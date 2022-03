Dugins “Das Große Erwachen gegen den Great Reset” (3)

Eine poli­ti­sche Ideo­lo­gie kann nicht exis­tie­ren, wenn das Paar Freund/Feind aus­ge­löscht wird. Sie ver­liert ihre Iden­ti­tät und kann in Zukunft nicht mehr effek­tiv sein. Kei­nen Feind zu haben, bedeu­tet ideo­lo­gi­schen Selbst­mord zu begehen.

Von die­ser Prä­mis­se aus­ge­hend, ver­sucht Dugin zu erklä­ren, wie es dazu kam, daß der Libe­ra­lis­mus 2.0 (“Soros”) den Libe­ra­lis­mus 1.0 (“Hayek”) zum Feind erklärt hat. Er betrach­tet dies als nahe­lie­gen­den Schritt, da die “Dämo­ni­sie­rung von Putins Russ­land und Xi Jin­pings Chi­na” fehl­ge­schla­gen sei, und die Bekräf­ti­gung der “Exis­tenz eines for­ma­len, struk­tu­rier­ten ideo­lo­gi­schen Fein­des außer­halb der libe­ra­len Ein­fluss­zo­ne” dem Ein­ge­ständ­nis des Ver­sa­gens des eige­nen, uni­po­la­ren Macht- und Gel­tungs­an­spruchs gleich­ge­kom­men wäre.

“Logi­scher­wei­se” muß­te ein inne­rer Feind erschei­nen, und die­ser zeig­te sich schließ­lich in der Gestalt von Donald Trump. Die­ser wur­de prompt einer­seits als fern­ge­steu­er­tes Putin-Ten­ta­kel dar­ge­stellt, ande­rer­seits als “Faschist”. Bei­de Unter­stel­lun­gen waren “inkon­sis­tent” und hat­ten kei­ne fak­ti­sche Basis.

Dar­aus folgt für Dugin der “wich­tigs­te Punkt” sei­ner Unter­su­chung: Fal­len die aus­län­di­schen Regime, “die sich der libe­ra­len Ideo­lo­gie in ihrer poli­ti­schen Pra­xis wider­set­zen”, als geeig­ne­tes Feind­bild aus, bleibt nur “ein wirk­lich wah­rer Feind des Libe­ra­lis­mus übrig – der Libe­ra­lis­mus selbst. Um wei­ter vor­an­schrei­ten zu kön­nen, muss­te der Libe­ra­lis­mus eine inne­re Säu­be­rung durchführen.”

So ent­stand laut Dugin die Front­stel­lung zwi­schen Libe­ra­lis­mus 1.0 (natio­nal, kapi­ta­lis­tisch, prag­ma­tisch, indi­vi­dua­lis­tisch, “gewis­ser­ma­ßen liber­tär”) und Libe­ra­lis­mus 2.0 (poli­ti­sche Kor­rekt­keit, Can­cel Cul­tu­re, Gen­de­ris­mus & LGBT-Kult, Demo­kra­tie als Herr­schaft der “pro­gres­si­ven” Min­der­heit etc.), die ich im zwei­ten Teil die­ses Bei­trags aus­führ­li­cher dar­ge­stellt habe.

Damit wur­de auch der Libe­ra­lis­mus tota­li­tär, denn nie­mand darf sich der “Frei­heit”, wie sie die herr­schen­den Eli­ten defi­nie­ren, wider­set­zen und ent­zie­hen. Wer Frei­heit von ihrer Vor­stel­lung von Frei­heit ver­langt (wer sich bei­spiels­wei­se nicht “frei­imp­fen” oder von den Zwän­gen des “Hete­ro­nor­ma­ti­vis­mus” “befrei­en” las­sen möch­te), lan­det im Orkus der Fein­de, wo auch schon Kom­mu­nis­ten, Faschis­ten und ande­re Anti- und Nicht­li­be­ra­le wie Dugin selbst hocken.

Die­ses Bild bedarf eini­ger Kor­rek­tu­ren und Ergän­zun­gen. Dazu muß ich etwas wei­ter ausholen.

Nach dem Unter­gang der Sowjet­uni­on tauch­ten neue Fein­de des ame­ri­ka­nisch domi­nier­ten Wes­tens auf, zunächst in Form von Dik­ta­to­ren in erd­öl­rei­chen Gebie­ten im Nahen Osten, von denen eini­ge frei­lich schon vor 1989 Schur­ken­rol­len gespielt hat­ten. Samu­el Hun­ting­ton kon­sta­tier­te Mit­te der neun­zi­ger Jah­re, daß die Libe­ra­li­sie­rung bzw. Ame­ri­ka­ni­sie­rung der Welt auf erheb­li­chen Wider­stand sto­ßen wer­de, ins­be­son­de­re in isla­mi­schen Län­dern, die eine star­ke kul­tu­rel­le Iden­ti­tät besitzen.

Nach dem NATO-Ein­satz im Koso­vo­krieg 1999 und “9/11” im Jahr 2001 (das eine Fal­se-Flag-Atta­cke war) trug der Haupt­feind des USA-Wes­tens, rou­ti­ne­mä­ßig mit “Hit­ler” asso­zi­iert oder gleich­ge­setzt, nach der Rei­he das Gesicht von Osa­ma bin Laden, den Tali­ban, Sad­dam Hus­sein, Gad­da­fi, Ahma­di­ned­schad, Assad oder ISIS. Ab und zu gab es auch süd­ame­ri­ka­ni­sche, süd­ost­asia­ti­sche oder afri­ka­ni­sche Übel­tä­ter, die jedoch eine gerin­ge­re Rol­le spielten.

Russ­land wur­de erst unter Putin wie­der zum Feind­bild (der inne­re Ver­fall unter Jel­zin war den USA nur will­kom­men), wobei die­ser den Voll-Hit­ler-Sta­tus erst seit Beginn des lau­fen­den Ukrai­ne-Krie­ges ver­lie­hen bekom­men hat. Das tota­li­tä­re und mäch­ti­ge Chi­na hin­ge­gen, das zu Dis­si­den­ten und Min­der­hei­ten ziem­lich unfreund­lich ist, wur­de in der Feind­bild­pfle­ge bis­lang eher geschont. Nie­mals wur­de ver­sucht, eine “gel­be Gefahr” zu beschwö­ren oder eine anti-chi­ne­si­sche Para­noia zu erwe­cken. Seit “Coro­na” gilt die Volks­re­pu­blik gar als gro­ßes, nach­ah­mens­wer­tes Vor­bild der Pandemiebekämpfung.

Auch aus dem “Krieg gegen den Ter­ror” wur­de nie­mals ein “Krieg gegen den Islam”, den sich man­che “Kon­ter­dschi­ha­dis­ten” gewünscht hät­ten. Im Gegen­teil wur­de nach 2001 die isla­mi­sche Ein­wan­de­rung in die west­li­che Welt noch vor­an­ge­trie­ben (nach dem Mot­to “inva­de them, invi­te them”) und die dadurch ent­stan­de­ne “Isla­mo­pho­bie” im Inne­ren eif­rig bekämpft.

Nun ist es doch so, daß Dugin selbst nicht nur andau­ernd betont, son­dern auch noch enthu­si­as­tisch begrüßt, daß die­se Fein­de (Russ­land, Chi­na, Dik­ta­to­ren im Nahen Osten, Isla­mis­ten, süd­ame­ri­ka­ni­sche Popu­lis­ten etc.) auch wirk­li­che und nicht bloß ein­ge­bil­de­te Fein­de des US-Wes­tens sind. Wenn äuße­re Feind­bil­der dazu die­nen, nach innen Einig­keit zu schaf­fen, dann hat der Wes­ten die­ses Geschäft jedoch trotz aller mili­tä­ri­schen Macht und Ein­satz­freu­dig­keit ins­ge­samt eher halb­her­zig betrie­ben, und das hat auch etwas mit der Ver­faßt­heit sei­nes libe­ra­len Sys­tems zu tun.

Schon zu Zei­ten des Kal­ten Krie­ges ermög­lich­te der Libe­ra­lis­mus, wie unter ande­rem von James Burn­ham in sei­nem Buch Begeht der Wes­ten Selbst­mord? (1964) beklagt, eine mas­si­ve Infil­tra­ti­on der west­li­chen Gesell­schaf­ten, die in der illi­be­ra­len, sorg­fäl­ti­ger abge­dich­te­ten Sowjet­uni­on lan­ge Zeit kein nen­nens­wer­tes Gegen­stück hat­te. Dafür war und ist, wie auch Hun­ting­ton und Brze­ziń­ski beton­ten, die stärks­te Waf­fe des ame­ri­ka­ni­sier­ten Wes­tens die Anzie­hungs­kraft sei­ner Popu­lär­kul­tur und die mär­chen­haft wir­ken­de Fül­le sei­nes Wohl­stands und Kon­sum­an­ge­bots. Der Wes­ten erober­te die Welt vor allem durch Assi­mi­lie­rung an sei­nen Lebensstil.

Die­ses genu­in “ame­ri­ka­ni­sche” Moment kommt in Dugins Ana­ly­se des “Wes­tens” und des “Libe­ra­lis­mus” mei­ner Ansicht nach deut­lich zu kurz. Die inne­re Mobi­li­sie­rung gegen den äuße­ren Feind hat nach 1945 in den USA stets bes­ser funk­tio­niert als in Euro­pa. Typisch ame­ri­ka­nisch ist dabei die extre­me Mora­li­sie­rung und comics-haf­te Ver­ein­fa­chung der Poli­tik, ver­bun­den mit einem mis­sio­na­ri­schen Eifer, man den­ke etwa an Rea­gans “Empi­re of Evil” oder Geor­ge W. Bushs “Ach­se des Bösen”.

Mit Bush II. erreich­te die­se Rhe­to­rik ihren Zenit und hat seit­her lau­fend an Glaub­wür­dig­keit ein­ge­büßt. Der “Krieg gegen den Ter­ror”, die mili­tä­ri­schen Inter­ven­tio­nen vor allem in Nahen Osten, die Poli­tik der neo­kon­ser­va­ti­ven Fal­ken, all das hat in den USA und in Euro­pa zu einem wach­sen­den Miß­trau­en gegen­über den herr­schen­den poli­ti­schen Eli­ten bei­getra­gen. Ver­tra­ten sie wirk­lich die Inter­es­sen der Völ­ker und Natio­nen, die sie augen­schein­lich reprä­sen­tier­ten? Die außer­or­dent­li­che Popu­la­ri­tät von “Ver­schwö­rungs­theo­rien” ist Sym­ptom die­ses – sehr berech­tig­ten – Mißtrauens.

Wäh­rend die Sowjet­uni­on für die meis­ten Ame­ri­ka­ner noch ein über­zeu­gen­der Feind war, dem­ge­gen­über man sich als “Guter” und “Frei­er” füh­len konn­te, so kann heu­te einem sehr gro­ßen Teil der ame­ri­ka­ni­schen Bevöl­ke­rung nicht mehr ver­mit­telt wer­den, wozu ame­ri­ka­ni­sche Sol­da­ten im Nahen Osten und anders­wo kämp­fen und ster­ben sol­len (ein ers­ter emp­find­li­cher Knacks im ame­ri­ka­ni­schen Selbst­bild “Welt­po­li­zei” war bereits durch den Viet­nam­krieg erfolgt).

Und das gilt nicht nur für jene Ame­ri­ka­ner, bei denen durch­ge­si­ckert ist, daß das off­zi­el­le “9/11”-Narrativ faul ist, daß die Lob­by des “grea­test ally” ein mäch­ti­ger Kriegs­trei­ber war und ist oder daß ISIS teil­wei­se die Rol­le einer Schach­fi­gur ame­ri­ka­ni­scher geo­po­li­ti­scher Inter­es­sen gespielt hat (wie heu­te etwa das Azov-Batail­lon und ähn­li­che Grup­pie­run­gen in der Ukraine).

Der Appeal von Trump im Jahr 2016 hat­te viel mit sei­nem dama­li­gen Ver­spre­chen zu tun, die neo­kon­ser­va­tiv-glo­ba­lis­ti­sche Inter­ven­ti­ons- und Welt­macht­po­li­tik, die unter Barack Oba­ma trotz des freund­li­che­ren links­li­be­ra­len Anstri­ches im wesent­li­chen fort­ge­führt wur­de, im Namen des “Ame­ri­ca First” zumin­dest zurück­zu­fah­ren. Vie­le sahen in ihm auch den geeig­ne­ten Mann, um ein fried­lich-koope­ra­ti­ves Ver­hält­nis zwi­schen Russ­land und den USA auf­zu­bau­en (daher kam auch der hart­nä­cki­ge und halt­lo­se Vor­wurf einer “rus­si­an col­lu­si­on”). Angeb­lich woll­te er in sei­ner zwei­ten Amts­zeit sogar aus der NATO austreten.

Er ver­mied die manichäi­sche Gut-Böse-Rhe­to­rik sei­ner Vor­gän­ger und behan­del­te sei­ne außen­po­li­ti­schen Gegen­spie­ler weni­ger als “Fein­de”, denn als Riva­len, mit denen man “Deals” abschlie­ßen kann, selbst wenn sie kom­mu­nis­ti­sche Dik­ta­to­ren wie Kim Jong-Un sind. Sei­ne ent­schie­dends­te Front rich­te­te sich gegen Chi­na, das nun ver­stärkt mit Russ­land zusammenrückt.

Auch in Euro­pa ließ das Erbe der Bush-Ära den ame­ri­ka­ni­schen Füh­rungs­an­spruch und die trans­at­lan­tisch ori­en­tier­ten Füh­rungs­eli­ten Euro­pa frag­wür­dig erschei­nen. Wenn man die Rol­le der USA im Nahen Osten kri­ti­sie­ren konn­te, dann nicht min­der im euro­päi­schen Osten, in der Ukrai­ne, wo die Ame­ri­ka­ner gezielt eine Revo­lu­ti­on anheiz­ten, um das Land aus dem rus­si­schen Ein­fluß­be­reich zu lösen.

Mit der Ukrai­ne-Kri­se des Jah­res 2014 stell­te sich des­halb (erneut) die Fra­ge nach dem Stand­ort Euro­pas zwi­schen dem trans­at­lan­ti­schen und dem rus­si­schen Block. Der “Rechts­po­pu­lis­mus” befür­wor­te­te in der Regel eine fried­li­che Ver­stän­di­gung mit Russ­land, war NATO-skep­tisch und Putin-“verstehend”, und ver­trat einen euro­pä­isch ein­ge­bun­de­nen natio­nal­staat­li­chen Sou­ve­rä­nis­mus, der sich eben des­halb gegen Brüs­sel wand­te, weil er die EU als Instru­ment trans­at­lan­ti­scher und glo­ba­lis­ti­scher Inter­es­sen betrachtete.

Die­ser “euro­päi­sche Kon­ti­nen­ta­lis­mus” (Algis Kli­mai­tis) ist nach wie vor ein in fer­ner Zukunft lie­gen­des Wunsch­bild. Euro­pa ist ein sprach­li­cher, his­to­ri­scher und eth­no­kul­tu­rel­ler Fle­cken­tep­pich ohne eini­gen­de “Reichs­idee”, ohne “Reichs­volk” und ohne sta­bi­le poli­ti­sche Iden­ti­tät. Augen­blick­lich wird es durch eine medi­al erzeug­te, anti­rus­si­sche Kriegs­hys­te­rie unter den Fit­ti­chen der NATO zusam­men­ge­trie­ben. Der äuße­re Feind Putin (der “neue Hit­ler”) hat nun in der Tat dafür gesorgt, daß der Druck auf den bevor­zug­ten inne­ren Feind “Coro­nal­eug­ner und Impf­geg­ner” etwas nach­ge­las­sen hat.

Um nun den Bogen zu Dugins Argu­men­ta­ti­on zurück­zu­schla­gen: Zwei­fel­los hat sich die Aggres­si­on gegen den “inne­ren” Feind in west­li­chen Län­dern seit gerau­mer Zeit ver­stärkt, par­al­lel zum wach­sen­den Zwei­fel an ihrer außen­po­li­ti­schen Agen­da. Barack Oba­ma wur­de 2008 als eine Art “Anti-Bush” auf­ge­baut, und mit ihm kam das Ver­spre­chen, daß nun end­lich die alten Ras­sen­kon­flik­te der USA durch eine “post-ras­si­sche” Ära abge­löst wer­den. Das genaue Gegen­teil ist ein­ge­tre­ten: Das The­ma “Ras­se” ist zur ver­zeh­ren­den kul­tu­rel­len und innen­po­li­ti­schen Obses­si­on der USA geworden.

Wäh­rend Oba­ma die bis­he­ri­ge Linie der US-Außen­po­li­tik mehr oder weni­ger nah­los wei­ter­führ­te, wur­de nun zuneh­mend der “Ras­sist” und der “wei­ße Supre­ma­tist” zum obers­ten, abso­lu­ten Feind­bild der libe­ra­len Eli­ten in den USA. Sei­ne letz­te Inkar­na­ti­on ist der wei­ße MAGA-Trump-Wäh­ler aus dem “Flyover”-Amerika (Dugin: aus dem repu­bli­ka­ni­schen, kon­ser­va­ti­ven, “tra­di­tio­na­lis­ti­schen Heart­land”) jen­seits der links­li­be­ra­len, ras­sisch stär­ker durch­misch­ten urba­nen Bal­lungs­ge­bie­te. Was Dugin in Bezug auf die USA unter “Libe­ra­lis­mus 1.0” ein­schach­telt, kann auch demo­gra­phisch als wei­ßer anglo­pro­tes­tan­ti­scher Kern, der sich gegen sei­ne eth­no­kul­tu­rel­le Ent­eig­nung wehrt, kon­zep­tua­li­siert werden.

Nun gibt es auch eine ande­re Erklä­rung, war­um sich die inne­ren Feinder­klä­run­gen in west­li­chen Län­dern so zuge­spitzt, aus­ge­dehnt und radi­ka­li­siert haben.

Die “mul­ti­po­la­re Ord­nung”, von der Dugin spricht, ist im Grun­de längst Wirk­lich­keit. Die USA sind schon seit lan­gen auf dem Rück­zug. Irak und Afgha­ni­stan waren außen­po­li­ti­sche Desas­ter, der anvi­sier­te “regime chan­ge” in Syri­en ist in einem lan­gen, qual­vol­len Krieg ver­san­det, Iran und Russ­land sind im Gro­ßen und Gan­zen sta­bi­le geo­po­li­ti­sche Blö­cke geblie­ben, die sich der ame­ri­ka­ni­schen Expan­si­on wider­set­zen. Chi­na ist nun die größ­te Wirt­schafts­macht der Welt, und hat die libe­ra­len Tür­chen des Wes­tens unge­niert aus­ge­nutzt, um sich ein­zu­kau­fen und ideo­lo­gisch-poli­ti­sche Infil­tra­ti­on zu betreiben.

Obwohl die USA immer noch die größ­te Mili­tär­macht der Welt sind, wir­ken sie heu­te außen­po­li­tisch eher wie ein unent­schlos­se­ner, des­ori­en­tier­ter, zahn­lo­ser Tiger, mit einem gebrech­li­chen Prä­si­den­ten, der offen­bar bereits von der Alters­de­menz umschat­tet ist. Das aktu­el­le Gebrüll und Säbel­ge­ras­sel gegen Russ­land ist zwar laut und infer­na­lisch, aber mili­tä­risch fol­gen kei­ne Taten. Das Hin- und Her um die pol­ni­schen Jets für die Ukrai­ne gleicht einer Slapstick-Farce.

Die NATO prä­sen­tiert sich auf ihrer Netz­sei­te mit “woker” und “diver­ser” Ästhe­tik. Die west­li­chen Arme­en, die sich in letz­ter Zeit vor allem um Trans­ves­ti­ten- und Frau­en­in­klu­si­on (inklu­si­ve Pan­zer für Schwan­ge­re) geküm­mert haben, ste­hen nun hilf­los zap­pelnd vor dem Ernstfall.

Die bei­spiel­lo­sen und über­stürz­ten wirt­schaft­li­chen und kul­tu­rel­len Boy­kot­te des Wes­tens gegen Russ­land wir­ken wie Schüs­se ins eige­ne Knie. Das mora­li­sche “vir­tue signal­ling” erreicht neue, absur­de Höhe­punk­te, etwa wenn ein wei­ner­li­ches, deut­sches Knautsch­ge­sicht namens Gauck allen Erns­tes zum Frie­ren gegen Putin aufruft.

All das sind kla­re Anzei­chen der Deka­denz, und wie in ver­gleich­ba­ren his­to­ri­schen Epo­chen mischt sich hier Schwä­che mit Grau­sam­keit. Das ist wohl auch ein Schlüs­sel zum Ver­ständ­nis der wach­sen­den Aggres­si­on gegen die innen­po­li­ti­sche Oppo­si­ti­on und Dis­si­denz. Sie wäre dem­nach eine Art Kom­pen­sa­ti­on für die Schwä­che nach außen.

Der Blog­ger Eugyp­pi­us, der sich vor­ran­gig der Demon­ta­ge des Coro­na-Nar­ra­tivs wid­met, bie­tet eine Ana­ly­se der Selbst­auf­lö­sung des libe­ra­len Sys­tems an, die mir weit­aus über­zeu­gen­der erscheint als Dugins gleich­sam begriffs­geo­me­trisch kon­stru­ier­te Thesen.

Eugyp­pi­us’ Text vom 28. 2. sei des­halb aus­führ­li­cher zitiert:

Es herrscht eine gro­ße Dis­kre­panz zwi­schen der schwäch­li­chen, hys­te­ri­schen Rhe­to­rik der Vak­zi­na­to­ren und ihren bru­ta­len Tak­ti­ken. Die kana­di­schen Tru­cker (…) haben der Glaub­wür­dig­keit der Vak­zi­na­to­ren zwar gro­ßen Scha­den zuge­fügt, viel mehr, als ich für mög­lich gehal­ten hät­te, und wenn Kana­da schließ­lich sei­ne Ein­däm­mungs­po­li­tik zurück­fährt, wird das zu einem nicht gerin­gen Teil ihr Ver­dienst sein. Den­noch soll­ten die Vak­zi­na­to­ren nicht unter­schätzt wer­den. Sie wer­den Him­mel und Höl­le in Bewe­gung set­zen, um die finan­zi­el­len Mit­tel von ein­fa­chen Men­schen ein­zu­frie­ren, die ein paar Dol­lar für eine Arbei­ter­pro­test­be­we­gung gegen die Impf­pflicht in einem der am stärks­ten durch­impf­ten Län­der der Welt gespen­det haben. Die­ses zen­tra­le Para­do­xon der gleich­zei­ti­gen Stär­ke und Schwä­che mag ziem­lich kon­train­tui­tiv klin­gen, aber ich den­ke, dass es auf ein Phä­no­men zurück­zu­füh­ren ist, das ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Es han­delt sich dabei um die Dif­fu­si­on der Macht von den obe­ren Ebe­nen des poli­ti­schen Sys­tems hin­ab in die büro­kra­ti­schen Insti­tu­tio­nen, den aka­de­mi­schen Bereich und sogar in die Presse. Die­se Dif­fu­si­on, die in allen unse­ren Län­dern in unter­schied­li­chem Maße statt­ge­fun­den hat und immer noch andau­ert, bedeu­tet, dass alle wich­ti­gen Regie­rungs­in­itia­ti­ven auf einem brei­ten Kon­sens inner­halb der neu­en poli­ti­schen Eli­ten beru­hen. Wich­ti­ge Medi­en­or­ga­ni­sa­tio­nen, gelehr­te Gesell­schaf­ten und alle Zwei­ge der Büro­kra­tie arbei­ten zusam­men, um über­all ein- und die­sel­be Kon­sens­vi­si­on zu verwirklichen. Die­se brei­te Zusam­men­ar­beit setzt vor­aus, dass sämt­li­che poli­ti­sche Maß­nah­men des Regimes eine brei­te Basis von mäch­ti­gen Befür­wor­tern haben und dass der offi­zi­el­le Dis­kurs streng kon­trol­liert wird. Die poli­ti­schen Akteu­re wer­den dabei zuneh­mend von Kri­tik aller Art abge­schirmt. In den Län­dern, in denen die­ser Dif­fu­si­ons­pro­zess am wei­tes­ten fort­ge­schrit­ten ist, hat das ein­fa­che Volk fast jeden poli­ti­schen Ein­fluss ver­lo­ren. Die The­men, die für das Regime am wich­tigs­ten sind, wer­den ein­fach nicht mehr debat­tiert und als poli­tisch alter­na­tiv­los hingestellt. Die­se Dif­fu­si­on der Macht führt zur wach­sen­den Entro­pie der staat­li­chen Ord­nung. Indem sie die Macht in die Hän­de von tau­send Komi­tees gelegt haben, statt sie zu kon­zen­trie­ren, haben unse­re Regie­run­gen die Mög­lich­keit, stra­te­gisch und kohä­rent zu han­deln, gegen einen Pan­zer getauscht, der sie vor der poli­ti­schen Oppo­si­ti­on schüt­zen soll. (…) Coro­na und Pan­de­mien im All­ge­mei­nen sind für die­se Regime idea­le Pro­jek­te, denn die Reak­ti­on dar­auf gibt allen etwas zu tun. Sie sind für unse­re glo­ba­li­sie­ren­den Regie­run­gen das, was für die gro­ßen Natio­nal­staa­ten zu Beginn des zwan­zigs­ten Jahr­hun­derts der Krieg war. (…) Auch wenn eine poli­ti­sche Agen­da einen brei­ten Kon­sens her­vor­ruft, sind unse­re Regie­run­gen nicht mehr imstan­de, kohä­rent zu han­deln. Ihrer gan­zen Impf­ma­nie zum Trotz haben es die Vak­zi­na­to­ren nicht geschafft, ihr höchs­tes Ziel der Mas­sen­durch­imp­fung zu errei­chen. Für jede ein­zel­ne Ent­schei­dung waren letzt­lich Tau­sen­de ver­schie­de­ner Per­so­nen ver­ant­wort­lich, die in allen mög­li­chen halb-ephe­me­ren Bera­tungs­grup­pen und büro­kra­ti­schen Unter­aus­schüs­sen tätig waren. Es han­delt sich um eine gewal­ti­ge Maschi­ne von enor­mer Träg­heit, und wie ich schon oft gesagt habe, kann sie nie­mand mehr steuern. (…) Nur weni­ge Wochen nach der Unter­drü­ckung der Tru­cker erlitt die­se sklero­ti­sche, glo­ba­li­sie­ren­de poli­ti­sche Ord­nung ihre nach Afgha­ni­stan zwei­te gro­ße inter­na­tio­na­le Demü­ti­gung, dies­mal in der Ukrai­ne. Hier zeigt sich ein wei­te­rer, wich­ti­ger Aspekt ihrer Schwä­che. Sie sind immer weni­ger in der Lage, ihre Macht nach außen zu pro­ji­zie­ren, und haben auch kein Inter­es­se dar­an. Sie müs­sen all ihre Ener­gie für die Unter­drü­ckung der eige­nen zivi­len Bevöl­ke­rung aufsparen. Des­halb haben ver­meint­li­che ein­hei­mi­sche Rechts­ex­tre­mis­ten all­mäh­lich den isla­mi­schen Ter­ro­ris­mus als fixe Idee des Sicher­heits­staa­tes abge­löst. In dem Maße, in dem aus­län­di­sche Fein­de noch exis­tie­ren, müs­sen sie mit der inlän­di­schen Oppo­si­ti­on in einen Topf gewor­fen wer­den, was einen Groß­teil der “Russia-Gate”-Hysterie in Ame­ri­ka erklärt. Es gibt hier vie­le, vie­le Par­al­le­len zu alten War­schau­er-Pakt-Staa­ten wie der DDR, die fast aus­schließ­lich auf die Unter­wer­fung der eige­nen Bevöl­ke­rung aus­ge­rich­tet waren und inter­na­tio­nal kaum mehr als Papier­ti­ger waren.

Die­se Schwä­che hat auch Alex­an­der Dugin erkannt. In sei­nem eben­falls im Band Das Gro­ße Erwa­chen gegen den Gre­at Reset abge­druck­ten Arti­kel “Ame­ri­ka ist auf dem Rück­zug. Wir müs­sen angrei­fen!” , erschie­nen einen Monat nach dem Abzug der USA aus Afgha­ni­stan (27. 9. 2021), schreibt er:

Noch nie in den letz­ten Jahr­zehn­ten war die US-Poli­tik so wider­sprüch­lich, inkon­se­quent und schlicht­weg erfolg­los. Ame­ri­ka ist schwä­cher als je zuvor. Und das müs­sen wir aus­nut­zen. Trump hat die Glo­ba­li­sie­rung von der Tages­ord­nung genom­men und sich bewusst und ver­ant­wor­tungs­be­wusst auf ame­ri­ka­ni­sche The­men kon­zen­triert. Und er ver­han­del­te in jeder Fra­ge hart mit Ver­tre­tern der wach­sen­den Mul­ti­po­la­ri­tät. Para­do­xer­wei­se hat sich Biden als noch nütz­li­cher für das mul­ti­po­la­re Gemein­we­sen erwie­sen – er ist gera­de dabei, Ame­ri­ka zu zer­stö­ren, und je mehr der Glo­ba­lis­mus quält, des­to deut­li­cher sieht die Mensch­heit die Schwä­che von jeman­dem, der noch vor kur­zem behaup­tet hat, der unan­ge­foch­te­ne Füh­rer zu sein. (…) Im Moment – solan­ge in den USA ein Idi­ot an der Macht ist – hat Russ­land eine his­to­ri­sche Chan­ce, nicht nur die Mul­ti­po­la­ri­tät unum­kehr­bar zu machen, son­dern auch sei­nen Ein­fluss­be­reich fast welt­weit dra­ma­tisch aus­zu­wei­ten. Die Hege­mo­nie schwin­det. Ja, er ist ein ver­wun­de­ter Dra­che, und er kann immer noch hart und schmerz­haft zuschla­gen. Aber es ist eine Qual. Wir müs­sen uns also vor den Phan­tom­schmer­zen des Impe­ria­lis­mus hüten, aber wir müs­sen auch einen küh­len Kopf bewah­ren. Wir müs­sen uns auf eine Gegen­of­fen­si­ve vor­be­rei­ten. Solan­ge die Din­ge so sind, wie sie sind, ist dies unse­re his­to­ri­sche Chan­ce. Es wäre ein Ver­bre­chen, sie zu ver­pas­sen. Unser Impe­ri­um ist 1991 gefal­len. Heu­te sind sie an der Rei­he. Und es ist unse­re Pflicht, als völ­lig sou­ve­rä­ne und unab­hän­gi­ge geo­po­li­ti­sche Ein­heit in die Geschich­te zurückzukehren.

Und das läßt nun wie­der treff­lich mit einem wei­te­ren Kom­men­tar von Eugyp­pi­us über den rus­sisch-ukrai­ni­schen Krieg ver­knüp­fen (8. März), der aus­spricht, was wohl die meis­ten Dis­si­den­ten im Wes­ten denken:

Die eth­nisch-ukrai­ni­sche Sei­te die­ses Kon­flikts wur­de von dem supra­na­tio­na­len, glo­ba­len, impe­ria­len Mono­li­then ver­ein­nahmt, vom Kader der west­li­chen Eli­ten, die welt­weit die poli­ti­sche, medi­zi­ni­sche und kul­tu­rel­le Ortho­do­xie bestim­men. Sie kon­trol­lie­ren nicht nur alle gro­ßen poli­ti­schen Par­tei­en in den meis­ten west­li­chen Län­dern, son­dern auch glo­ba­le inter­na­tio­na­le Ver­ei­ni­gun­gen, von den Ver­ein­ten Natio­nen über das Welt­wirt­schafts­fo­rum und die Euro­päi­sche Uni­on bis hin zur NATO. Ihr Ziel ist es, Russ­land wei­ter unter Druck zu set­zen, indem sie die Ukrai­ne – ein­schließ­lich der rus­sisch­spra­chi­gen öst­li­chen Regio­nen – zu einem wei­te­ren poli­ti­schen Bestand­teil des ame­ri­ka­ni­schen Glo­ba­lis­mus machen. Die­sel­ben west­li­chen Glo­ba­lis­ten, die Russ­land has­sen, betrach­ten auch uns als ihre Fein­de, und ich wür­de raten, dies sehr ernst zu neh­men. Wir sind das nicht an ihren Block ange­schlos­se­ne (non-ali­gned) inne­re Ele­ment, Russ­land ist das nicht an ihren Block ange­schlos­se­ne inter­na­tio­na­le Ele­ment, und wenn ein Donald Trump zum Prä­si­den­ten gewählt wird, kön­nen sie sich dies nur mit rus­si­scher Ein­mi­schung erklären.

Ver­mut­lich wer­den die Glo­ba­lis­ten auch dies­mal tun, was sie in den letz­ten Jah­ren immer getan haben – ihre Zie­le ver­feh­len, aber eine Spur der Ver­wüs­tung hinterlassen:

So sehr den Glo­ba­lis­ten die Idee gefällt, Russ­land mit der NATO ein­zu­krei­sen, so wenig sind sie in ihren ver­nünf­ti­gen Momen­ten bereit, einen Atom­krieg zu ris­kie­ren, um den öst­lichs­ten Teil Euro­pas zu ver­tei­di­gen. Die Ukrai­ne war für sie nur ein Spiel­ball. Wenn ihr Wut­an­fall vor­bei ist, wer­den sie anders­wo einen wei­te­ren Stell­ver­tre­ter­krieg anzet­teln und ein wei­te­res Land rui­nie­ren; und sie wer­den sich auch wei­ter­hin an den nicht ange­schlos­se­nen, nicht assi­mi­lier­ten Dis­si­den­ten inner­halb ihrer eige­nen Gren­zen abarbeiten.

– – –

Mein abschlie­ßen­des Urteil über Dugins Schrift folgt im vier­ten und letz­ten Teil die­ser Serie.