Dugins “Das Große Erwachen gegen den Great Reset” (5/5)

Dugins Feind­be­stim­mung “Libe­ra­lis­mus 2.o” ist irre­füh­rend und unbrauch­bar. Um sei­nen Feind ideo­lo­gisch zu kon­stru­ie­ren, greift Dugin zu gro­ben Ver­ein­fa­chun­gen und Gleichsetzungen.

Die “Moder­ne”, der “Nomi­na­lis­mus”, der “Libe­ra­lis­mus”, der “Trans­hu­ma­nis­mus”, der “Wes­ten”, der “Gre­at Reset”, schließ­lich der Leib­haf­ti­ge selbst, all die­se Namen redu­zie­ren sich in Dugins Rhe­to­rik zu eher sug­ges­ti­ven als ana­ly­ti­schen Chif­fren ein- und der­sel­ben Sache.

Dabei funk­tio­niert schon die Gleich­set­zung des­sen, was er “Libe­ra­lis­mus 2.0″ nennt (“Soros”-Linksliberalismus, im Gegen­satz zu Rechts­li­be­ra­lis­mus 1.0 “Hayek”), mit dem Gre­at Reset nicht, denn augen­schein­lich wer­den unter die­sem Ban­ner auto­ri­tä­re und pro­to-tota­li­tä­re Herr­schafts­for­men durch­ge­setzt, die das genaue Gegen­teil von Libe­ra­lis­mus sind, wie man ihn bis­her ver­stan­den hat: Rechts­staat, Mei­nungs­frei­heit, welt­an­schau­li­cher Plu­ra­lis­mus, Schutz des Bür­gers vor Über­grif­fen des Staa­tes, “government by dis­cus­sion” usw.

Aber auch die (wenn wir Carl Schmitt fol­gen) nicht im eigent­li­chen Sin­ne libe­ra­le Auf­fas­sung von der Demo­kra­tie als “Volks­herr­schaft” der Mehr­heit, die in frei­en Wah­len ihren Wil­len kund­tut, den die Regie­rung aus­zu­füh­ren hat, wird aus­ge­he­belt. Sie gilt nun als poten­ti­ell faschis­to­ider “Popu­lis­mus”. Und wäh­rend die Gren­zen der Mei­nungs­frei­heit von “Exper­ten” und “Fak­ten­che­ckern” fest­ge­legt wer­den, sichern sich die Regie­run­gen dage­gen ab, daß irgend­ei­ne Par­tei gewählt wird, die ihr poli­ti­sches Pro­gramm grund­sätz­lich in Fra­ge stellt.

Dugin bestimmt den Libe­ra­lis­mus als bestän­di­ges Her­aus­lö­sen des Indi­vi­du­ums aus kol­lek­ti­ven Iden­ti­tä­ten. Dar­um sei der “Trans­hu­ma­nis­mus” sei­ne logi­sche Fol­ge, denn die­ser löst nun auch die kol­lek­ti­ve Iden­ti­tät “Mensch” auf.

Dugin erkennt zwar, daß dies zu dem dia­lek­ti­schen Schritt führt, auch die Indi­vi­dua­li­tät des Indi­vi­du­ums auf­zu­lö­sen, denn am Ende blie­be nur mehr ein pro­gram­mier­ba­res “Divi­diuum”, also etwas “Teil­ba­res”, das “aus aus­tausch­ba­ren Tei­len besteht”, wie eine Maschi­ne. Aber eben dar­um kann von “Libe­ra­lis­mus” nicht mehr sinn­vol­ler­wei­se die Rede sein.

Und was nun den “Indi­vi­dua­lis­mus” angeht, der im west­li­chen Men­schen nun­mal stär­ker ver­an­kert ist als im öst­li­chen (ver­mut­lich auch gene­tisch), so wird auch die­ser zuneh­mend ein­ge­dämmt. Die­se bedrü­cken­de Wahr­neh­mung drückt sich etwa im “NPC”-Meme aus. Wir sind heu­te Zeu­gen einer rasan­ten Kol­lek­ti­vi­sie­rung und Gleich­schal­tung der Gesellschaft.

Durch den Gre­at Reset wird also auch die west­li­che Welt Tag für Tag immer weni­ger libe­ral und immer weni­ger individualistisch.

Schon aus die­sem Grund ist die Vor­stel­lung einer Bewe­gung des “Gro­ßen Erwa­chens gegen den Gre­at Reset”, die unter anti­li­be­ra­len und anti­in­di­vi­dua­lis­ti­schen Vor­zei­chen antritt, völ­lig absurd. Wir kön­nen die­ses Mons­ter nicht über­bie­ten, was Illi­be­ra­li­tät und Anti-Indi­vi­dua­lis­mus angeht. Was uns noch vom Libe­ra­lis­mus und Indi­vi­dua­lis­mus übri­gen­ge­blie­ben sind, ist heu­te die ein­zi­ge Waf­fe, die wir noch gegen die voll­kom­me­ne Über­nah­me des tota­li­tä­ren Glo­ba­lis­mus haben.

Was hat nun aber Dugin als erklär­ter Anti­li­be­ra­ler und Anti-Indi­vi­dua­list dage­gen ein­zu­wen­den? Sind die Mit­tel des Tota­li­ta­ris­mus für ihn legi­tim, solan­ge der Zweck stimmt? Wäre eine rus­sisch-impe­ria­le-ortho­do­xe Über­wa­chungs­dik­ta­tur für ihn in Ord­nung, oder gar wünschenswert?

Auf wel­cher Grund­la­ge schreibt er denn Sät­ze wie die­sen? :

Es ist fas­zi­nie­rend zu sehen, wie sich die west­li­chen Demo­kra­tien ange­sichts einer Pan­de­mie rasch in geschlos­se­ne tota­li­tä­re Gesell­schaf­ten ver­wan­deln, die auf all­ge­gen­wär­ti­ger Über­wa­chung, dem Abbau von Bür­ger­rech­ten und Frei­hei­ten und einem immer här­te­ren Sys­tem der Unter­drü­ckung basieren.

Wie lau­tet sei­ne anti­li­be­ra­le Argu­men­ta­ti­on gegen “Abbau von Bür­ger­rech­ten und Frei­hei­ten”, “Unter­drü­ckung” und “all­ge­gen­wär­ti­ge Über­wa­chung”? Und wenn Dugin all dies prin­zi­pi­ell ver­werf­lich fin­det, war­um kri­ti­siert er die­sel­ben Vor­gän­ge nicht auch in Ruß­land oder erst recht in China?

Chi­na ist einer der größ­ten Trend­set­ter in Sachen tech­no­lo­gi­scher Über­wa­chung und Steue­rung der eige­nen Bevöl­ke­rung. Chi­na hat die “Pan­de­mie” seit Anfang an benutzt, um ver­schie­de­ne Metho­den der tota­li­tä­ren Kon­trol­le der Bevöl­ke­rung aus­zu­tes­ten. Chi­na expe­ri­men­tiert genau­so mit den Trans­hu­ma­nis­mus und der gene­ti­schen Mani­pu­la­ti­on wie west­li­che Län­der, und dies ver­mut­lich mit weni­ger Gewissenshemmungen.

Davos Agen­da 2022

Chi­na ist ein enger Part­ner des WEF und erfährt dort hohe Wert­schät­zung. Schwab stell­te Xi Jin­ping, den Eröff­nungs­red­ner des Davos-Tref­fen 2022, mit fol­gen­den Wor­ten vor:

Es ist mir eine beson­de­re Ehre und ein gro­ßes Pri­vi­leg, Sei­ne Exzel­lenz Xi Jin­ping, Prä­si­dent der Volks­re­pu­blik Chi­na, zur Eröff­nung der Davo­ser Agen­da-Woche vorzustellen. Chi­na hat unter Ihrer Füh­rung bedeu­ten­de wirt­schaft­li­che und sozia­le Errun­gen­schaf­ten erzielt. Sie haben das his­to­ri­sche Ziel erreicht, in jeder Hin­sicht eine gemä­ßigt wohl­ha­ben­de Gesell­schaft zu werden. Ich glau­be, dies ist der bes­te Zeit­punkt für Staats- und Regie­rungs­chefs, zusam­men­zu­kom­men und gemein­sam dar­an zu arbei­ten, dass die Welt inklu­si­ver, nach­hal­ti­ger und wohl­ha­ben­der wird.

Chi­na hat nach­weis­lich, unter ande­rem durch sei­nen Ein­fluß auf die WHO, erheb­lich dazu bei­getra­gen, daß sich das Lock­down-Modell im Wes­ten durch­set­zen konn­te. Der Gre­at Reset wäre also ohne die Bei­hil­fe (Kom­pli­zen­schaft?) Chi­nas nicht mög­lich gewesen.

Und nicht nur das: Chi­na ist aus­drück­lich eines der größ­ten Vor­bil­der der Archi­tek­ten des Gre­at Reset, die schon im Früh­jahr 2020 davon geschwärmt haben, wie groß­ar­tig die Volks­re­pu­blik die Pan­de­mie in den Griff bekom­men und wie gründ­lich sie die “medi­zi­ni­sche Des­in­for­ma­ti­on” bekämpft hat. Sie haben Chi­na gera­de­zu dar­um benei­det, daß es in der Lage ist, radi­ka­le “Lock­downs” zu ver­hän­gen, die man im libe­ra­len Wes­ten lei­der nur ver­gleichs­wei­se halb­her­zig durch­füh­ren kann.

Und schließ­lich ist Chi­nas “Sozi­al­kre­dit­sys­tem” offen­sicht­lich die Blau­pau­se für die “digi­ta­le Iden­ti­tät” für Jeder­mann, ein Lieb­lings­pro­jekt von Bill Gates, Klaus Schwab und ande­ren glo­ba­lis­ti­schen Akteuren.

Irri­tiert liest man nun bei Dugins Aus­füh­run­gen über den “sani­tä­ren Tota­li­ta­ri­mus” und die “bio­po­li­ti­sche Dika­tur”, die im Zuge der “Pan­de­mie” instal­liert wird:

So ent­deckt eine euro­päi­sche Demo­kra­tie nach der ande­ren, dass Gesund­heits­dik­ta­tur und “pan­de­mi­scher Natio­nal­so­zia­lis­mus” sehr geeig­ne­te For­men des Regie­rens sind. Wo Demo­kra­tie Debat­te, Dis­kus­si­on, Eini­gung und Kom­pro­miss bedeu­tet, kön­nen Kran­ken­wa­gen­si­re­nen und Poli­zis­ten mit Gas­mas­ken die Ent­schei­dungs­fin­dung und Umset­zung wesent­lich erleich­tern. Der Sani­tär­fa­schis­mus erweist sich als pro­fi­ta­bel, bil­lig und effektiv. Der Preis für die Bequem­lich­keit der Eli­ten ist die flä­chen­de­cken­de Errich­tung eines KZ-Pan­op­ti­kums, das nicht ein­mal in das Pri­vat­le­ben, son­dern in den bio­lo­gi­schen Orga­nis­mus des Men­schen ein­dringt. Sen­so­ren durch­drin­gen Kör­per, die trans­pa­rent wer­den – nackt für die Gesamt­heit der elek­tro­nisch-medi­zi­ni­schen Kontrolle. Wenn sich die­se Ten­den­zen fort­set­zen, was höchst­wahr­schein­lich der Fall sein wird, da ein Ende der Pan­de­mie nicht in Sicht ist, wer­den wir vor einer ein­zi­gen Wahl ste­hen: Wel­ches Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger sol­len wir wäh­len – das natio­na­le Lager, in dem unse­re Kör­per in das tota­le Über­wa­chungs­sys­tem eines sou­ve­rä­nen Staa­tes inte­griert wer­den, oder das glo­ba­lis­ti­sche Netz­werk, das über die Köp­fe der natio­na­len Ver­wal­tun­gen hin­weg ope­riert. Kön­nen wir etwas ande­res wäh­len als ein “nack­tes Leben” in einem natio­na­len oder glo­ba­len Gefäng­nis? Mei­ner Mei­nung nach nicht. Es gibt für uns nichts ande­res zu tun. Was mei­nen Sie dazu?

Vor allem der letz­te Absatz genügt in mei­nen Augen, um den gan­zen Rest die­ser Schrift völ­lig zu diskreditieren.

Der ein­zi­ge Unter­schied zwi­schen dem Wes­ten auf der einen und Chi­na und Ruß­land auf der ande­ren Sei­te wäre dem­nach, daß die Rus­sen und Chi­ne­sen wenigs­tens in einem “natio­na­len” KZ leben dür­fen, statt einem “glo­ba­lis­ti­schen”.

Wenn es nur noch dar­um geht, das pas­sen­de KZ zu wäh­len, was sol­len dann noch all die schö­nen Wor­te über den Kampf für die “Mensch­heit”, für “Frei­heit und Gerech­tig­keit”? Was soll die Gegen­über­stel­lung von bösen “Libe­ra­len” und dem “viel­fäl­ti­gen” Rest, der noch nicht ent­wur­zelt ist, was soll das gan­ze apo­ka­lyp­ti­sche Katechon­ten- und Endkampfgerede?

Man seh noch genau­er hin. War­um gibt es für Dugin “für uns nichts ande­res zu tun”? Na, weil “ein Ende der Pan­de­mie nicht in Sicht” ist! Die­ses Ende hängt jedoch schlicht und ein­fach davon ab, ob die Mäch­ti­gen gewillt sind, ihr Nar­ra­tiv zu ändern. Dugins zwei­deu­ti­ge Hal­tung zur Coro­na­kri­se, sei­ne Akzep­tanz des Pan­de­mi­enar­ra­tivs, schnappt hier zu wie eine Falle.

Aber das ist noch nicht alles. Eine schie­fe Sicht bringt die nächs­te hervor.

Dugins Defi­ni­ti­on des “Gre­at Reset” ist unzu­rei­chend. Der von ihm beton­te “Trans­hu­ma­nis­mus” der “vier­ten indus­tri­el­len Revo­lu­ti­on” ist nur ein Aspekt unter vie­len, die sich unter die­sem Schirm­be­griff fin­den, und ich den­ke, daß er nicht ein­mal der wich­tigs­te ist.

Was nun genau unter die­sem “Gro­ßen Neu­start” (oder “Umbruch”) zu ver­ste­hen ist, und mit wel­chen Mit­teln er erreicht wer­den soll, ist schwer auf einen Nen­ner zu brin­gen. Vie­les liegt noch im Nebel der Spe­ku­la­ti­on. Das Untier, das wir hier vor uns haben, hat noch kei­nen Namen.

Es wur­de bis­lang eben­so als “Kom­mu­nis­mus” und “Faschis­mus” wie auch als “Liberalismus/Kapitalismus” titu­liert, womit die Schub­la­den aller drei poli­ti­schen Theo­rien durch­de­kli­niert wären. Man­che Kom­men­ta­to­ren wir­ken dabei wie die blin­den Mön­che aus dem asia­ti­schen Gleich­nis, von denen jeder nur einen Teil des Ele­fan­ten zu packen bekommt.

Nor­bert Hae­ring spricht von einem “bun­ten Strauß von eng inein­an­der­grei­fen­den Pro­gram­men”, die eine umfas­sen­de und tief­grei­fen­de Welt­ver­bes­se­rung bewir­ken sol­len, ganz nach dem Mot­to des WEF: “Com­mit­ted to impro­ving the sta­te of the world”.

Zu den behaup­te­ten Zie­len zäh­len die “gerech­te­re” Ver­tei­lung von Res­sour­cen und Gütern, der Schutz vor allen nur erdenk­li­chen Risi­ken und Gefah­ren, sowie die Bekämp­fung von “sozia­ler Ungleich­heit”, Umwelt­ver­schmut­zung, Kli­ma­wan­del, Armut und Krank­hei­ten. Im Zuge des­sen unter­stützt das WEF auch Femi­nis­mus, “gen­der equa­li­ty”, “LGBTI inclu­si­on” sowie die “kri­ti­sche Rassentheorie”.

Pro­gram­me, die in der Pra­xis jedoch die “auto­ma­ti­sier­te Len­kung und Über­wa­chung der Welt­be­völ­ke­rung” (Hae­ring) vor­aus­set­zen und per­fek­tio­nie­ren wür­den, denn es ist das letzt­lich das (Konsum-)Verhalten (und daher auch das Den­ken) der Men­schen, das gesteu­ert wer­den muß, um die­se anvi­sier­te “Nach­hal­tig­keit” und “Gerech­tig­keit” zu erreichen.

Zu die­sem Zweck ist auch die per­ma­nen­te Erzeu­gung von Angst not­wen­dig. Man sagt etwa: Nur, wenn “wir” das und das tun (oder nicht tun), kön­nen “wir” uns und die Welt und die Mensch­heit vor einer Seu­che oder dem “Kli­ma­kol­laps” oder dem “Haß” oder was auch immer retten.

Das WEF prä­sen­tiert den Gre­at Reset mit pseudo­ho­lis­ti­schen Kreis­dia­gram­menu und ermü­den­den, phra­sen­ge­bläh­ten Pro­gramm­schrif­ten und Absichts­er­klä­run­gen, in denen nur ab und zu die Bocks­füs­se aufblitzen.

Beson­ders berüch­tigt sind die Kurz­vi­de­os des WEF-Forums, in denen dys­to­pi­sche Sze­na­ri­en als wun­der­sa­me Zukunfts­ver­spre­chen prä­sen­tiert wer­den:“Du wirst nichts besit­zen, und du wirst glück­lich sein”, wäh­rend Mini­droh­nen dir die Ama­zon­pa­ke­te mit den Waren, die du gemie­tet hast, sanft vor die Haus­tü­re legen, 3D-Dru­cker künst­li­che Her­zen oder syn­the­ti­sches Fleisch her­stel­len, NASA-Über­wa­chungs­sen­so­ren dich anhand dei­nes Puls­schlags iden­ti­fi­zie­ren und dei­ne Kin­der vor einem Bild­schirm durch all­wis­sen­de Loga­rith­men erzo­gen werden.

Der Weg in die­se Schö­ne Neue Welt soll über den soge­nann­ten “Sta­ke­hol­der-Kapi­ta­lis­mus” füh­ren. Die­se refor­mier­te und geläu­ter­te Art des Kapi­ta­lis­mus soll das nack­te Pro­fit­den­ken (vul­go den “frei­en Markt” nach der alten kapi­ta­lis­ti­schen Schu­le von Mil­ton Fried­man & Co) ablö­sen und die Kon­zer­ne dazu ver­pflich­ten, die Inter­es­sen mög­lichst all ihrer “Teil­ha­ber” (sta­ke­hol­der) zu berück­sich­ti­gen und zu befriedigen.

Schwab wur­de 2007 befragt, wer denn die “Sta­ke­hol­der” des WEF sei­en. Er prahl­te, wen er alles an Bord und in der Tasche habe: Unter­neh­men, Poli­ti­ker, Regie­run­gen, NGOs, Gewerk­schaf­ten, “Exper­ten und Wis­sen­schaft­ler”, Uni­ver­si­tä­ten, “Sozi­al­un­ter­neh­mer”…

Ein “Sta­ke­hol­der” kann mit ande­ren Wor­ten prak­tisch jeder sein, dem man in irgend­ei­ner Wei­se ein “Inter­es­se” oder eine “Teil­ha­be” an den Pro­duk­ten oder Akti­vi­tä­ten eines Kon­zerns unter­stel­len kann: Ange­stell­te und Part­ner, Kon­su­men­ten, die Regie­rung eines Lan­des oder “die Gesell­schaft” als Gan­zes. In der PR-Ver­si­on wird dar­aus ein “grü­ner”, “ver­ant­wor­tungs­vol­ler”, “fai­rer” und “nach­hal­ti­ger” Kapi­ta­lis­mus, der um das Wohl aller besorgt ist und nicht bloß sich selbst berei­chern will.

Jede Fir­ma prä­sen­tiert sich heu­te so, gro­ße wie klei­ne. Sogar Waf­fen­pro­du­zen­ten legen heu­te Wert dar­auf, daß sie als “nach­hal­tig”, “sys­tem­re­le­vant” und “demo­kra­tisch” wahr­ge­nom­men werden.

Das klingt zwar nett, führt aber in der Pra­xis zu einer Aus­wei­tung der Macht der Kon­zer­ne über Staa­ten, Volks­wirt­schaf­ten und Gesell­schaf­ten, nicht nur in wirt­schaft­li­cher und poli­ti­scher, son­dern auch in “ideo­lo­gi­scher” Hin­sicht, wenn “Big Busi­ness” z. B. geschlos­sen für Imp­fun­gen, “Refu­gees Wel­co­me”, “Black Lives Mat­ter”, “LGBT”, “I stand with Ukrai­ne” etc. wirbt.

Kon­zer­ne wer­den somit zu Agen­ten von “Trans­for­ma­tio­nen” auch im sozia­len und gesell­schaft­li­chen Bereich. Sie wer­den her­bei­ge­ru­fen, um Lösun­gen für “Kri­sen” her­bei­zu­schaf­fen, wodurch eine Art “Kri­sen­markt”, und par­al­lel hier­zu ein “Lösun­gen­markt” ent­steht. Die Fol­ge eines sol­chen “Kri­sen­ka­pi­ta­lis­mus” wäre ein per­ma­nen­ter Bedarf an Aus­nah­me­zu­stän­den. Wie man am Ver­lauf der Coro­na­kri­se able­sen kann, wäre der haupt­säch­li­che Pro­fi­teur die inter­na­tio­na­le Milliardärsklasse.

Das WEF selbst betrach­tet die Coro­na­kri­se als gro­ße Bewäh­rungs­pro­be des “Sta­ke­hol­der-Kapi­ta­lis­mus”, auch genannt “öffent­lich-pri­va­te Part­ner­schaft”. Die­se ermög­lich­te die rasche Pro­duk­ti­on, Zulas­sung, Bereit­s­stel­lung und Ver­tei­lung von Impf­stof­fen für Mil­li­ar­den Menschen.

Phar­ma­rie­sen spiel­ten die Rol­le von selbst­lo­sen Welt­ret­tern, Staa­ten wur­den zu ihren gefü­gi­gen Abneh­mern und Geld­kü­hen, wäh­rend unzäh­li­ge Bür­ger, mit deren Steu­er­geld die Ware bezahlt wur­de, gegen ihren Wil­len zu “Sta­ke­hol­dern” ernannt wur­den, die mit den Pro­duk­ten der Kon­zer­ne zwangs­be­glückt wer­den mußten.

Und es ging dabei prak­ti­scher­wei­se nicht nur um “Pro­fit” (die­ser wur­de frei­lich in kos­mi­schem Aus­maß gemacht), son­dern auch um eine flä­chen­de­cken­de poli­ti­sche Gleich­schal­tung unter dem Ban­ner der “Soli­da­ri­tät” und die Vor­be­rei­tung der digi­ta­len Identität.

Weil also der Sta­ke­hol­der-Kapi­ta­lis­mus in der Coro­na­kri­se eine segens­rei­che Wir­kung ent­fal­tet hat, dür­fen “wir” auch nach ihrem Ende (wann auch immer das kom­men mag) nicht zum “busi­ness as usu­al” (Wort­spiel) zurück­keh­ren, führ­te bei­spiels­wei­se der liba­ne­si­sche Geschäfts­füh­rer des Immo­bi­li­en­un­ter­neh­mens Majid Al Fut­taim (Sitz in Dubai) im Janu­ar 2021 für das WEF aus:

Ich bin über­zeugt, daß wir einem glo­ba­len Pro­blem mit einer glo­ba­len Ant­wort begeg­nen müs­sen, bei der die Unter­neh­men ihre Res­sour­cen zum Woh­le der All­ge­mein­heit bün­deln – stel­len Sie sich das wie den Mar­shall-Plan für Unter­neh­men vor, nur um ein Viel­fa­ches größer. Uns alle ver­bin­det unse­re Mensch­lich­keit, unser Bedürf­nis nach Rück­halt, Sicher­heit und unse­re Sehn­sucht nach Posi­ti­vi­tät. Doch der Vor­marsch des Sta­ke­hol­der-Kapi­ta­lis­mus ist kei­ne aus­ge­mach­te Sache; auch wenn das Jahr 2020 das Kalei­do­skop erschüt­tert hat, könn­ten sich die alten Sicht­wei­sen auf die Wirt­schaft leicht wie­der einschleichen.

Das bes­te Mit­tel, letz­te­res zu ver­hin­dern, wäre die Erzeu­gung neu­er Krisen.

Obwohl nun das WEF ein inter­na­tio­na­ler “Club” ist und Natio­nen auf allen Kon­ti­nen­ten mit sei­nen “Young Lea­ders” und sons­ti­gen Kom­pli­zen “pene­triert” (so Schwab wört­lich), so liegt das Schwer­ge­wicht sei­ner Macht zwei­fel­los auf west­li­chen Kon­zer­nen, west­li­chen Köp­fen, west­li­chem Kapi­tal und west­li­chen Ideen.

Ruß­land und Chi­na haben eben­falls ihre Kapi­ta­lis­ten, ihre Groß­kon­zer­ne und auch ihren eige­nen wirt­schaft­li­chen Glo­ba­lis­mus und “Neo­ko­lo­nia­lis­mus” (etwa in Afri­ka), hal­ten aber immer noch am Pri­mat des Staa­tes und der Nati­on über die Wirt­schaft fest.

Dem­ge­gen­über haben sich die Kapi­ta­lis­ten des Wes­tens zu ent­na­tio­na­li­sier­ten, “vater­lands­lo­sen Gesel­len” ent­wi­ckelt, nach Samu­el Hun­ting­tons berühm­tem Essay zu “toten See­len”, die ein Bünd­nis mit dem mora­lis­ti­schen Trans­na­tio­na­lis­mus der lin­ken “Intel­li­gent­sia” ein­ge­gan­gen sind, wor­aus mitt­ler­wei­le der “woke capi­ta­lism” erwach­sen ist, der prak­tisch mit dem “Sta­ke­hol­der-Kapi­ta­lis­mus” iden­tisch ist.

Nun war es bis­lang natür­lich so, daß auch Ruß­land einen fes­ten Platz im WEF-Clubs inne­hat­te und Jahr für Jahr zahl­rei­che Ver­tre­ter rus­si­scher Kon­zer­ne, Ban­ken, NGOs usw. wie auch der Regie­rung am all­jähr­li­chen Davos-Tref­fen teilnahmen.

Im Okto­ber 2021 trat Ruß­land “in füh­ren­der Rol­le” dem “Cent­re for the Fourth Indus­tri­al Revo­lu­ti­on” bei; im Janu­ar des Jah­res hat­te Putin aller­dings per Video­ein­spie­lung vor dem Davos-Publi­kum eine bemer­kens­wer­te Rede gehal­ten (sei­ne ers­te seit 2009), in der die kri­ti­schen Töne deut­lich hör­bar waren (eng­li­sche Über­set­zung hier, aus­führ­li­che Zita­te auf Deutsch hier und hier).

Etli­che Punk­te sei­ner Rede ent­spra­chen durch­aus dem Davos-Pro­gramm. So for­der­te Putin, der den Chef des WEF mit sei­nem Vor­na­men “Klaus” ansprach, dazu auf, auch ärme­ren Län­dern Mas­sen­imp­fun­gen gegen “das gefähr­li­che Virus” zu ermög­li­chen oder den Kli­ma­wan­del zu bekämpfen.

Davos Agen­da 2021

Er warn­te aber auch vor der mono­po­li­sier­ten, poli­ti­schen Macht der Big-Tech-Kon­zer­ne (anspie­lend auf die Twit­ter­sper­re von Donald Trump), die eben­falls mit etli­chen Refe­ren­ten ver­tre­ten waren, sowie vor welt­wei­ten innen­po­li­ti­schen Span­nun­gen durch das glo­ba­li­sie­rungs­be­ding­te Anwach­sen der Kluft zwi­schen Arm und Reich:

Unge­lös­te und wach­sen­de sozio­öko­no­mi­sche Pro­ble­me im Inne­ren könn­ten die Men­schen dazu brin­gen, einen Sün­den­bock zu suchen, auf den sie ihre Irri­ta­ti­on und Unzu­frie­den­heit len­ken kön­nen. Wir kön­nen dies bereits beob­ach­ten. Wir haben den Ein­druck, daß die außen­po­li­ti­sche Pro­pa­gan­dar­he­to­rik zunimmt. Es ist zu erwar­ten, daß auch die Aggres­si­vi­tät der prak­ti­schen Maß­nah­men zuneh­men wird, ein­schließ­lich des Drucks auf Län­der, die mit der Rol­le von gehor­sa­men, kon­trol­lier­ten Satel­li­ten nicht ein­ver­stan­den sind, sowie des Ein­sat­zes von Han­dels­bar­rie­ren, unrecht­mä­ßi­gen Sank­tio­nen und Beschrän­kun­gen im Finanz‑, Tech­no­lo­gie- und Cyberbereich.

Ein sol­ches Spiel ohne Regeln erhöht das Risi­ko der ein­sei­ti­gen Anwen­dung mili­tä­ri­scher Gewalt erheb­lich. Die Anwen­dung von Gewalt ohne begrün­de­ten Anlaß ist das, was die­se Gefahr aus­macht. Dies ver­viel­facht die Wahr­schein­lich­keit, daß neue Kri­sen­her­de auf unse­rem Pla­ne­ten aufflammen. (…)

Die inter­na­tio­na­len Insti­tu­tio­nen wer­den schwä­cher, immer mehr regio­na­le Kon­flik­te tre­ten auf, und das glo­ba­le Sicher­heits­sys­tem ver­fällt. (…) Natür­lich wäre ein “hei­ßer” glo­ba­ler Kon­flikt prin­zi­pi­ell undenk­bar. Das ist mei­ne Hoff­nung, denn dies wür­de das Ende der Mensch­heit bedeu­ten. Aber wie gesagt, die Situa­ti­on könn­te eine uner­war­te­te und unkon­trol­lier­ba­re Wen­dung neh­men – es sei denn, wir tun etwas, um dies zu verhindern.

Es besteht die Mög­lich­keit, daß wir mit einem gewal­ti­gen Zusam­men­bruch der glo­ba­len Ent­wick­lung kon­fron­tiert wer­den, der zu einem Krieg aller gegen alle füh­ren wird. Damit wer­den Ver­su­che ein­her­ge­hen, Wider­sprü­che durch die Ernen­nung inne­rer und äuße­rer Fein­de zu bewäl­ti­gen, sowie mit der Zer­stö­rung nicht nur tra­di­tio­nel­ler Wer­te wie der Fami­lie, die wir in Ruß­land hoch­hal­ten, son­dern auch grund­le­gen­der Frei­hei­ten wie dem Recht auf freie Wahl (free choice) und auf Privatsphäre.

Nun ist tat­säch­lich ein “hei­ßer” Krieg aus­ge­bro­chen, der einst­wei­len lokal beschränkt bleibt, aber es ist Putin, der den Rubi­kon über­schrit­ten hat und in unse­ren Medi­en als der Urhe­ber “ein­sei­ti­ger mili­tä­ri­scher Gewalt ohne begrün­de­ten Anlaß” dasteht.

Es scheint eine rasan­te und dras­ti­sche Ent­flech­tung zwi­schen Ruß­land und dem Wes­ten in Gang gekom­men zu sein. Das WEF hat vehe­ment Par­tei gegen Ruß­land ergrif­fen und Putins Mit­ar­bei­ter-Sei­te gelöscht. West­li­che Fir­men zie­hen sich in einem “Mas­sen­exo­dus” aus Ruß­land zurück und sto­ßen eif­rig in das Horn der anti-rus­si­schen Hys­te­rie, wie sie es schon zuvor bei “Black Lives Mat­ter” und den Coro­na-Imp­fun­gen getan haben.

Ein wech­sel­sei­ti­ger Info-Krieg tobt: Ruß­land ver­sucht gera­de, die Ten­ta­kel von Big Tech abzu­blo­cken und wird womög­lich bald sein eige­nes Inter­net akti­vie­ren, wäh­rend in west­li­chen Netz­wer­ken “rus­si­sche Staats­pro­gan­da” zen­siert und gesperrt wird, ähn­lich wie wei­land “Falsch­in­for­ma­tio­nen” über Coro­na­imp­fun­gen oder die Mani­pu­la­ti­on der US-Prä­si­dent­schafts­wahl 2020.

Momen­tan wirkt es aller­dings, als ob der Schuß nach hin­ten los­gin­ge. Die Sprit­prei­se stei­gen rasant, wäh­rend wei­te­re mas­si­ve Ener­gie- und Ver­sor­gungs­kri­sen pro­phe­zeit wer­den, und schon wird aus der Not eine Tugend gemacht: Wenn es kein Erd­gas gibt, dann ist halt “Frie­ren gegen Putin” aus Soli­da­ri­tät mit der Ukrai­ne ange­sagt (Gauck), und eben­so wäre “weni­ger Fleisch essen ein Bei­trag gegen Putin” (Özde­mir).

Ver­zicht auf fos­si­le Brenn­stof­fe und Fleisch (natür­lich nur für die hoi pol­loi), das klingt ver­däch­tig nach dem “Nach­hal­tig­keits”- und “Klimaschutz”-Programm des WEF, und wie eine fast naht­lo­se Fort­set­zung der Coro­na-Ver­zichts­po­li­tik. Einer­lei, ob die Sank­tio­nen nun Ruß­land scha­den oder nicht: Sie erzeu­gen im Wes­ten fri­sches Mate­ri­al für den “Kri­sen­ka­pi­ta­lis­mus”, der nun wie­der aller­lei “Lösun­gen” aus­tüf­teln und imple­men­tie­ren kann.

Der bri­ti­sche Kom­men­tar Mor­go­th bemerk­te:

Die gegen Ruß­land ver­häng­ten Sank­tio­nen wirk­ten all­mäh­lich eher wie Sank­tio­nen des Wes­tens gegen sich selbst, da struk­tu­rel­le Schwach­stel­len wie die Abhän­gig­keit von rus­si­schem Gas auf­ge­deckt wur­den. Düs­te­re Vor­her­sa­gen über künf­ti­ge Eng­päs­se bei Wei­zen und Dün­ge­mit­teln und sogar der mög­li­che Absturz des Dol­lars las­sen den Wes­ten beson­ders ver­wund­bar erscheinen. Es gibt wie­der einen Markt für Lösungen! Plötz­lich hat sich der Begriff “Nach­hal­tig­keit” aus sei­nem ursprüng­li­chen Kli­ma­wan­del-Kon­text gelöst und ist in den Bereich der Geo­po­li­tik und sogar des Patrio­tis­mus vor­ge­drun­gen. Auch Sie kön­nen es den Iwans nun zei­gen, indem Sie Ihren Motor gegen eine Bat­te­rie ein­tau­schen. Wie Zero Hedge dar­ge­legt hat, stört der Ukrai­ne-Krieg das öffent­lich-pri­va­te Modell nicht nur nicht, er beschleu­nigt es sogar.

Es wirkt gera­de­zu wie eine tek­to­ni­sche Ver­schie­bung: Chi­na und Ruß­land, das nach Aus­sa­ge Putins “die hal­be Welt” gegen sich auf­ge­bracht hat, rücken enger zusam­men und bil­den nun einen gigan­ti­schen Kontinentalblock.

Das vom Wes­ten ver­schmäh­te rus­si­sche Erd­öl hat bereits indi­sche Abneh­mer zu Dis­count­prei­sen gefun­den, bezahlt mit Rubel und Rupi­en. Ihre Ener­gie­ver­sor­gung mit Rubel bezah­len müs­sen nun auch alle Staa­ten, die auf einer “schwar­zen Lis­te” gelan­det sind, dar­un­ter auch Deutschland.

Die Eura­si­sche Wirt­schafts­uni­on arbei­tet an einem vom US-Dol­lar unab­hän­gi­gen inter­na­tio­na­len Geld- und Finanz­sys­tem, und Sau­di-Ara­bi­en erwägt, chi­ne­si­sche Yuan für den Ölhan­del zu akzep­tie­ren. Wäh­rend­des­sen tin­gelt, o wun­der­vol­le Iro­nie, Deutsch­lands grü­ner Bun­des­mi­nis­ter für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz durch den Nahen Osten, um dort fie­ber­haft Deutsch­lands Ölver­sor­gung sicherzustellen.

Ruß­land scheint sich gewalt­sam aus dem west­li­chen Sys­tem hin­aus­ka­ta­pul­tie­ren zu wol­len, und man­che mei­nen, dies geschä­he mit vol­ler Absicht, da man im Kreml von einem bal­di­gen Crash unse­res Finanz­sys­tems aus­geht. Das wür­de Putins äußerst ris­kan­te und ruch­lo­se Rubi­kon­über­schrei­tung erklä­ren, denn die­ser Mann ist eher als kalt­blü­ti­ger Rech­ner denn als Hasar­deur bekannt.

Man kann sich gut vor­stel­len, daß er Ruß­land nach Absi­che­rung des ukrai­ni­schen Hin­ter­hofs in den Modus einer nord­ko­rea-arti­gen Abschot­tung über­füh­ren wird. Ein­mal mehr in der Geschich­te wen­det sich Ruß­lands Gesicht von Euro­pa ab und Asi­en zu. Der eura­si­sche Block, Dugins poli­ti­scher Leit­stern, wird ver­mut­lich bald Wirk­lich­keit werden.

Wäh­rend­des­sen wird sich im Wes­ten der “Gre­at Reset” ver­mut­lich inten­si­vie­ren und ein Regime des per­ma­nen­ten Aus­nah­me­zu­stands errich­ten. Ist der Ukrai­ne-Krieg also ein “Boos­ter” dafür?

Viel­leicht wird lang­fris­tig ein Zustand ent­ste­hen, in dem à la 1984 die “mul­ti­po­la­ren” Blö­cke Ozea­ni­en, Eura­si­en und Ost­asi­en ihre gegen­sei­ti­ge Exis­tenz durch einen ewi­gen Kriegs­zu­stand nach außen und die Total­über­wa­chung der Bür­ger nach innen aufrechterhalten.

Krieg ist Frie­den, haben wir von Geor­ge Orwell gelernt, und von Alex­an­der Dugin, daß eine Ideo­lo­gie stirbt, wenn sie kei­nen Feind mehr hat.

