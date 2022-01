Team Sammlung: Antwort auf Martin Sellner (2)

Das Pro­jekt der “glo­ba­len Trans­for­ma­ti­on”, der Selbst-Tran­szen­die­rung des Men­schen und der tech­no­lo­gi­schen Beherr­schung der Natur im mehr­fa­chen Sin­ne, ist im Kern ein reli­giö­ses, das den Men­schen an die Stel­le Got­tes setzt, ihn zu sei­nem eige­nen Demi­ur­gen macht. Es beruft sich auf “Moral” und ist mora­lisch nicht neu­tral; es hat außer­dem meta­phy­si­sche Implikationen.

Wenn nun Tei­le der Pro­test­be­we­gung der glo­ba­lis­ti­schen Uto­pie eine “Erwachens”-Utopie ent­ge­gen­set­zen, die sich eben­falls uni­ver­sa­lis­tisch arti­ku­liert, dann geschieht das gera­de­zu zwangsläufig.

Die par­ti­ku­la­ris­ti­sche, anti-uni­ver­sa­li­si­sche, anti-uto­pi­sche Bezug­nah­me auf “kon­kre­te Völ­ker” und auf “sou­ve­rä­ne und star­ke Natio­nen”, die auf eth­no­kul­tu­rell homo­ge­nen Völ­kern basie­ren, genügt den meis­ten Men­schen nicht als Ant­wort auf die­se Her­aus­for­de­rung durch die glo­ba­lis­ti­sche, über­staat­li­che Tech­no­kra­tie. Wie immer, ist der Uni­ver­sa­lis­mus attrak­ti­ver, denn er bie­tet eine tran­szen­die­ren­de höhe­re Moral an.

In einer glo­ba­li­sier­ten, tech­ni­sier­ten, ver­netz­ten, vir­tu­el­len, ent­or­te­ten Welt hat das “völ­ki­sche” Bewußt­sein ohne­hin einen schwa­chen Stand, wird jeden­falls erheb­lich rela­ti­viert und sei­nes alten antäi­schen Zau­bers beraubt. Es hat schlicht und ein­fach in der all­täg­li­chen Lebens­welt der meis­ten Men­schen nicht mehr genug Bedeu­tung, auch wenn jeder bis zu einem gewis­sen Grad eine “eth­no­kul­tu­rel­le Iden­ti­tät” hat, die dem einen mehr, dem ande­ren weni­ger wich­tig ist.

Es fehlt die­ser Bezug­nah­me vor allem der meta­phy­si­sche Über­bau, der Sinn des Gan­zen. Wofür sind unter­schied­li­che Völ­ker eigent­lich da? Das wäre die Fra­ge, die man “ver­kau­fen” müßte.

Die­ser Tobak ist sozu­sa­gen nicht stark genug, um aus­rei­chend Zug­kraft gegen den star­ken Stoff zu ent­fa­chen, den die Glo­ba­lis­ten anzu­bie­ten haben. Die­ser erscheint wohl­ge­merkt vie­len Men­schen, vor allem “Nor­ma­los”, als erstre­bens­wer­tes, ver­lo­cken­des Ange­bot, ande­ren wie­der­um als buch­stäb­lich dämo­ni­sche Dys­to­pie. Zwi­schen die­sen bei­den kraß ent­ge­gen­ge­setz­ten Sen­ti­ments gibt es prak­tisch kei­ne Brü­cke mehr.

Ich bin über­zeugt, daß der “Gre­at Reset” auch eine reli­giö­se Ant­wort erfor­dert, ja unwei­ger­lich pro­vo­ziert, wozu eben die von Sell­ner erwähn­ten “Chi­li­as­men” ver­schie­dens­ter Spiel­art zäh­len, die sich in der mensch­li­chen Psy­che unter Streß­ein­wir­kung unwill­kür­lich zu bil­den schei­nen wie men­ta­le Anti­kör­per. (Ist der Glau­be an die Macht der “Völ­ker” nicht auch einer?) Und nicht zuletzt kommt der Wider­stand gegen das Coro­na-Regime zu erheb­li­chen Tei­len aus reli­giö­sen Krei­sen aller Art, deren Glau­bens­re­ser­voir schon “besetzt” ist, und die somit qua­si “immu­ni­siert” gegen die “ver­kapp­te Reli­gi­on” der Viren­be­kämp­fung sind.

Die Grün­de, war­um die Men­schen gegen die “Maß­nah­men” und den Impf­zwang auf die Stra­ße gehen, sind nicht immer rein ratio­na­ler Natur, son­dern haben ihre Wur­zeln in ver­schie­de­nen Tem­pe­ra­men­ten, poli­ti­schen und reli­gö­sen Über­zeu­gun­gen, Wert­vor­stel­lun­gen oder bio­gra­phi­schen Prä­gun­gen. Ein wich­ti­ger Grund dafür, daß eine der­art brei­te und hete­ro­ge­ne Quer­front ent­ste­hen konn­te, ist jedoch gewiß die gemein­sa­me Basis an ratio­na­len und fak­ten­ba­sier­ten Argu­men­ten, auf die sich auch Men­schen unter­schied­li­cher Welt­an­schau­un­gen eini­gen können.

Hier­zu zäh­len etwa die schla­gen­den medi­zi­ni­schen Ein­wän­de gegen die all­ge­mei­ne Impf­pflicht oder die Dis­kre­panz zwi­schen den vor­lie­gen­den Daten und der kraß über­trie­be­nen media­len Reprä­sen­ta­ti­on der Covid-Gefahr, aber auch ernst­haf­te juris­ti­sche, grund­recht­li­che oder sozi­al­psy­cho­lo­gi­sche Beden­ken. Man erlebt das rasan­te Fort­schrei­ten einer Will­kür­herr­schaft, in der die Begrif­fe ihren Sinn ver­lie­ren, ver­zerrt oder gar in ihr Gegen­teil ver­kehrt wer­den: “Demo­kra­tie”, “Soli­da­ri­tät”, “Ver­nunft”, “Wis­sen­schaft”, “Gesund­heit”, “Gemein­wohl” etc.

Hin­zu kom­men die am eige­nen Leib erleb­ten Kol­la­te­ral­schä­den: Unnach­voll­zieh­ba­re und will­kür­li­che Frei­heits­ein­schrän­kun­gen, exis­tenz­be­dro­hen­de finan­zi­el­le Nöte, Aus­gren­zung aus dem gesell­schaft­li­chen Leben, sozia­le Äch­tung, die vom Staat selbst vor­an­ge­trie­ben wird, Repres­sio­nen und Zen­sur auf­grund abwei­chen­der Mei­nun­gen, die büro­kra­ti­sche Drang­sa­lie­rung und insti­tu­tio­nel­le Indok­tri­nie­rung der eige­nen Kin­der, Erpres­sung und Druck im Berufs­le­ben, schwe­re Impf­ne­ben­wir­kun­gen, die ver­schwie­gen oder baga­tel­li­siert wer­den usw.

Die aller­meis­ten Men­schen, die nun demons­trie­ren oder “spa­zie­ren” gehen, suchen (zunächst) nicht nach einem ideo­lo­gi­schen oder meta­phy­si­schen Über­bau oder poli­ti­schen Alter­na­ti­ven zum herr­schen­den Sys­tem – sie wol­len ein­fach ihr “nor­ma­les Leben” zurück­ha­ben und nicht mehr vom Staat bevor­mun­det und gequält wer­den, wozu sie natür­lich jedes Recht haben. Das soll­te man nicht ver­ges­sen, ehe man in die­se Pro­test­be­we­gung all­zu gro­ße Bedeu­tun­gen oder Hoff­nun­gen hineinprojiziert.

Die Herr­schaft von Lüge und Mani­pu­la­ti­on, die all­täg­li­che Tyran­nei im Zuge von “Coro­na” ist eine objek­ti­ve Tat­sa­che, und dies zu erken­nen hat erst ein­mal nichts mit “links” oder “rechts” zu tun. Es geht hier um nichts weni­ger als um Lüge und Wahr­heit, womit ich natür­lich nicht sagen will, daß jedes ein­zel­ne Indi­vi­du­um in dem einen oder ande­ren Lager immer Recht hat oder immer falsch liegt. So ein­fach ist es natür­lich nicht, aber wenn wir die­se Unter­schei­dung nicht tref­fen, wer­den wir die Ori­en­tie­rung verlieren.

Auch wenn die Moti­ve der Demons­tran­ten und Maß­nah­men­geg­ner über­wie­gend pro­fan und sach­lich begrün­det sind: Das Ent­ste­hen von gewis­sen reli­giö­sen und “uni­ver­sa­lis­ti­schen” Vor­stel­lun­gen ist inner­halb grö­ße­rer Pro­test­be­we­gun­gen wohl unver­meid­lich. Sie sind der not­wen­di­ge “Brenn­stoff”, der die Kraft zum Durch­hal­ten und Wider­ste­hen liefert.

Wenn die bedräng­te und ver­wirr­te See­le die inne­ren Reser­voirs der Resi­li­enz anzap­fen muß, wer­den die­se Quel­len unwei­ger­lich zu flie­ßen zu begin­nen. Wie anders das Gefühl der eige­nen Ohn­macht gegen­über einer zyni­schen, unnach­gie­bi­gen Staats­macht kom­pen­sie­ren? Wie sei­nen Ver­stand und sei­ne see­li­sche Gesund­heit ange­sichts die­ser unfaß­ba­ren Psy-Op-Pro­pa­gan­da­ma­schi­ne bewah­ren, in der sowohl Jean Ras­pail als auch Jac­ques Ellul ein “apo­ka­lyp­ti­sches Tier” erblickten?

Gera­de die wei­ßen Völ­ker, die geschicht­li­chen Haupt­trä­ger des Uni­ver­sa­lis­mus, haben ein Bedürf­nis nach Mis­sio­nen und Sinn­stif­tun­gen; sie exis­tie­ren nicht wie India­ner­stäm­me im Ama­zo­nas in einer ewi­gen, zykli­schen Gegenwart.

Im “alten” Popu­lis­mus gab es die Idee, die Völ­ker gemein­sam gegen die gleich­ma­che­ri­sche Maschi­ne des Glo­ba­lis­mus zu mobi­li­sie­ren. So hat es Micha­el Klo­n­ovs­ky anno 2016 anläß­lich des über­ra­schen­den Wahl­siegs von Trump formuliert:

Wenn Glo­ba­li­sie­rung heißt, daß die Staa­ten zer­fal­len, dass die Völ­ker ent­wur­zelt und auf­ge­löst und die Kul­tu­ren ver­ramscht wer­den, dann spu­cken wir auf sie. Wenn Glo­ba­li­sie­rung heißt, daß der Pla­net in die graue Tris­tesse der Diver­si­ty getaucht wird, dann pfei­fen wir auf sie. Let’s make the peop­le, let’s make the nati­ons gre­at again!

Sell­ner macht nun den nahe­lie­gen­den Schritt, auch den “neu­en” Popu­lis­mus in die­se Rich­tung zu len­ken. Und auch das ist nicht unplau­si­bel: Spe­zi­ell in Öster­reich hat der Wider­stand gegen das Coro­na-Regime eine deut­lich patrio­ti­sche Fär­bung bekom­men. Die rot­weiß­ro­te Fah­ne ist das domi­nan­te Zei­chen der Demons­tra­tio­nen, wäh­rend die Teil­neh­mer über­wie­gend “auto­chtho­ne” Öster­rei­cher aus allen Bevöl­ke­rungs­schich­ten sind. Das ist ein erstaun­li­ches, anrüh­ren­des Phänomen.

Auch wenn die Medi­en ver­bis­sen bemüht sind, die­se Demons­tran­ten pau­schal als “Rechts­ra­di­ka­le” hin­zu­stel­len, so hat sich hier ein patrio­ti­sches Bewußt­sein her­aus­ge­bil­det, das eine gewis­se Unschuld und lager­über­grei­fen­de Zug­kraft hat, weil es sich nicht am Ein­wan­de­rungs­the­ma ent­zün­det und nicht “frem­den­feind­lich” ist. Die Abwehr rich­tet sich nicht gegen “Über­frem­dung” und “Isla­mi­sie­rung”, son­dern gegen einen über­grif­fi­gen Staat und sei­ne media­len Kom­pli­zen (die auch prompt von “Staats­fein­den” sprechen).

Ich bin nun gewiß zu sehr Rea­list, um mich mit Schlag­wor­ten wie “Mensch­heits­fa­mi­lie” (Danie­le Gan­ser z.B. benutzt ihn ger­ne) anfreun­den zu kön­nen. Das ist mir zu kleb­rig, zu uto­pisch und zu “gut­mensch­lich”. “Die Mensch­heit” kann natür­lich kein poli­ti­sches Sub­jekt sein. Aber ich den­ke nicht, daß man mit die­ser Bezug­nah­me auto­ma­tisch “das Welt­bild der Glo­ba­lis­ten über­nimmt”, wie Mar­tin Sell­ner meint, oder gar “die Posi­ti­on der Tech­no­kra­ten” stärkt. Das hal­te ich für über­trie­ben, ich schaue mir lie­ber an, wel­che Früch­te die­se Über­zeu­gun­gen trei­ben. Und an die­sen wird man sie erkennen.

Ich glau­be auch gar nicht, daß die Glo­ba­lis­ten und Tech­no­kra­ten wirk­lich an “die Mensch­heit” glau­ben, genau­so­we­nig, wie sie ernst­haft an “die Demo­kra­tie” jen­seits von Lip­pen­be­kennt­nis­sen glau­ben. Da traue ich ihnen schon eher zu, wie man­che “Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker” ver­mu­ten, daß sie in Wahr­heit eine Art neo­feu­da­le Welt­herr­schaft anstre­ben und nicht zögern wür­den, zu die­sem Zweck Mil­lio­nen Men­schen zu ver­skla­ven und zu töten.

Zuletzt: Der (schon ziem­lich alten) Idee, daß der Wider­stand gegen glo­ba­lis­ti­sche Agen­den logi­scher­wei­se erst dann Zäh­ne bekommt, wenn er sich natio­nal­staat­lich und “völ­kisch” fun­diert, kann ich schwer wider­spre­chen. Dar­um war auch schon vor “Coro­na” klar, daß die bio­lo­gi­sche und psy­cho­lo­gi­sche Trans­for­ma­ti­on von Völ­kern zu “Bevöl­ke­run­gen” nicht nur uto­pisch-uni­ver­sa­lis­ti­sche, son­dern auch prak­ti­sche und macht­po­li­ti­sche Grün­de hat. Sell­ner hat völ­lig Recht, die Bedeu­tung des Bevöl­ke­rungs­aus­tau­sches in einem sol­chen Zusam­men­hang zu sehen.

Auf der ande­ren Sei­te nützt das schöns­te gene­tisch homo­ge­ne Volk nichts, wenn es unter einer tota­li­tär-tech­no­kra­ti­schen Kon­trol­le steht, in der die Volks­ge­nos­sen zu blo­ßen Bio­ro­bo­tern redu­ziert wer­den. Man stel­le sich eine Gesell­schaft vor, in der es weit und breit kei­nen ein­zi­gen kul­tur­frem­den oder anders­ras­si­gen Men­schen mehr gibt, in der aber alles ver­nich­tet ist, was dem Rech­ten lieb und teu­er ist (oder sein soll­te) und dem “Volk” erst einen Sinn und Cha­rak­ter gibt: Fami­lie, Reli­gi­on, Kul­tur, Nati­on, gewach­se­ne Gemein­schaft, loka­le Ver­wur­ze­lung usw. Da wäre kei­ne “Volks­see­le” mehr weit und breit.

Wenn der “Gre­at Reset” gelingt (damit mei­ne ich im wesent­li­chen die Errich­tung eines nie zuvor dage­we­se­nen bio­po­li­ti­schen Kontroll‑, Über­wa­chungs- und Indok­tri­na­ti­ons­sys­tems über digi­ta­le Iden­ti­tä­ten und “Social Credit”-Programme), dann bedeu­tet unse­re “eth­no­kul­tu­rel­le Sub­stanz” nichts mehr, bzw. wird sie auch dann aus­ge­löscht wer­den, wenn wir “bio­lo­gisch” fortbestehen.

Dar­um set­ze ich mei­ne Prio­ri­tä­ten heu­te anders als Sell­ner: Der “gro­ße Aus­tausch” ist nun zur Unter­ab­tei­lung eines grö­ße­ren Pro­gramms gewor­den; frei­lich zu einer sehr bedeutenden.

Ich möch­te an die­ser Stel­le aber auch beken­nen, daß ich es fast als Erlö­sung emp­fun­de habe, nicht mehr andau­ernd um die­ses The­ma krei­sen zu müs­sen. Das ist wohl eine Fra­ge des Abgrunds, in den man zu lan­ge geblickt hat, in mei­nem Fall seit rund zwei Jahrzehnten.

Ange­nom­men, “Coro­na” geht vor­bei, die “Impf­pflicht” wird abge­bla­sen, wir keh­ren all­mäh­lich wie­der zur “alten Nor­ma­li­tät” zurück, das Regime ver­la­gert sei­ne Prio­ri­tä­ten und klemmt sich wie­der hin­ter die Durch­set­zung von “Diver­si­ty” und Mul­ti­kul­tu­ra­li­sie­rung als obers­tes geschicht­li­ches Ziel. Wie­der wären wir in der Sack­gas­se und Tret­müh­le von 2019, stän­dig um die­sel­ben Din­ge krei­send, gegen die wir kaum etwas aus­rich­ten kön­nen, wäh­rend die “Lösun­gen”, die sich man­che dafür aus­den­ken, uto­pisch sind oder äußerst häß­li­che Impli­ka­tio­nen haben.

Damit will ich nie­man­den über­re­den, bei die­sem The­ma locker­zu­las­sen, wenn es ihm am Her­zen liegt, und auch per­sön­lich ist es mir kei­nes­wegs gleich­gül­tig gewor­den. Ich fin­de es nach wie vor beklem­mend und empö­rend, wenn Ideo­lo­gen der “Bas­tar­di­sie­rung” (wört­li­ches Zitat) sich inzwi­schen offen dar­über freu­en, daß das “wei­ße Euro­pa” ver­schwin­det, wäh­rend ihre eige­ne Mischpo­che zur domi­nan­ten Ras­se aufsteigt.

Es liegt für mich nach wie vor auf der Hand, daß der “gro­ße Aus­tausch” nichts ande­res als eine trau­ri­ge, häß­li­che, pre­kä­re, in sich zer­ris­se­ne, gewalt­tä­ti­ge Welt her­vor­brin­gen kann und in letz­ter Kon­se­quenz das unrühm­li­che Ende unse­rer Zivi­li­sa­ti­on zur Fol­ge haben wird. Viel­leicht haben “die Eli­ten” das inzwi­schen auch erkannt; viel­leicht ist die lau­fen­de Sini­sie­rung des Wes­tens ihr Ver­such, das Pul­ver­faß künf­tig bes­ser unter Kon­trol­le zu hal­ten und in einen neu­en “Aggre­gats­zu­stand” überzuführen.

Ande­rer­seits habe ich in den letz­ten zwei Jah­ren einen Groß­teil mei­ner Volks­ge­nos­sen von der­art üblen, dum­men, mani­pu­lier­ba­ren, nie­der­träch­ti­gen und fei­gen Sei­ten erlebt, daß mein Gefühl der Ver­bun­den­heit mit die­ser Her­de, ob eth­no­kul­tu­rell mit mir ver­wandt oder nicht, unter den Null­punkt gesun­ken ist. Es sind nicht die Tür­ken und Ara­ber in den Han­dy­shops, die auf Mas­ken und Abstand­hal­ten pfei­fen, die mich ande­re Men­schen und mich dazu zwin­gen wol­len, mir eine expe­ri­men­tel­le “gen­tech­ni­sche Bau­an­lei­tung” (Hans Loib­ner im letz­ten NEWS) in den Kör­per sprit­zen zu lassen.

Die blin­de Kon­for­mi­tät gegen­über den zuneh­mend absur­den, will­kür­li­chen, kon­fu­sen “Regeln”, ange­ord­net vom trau­rigs­ten und lächer­lichs­ten Hau­fen, der sich jemals in Öster­reich “Regie­rung” oder “Staat” geschimpft hat, bis hin zur Selbst­schä­di­gung und zur Quä­le­rei der eige­nen Kin­der, erweckt nichts als tie­fe Ver­ach­tung in mir. Mit sol­chen Men­schen will ich in kei­nem “Eth­no­staat” leben, ich will nicht ein­mal die­sel­be Luft atmen oder den­sel­ben Geh­steig mit ihnen tei­len. Sie kön­nen ger­ne alle Restau­rants, Cafés, Kinos und Geschäf­te für sich haben. Ich bin drau­ßen, so oder so.

Und doch: Umso beweg­ter bin ich vom Anblick der tap­fe­ren Demons­tran­ten, die trotz allem Gei­fer der Mas­sen­me­di­en (die übri­gens gera­de scharf umzu­schwen­ken schei­nen) und der Regie­rung zu zehn­tau­sen­den auf die Stra­ße gehen, immer und immer wie­der. In die­sen Momen­ten sind sie tat­säch­lich mehr “Volk” als nur “Bevöl­ke­rung”, und in sol­chen Momen­ten bin ich wie­der stolz auf mei­ne Österreicher.

Man sieht, mei­ne Gefüh­le sind “ambi­va­lent”. Sol­len auch mal mei­ne Affek­te zu Wort kom­men. Ich habe kei­ne Lust mehr, die­se “Spal­tung” zu “über­win­den”. Noch bes­ser wäre es, wenn Abspal­tun­gen, Sezes­sio­nen, fried­li­che Schei­dun­gen mög­lich wären. Wir haben uns schon so oft den Kopf dar­über zer­bro­chen: Was macht Aene­as, wenn Tro­ja brennt? Kön­nen wir “davon­lau­fen”, sol­len wir das über­haupt? Ich glau­be schon lan­ge nicht mehr an die “Recon­quis­ta”, ich bin defi­ni­tiv “Team Samm­lung”, und nicht ein­mal die muß, wenn es nach mir geht, unter pri­mär “völ­ki­schen” Gesichts­punk­ten erfolgen.

Wir müs­sen davon aus­ge­hen, daß sich die der­zei­ti­gen Zweck­al­li­an­zen irgend­wann wie­der auf­lö­sen und nicht dau­er­haft zu Quer­fron­ten ver­fes­ti­gen wer­den. Man­che Kanä­le wer­den wie­der dicht­ma­chen, ande­re jedoch offen blei­ben und neue Mög­lich­kei­ten erschlie­ßen. Die Rech­te ist heu­te weni­ger iso­liert als frü­her, sie ist nun Teil einer grö­ße­ren antiglo­ba­lis­ti­schen Bewe­gung, die viel­leicht, viel­leicht die Kar­ten neu mischen wird.

Hugh, ich habe gesprochen.

– – –

