Netzfundstücke (134) – Erträge, Salomon

urteil­te Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek hier über die Podi­ums­dis­kus­si­on mit Dr. Dani­el Zer­bin (MdL in NRW) und Dr. Hans-Tho­mas Till­schnei­der (MdL in Sach­sen-Anhalt), bei der die in der AfD prä­sen­ten, unter­schied­li­chen Stand­punk­te zum Ukrai­ne-Krieg ihren Aus­druck fanden.

Als Ertrag notier­te Kubit­schek: »Über eines aber herrsch­te Ein­mü­tig­keit: daß über den Ukrai­ne-Krieg nicht spre­chen soll­te, wer vom Ukrai­ne-Kon­flikt nichts wis­sen will.«

Wer nicht vor Ort gewe­sen ist, kann sich die Podi­ums­dis­kus­si­on nun nach­träg­lich über den kanal schnell­ro­da auf You­Tube anschauen:

Ein wei­te­rer sub­stan­ti­el­ler Ertrag des Som­mer­fest-Wochen­en­des in Schnell­ro­da stell­te das halb­stün­di­ge Gespräch zwi­schen Dr. Mar­kus San­ke und IfS-Lei­ter Dr. Erik Leh­nert zu dem jüngst als Stu­di­en­text beim IfS erschie­ne­nen Mei­ne poli­ti­schen Gedan­ken des geis­ti­gen Urah­nen der moder­nen fran­zö­si­schen Rech­ten und Mit­be­grün­der der Action fran­çai­se, Charles Mau­rras – San­ke hat das Werk erst­klas­sig über­setzt und um ein aus­gie­bi­ges sowie fun­dier­tes Vor­wort bereichert.

Eine Arbeit, die Sezes­si­on-Autor Bene­dikt Kai­ser auf dem Kurz­nach­rich­ten­dienst Twit­ter zu einem Lob in höchs­ten Tönen und einer kla­ren Lese­emp­feh­lung veranlaßte:

Mar­kus #San­ke hat Beein­dru­cken­des geleistet: 1. Er hat das Haupt­werk von Charles #Mau­rras erst­mals ins Deut­sche übertragen.

Das Gespräch sehen Sie hier:

Charles Mau­rras’ Mei­ne poli­ti­schen Gedan­ken erhal­ten Sie indes direkt hier, bei Antai­os. Wie bereits hier, in den letz­ten Fund­stü­cken, geschrie­ben: Es bleibt ein fran­zö­si­scher Som­mer in der neu­rech­ten Publi­zis­tik in Deutsch­land – im Sep­tem­ber obliegt es Geor­ges Sorel mit Sozia­le Idee und Revo­lu­ti­on, hier vor­be­stel­len, die­sen Som­mer auszuläuten.

Vom Fran­zo­sen zum preu­ßi­schen Kadet­ten: Letz­ten Diens­tag, am 9. August, jähr­te sich der Todes­tag des Frei­korps­kämp­fers und Schrift­stel­lers, Ernst v. Salo­mon, zum 50. Mal. Anlaß zum Geden­ken an einen, der sich von der Tat zum Wort wand­te und dabei ein Bün­del unauf­lös­ba­rer Wider­sprü­che in sich vereinte.

Hier, auf Sezes­si­on im Netz, gedach­te man Salo­mon mit der Ver­öf­fent­li­chung sei­nes Autoren­por­traits aus dem 3. Band »Vor­den­ker« des Staats­po­li­ti­schen Hand­buchs und­für die Jun­ge Frei­heit schrieb Karl­heinz Weiß­mann über »Lau­ter Wider­sprü­che in Per­son«.

Selbst links ließ man Salo­mons Todes­tag nicht unbe­ach­tet ver­strei­chen: Für die Jun­ge Welt schrieb der Lite­ra­tur­wis­sen­schaft­ler Kai Köh­ler zum »ord­nungs­lie­ben­den Anarch« und stell­te unter Beweis, daß links der Mit­te doch noch geis­ti­ge Kapa­zi­tä­ten bestehen, sich mit der Rech­ten dif­fe­ren­ziert und ohne anti­fa­schis­ti­sche Sprech­scha­blo­nen aus­ein­an­der­set­zen zu können.

Daß man von links in die­sen pola­ri­sier­ten Zei­ten den­noch einen Zugang zu Salo­mon fin­det, mag auch mit sei­ner Wider­sprüch­lich­keit zusam­men­hän­gen, die Weiß­mann wie folgt beschreibt:

Man kann die Wider­sprüch­lich­keit die­ser Posi­tio­nen nicht har­mo­ni­sie­ren. Sie hat­ten mit den Zeit­um­stän­den des „Jahr­hun­derts der Extre­me“ (Eric Hobs­bawm) wie mit Salo­mons Cha­rak­ter­zü­gen zu tun, die sich schwer auf einen Nen­ner brin­gen las­sen. Denn er war immer bei­des: Eta­tist und Bohe­mi­en, Kon­ser­va­ti­ver und Revo­lu­tio­när, Rus­sen- und Fran­zo­sen­freund, Ver­fas­ser seich­ter Film­dreh­bü­cher und ein glän­zen­der Schriftsteller.

Und die Köh­ler ähn­lich faßt:

[Salo­mon] gesteht […] ein, dass für ihn der Weg attrak­ti­ver sei als das Ergeb­nis, Fidel Cas­tro ihn als Staats­chef im Gegen­satz zum Revo­lu­tio­när Che lang­wei­le. Dies bringt den Wider­spruch auf den Punkt. Die Staats­ord­nung ist das Ziel, aber dem Anar­chi­schen gilt alle Sympathie.

Inter­es­sant ist auch Köh­lers Refle­xi­on des Salo­mons­chen Lebens und Den­kens hin­sicht­lich lin­ker Ansät­ze und sei­ner Pro­gno­se, daß die Lin­ke ideo­lo­gisch nicht mehr dazu in der Lage sein könn­te, die sich für die Zukunft abzeich­nen­den Pro­tes­te, die die sozia­le Soli­da­ri­tät – schlu­ßend­lich eine Volks­so­li­da­ri­tät betref­fen –, an sich zu binden:

»Das heu­te für Lin­ke inter­es­san­te Pro­blem ist aber, wie das Ver­hält­nis zwi­schen not­wen­di­ger Zer­stö­rung der impe­ria­lis­ti­schen Ord­nung und eben­so not­wen­di­gem Staats­den­ken zu begrei­fen ist. Ernst von Salo­mon ist inter­es­sant im Schei­tern; was aber machen Lin­ke, wenn im kom­men­den Herbst Pro­tes­te gegen die abseh­ba­re Ver­elen­dung am natio­na­len Inter­es­se ori­en­tiert sind?«

Hier der gesam­te Arti­kel Köhlers:

EIN ORDNUNGSLIEBENDER ANARCH

Und hier noch ein­mal das Lite­ra­tur­ge­spräch von Kubit­schek und Leh­nert zu Ernst v. Salomon: