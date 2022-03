Dugins “Das Große Erwachen gegen den Great Reset” (2)

Er ver­teilt dra­ma­tur­gisch geschickt sei­ne welt­ge­schicht­li­chen Rol­len von Freund und Feind, Gut und Böse, Hell und Dun­kel, und lädt den Leser ein, sei­nen Platz im Schlach­ten­ge­mäl­de zu erken­nen und ein­zu­neh­men. Sei­ne Ver­ein­fa­chun­gen haben etwas Genia­li­sches, aber es sind eben doch Ver­ein­fa­chun­gen, deren schein­ba­re Klar­heit blen­det und täuscht.

Das im Juli 2020 von Klaus Schwab und Thier­ry Mal­leret in Spiel gebrach­te Schlag­wort vom “Gre­at Reset” ver­steht Dugin haupt­säch­lich als Pro­gramm, die Mensch­heit in die soge­nann­te “Vier­te Indus­tri­el­le Revo­lu­ti­on” zu über­füh­ren, “im Sin­ne einer schritt­wei­sen Erset­zung der Arbeits­kraft durch Cyborgs und Imple­men­tie­rung künst­li­cher Intel­li­genz im welt­wei­ten Maßstab”.

Dugin erwähnt zwar, daß die “Coro­na-Pan­de­mie” als “Recht­fer­ti­gung” dient, die­ses Pro­gramm umzu­set­zen, tas­tet dabei aber kaum das gro­ße pan­de­mi­sche Nar­ra­tiv an, was hier­zu­lan­de zum A und O des “Gro­ßen Erwa­chens” gehört (im Sin­ne einer Bewußt­wer­dung des Lügen- und Mani­pu­la­ti­ons­cha­rak­ters des poli­tisch-media­len Kom­ple­xes) . Er prä­sen­tiert also ein “Gro­ßes Erwa­chen” ohne nen­nens­wer­te Kri­tik am Corona-Konstrukt.

Zusätz­lich ver­strickt er sich in ekla­tan­te Wider­sprü­che. In einem der Bonus­tex­te, publi­ziert am 18. Janu­ar 2021 (zwei Mona­te vor Erschei­nen des “Mani­fests”), schreibt er:

Der Coro­na­vi­rus ist die Pest – eine Art escha­to­lo­gi­sches Zei­chen (das ist sehr wich­tig) und ein Sym­bol für die tota­le Unfä­hig­keit der Glo­ba­lis­ten, ein Pro­blem wie eine Epi­de­mie zu bewäl­ti­gen. Dies ist ein kla­res Zei­chen für das Ende der Globalisierung.

Ent­we­der dient “Coro­na” als Ali­bi, den Macht­an­spruch der Glo­ba­lis­ten aus­zu­wei­ten, oder es ist ein Sym­bol für ihre Unfä­hig­keit und Mene­te­kel ihres Untergangs.

In dem Bonus­ar­ti­kel “Sani­tä­rer Tota­li­ta­ris­mus: Eine bio­po­li­ti­sche Dik­ta­tur” (13. August 2021) spricht Dugin end­lich den Kern der Coro­na­maß­nah­men­kri­tik im Wes­ten an. Was hier­zu­lan­de unter dem Schlag­wort “Gre­at Reset” ins Visier genom­men wird, ist in der Regel weni­ger der von Dugin beton­te Trans­hu­ma­nis­mus, als das “tota­le Sys­tem der Über­wa­chung, Kon­trol­le, Auf­for­de­rung und Regis­trie­rung”, dem der Kör­per des Men­schen unter dem Vor­wand der Pan­de­mie­be­kämp­fung unter­wor­fen wird.

Die­ser zen­tra­le Punkt ist Dugin gera­de mal drei Sei­ten wert, auf die ich im drit­ten Teil des Bei­trags ein­ge­hen wer­de, und er igno­riert dabei fast völ­lig die Bedeu­tung der Mas­sen­imp­fung für die­se “extrem radi­ka­le und unmensch­li­che bio­po­li­ti­sche Diktatur”.

Zusätz­lich ver­schweigt er aus irgend­ei­nem nicht all­zu schwer zu erra­ten­den Grund, daß auch in Russ­land Impf­zwang, Gehirn­wä­sche, Panik­ma­che und Über­wa­chung im Namen der Viren­be­kämp­fung vor­an­ge­trie­ben wur­den. (Dazu paßt der – frei­lich unve­ri­fi­zier­te – Tratsch, der mir zu Ohren kam, daß Dugin per­sön­lich aus­ge­spro­che­ne Angst vor Anste­ckung hat).

Die Kon­den­sie­rung des Davos’schen Welt­ret­tungs­pro­gram­mes auf den trans­hu­ma­nis­ti­schen Aspekt ist für Dugin wich­tig, um den Gre­at Reset als radi­ka­li­sier­te End­stu­fe des Libe­ra­lis­mus zu deu­ten. Im dia­me­tra­len Gegen­satz zu Armin Moh­ler (und phi­lo­so­phisch schlüs­si­ger) lei­tet er dabei den Libe­ra­lis­mus aus dem mit­tel­al­ter­li­chen “Nomi­na­lis­mus” ab.

Unter Libe­ra­lis­mus ver­steht er vor allem die schritt­wei­se Her­aus­lö­sung des “Indi­vi­du­ums” als allen kol­lek­ti­ven Iden­ti­tä­ten, wobei am End­punkt der Ent­wick­lung eben auch noch die kol­lek­ti­ve Iden­ti­tät “Mensch” abge­schafft und über­wun­den wer­den muß. Der Moment der “Sin­gu­la­ri­tät” tritt dann ein, wenn “die Künst­li­che Intel­li­genz mit mensch­li­chen Wesen ver­gleich­bar sein wird.”

Dugin unter­schei­det dabei zwi­schen einem “alten” (1.0) und einem “neu­en” (2.0) Libe­ra­lis­mus, die sich heu­te feind­lich gegen­über­ste­hen. Der “alte” Libe­ra­lis­mus war kon­sti­tu­tio­nell anti­to­ta­li­tär und erblick­te im tota­li­tä­ren Kom­mu­nis­mus und Faschis­mus sei­ne haupt­säch­li­chen poli­ti­schen Fein­de (und vice ver­sa). Zusam­men bil­den die­se ideo­lo­gi­schen Kom­ple­xe die drei zen­tra­len poli­ti­schen Theo­rien der Moder­ne. Mit dem Unter­gang der Sowjet­uni­on hat­te der Libe­ra­lis­mus (schein­bar) gesiegt, was sei­ne Apo­lo­ge­ten als “Ende der Geschich­te” interpretierten.

Dugin ist nun bekannt­lich dar­um bemüht, eine “vier­te” poli­ti­sche Theo­rie zu bas­teln, um die vor­an­ge­gan­ge­nen Theo­rien und mit ihnen die Moder­ne (und Post­mo­der­ne als tota­le Auf­lö­sung aller Din­ge) über­haupt zu überwinden.

Den “klas­si­schen”, “idea­len” Libe­ra­lis­mus 1.0 sieht Dugin exem­pla­risch von Fried­rich von Hayek ver­tre­ten. Die­se Art des Libe­ra­lis­mus lehn­te die Idee eines “Pla­nes” ent­lang “fort­schritt­li­cher” Dok­tri­nen ab, und bau­te statt­des­sen auf die her­ge­brach­te “Tra­di­ti­on” als “die Sum­me der ratio­na­len Ent­schei­dun­gen, die von den vie­len vor­her­ge­hen­den Genera­tio­nen getrof­fen wur­den”. Die­se Art des Libe­ra­lis­mus war “natio­nal, offen­sicht­lich kapi­ta­lis­tisch, prag­ma­tisch, indi­vi­dua­lis­tisch und gewis­ser­ma­ßen libertär”.

Die nächs­te Radi­ka­li­sie­rungs­stu­fe kommt laut Dugin mit Karl Pop­per, der nicht nur von einer “offe­nen Gesell­schaft”, son­dern auch von ihren “Fein­den” spricht. In Hay­eks Gesell­schafts­mo­dell “darf” man libe­ral sein, in Pop­pers “muß” man libe­ral sein. “Der Feind der Offe­nen Gesell­schaft ist per defi­ni­tio­nem ein ideo­lo­gi­scher Ver­bre­cher”, so Dugin, egal, ob er von links oder rechts kommt:

Pop­per hasst alles, das dem Natio­na­lis­mus oder Sozia­lis­mus ähn­lich sieht. Er lehnt die Zwei­te und Drit­te Poli­ti­sche Theo­rie nicht nur ab, son­dern kri­mi­na­li­siert sie und ruft zu ihrer Aus­lö­schung auf.

Umge­kehrt wird ein Schuh dar­aus: Bekannt­lich waren Kom­mu­nis­mus und Faschis­mus (also Sozia­lis­mus und Natio­na­lis­mus in ihrer radi­kals­ten Form) Ideo­lo­gien, die “aufs Gan­ze” gin­gen, und gegen­über dem Libe­ra­lis­mus den­sel­ben Aus­lö­schungs­wil­len heg­ten, den Dugin Karl Pop­per unter­stellt. Pop­pers For­mel “Kei­ne Tole­ranz den Into­le­ran­ten” hat gewiß eine ein­leuch­ten­de sys­te­mi­sche Logik; die Fra­ge ist nur, wer ent­schei­det, wann die Gren­ze des “Tole­ra­blen” für das Sys­tem über­schrit­ten ist.

Den Über­gang zum “Libe­ra­lis­mus 2.0”, den er als Ideo­lo­gie hin­ter dem Gre­at Reset iden­ti­fi­ziert, sieht Dugin bei­spiel­haft in der Gestalt von Geor­ge Soros ver­kör­pert. Sein nach Pop­per benann­tes “Open Society”-Netzwerk begreift den Libe­ra­lis­mus gleich­sam als Auf­trag zur Weltrevolution:

Durch Soros wird der Libe­ra­lis­mus wirk­lich extre­mis­tisch. Er zögert nicht, Farb­re­vo­lu­tio­nen zu finan­zie­ren, Auf­stän­de, Put­sche und was auch immer er als taug­lich emp­fin­det, um die Fein­de der Offe­nen Gesell­schaft zu bekämp­fen. Wie lau­ten die Kri­te­ri­en, nach denen ein sol­cher bestimmt wird? Wer ist der Rich­ter? Die Kri­te­ri­en dazu wer­den in Soros’ Bibel, Pop­pers Buch “Die Offe­ne Gesell­schaft und ihre Fein­de”, bestimmt. Der Rich­ter ist Soros selbst, der Haupt­ver­mitt­ler des libe­ra­len Plans und sei­ner prak­ti­schen Umsetzung.

Mit Soros wird der Libe­ra­lis­mus buch­stäb­lich “links­ex­trem” oder “extrem links­li­be­ral” und “greift fast alles an, was Hayek lieb und teu­er war”. Die ideo­lo­gi­sche und prak­ti­sche Kon­ver­genz mit dem “rech­ten” Flü­gel des Glo­ba­lis­mus, dem Neo­kon­ser­va­ti­vis­mus, darf dabei frei­lich nicht aus dem Augen ver­lo­ren werden.

“Soros” mar­kiert für Dugin also den Punkt, an dem der Libe­ra­lis­mus 2.0 (gekenn­zeich­net durch Post­hu­ma­nis­mus, poli­ti­sche Kor­rekt­heit, Gen­de­ris­mus, Femi­nis­mus, “Can­cel Cul­tu­re” und “alle Arten anti-reli­giö­ser Bewe­gun­gen”) den Libe­ra­lis­mus 1.0 gleich­sam “auf­frißt” und zum (inne­ren) Feind erklärt. Der Libe­ra­le, der sich bei­spiels­wei­se gegen die Coro­na­maß­nah­men aus­spricht, sieht sich plötz­lich zu sei­ner gro­ßen Ver­wun­de­rung mit “Faschis­ten” und ande­ren Anti­li­be­ra­len auf eine Stu­fe gestellt sieht.

Libe­ra­lis­mus 1.0 vs. Libe­ra­lis­mus 2.0 nach Ben Garrison

Umge­kehrt betrach­tet der Libe­ra­lis­mus 1.0 den Libe­ra­lis­mus 2.0. als neu­en “Faschis­mus” oder “Kom­mu­nis­mus”, zum Teil, weil ihm ein­fach die Begrif­fe für die­se neue Art des Tota­li­ta­ris­mus feh­len; da die Gespens­ter der poli­ti­schen Theo­rien 1–3 offen­bar noch lan­ge nicht aus­ge­trie­ben sind, ist heu­te jeder des ande­ren “Faschist” oder “Nazi” (so auch im Ruß­land-Ukrai­ne-Krieg). Im Libe­ra­lis­mus 2.0 wer­den die Libe­ra­len “selbst zum Opfer”, also

jene von ihnen, die es ableh­nen, das end­gül­ti­ge Ver­schwin­den der guten alten Mensch­heit, der guten alten Indi­vi­du­en, der guten alten Frei­heit und der Markt­wirt­schaft zu genie­ßen. Für nichts davon wird es einen Platz im Libe­ra­lis­mus 2.0 geben. Er wird post­hu­man wer­den, und jeder, der das in Fra­ge stellt, wird im Ver­ein der Fein­de der Offe­nen Gesell­schaft will­l­kom­men gehei­ßen. Wir sind hier schon seit Jahr­zehn­ten und füh­len uns hier mehr oder weni­ger wohl. Also hei­ßen wir euch in der Höl­le will­kom­men, ihr Neu­ein­stei­ger! Jeder Trump­un­ter­stüt­zer und gewöhn­li­che Repu­bli­ka­ner wird nun als poten­zi­ell gefähr­li­che Per­son betrach­tet, genau­so wie es uns seit lan­ger Zeit geht.

Das ist in der Tat im wesent­li­chen, was in den Jah­ren der “rechts­po­pu­lis­ti­schen” Wel­le gesche­hen ist, wofür das Bei­spiel des “Trumpis­mus” exem­pla­risch ist. In die­sem Inter­view mit einem sehr komi­schen nord­ame­ri­ka­ni­schen Vogel betont Dugin, daß er selbst als rus­sisch-ortho­do­xer Anti­li­be­ra­ler mit den wei­ßen, kon­ser­va­ti­ven Pro­tes­tan­ten, die zu den Haupt­wäh­lern Trumps zäh­len, nicht viel gemein habe, sie aber als Ver­bün­de­te im Kampf gegen einen gemein­sa­men Feind sehe.

Es trifft zu, daß sich die Feinder­klä­run­gen des Sys­tems erwei­tert und radi­ka­li­siert haben, was eine neu­ar­ti­ge und hete­ro­ge­ne “Quer­front” auf den Plan geru­fen hat. In mei­ner “Ant­wort auf Mar­tin Sell­ner” schrieb ich etwas überspitzt:

“Rech­te”, die immer noch nicht ver­stan­den haben, was hier auf dem Spiel steht, sind nicht mehr mei­ne Brü­der und kön­nen nicht mehr mit mei­ner Soli­da­ri­tät rech­nen. Hin­ge­gen füh­le ich eine Ver­bun­den­heit mit jedem auf­rech­ten Lin­ken, Libe­ra­len und Liber­tä­ren, der sich noch eine grund­sätz­li­che Rest­ver­nunft und Mensch­lich­keit (ich schre­cke vor die­sem Aus­druck nicht zurück) bewahrt hat, und sich gegen die­sen Wahn­sinn stellt, der uns alle glei­cher­ma­ßen bedroht. Ich ken­ne kei­ne Juden und Grie­chen mehr, son­dern nur mehr Geg­ner und Befür­wor­ter der Corona-Tyrannei.

Dugin sieht nun in Trump einen Libe­ra­len des “alten”, Hayek’schen Schla­ges, wäh­rend Biden und sei­ne Hin­ter­män­ner für den “neu­en” Libe­ra­lis­mus Soros’scher Prä­gung ste­hen. Die Spal­tung der USA in eine repu­bli­ka­nisch-trumpis­ti­sche und eine demo­kra­tisch-bide­nis­ti­sche Hälf­te ist für Dugin also eine Art Bür­ger­krieg zwi­schen zwei For­men des Libe­ra­lis­mus: einen tota­li­tär-pro­gres­si­ven (Biden) und eine nicht­to­ta­li­tär-kon­ser­va­ti­ven (Trump). Die Trumpis­ten stün­den dem­nach für einen Libe­ra­lis­mus der “Nor­ma­len”, die nichts mit “Drag Queen Sto­ry Hours” und ande­ren “woken” Per­ver­sio­nen anfan­gen können.

Trump vs. Tie­fen­staat nach Ben Garrison

Dar­über­hin­aus meint Dugin, das alte geo­po­li­ti­sche Sche­ma Land und Meer wiederzuerkennen:

Die Geo­po­li­tik der Wahl 2020 zeigt uns die Gren­zen zwei­er Ame­ri­kas – ein blau­es, atlan­ti­sches, ultra­li­be­ra­les und glo­ba­lis­ti­sches Küs­ten­land und ein rot gefärb­tes, kon­ser­va­ti­ves, tra­di­tio­na­lis­ti­sches Heart­land. Die blaue Per­ver­si­on gegen die rote Normalität.

Man könn­te auch alter­na­tiv sagen: Stadt gegen Land, urba­nes Bal­lungs­ge­biet vs. länd­li­che Peri­phe­rien mit ihren unter­schied­li­chen Wer­ten, Lebens­for­men und poli­ti­schen Präferenzen.

Die­se Sche­ma­ta Dugins könn­te man auch auf die rechts­po­pu­lis­ti­sche Revol­te in Euro­pa anwen­den, wobei hier ver­stärkt Züge hin­zu­kom­men, die er als im wei­tes­ten Sin­ne “natio­nal­bol­sche­wis­tisch” bezeich­net, da Ele­men­te der alten Geg­ner des Libe­ra­lis­mus, Sozia­lis­mus und Natio­na­lis­mus, kom­bi­niert und gegen die libe­ra­len Eli­ten in Stel­lung gebracht werden.

Der “alte” Libe­ra­lis­mus steht nach Dugin für die Idee der Demo­kra­tie als Herr­schaft der Mehr­heit, im Gegen­satz zur Min­der­hei­ten­herr­schaft der Eli­ten, die sich auf Moral, “Experten“tum, “Wis­sen­schaft” usw. beru­fen. In ihm ist die Eman­zi­pa­ti­on des Indi­vi­du­ums aus kol­lek­ti­ven Ein­bet­tun­gen nicht voll­stän­dig voll­zo­gen, son­dern hält sich in einem “prag­ma­ti­schen”, aber “offe­nen” Rah­men. Libe­ra­lis­mus 1.0 steht “pro­gres­sis­ti­schen” Expe­ri­men­ten skep­tisch gegen­über, und aner­kennt des­halb Natio­nal­staat, Fami­lie, tra­di­tio­nel­le Geschlech­ter­iden­ti­tä­ten und Religion.

Die­se alt­her­ge­brach­ten kol­lek­ti­ven Ein­bin­dun­gen sind nun im Gegen­satz zu vor­li­be­ra­len Gesell­schaf­ten “optio­nal” gewor­den, und kön­nen damit rasch ihre Ver­bind­lich­keit und Inte­gra­ti­ons­kraft ver­lie­ren. Dadurch wird der Wider­stand gegen die Sog­kraft der per­ma­nen­ten “Eman­zi­pie­rung” und des “Fort­schritts” geschwächt, beson­ders wenn sie sich mit mora­lisch mit­rei­ßen­den lin­ken Ideen ver­bin­det, als Kampf für Gleich­heit und “sozia­le Gerech­tig­keit”, gegen “Unter­drü­ckung”, “Dis­kri­mi­nie­rung”, “Aus­beu­tung”, “Kolo­nia­lis­mus”, “Ras­sis­mus” usw.

Das ist ein Punkt, den Dugin durch sei­ne Fixie­rung auf den Libe­ra­lis­mus ziem­lich ver­nach­läs­sigt: Was er als “Libe­ra­lis­mus 2.0”, als “Soros-Libe­ra­lis­mus” bezeich­net, wird vor allem durch Strick­mus­ter aus der “zwei­ten poli­ti­schen Theo­rie” (Kommunismus/Sozialismus) gespeist. Nicht das libe­ra­le The­ma Frei­heit, son­dern das lin­ke The­ma Gleich­heit ist hier der Motor, und wie stets in der Geschich­te geht die For­de­rung nach Gleich­heit rasch in die For­de­rung nach Supre­ma­tie und Pri­vi­le­gie­rung über (“man­che Tie­re sind gleicher”).

Letz­te­res zeigt sich beson­ders deut­lich im “Anti­ras­sis­mus” der “kri­ti­schen Ras­sen­theo­rie” (cri­ti­cal race theo­ry), die in Bidens Ame­ri­ka qua­si Staats­dok­trin gewor­den ist. Sie wird von Dugin selt­sa­mer­wei­se mit kei­nem Wort erwähnt, obwohl sie in den USA eine weit­aus grö­ße­re Rol­le spielt als Gen­der­po­li­tik, LGBT-Kult, und “Post­hu­ma­nis­mus”. Das hat wohl damit zu tun, daß er sich selbst eben­falls als Anti­ras­sist betrach­tet, und Anti­ras­sis­mus als Cha­rak­ter­ei­gen­schaft des abso­lu­ten Fein­des nicht so recht in sei­nen ideo­lo­gi­schen Kram paßt.

Ame­ri­ka­ni­schen “Eth­no­na­tio­na­lis­ten” ist jeden­falls schon auf­ge­fal­len, daß das Kon­zept der “ras­si­schen” Iden­ti­tät der Dugin’schen Reichs­ideo­lo­gie zuwi­der­läuft und im mul­ti­eth­ni­schen Ruß­land, das sich zur Hälf­te über Asi­en erstreckt, wohl auch für erheb­li­che Span­nun­gen sor­gen würde.

Sowje­ti­scher Ethnopluralismus

Sys­te­misch betrach­tet, kann eine libe­ra­le Gesell­schaft nur dann eini­ger­ma­ßen sta­bil blei­ben, wenn sie sich nicht sich nicht voll­stän­dig libe­ra­li­siert, son­dern gewis­se Gren­zen respek­tiert und von der Libe­ra­li­sie­rung aus­nimmt. Wird der Indi­vi­dua­lis­mus, von Dugin als Kern­idee des Libe­ra­lis­mus ver­stan­den, jedoch radi­ka­li­siert und auf die äußers­te Spit­ze getrie­ben, so hebt er sich irgend­wann selbst auf. Aus dem Indi­vi­du­um wird ein “Divi­du­um”, also etwas “Teil­ba­res”, das Sum­me sei­ner Tei­le ist und somit aus “aus­tausch­ba­ren Tei­len besteht”, gleich einer Maschine.

Das ist in der Tat das Ziel der Ideo­lo­gen des “Gre­at Reset”, die die­se Aus­sicht als Heils­ver­spre­chen prä­sen­tie­ren, das die Mensch­heit zum Bes­se­ren trans­for­mie­ren soll. “Wir sind kei­ne geheim­nis­vol­len See­len mehr“, sag­te Yuval Hara­ri, ein zwie­späl­ti­ger Vor­den­ker der trans­hu­ma­nis­ti­schen Tech­no­kra­tie, 2020 in Davos. „Wir sind jetzt Tie­re, die man hacken kann.“

Inso­fern ist es kei­nes­wegs über­trie­ben, wenn Dugin den “Gre­at Reset” als einen “Plan zur Aus­lö­schung der Mensch­heit” bezeich­net, aller­dings nicht im Sin­ne eines bio­po­li­ti­schen Mas­sen­mor­des durch Impf­stof­fe oder Gain-of-Func­tion-Viren, wie das man­che “Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker” mut­ma­ßen, son­dern im Sin­ne einer “Abschaf­fung des Men­schen” (C. S. Lewis).

Nun naht der Moment der end­gül­ti­gen Erset­zung des Indi­vi­du­ums durch die gen­der-optio­na­le rhi­zo­ma­ti­sche Enti­tät, eine Art Netz­werk-Iden­ti­tät. Und der letz­te Schritt wird schließ­lich in der Erset­zung der Mensch­heit durch unheim­li­che Wesen bestehen – Maschi­nen, Chi­mä­ren, Robo­ter, künst­li­che Intel­li­genz und ande­re Spe­zi­es der Gentechnologie.

An die­sem Punkt wird Dugins Rhe­to­rik schrill und apo­ka­lyp­tisch. Mit dem “gro­ßen Erwa­chen” der Völ­ker beginnt der escha­to­lo­gi­sche End­kampf, die “Schlacht der Libe­ra­len gegen die Mensch­heit”, der aber nicht zu ver­wech­seln sei mit einem Kampf des Wes­tens gegen den Osten oder der USA und der NATO “gegen alle ande­ren”. Denn er “schließt auch jenen Teil der Mensch­heit mit ein, der sich selbst auf dem Ter­ri­to­ri­um des Wes­tens befin­det, der sich jedoch immer mehr von den glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten weg­ge­be­wegt”, mit ande­ren Wor­ten all jene, die “rechts­po­pu­lis­tisch” wäh­len oder sich neu­er­dings gegen Zwangs­imp­fung und ande­re vor­geb­lich epi­de­mio­lo­gi­sche Maß­nah­men wehren.

Die­se Beteue­run­gen sind aller­dings mit Vor­sicht zu genie­ßen, denn ande­re Stel­len in dem vor­lie­gen­den Buch und wei­te­ren Schrif­ten Dugins erwe­cken den gegen­tei­li­gen Anschein – näm­lich daß das ideo­lo­gi­sche Rin­gen zwi­schen den Kräf­ten der Ver­wur­ze­lung und jenen der Auf­lö­sung eben doch auf einen sehr kon­kre­ten Kampf hin­aus­läuft, Wes­ten gegen Osten, Ruß­land gegen USA und NATO, mit bei­spiels­wei­se der Ukrai­ne als Proxy-Schlachtfeld.

Angeb­lich kur­sie­ren gera­de unter rus­si­schen Offi­zie­ren Hand­bü­cher, in denen Sät­ze die­ser Art stehen:

Der rus­si­sche Offi­zier ist ein Krie­ger des Geis­tes. So war es zu allen Zei­ten. Ruß­land und die ruß­län­di­sche Armee sind die letz­te Bas­ti­on, um den Angriff der sata­ni­schen “Neu­en Welt­ord­nung” “auf­zu­hal­ten”.

Das ist ein katechon­ti­scher, durch­aus dugi­nis­ti­scher Gedanke.

Wenn Dugin grund­sätz­lich wird, wer­den Libe­ra­lis­mus 1.0 und 2.0 trotz ihrer Gegen­sätz­lich­keit und Ver­fein­dung nicht mehr von­ein­an­der unter­schie­den, son­dern zum Namen ein- und des­sel­ben Fein­des, ja zum “Sym­bol des abso­lut Bösen” und poli­ti­schen Verbrecherischen.

Dugin plä­diert sogar dafür, das Wort “libe­ral” eben­so als “Belei­di­gung” zu benut­zen, wie frü­her (und heu­te) das Wort “faschis­tisch”. Dabei ser­viert er ziem­lich star­ken Toback:

Wenn du libe­ral bist, bist du ein Unter­mensch, du bist weni­ger als ein Mensch, du bist eine kran­ke Krea­tur, eine per­ver­se Krea­tur. Und du bist ein Ver­bre­cher, denn du schürst Bür­ger­krieg, sozia­le Unge­rech­tig­keit, Besat­zung, Kolo­ni­sie­rung, Ent­mensch­li­chung. Der Libe­ra­lis­mus ist ein Ver­bre­chen, ein Ver­bre­chen gegen die Mensch­heit – schlim­mer als Faschis­mus und Kommunismus. (.…) Heu­te gibt es sie und uns. “Sie” sind die Libe­ra­len, und sie sind nicht nur gegen russ­si­sche, chi­ne­si­sche, mus­li­mi­sche und euro­päi­sche Patrio­ten – sie sind gegen Nord­ame­ri­ka­ner, Latein­ame­ri­ka­ner, Afri­ka­ner, Euro­pä­er und alle ande­ren. Sie sind von ihrer eige­nen Gesell­schaft ent­frem­det. Sie haben kei­ne Legi­ti­ma­ti­on zu regie­ren, denn sie sind Usur­pa­to­ren, Aus­beu­ter und Mör­der. Libe­ral zu sein, heißt ein Mör­der zu sein.

Noch eine Geschmacks­pro­be aus dem Arti­kel “Das Gro­ße Erwa­chen: Die Zukunft beginnt jetzt”, geschrie­ben im Janu­ar 2021, unmit­tel­bar nach dem sog. “Kapi­tol­sturm”:

Unser Haupt­kampf ist jetzt ein­deu­tig inter­na­tio­nal. Glo­ba­lis­ten gegen Antiglo­ba­lis­ten ist heu­te viel wich­ti­ger als Rus­sen gegen Ame­ri­ka­ner, oder der Wes­ten gegen den Osten, oder Chris­ten gegen Muslime.

Ash­li Bab­bitt, die Trump-Anhän­ge­rin, die im Kapi­tol von einem Sicher­heits­mann erschos­sen wurde,

gab ihr Leben für ech­te Frei­heit und Gerech­tig­keit. Und Frei­heit und Gerech­tig­keit sind uni­ver­sel­le Wer­te. Sowohl rus­si­sche als auch ame­ri­ka­ni­sche, mus­li­mi­sche als auch christ­li­che, west­li­che als auch östliche. (…) Es gibt nur zwei Par­tei­en auf der Welt: die glo­ba­lis­ti­sche Par­tei des Gre­at Resets und die antiglo­ba­lis­ti­sche Par­tei des Gro­ßen Erwa­chens. Und nichts in der Mit­te. Dazwi­schen befin­det sich der Abgrund. Er will mit Mee­ren von Blut gefüllt wer­den. Das Blut von Ash­li Bab­bitt ist der ers­te Tropfen. Der Kampf wird uni­ver­sell. Die Demo­kra­ti­sche Par­tei der USA und ihre glo­ba­lis­ti­schen Stell­ver­tre­ter – ein­schließ­lich aller High-Tech-Indus­trien und der Groß­fi­nanz – sind ab sofort eine kla­re Ver­kör­pe­rung des abso­lut Bösen.

Ganz uni­ver­sa­lis­tisch, von der “Mensch­heit” aus gedacht, ist der Libe­ra­le (oder wahl­wei­se der glo­ba­lis­ti­sche Libe­ra­le) also ein in Schmitt’scher Ter­mi­no­lo­gie “abso­lu­ter Feind”, ein hos­tis huma­ni gene­ris, ein “Feind des Menschengeschlechtes”.

Das ist ein ziem­lich inkon­sis­tent für jeman­den, der noch ein paar Sei­ten zuvor einen radi­ka­len Kul­tur­re­la­ti­vis­mus ver­tre­ten hat: “Nie­mand kann den ande­ren beur­tei­len. Es gibt kein uni­ver­sel­les Kri­te­ri­um im poli­ti­schen Den­ken, und das ist das Haupt­prin­zip der Vier­ten Poli­ti­schen Theo­rie”, also jener Dok­trin, die Dugin dem Libe­ra­lis­mus, Kom­mu­nis­mus und Faschis­mus ent­ge­gen­stel­len will.

Wenn das aber so ist, wie kann man von einem “abso­lut Bösen” spre­chen? Wenn es “kein uni­ver­sel­les Kri­te­ri­um im poli­ti­schen Den­ken” gibt, war­um soll der west­li­che Libe­ra­lis­mus dann kei­ne mög­li­che, gleich­be­rech­tig­te Lebens­form unter vie­len ande­ren sein (ein Gedan­ke, den Dugin auch hin und wie­der äußert)?

Um es noch kom­pli­zier­ter zu machen, bringt Dugin geschichts­phi­lo­so­phi­sche Auf­fas­sun­gen in Spiel, die offen­bar von René Gué­non und Juli­us Evo­la (mehr noch als von Hei­deg­ger) beein­flußt sind. Die her­kömm­li­che Geschichts­auf­fas­sung datiert die gro­ße Ent­fal­tung des “Wes­tens” mit dem Anbruch der Neu­zeit und der Los­lö­sung vom mit­tel­al­ter­li­chen Welt­bild. Für Dugin beginnt hier die gro­ße Ent­ar­tung, die den Wes­ten gleich­sam zum Krebs­ge­schwür des Pla­ne­ten gemacht hat.

Auch wird man etli­che Widers­oprü­chen fin­den. Dugin schreibt einer­seits, offen­bar in Anspie­lung auf Hun­ting­ton (“What is uni­ver­sa­lism to the West is impe­ria­lism to the rest”):

Wir müs­sen die Mensch­heit als Mensch­heit akzep­tie­ren – nicht den Wes­ten und den Rest. Wir soll­ten die Posi­ti­on umkeh­ren: Der Rest ist der Name der Mensch­heit, und der Wes­ten ist der Name der Krank­heit am Kör­per der Menschheit.

Ande­rer­seits:

Wir müs­sen den Wes­ten befrei­en. (…) Wir soll­ten in der glo­ba­len Revo­lu­ti­on gegen die west­li­che poli­ti­sche Moder­ne geeint sein. Aber wir soll­ten ver­ste­hen, daß wir nicht gegen den Wes­ten kämp­fen. Wir kämp­fen gegen das Regime der Moder­ne. (…) Die Moder­ne ist eine Abwei­chung der west­li­chen Geschich­te, die auf einem völ­li­gen Miss­ver­ständ­nis ihrer selbst beruht. Die west­li­che Moder­ne ist die Krank­heit. Es ist eine west­li­che Krank­heit – aber zual­ler­erst tötet sie den Wes­ten selbst. Wir müs­sen also dem Wes­ten hel­fen, sich von der Moder­ne zu befreien.

Aber wer ist die­ses “Wir”? Dugin bringt in gera­de­zu roman­ti­sie­ren­der Wei­se eine (noch zu schaf­fen­de) Alli­anz von nicht-west­li­chen Kul­tu­ren in Stel­lung gegen den “Wes­ten”, sozu­sa­gen “The Rest against the West”. Der “Wes­ten” wird teil­wei­se geo­gra­phisch, teil­wei­se poli­tisch, teil­wei­se als (kran­ker) “Geis­tes­zu­stand” bestimmt. Dugin muß des­halb einräumen:

Jeder ist von der poli­ti­schen Moder­ne kolo­ni­siert. Nicht nur die nicht-west­li­chen Kul­tu­ren und Zivi­li­sa­tio­nen – der Wes­ten selbst ist von der Moder­ne kolonisiert.

Die “Moder­ne” wäre dem­nach das gro­ße Mias­ma, das vom Wes­ten aus­ging und inzwi­schen die gan­ze Welt befal­len und kon­ta­mi­niert hat. Der “Gre­at Reset” ist nur ein Name für sei­ne aktu­ells­te und gefähr­lichs­te Form. Damit schließt der gro­ße Kampf jeden Men­schen ein, der in irgend­ei­ner Wei­se von die­ser “Krank­heit” befal­len oder bedroht ist, sei es “auf dem Ter­ri­to­ri­um des Wes­tens” oder auf irgend­ei­nem ande­ren “Ter­ri­to­ri­um”. Der “Wes­ten” wäre dem­nach auch eine Art von poli­tisch-geis­ti­ger Pandemie.

Und wer soll nun das “gro­ße Erwa­chen” der Völ­ker gegen die­se Welt­be­dro­hung anfüh­ren, wer ist für die­se Mis­si­on aus­er­ko­ren? Natür­lich Ruß­land! Ruß­land hat laut Dugin auf­grund sei­ner tief­sit­zen­den anti­li­be­ra­len Tra­di­ti­on eine End­zeit-Sen­dung und soll die Völ­ker vom Libe­ra­lis­mus und Glo­ba­lis­mus befrei­en (wie sie einst die Rote Armee svom “Faschis­mus” befreit hat?).

Weil die “Höchst­wer­te” der his­to­ri­schen rus­si­schen Zivi­li­sa­ti­on (die Dugin von der euro­päi­schen Zivi­li­sa­ti­on abgrenzt) “kol­lek­ti­ve Iden­ti­tät” und die “Wahr­neh­mung der Sou­ve­rä­ni­tät und der staat­li­chen Frei­heit” (also nicht der staats­bür­ger­li­chen) sind, steht sie dem west­li­chen, libe­ra­len Den­ken ewig wesens­fremd gegen­über und ist somit der natür­li­che Wider­sa­cher des Globalismus:

Schlu­ßend­lich ist die Rol­le des wich­tigs­ten Pols des Gre­at Awa­ke­n­ing für Russ­land vorgesehen. (…) Der Sieg des Glo­ba­lis­mus, des Nomi­na­lis­mus und der kom­men­den Sin­gu­la­ri­tät wür­de das Schei­tern der his­to­ri­schen Mis­si­on Russ­lands bedeu­ten, nicht nur in der Zukunft, son­dern auch in der Ver­gan­gen­heit. Immer­hin war die Bedeu­tung der rus­si­schen Geschich­te immer genau auf die Zukunft aus­ge­rich­tet und die Ver­gan­gen­heit war nur der Pro­be­lauf für sie. Und in die­ser Zukunft, die nun her­auf­däm­mert, liegt die Rol­le Russ­lands nicht nur dar­in, eine akti­ve Rol­le im Gre­at Awa­ke­n­ing ein­zu­neh­men, son­dern auch dar­in, an sei­ner Spit­ze zu ste­hen und den Impe­ra­tiv der Inter­na­tio­na­le der Völ­ker im Kampf gegen den Libe­ra­lis­mus zu erklä­ren, der Seu­che des 21. Jahrhunderts.

Die­sen Gedan­ken rela­ti­viert Dugin zwar “rea­lis­tisch”, denn auch im rus­si­schen Apfel steckt schon tief der libe­ra­le Wurm. Auch Ruß­land selbst muß noch zu sei­ner Bestim­mung befreit werden:

Natür­lich hat auch das heu­ti­ge Russ­land kei­ne voll­stän­di­ge und kohä­ren­te Ideo­lo­gie, die eine ernst­haf­te Her­aus­for­de­rung des Gre­at Resets dar­stel­len wür­de. Dar­über hin­aus sind die libe­ra­len Eli­ten, die sich an der Spit­ze der Gesell­schaft ver­schanzt haben, noch immer stark und ein­fluss­reich in Russ­land. Libe­ra­le Ideen, Theo­rien und Metho­den domi­nie­ren noch immer die Wirt­schaft, Bil­dung, Kul­tur und Wis­sen­schaft. All das schwächt Russ­lands Poten­ti­al, ver­wirrt die Gesell­schaft und berei­tet den Boden für wach­sen­de inter­ne Wider­sprü­che. Aber ins­ge­samt ist Russ­land der wich­tigs­te – wenn nicht sogar der bedeu­tends­te – Pol des Gre­at Awakenings.

Aber schließ­lich läßt er (wenig über­ra­schend) die Kat­ze aus dem Sack, wel­che Art “Gro­ßes Erwa­chen” ihn vor­ran­gig inter­es­siert- das “impe­ria­le” (und zu die­sem Zweck ist die Kon­trol­le über die Ukrai­ne unerläßlich):

Was bedeu­tet es für Russ­land unter sol­chen Umstän­den zu “erwa­chen”? Es bedeu­tet, Russ­lands his­to­ri­sche, geo­po­li­ti­sche und zivi­li­sa­to­ri­sche Aus­ma­ße zur Gän­ze wie­der­her­zu­stel­len und ein Pol der neu­en Mul­ti­po­la­ren Welt zu werden.

Ist an die­ser Idee nun etwas dran, oder ist das bloß eine Fik­ti­on Dugins?

Mehr dar­über im drit­ten und letz­ten Teil.

Ukrai­ne-Krieg nach Alex­an­der Dugin