter­view­ten abge­ben, in der Brei­te wird aber erkenn­bar, daß Toel sich gern höri­ge Zuhö­rer sucht (und weder Intel­lek­tu­el­le noch Politikdarsteller).

Schließ­lich sind auch die­se zwei Schrit­te noch nicht aus­rei­chend, für ein Gesamt­bild braucht es so etwas wie phä­no­me­no­lo­gi­sche oder ima­gi­na­ti­ve Urteilskraft.

Ein Kom­men­ta­tor schrieb kürz­lich betref­fend Karl Lau­ter­bach, man möge sich Roland Bar­t­hes’ Begriff des “punc­tum” neu aneig­nen, denn “das Phy­si­sche, Phy­sio­gno­mi­sche macht den gro­ßen Unterschied”.

Wie blickt Wil­liam Toel in die Kame­ra? Blickt er über­haupt jemals gera­de­aus? War­um macht er mit den Hän­den ver­ti­ka­le Schnei­de­be­we­gun­gen, wenn von Macht, Geset­zen, Füh­rern usw. die Rede ist? Wie pas­sen Affekt­wör­ter und Gelas­sen­heits­ges­ten zusam­men (dou­ble bind)? Wo blitzt etwas Unpas­sen­des durch?

Roland Bar­t­hes wür­de die ers­ten bei­den Schrit­te zum “stu­di­um” einer Pho­to­gra­phie zäh­len. Das “punc­tum” hin­ge­gen ist der Durch­stoß durch die Ober­flä­che (einer Pho­to­gra­phie in Bar­t­hes’ Theo­rie, ich ver­all­ge­mei­ne­re: auch eines Vide­os) im Auge des Betrach­ters auf die zeit­lich zurück­lie­gen­de Rea­li­tät der Auf­nah­me und auf die kör­per­lich ent­fern­te Rea­li­tät der abge­lich­te­ten Per­son. Den Betrach­ter berührt etwas, er bemerkt ein Stör­ele­ment (dies muß kein häß­li­ches oder komi­sches sein). Dar­aus erschließt sich dann ein phy­sio­gno­mi­scher Eindruck:

Die Pho­to­gra­phie des ver­schwun­de­nen Wesens berührt mich wie das Licht eines Sterns. Eine Art Nabel­schnur ver­bin­det den Kör­per des pho­to­gra­phier­ten Gegen­stan­des mit mei­nem Blick: das Licht ist hier, obschon ungreif­bar, doch ein kör­per­li­ches Medi­um, eine Haut, die ich mit die­sem oder jener tei­le, die ein­mal pho­to­gra­phiert wor­den sind. (Roland Bar­t­hes, Die hel­le Kam­mer, S.91)

Mein Nähe­rungs­ver­such an das Phä­no­men Wil­liam Toel bleibt sub­jek­tiv. Es wür­de mich nicht wun­dern, wenn nach die­sem Par­force­ritt durch die Mög­lich­kei­ten der Ent­zau­be­rung der ein oder ande­re Ver­tei­di­ger Toels übrig­blie­be und mir ein typi­sches Las­ter aller “Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker” vor­wür­fe: alles hät­te immer dop­pel­ten Boden. Laß den Für­spre­cher der Deut­schen uns doch Mut machen!

Ich schla­ge die­ses Ange­bot aus und suche Mit­tel und Wege, mich vor sol­chen Mut­ma­chern nicht gera­de­wegs fürch­ten zu müs­sen. Ein ziem­lich stei­ler und stei­ni­ger Weg liegt in unse­rem Brief­wech­sel zwi­schen Wien und Peking jetzt in zwei­ter Auf­la­ge vor.