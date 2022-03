Dugins “Das Große Erwachen gegen den Great Reset” (4/5)

Was hat es mit der "These" vom "Großen Erwachen" auf sich, die Dugin nach eigener Auskunft von Alex Jones und "QAnon-Aktivisten" übernommen hat?

Er defi­niert es als “spon­ta­ne”, größ­ten­teils “unbe­wuß­te”, “intui­ti­ve”, “blin­de” Reak­ti­on der Mas­sen, denen blitz­ar­tig die Erkennt­nis in die Kno­chen gefah­ren ist, daß sie das Vieh auf der Schlacht­bank der glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten sind, die ihr Schick­sal bereits ent­schie­den haben und die in der Zukunft kei­nen Platz für Völ­ker vor­ge­se­hen haben. Die­se Eli­ten berei­ten “eine offe­ne Dik­ta­tur” vor, “groß­flä­chi­ge Repres­sio­nen” und “umfas­sen­de Desinformationskampagnen”.

“Das Gro­ße Erwa­chen” ist ein Schlag­wort mit stark reli­giö­ser Kon­no­ta­ti­on, das auf diver­se pro­tes­tan­ti­sche Erwe­ckungs­be­we­gun­gen in Nord­ame­ri­ka zurück­geht. In Dugins pathe­thi­scher Spra­che gleicht es einem “Schrei aus dem Zen­trum der Höl­le”, der “die Nacht durch­dringt”, gleich einem Men­schen, der aus einem Alp­druck erwacht:

Was nun erwacht, ist nicht ein Lager ideo­lo­gi­scher Geg­ner des Libe­ra­lis­mus, der Fein­de des Kapi­ta­lis­mus oder ideo­lo­gi­scher Geg­ner der Demo­kra­tie. Sie sind nicht ein­mal Kon­ser­va­ti­ve. Sie sind ein­fach Men­schen – Men­schen als sol­che, die gewöhn­lichs­ten und ein­fachs­ten. Aber… Men­schen die mensch­lich blei­ben wol­len, die ihre Frei­heit haben und behal­ten wol­len, ihre Geschlechts­iden­ti­tät, ihre Kul­tur, ihr Leben, die kon­kre­ten Ban­de zu ihrer Hei­mat, zur Welt um sie her­um, zum Volk.

Und so bringt Dugin “den Men­schen” und die “Mensch­heit” selbst in Stel­lung gegen den Feind, den er als “Libe­ra­lis­mus” bezeichnet:

Die Mensch­heit selbst, der Mensch als “eidos”, der Mensch als Gemei­ner, der Mensch als kol­lek­ti­ve Iden­ti­tät und in allen die­sen For­men zugleich, orga­nisch und künst­lich, his­to­risch und inno­va­tiv, öst­lich und west­lich, rebel­liert gegen die Liberalen.

Die Ein­heit in der Viel­falt der Mensch­heit zei­ge sich ange­sichts der Bedro­hung durch die gemein­sa­me “ernst­haf­te Bedro­hung, die über allen Men­schen wie ein Damo­kles­schwert schwebt.” Wir erken­nen hier unschwer alte Nou­vel­le-Droi­te-Ideen wie­der: Der “Auf­stand der Kul­tu­ren” gegen den Feind von Kul­tu­ren über­haupt, gegen “das Sys­tem, das die Völ­ker tötet” (Guil­laume Faye).

Ähn­li­che Vor­stel­lun­gen fin­den sich auch in der hie­si­gen Coro­na-Wider­stands­be­we­gung. So hat Ste­fan Magnet, der flei­ßi­ge Kopf des alter­na­ti­ven Sen­ders AUF1 , sei­ne Pro­gramm­schrift Nach Coro­na (2020) mit dem Unter­ti­tel “War­um die Glo­ba­lis­ten schei­tern wer­den und die Mensch­heit erwacht” ver­se­hen. Auch er sieht Anzei­chen eines welt­wei­ten Trends zum Natio­na­lis­mus, der sich dem Glo­ba­lis­mus widersetzt.

Dugin spitzt die­se Front­stel­lung (Glo­ba­lis­ten vs. Mensch­heit) apo­ka­lyp­tisch-escha­to­lo­gisch zu:

Das Gro­ße Erwa­chen rich­tet sich gegen den “Gre­at Reset” und stellt den Auf­stand der Mensch­heit gegen die herr­schen­den libe­ra­len Eli­ten dar. Mehr noch, es ist der Auf­stand des Men­schen gegen einen uralten Feind, den Feind der Mensch­heit selbst.

Wer mit letz­te­rem gemeint ist, ist wohl nicht schwer zu erra­ten. Da bleibt nur noch der Arma­ged­don, aus des­sen Asche eine neue Welt ent­ste­hen kann:

Das Gro­ße Erwa­chen ruft zu einem ent­schei­den­den “Nein!” auf. Dabei han­delt es sich nicht um ein Ende des Kriegs, noch um den Krieg selbst. Die­ser hat viel­mehr noch gar nicht begon­nen. Aber es besteht die Mög­lich­keit eines sol­chen Anfangs. Eines neu­en Anfangs in der Geschich­te des Menschen.

Hier stellt sich nun die Fra­ge nach einer geeig­ne­ten “Platt­form für das Gro­ße Erwa­chen”. Die­se muß natur­ge­mäß meh­re­re Stütz­punk­te haben, da die Mensch­heit eben “viel­fäl­tig” ist. Dugin kon­stru­iert dar­aus eine antiglo­ba­lis­ti­sche Quer­front aus ame­ri­ka­ni­schen Trumpis­ten, euro­päi­schen Links- und Rechts­po­pu­lis­ten, Chi­na, Ruß­land und der “isla­mi­schen Welt”.

Gehen wir dies der Rei­he nach durch.

1. Trumpis­ten: Die “erwach­ten” Mas­sen in den USA, gal­va­ni­siert durch den gestoh­le­nen Wahl­sieg Trumps, besit­zen kei­ne kohä­ren­te Ideo­lo­gie und ver­tre­ten allen­falls eine älte­re Ent­wick­lungs­stu­fe des Libe­ra­lis­mus, sind also aus Dugins Sicht in einem erwei­ter­ten Sin­ne Teil des Übels selbst.

Sie besit­zen auch so gut wie kei­ne Macht, denn die “libe­ra­len Eli­ten” kon­trol­lie­ren die “Welt­fi­nan­zen”, die “US-Mili­tär­ma­schi­ne­rie”, die Kom­mu­ni­ka­ti­ons­netz­wer­ke der High-Tech-Gigan­ten, sowie “Tech­no­lo­gie, wis­sen­schaft­li­che Zen­tren, glo­ba­le Bil­dung, Kul­tur, Medi­en, Medi­zin und sozia­le Dienste.”

Wie die­se Macht zuschlägt, kann man an der Nie­der­wer­fung des Tru­cker-Auf­stan­des in Kana­da stu­die­ren: Ein­frie­ren der Bank­kon­ten, flä­chen­de­cken­de media­le Nega­tiv­pro­pa­gan­da, Zen­sur der sozia­len Medi­en, und dazu noch etwas gute, alte Poli­zei­ge­walt. Der ein­fa­che Wur­zel­de­mo­krat, der für sei­ne Über­zeu­gun­gen auf die Stra­ße geht, steht heu­te einem schier unbe­sieg­ba­ren Sys­tem gegen­über, das sich selbst als das eigent­lich “demo­kra­ti­sche” aus­gibt und ihn als “Extre­mis­ten” brandmarkt.

Ähn­li­ches gilt für 2. die “popu­lis­ti­sche” Oppo­si­ti­on in Euro­pa, die laut Dugin lahm­ge­legt ist, weil sie die Links-Rechts-Spal­tung nicht über­win­den kann und lie­ber auf­ein­an­der los­geht, statt sich qua­si “natio­nal-bol­sche­wis­tisch” gegen das herr­schen­de Sys­tem zu vereinigen.

Außer acht läßt Dugin hier das kon­ser­va­ti­ver und natio­na­ler gestimm­te Ost­eu­ro­pa, das vie­len “Rechts­po­pu­lis­ten” zumin­dest teil­wei­se als Vor­bild und Pro­jek­ti­ons­flä­che dient, das jedoch tief­sit­zen­de anti­rus­si­sche Res­sen­ti­ments birgt, die his­to­ri­sche Grün­de haben, und die nun erfolg­reich akti­viert wor­den sind.



In die Kate­go­rie der “euro­päi­schen Popu­lis­ten” fällt auch das Spek­trum der rech­ten Dis­si­den­ten, also “unse­res”, das hier­mit auf­ge­ru­fen wird, sich mit antiglo­ba­lis­ti­schen Grup­pen von links (gibt es der­glei­chen eigent­lich noch?) zu verbünden.



Und nicht nur das: auch in Chi­na, im Islam und in Ruß­land sol­len wir Rech­te bzw. Iden­ti­tä­re Bünd­nis­part­ner gegen den gemein­sa­men Feind Globalismus/Liberalismus/Great Reset erblicken.

Die­se aus­län­di­schen Fein­de des Glo­ba­lis­mus ste­hen auf weit­aus stär­ke­ren Posi­tio­nen als die ame­ri­ka­ni­schen Trumpis­ten und die euro­päi­schen Popu­lis­ten, die bei­de auf ihrem eige­nen, von einem gewal­ti­gen Macht­ap­pa­rat “okku­pier­ten” Ter­ri­to­ri­um als innen­po­li­ti­sche Fein­de mar­kiert wur­den und dar­um in einer eher pre­kä­ren Lage sind.

Da wäre also 3. Chi­na, das zwar bei der wirt­schaft­li­chen Glo­ba­li­sie­rung mäch­tig mit­mischt, sich jedoch sei­ne “kol­lek­ti­ve Iden­ti­tät” erhal­ten habe und frei von jedem Indi­vi­dua­lis­mus sei. “Die chi­ne­si­sche Zivi­li­sa­ti­on” , rühmt Dugin, “stellt den Tri­umph des Klans, des Vol­kes, der Ord­nung und Struk­tur über jeg­li­che Indi­vi­dua­li­tät” dar.

4. Die “isla­mi­sche Welt” als Gan­zes betrach­tet Dugin als “einen ein­zi­gen gro­ßen Pol des Gro­ßen Erwa­chens”, da “der Wider­stand gegen den Gre­at Reset ein unbe­ding­ter Impe­ra­tiv für bei­na­he jedes isla­mi­sche Land ist”. Die isla­mi­sche Welt hät­te die Chan­ce, ihre inne­ren Spal­tun­gen in einem gemein­sa­men Dschi­had (mei­ne Wort­wahl) gegen den Glo­ba­lis­mus zu über­win­den. Eine beson­de­re Rol­le spie­len hier­bei der schii­ti­sche Iran und die sun­ni­ti­sche Tür­kei (die immer­hin noch NATO-Mit­glied ist).

Die Golf­staa­ten und ande­re ara­bi­sche Län­der sei­en zwar wirt­schaft­lich stär­ker vom Wes­ten abhän­gig, besä­ßen jedoch “sozia­le Sys­te­me, die nichts mit der glo­ba­lis­ti­schen Agen­da zu tun haben und natür­li­cher­wei­se dazu ten­die­ren, sich auf die Sei­te des Gro­ßen Erwa­chens zu stellen.”

An des­sen Spit­ze soll natür­lich 5. Ruß­land ste­hen, was ich schon im ers­ten Teil die­ses Bei­trags aus­ge­führt habe. Vor­aus­set­zung dafür ist sei­ne “impe­ria­le Wie­der­ge­burt” als katechon­ti­sches, “ortho­do­xes” Reich, mit der welt­ge­schicht­li­chen Mis­si­on, “die Ankunft des letz­ten Bösen auf der Welt zu ver­hin­dern” und den “uni­ver­sa­len Auf­stand der Völ­ker und Kul­tu­ren gegen die libe­ral-glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten” anzuführen.

Illus­tra­ti­on gefun­den auf katehon.com

Die­ses neu-rus­si­sche Reich soll aller­dings nicht danach trach­ten, die Welt zu beherr­schen, son­dern es soll viel­mehr ein Bei­spiel für die Bil­dung mul­ti­pler Rei­che auf allen Kon­ti­nen­ten geben – sogar ein “euro­päi­sches Reich” soll dabei her­aus­sprin­gen, wobei die Fra­ge offen wäre, wer denn das Reichs­volk bil­den soll.

Dugin schlug dafür 1997 in sei­nem unüber­setz­ten Werk Die Grund­la­gen der Geo­po­li­tik die in der euro­päi­schen Mit­te leben­den Deut­schen vor (denen er auch Ost­preu­ßen zurück­ge­ben woll­te), aber das der­zei­ti­ge natio­nal­ma­so­chis­ti­sche, trans­at­lan­tisch selek­tier­te, infan­ti­le und psy­chisch auf­fäl­li­ge Per­so­nal ist wohl nicht der geeig­ne­te Adres­sat für ein sol­ches Ansin­nen, das his­to­risch ein biß­chen belas­tet ist.

Das alles klingt nun fast wie ein mythi­sches Epos nach der Manier des “Herrn der Rin­ge”: Die Völ­ker von Mit­tel­er­de ste­hen auf und ver­ei­ni­gen sich, Gim­li neben Lego­las, gegen Sau­ron und sei­ne Orks, und der “Ring, sie zu knech­ten, sie alle zu fin­den, ins Dun­kel zu trei­ben und ewig zu bin­den” ist so regen­bo­gen­bunt wie das Kreis­sym­bol der “Agen­da 2030” (schlicht ein ande­rer Name für das Pro­gramm des Gre­at Reset).

Eine Fra­ge, die sich bei Dugin, des­sen “Ortho­do­xie” mit ziem­li­cher Sicher­heit eine poli­tisch-phi­lo­so­phi­sche Pose ist (man den­ke an sei­nen radi­ka­len Kul­tur­re­la­ti­vis­mus; die Moder­nen nach Péguy “glau­ben nicht, was sie glau­ben” ), immer stellt: Glaubt er wirk­lich sel­ber dar­an? Und hat die­ser Krieg, die­ser End­kampf gegen die Mäch­te der Fins­ter­nis nun in der Ukrai­ne begonnen?

Die­se Deu­tung wäre eine logi­sche Kon­se­quenz aus Dugins Aus­füh­run­gen. Momen­tan hält er sich, soweit ich es über­bli­cken kann, dies­be­züg­lich zurück, und betont vor allem die geo­po­li­ti­sche Bedeu­tung des Konflikts.

An eine Wie­der­ge­burt des rus­si­schen Impe­ri­ums aus den Wehen des Krie­ges glaubt zumin­dest der natio­na­lis­ti­sche rus­si­sche Olig­arch Kon­stan­tin Mal­o­fe­jew, von dem die­ser Text auf Dugins Netz­sei­te erschien:

Es ist Zeit für Wahr­heit und Gerech­tig­keit. Wir alle müs­sen uns nun um das Ober­haupt unse­res Staa­tes, Wla­di­mir Wla­di­mi­ro­witsch Putin, scha­ren, um zur Wie­der­her­stel­lung die­ser his­to­ri­schen Gerech­tig­keit bei­zu­tra­gen. (…) Die Zeit für die Wie­der­ge­burt Ruß­lands ist gekom­men. Ein neu­es Groß­Ruß­land hat begon­nen. Dar­auf haben wir schon sehr lan­ge gewar­tet. Möge Gott sich erhe­ben und sei­ne Fein­de zerstreuen!

“Frei­heit und Gerech­tig­keit”, schreibt Dugin an ande­rer Stel­le, “sind uni­ver­sel­le Wer­te.” Die “Wahr­heit” hat er außen­vor­ge­las­sen, ver­mut­lich, weil er der Ansicht ist, daß es Wahr­heit nur im kul­tu­rell deter­mi­nier­ten Plu­ral, in rus­si­scher, ame­ri­ka­ni­scher, chi­ne­si­scher, mus­li­mi­scher, ortho­do­xer, katho­li­scher, west­li­cher, öst­li­cher und sons­ti­ger Form gibt.

Das­sel­be lie­ße sich jedoch auch über die Begrif­fe “Frei­heit” und “Gerech­tig­keit” sagen, deren Sinn je nach Per­spek­ti­ve und Kon­text aus­ge­spro­chen varia­bel ist, bis hin zur orwel­lia­ni­schen Umkehrung.

Hier nun also mei­ne wesent­li­chen Kri­tik­punk­te an Dugins Schrift, die ich hier­mit zur Dis­kus­si­on stelle:

Das “Gro­ße Erwa­chen” ist eine Fik­ti­on. Sie ist das Netz, mit dem Dugin die Oppo­si­ti­on im Wes­ten für sei­ne pro-rus­si­sche Agen­da ein­fan­gen will. Die Meta­pher des “Erwa­chens” ergibt nur für Län­der, in denen die glo­ba­lis­ti­schen Matrix so gut wie unein­ge­schränkt herrscht, einen Sinn – also offen­bar nicht für Ruß­land, Chi­na und die “isla­mi­sche Welt”, die nach Dugin dies­be­züg­lich schon “woke” sind.

Natür­lich wird es im Wes­ten wei­ter­hin zum Bruch gro­ßer Bevöl­ke­rungs­tei­le mit den herr­schen­den poli­tisch-media­len Eli­ten und ihren Nar­ra­ti­ven kom­men. Dies wird zu erneu­ten Mas­sen­pro­tes­ten und Absetz­be­we­gun­gen füh­ren, und man kann die­sen Ablö­sungs­pro­zeß mei­net­hal­ber als “Erwa­chen” bezeich­nen. Dugin ver­sucht jedoch, ihn mit einer meta­phy­si­schen, chi­lias­ti­schen Dimen­si­on auf­zu­la­den, gleich­sam einen End- und Wen­de­zeit­my­thos zu kreieren.

Mehr ist es aller­dings zu die­sem Zeit­punkt noch nicht, und was auch immer im Zuge des Zer­falls der west­li­chen Welt an reli­giö­sen Vor­stel­lun­gen ent­steht, kann sich genau­so gut läh­mend für den Wider­stand aus­wir­ken. Der kul­ti­sche und kon­fu­se Glau­be der Q‑Bewegung wirk­te eher als Opi­um denn als Koka­in, indem er zur Pas­si­vi­tät des “Trust the Plan!” ermu­tig­te. Mit ziem­li­cher Sicher­heit han­del­te es sich dabei um “kon­trol­lier­te Oppo­si­ti­on”, die dann auch im Zuge des soge­nann­te “Kapi­tol­sturms” die gewünsch­te “schlech­te Optik” gelie­fert hat, die sich anschlie­ßend mäch­tig auf­bau­schen ließ.

An die Stel­le Trumps als Brenn­punkt von Glau­ben und Hoff­nung setzt Dugin zwar nicht direkt Putin selbst, wohl aber die ver­meint­li­che Füh­rungs- und Befrei­ungs­rol­le, die er Ruß­land in die­sem end­zeit­li­chen Dra­ma zuspricht. Das ist nicht min­der irre­füh­rend als die “Q”-Illusion, und ver­mut­lich benutzt Dugin die­ses Wort­ge­klin­gel zu kei­nem ande­ren Zweck als dem der ideo­lo­gi­schen Verführung.

Ruß­land ist nicht unser Erlö­ser und Befrei­er vom Glo­ba­lis­mus, vom “Tie­fen­staat” unse­rer feind­li­chen, anti­na­tio­na­len Eli­ten oder vom Gre­at Reset, son­dern ver­folgt eige­ne poli­ti­sche Inter­es­sen, die nicht not­wen­di­ger­wei­se die unse­ren sind.

Ruß­land und Euro­pa wer­den, trotz man­nig­fa­cher kul­tu­rel­ler Gemein­sam­kei­ten und Über­schnei­dun­gen, immer zwei ver­schie­de­ne Din­ge blei­ben. Die Chan­ce einer kon­ti­nen­ta­len Ach­se Paris-Ber­lin-Mos­kau ist tra­gi­scher­wei­se nun auf lan­ge Sicht ver­tan. Sie wur­de von den herr­schen­den Eli­ten Euro­pas ohne­hin nie ernst­haft ange­strebt, obwohl es dazu immer wie­der Ansät­ze gab, von DeGaul­le bis Schrö­der. Bewe­gun­gen in die­se Rich­tung lie­ßen stets die Alarm­glo­cken in Washing­ton und Lon­don schrillen.

Wir sind kein antiglo­ba­lis­ti­scher oder gar anti­li­be­ra­ler Sepa­ra­tis­ten-Don­bass, dem Putin zu Hil­fe eilen wird, um uns vor einer Okku­pa­ti­on zu befrei­en oder vor einem Geno­zid (der ja in Form des “Gro­ßen Aus­tauschs” tat­säch­lich statt­fin­det) oder wahl­wei­se vor dem Trans­hu­ma­nis­mus, “Libe­ra­lis­mus”, Trans­se­xu­el­len­kult oder was auch immer zu retten.

Putin setzt im lau­fen­den Infor­ma­ti­ons­krieg kei­nes­wegs auf das Framing “Ruß­land gegen den Glo­ba­lis­mus”, son­dern er akti­viert das emo­tio­nal zün­den­de­re anti­fa­schis­ti­sche Para­dig­ma, indem er behaup­tet, sein Kampf gel­te dem “Nazis­mus” in der Ukrai­ne und in der gan­zen Welt, als wür­de er wie einst Sta­lin erneut einen “Gro­ßen Vater­län­di­schen Krieg” führen.

“Für eine Welt ohne Nazis­mus. Für Rußland.”

Der Ukrai­ne-Krieg könn­te (mit oder ohne Sieg Putins) tat­säch­lich in eine neue Welt­ord­nung, Block­bil­dung und Pola­ri­sie­rung mün­den, die zwar den Macht­be­reich der glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten welt­weit beschnei­det, ihn aber im geo­gra­phi­schen Wes­ten (USA, Gesamt­eu­ro­pa, Kana­da, Aus­tra­li­en, Neu­see­land) immens ver­stär­ken könn­te. Schon jetzt erle­ben wir in ganz Euro­pa eine Pro-NATO-Gal­va­ni­sie­rung und einen wei­te­ren media­len Gleich­schal­tungs­schub, der über das rus­si­sche Feind­bild akti­viert wird.

Die mul­ti­po­la­re Welt, die Dugin als poli­ti­sches Ziel dem “One-World”-Projekt des Glo­ba­lis­mus gegen­über­stellt, ist schon seit gerau­mer Zeit Rea­li­tät. Ame­ri­ka ist nicht mehr “die ein­zi­ge Welt­macht”. Eine “Welt­re­gie­rung”, wie man sie in Davos und anders­wo anvi­siert, wäre nur mit einer Betei­li­gung Ruß­lands und Chi­nas mög­lich, aber die­se auf ihrer Sou­ve­rä­ni­tät behar­ren­den Rie­sen­staa­ten schei­nen, trotz erheb­li­chem Mit­mi­schen in der glo­ba­lis­ti­schen Poli­tik und im WEF, eige­ne Zie­le zu verfolgen.

Wohl­ge­merkt gehen Zukunfts­pro­gno­sen des WEF für das Jahr 2030 (publi­ziert 2016) davon aus, daß die glo­ba­le US-Domi­nanz der Welt unwi­der­ruf­lich zu Ende sein wird, Natio­nal­staa­ten ein Come­back haben wer­den und sich “eine Hand­voll glo­ba­ler Mäch­te” den Erd­ball auf­tei­len wird.

Es gibt also sei­tens des WEF kei­ne pro­gram­ma­ti­sche Erklä­rung, die Welt wei­ter­hin west­lich-ame­ri­ka­ni­scher Domi­nanz zu unter­stel­len. Im Gegen­teil gehen auch sei­ne Ideo­lo­gen wie Dugin davon aus, daß eine mul­ti­po­la­re Welt die unaus­weich­li­che Zukunft ist.

Mehr davon im fünf­ten und (dies­mal wirk­lich) letz­ten Teil.

