Die “Impf-Lüge” in der Weltwoche (1/2)

Ali­ce Wei­del nahm die­sen Arti­kel zum Anlaß für einen zor­ni­gen Rede­bei­trag, in dem sie mit den “Lügen über Lügen” der Impf­po­li­tik der ver­gan­ge­nen bald zwei Jah­re abrechnete:

Nor­ma­ler­wei­se ist das der Stoff, daß eine gesam­te Regie­rung, zumin­dest die Ver­ant­wort­li­chen zurück­tre­ten müs­sen, und, wenn Sie mich auch per­sön­lich fra­gen, Haf­tung, zumin­dest für die­se finan­zi­el­len Schä­den über­neh­men müß­ten. Denn hier wur­den Mil­li­ar­den von Steu­er­gel­dern ver­brannt, die Ver­fas­sung gebro­chen, die Bür­ger­rech­te gebro­chen, unse­re Frei­heits­rech­te ein­ge­schränkt, und was noch dazu kommt, was über­haupt nicht auf­ge­ar­bei­tet wird, ist ja auch noch die Anzahl der Impf­ne­ben­wir­kun­gen, der Impf­schä­den. (…) Und da ver­lan­ge ich auch, daß das auf­ge­ar­bei­tet wird, und daß die­se Men­schen sich nicht ver­ste­cken müs­sen, son­dern ent­spre­chend ent­schä­digt werden.

Dies kommt zu einem Zeit­punkt, an dem die Moti­va­ti­on zu wei­te­ren Imp­fun­gen in der Bevöl­ke­rung auf einen Tief­punkt gesun­ken ist. Das bedeu­tet auch, daß nun Mil­lio­nen von Impf­do­sen, die für rie­si­ge Sum­men an Steu­er­gel­dern ange­schafft wur­den, unge­nutzt ver­fal­len werden.

Die Süd­deut­sche Zei­tung zitier­te hier­zu den Bun­des­vor­sit­zen­de des Deut­schen Haus­ärz­te­ver­bands, Mar­kus Beier:

Die Imp­fung ist unser schärfs­tes Schwert im Kampf gegen schwe­re Ver­läu­fe. Umso bedau­er­li­cher ist es, dass die Impf­kam­pa­gne aktu­ell stagniert.

Wie sehr die Ansprü­che der Imp­fer gesun­ken sind! Vor nicht ein­mal einem Jahr war die Imp­fung das ent­schei­den­de, wenn nicht das ein­zi­ge Mit­tel, “die Pan­de­mie zu been­den”, “die Gesell­schaft zu schüt­zen” und “unse­re Frei­heit wie­der­zu­er­lan­gen”. Davon ist nichts außer dem “Kampf gegen schwe­re Ver­läu­fe” übrig­ge­blie­ben, der für die aller­meis­ten Men­schen unin­ter­es­sant ist, da sie im Fal­le einer Erkran­kung ohne­hin kei­nen “schwe­ren Ver­lauf” zu erwar­ten haben.

Das gilt erst recht, seit die “Omi­kron-Vari­an­te” das Feld über­nom­men und die Wir­kung von “Coro­na” dras­tisch abge­schwächt hat. Mit der weit­ge­hen­den Auf­he­bung der “Maß­nah­men”, vor allem der “G”-Beschränkungen, hat auch der Druck auf Unge­impf­te (oder mitt­ler­wei­le: “Unge­boos­ter­te”) erheb­lich an Macht eingebüßt.

Aus­gangs­punkt des Welt­wo­che-Arti­kels ist eine Ant­wort der Pfi­zer-Mana­ge­rin Jani­ne Small im EU-Par­la­ment am 10. Okto­ber auf eine Fra­ge des nie­der­län­di­schen Abge­ord­ne­ten Rob Roos.

Ihre Aus­sa­ge im Wortlaut:

Roos: Was the Pfi­zer Covid vac­ci­ne tes­ted on stop­ping the trans­mis­si­on of the virus befo­re it ent­e­red the mar­ket? If not, plea­se say it clear­ly. If yes, are you wil­ling to share the data with this com­mit­tee? And I real­ly want strai­ght ans­wer, yes or no. Small: Regar­ding the ques­ti­on around, uhm, did we know about stop­ping immu­niz­a­ti­on befo­re it ent­e­red the mar­ket? No. (laughs) The­se, uhm, you know, we real­ly had to move at the speed of sci­ence to real­ly under­stand what is taking place in the market.

Deutsch:

Roos: Wur­de der Covid-Impf­stoff von Pfi­zer vor sei­ner Markt­ein­füh­rung dar­auf getes­tet, ob er die Über­tra­gung des Virus stoppt? Wenn nicht, sagen Sie es bit­te deut­lich. Wenn ja, sind Sie bereit, die Daten mit die­sem Aus­schuß zu tei­len? Und ich möch­te wirk­lich eine kla­re Ant­wort, ja oder nein. Small: Was die Fra­ge betrifft, ob wir wuß­ten, ob die Immu­ni­sie­rung gestoppt wür­de, bevor sie auf den Markt kam? Nein. (lacht) Die­se, ähm, wis­sen Sie, wir muß­ten uns wirk­lich mit der Geschwin­dig­keit der Wis­sen­schaft bewe­gen, um wirk­lich zu ver­ste­hen, was auf dem Markt vor sich geht.

Das ist in der Tat eine außer­or­dent­lich pein­li­che Ant­wort. Das spöt­ti­sche Ton­fall, in dem sie “nein” sagt, das ner­vös-iro­ni­sche Auf­la­chen danach, der merk­wür­di­ge (Freud’sche?) Ver­spre­cher davor (“stop­ping immu­niz­a­ti­on” statt kor­rekt “stop­ping trans­mis­si­on”), die holp­ri­gen For­mu­lie­run­gen (wie bewegt man sich denn “mit der Geschwin­dig­keit der Wis­sen­schaft”, und wie trägt die­se geschwin­de Bewe­gung dazu bei, “zu ver­ste­hen, was auf dem Markt vor sich geht”?)

Wohl­ge­merkt gibt Small kei­ne Ant­wort auf die Fra­ge, ob der Impf­stoff auch gezielt dar­auf getes­tet wur­de, Über­tra­gun­gen zu stop­pen. Sie sagt ein­fach, die Her­stel­ler hät­ten nicht gewußt, ob das Mit­tel das auch kann, ehe es auf den Markt kam, was frei­lich inkri­mi­nie­rend genug ist.

Das alles macht einen wahr­haft unter­ir­disch schlech­ten Ein­druck, und Roos hat Recht, wenn er fest­stellt, daß die­se Aus­sa­ge dem Kon­zept des “Impf­pas­ses” kom­plett die Legi­ti­ma­ti­on entzieht.

Welt­wo­che-Chef Roger Köp­pel prä­sen­tier­te die­se “Bom­be” am 28. 10. in einem You­tube-Bei­trag, in dem er sich Asche auf sein Haupt streu­te: End­lich, end­lich sei er “auf­ge­wacht”, habe man ihm “die Toma­ten von den Augen” genom­men, und nun sehe er klar, was für ein unglaub­li­cher Betrug die gan­ze Impf­po­li­tik gewe­sen sei.

Im Arti­kel steht zu lesen:

Drei Tage spä­ter, am 13. Okto­ber, bestä­tig­te die Euro­päi­sche Kom­mis­si­on in einem offi­zi­el­len Hea­ring, dass die Imp­fung weder vor Über­tra­gung noch vor Anste­ckung schüt­ze. Schliess­lich, ein Tag danach, die drit­te Hiobs­bot­schaft: Die EU-Staats­an­walt­schaft ermit­telt gegen Kom­mis­si­ons­prä­si­den­tin Ursu­la von der Ley­en. Ihr wird vor­ge­wor­fen, zum Nach­teil der EU und der Steu­er­zah­ler über­teu­er­te Deals mit der Phar­ma­in­dus­trie ein­ge­fä­delt zu haben – und die belas­ten­den Nach­rich­ten zu ver­heim­li­chen. Eine ein­zi­ge die­ser Mel­dun­gen wäre ein mit­tel­schwe­res Erd­be­ben – alle zusam­men sind der Super-GAU für die EU. (…) Das Nar­ra­tiv des All­heil­mit­tels Covid-Imp­fung, dem Her­stel­ler, Wis­sen­schaft­ler und Regie­run­gen welt­weit gehul­digt haben, bricht in sich zusam­men. Umge­kehrt zeigt sich: Die als «Spin­ner», «Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker» oder – beson­ders char­mant – als «Cov­idio­ten» beschimpf­ten Kri­ti­ker haben recht bekom­men. Ihr Rie­cher war rich­tig: Die Imp­fung ist nicht nur nicht das ver­spro­che­ne All­heil­mit­tel. Sie ist ein klas­si­scher Non­val­eur: Sie kos­te­te die Steu­er­zah­ler Mil­li­ar­den – ohne dass sie einen ent­spre­chen­den Nut­zen gebracht hätte.

Es ehrt Köp­pel, daß er im Gegen­satz zu ande­ren bereit­wil­lig sei­ne Feh­ler ein­ge­steht, und er tut dies mit dem ihm eige­nen Charme, aber für den Chef­re­dak­teur eines der bes­se­ren Blät­ter, die gera­de noch als “Main­stream” gel­ten, ist das schon ein biß­chen ein Armutszeugnis.

Denn der “Betrug” liegt ja nicht erst seit die­ser Anhö­rung im EU-Par­la­ment offen zuta­ge, und das Ein­ge­ständ­nis von Small ändert rela­tiv wenig an dem, was schon längst bekannt war. Die “Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker” hat­ten mehr als nur einen “Rie­cher”.

Die Ver­wir­rung Köp­pels ist frei­lich ver­ständ­lich, da der Sinn und Zweck der mRNA-“Impfe” von Anfang an auf meh­re­ren, teils wider­sprüch­li­chen Ebe­nen kom­mu­ni­ziert wur­de. Man konn­te hier leicht den Über­blick ver­lie­ren, erst recht mit­ten im Getüm­mel der Pro­pa­gan­da- und Infoschlacht.

In der Schwei­zer WOZ hat eine Dame namens Fran­zis­ka Meis­ter scharf auf Köp­pels Vor­stoß reagiert:

Die «Urlü­ge» wur­de aus einem Miss­ver­ständ­nis kon­stru­iert, das sich rasch aus der Welt schaf­fen lässt: Das Ziel jeder Impf­stoff­ent­wick­lung ist es, eine Infek­ti­on mit dem Virus und damit eine schwe­re Erkran­kung zu ver­hin­dern. Allein dar­an misst sich sei­ne Wirk­sam­keit. Ob der Impf­stoff auch vor einer Über­tra­gung von Mensch zu Mensch schützt, kann erst spä­ter über­haupt unter­sucht wer­den – wenn genü­gend vie­le geimpft sind.

Das scheint mir ein biß­chen selt­sam argu­men­tiert zu sein, denn die Infek­ti­on mit dem Virus geschieht doch in der Regel “von Mensch zu Mensch”. Wenn also der Impf­stoff den ein­zel­nen vor einer Infek­ti­on schützt, dann müß­te er auch “vor einer Über­tra­gung von Mensch zu Mensch” schützen.

Meis­ter fährt fort:

Isra­el mit sei­ner frü­hen und hohen Durch­imp­fungs­ra­te tat dies als ers­tes Land. Die im renom­mier­ten Fach­blatt «The Lan­cet» publi­zier­te Stu­die kam im Som­mer 2021 zum Schluss, dass eine Über­tra­gung des Ursprungs­vi­rus in den ers­ten Mona­ten nach der Imp­fung «signi­fi­kant redu­ziert», wenn auch nicht voll­stän­dig blo­ckiert wird, wei­te­re Stu­di­en bestä­tig­ten dies. Mit ande­ren Wor­ten: Das Virus konn­te sich im geimpf­ten Kör­per nicht oder nur wenig vermehren. Das änder­te sich mit dem Auf­kom­men neu­er Virus­va­ri­an­ten. Vor allem das Auf­tre­ten von Omi­kron Ende 2021 liess den Schutz vor Infek­tio­nen sin­ken. Aber, und das ist wich­tig: Die Imp­fung ver­hin­der­te schwe­re Erkran­kun­gen, war also nach wie vor wirksam.

Der Ein­wand ist teil­wei­se berech­tigt, ver­fälscht aber die Geschich­te der Wir­kun­gen, die dem Impf­stoff zuge­spro­chen wur­den, eben­so wie die Geschich­te der Begrün­dun­gen, war­um man über­haupt “alle” Men­schen imp­fen (nach Bill Gates alle sie­ben Mil­li­ar­den die­ses Pla­ne­tens) oder zumin­dest sehr hohe Impf­quo­ten errei­chen soll.

Es ist leicht, hier den Faden zu ver­lie­ren, dar­um möch­te ich ein paar Din­ge in Erin­ne­rung rufen, die ich im Sep­tem­ber letz­ten Jah­res in einer vier­tei­li­gen Serie für die­ses Blog zusam­men­ge­faßt habe (eins, zwei, drei, vier).

Die ers­te Pha­se der Impf­po­li­tik begann bereits im März/April 2020, als noch kei­ne Impf­stof­fe zur Ver­fü­gung standen:

Mathe­ma­ti­sche Hoch­rech­nun­gen wie etwa das berüch­tig­te Modell des Impe­ri­al Col­le­ge Lon­don unter der Lei­tung von Neil M. Fer­gu­son gin­gen zu Beginn der Pan­de­mie von einer hohen Infek­ti­ons­sterb­lich­keit aus. Damit schien der “nor­ma­le” Weg zur Her­denim­mu­ni­tät, den etwa Schwe­den ging, aus­ge­schlos­sen zu sein: das Virus “durch­rau­schen” zu las­sen, und auf die­se Wei­se die Bevöl­ke­rung “natür­lich” zu immu­ni­sie­ren, wäre unver­ant­wort­lich, da eine sol­che Stra­te­gie zu hohen Todes­ra­ten und einer kri­ti­schen Über­las­tung des Gesund­heits­sys­tems füh­ren wür­de (in die­ser Pha­se wur­de häu­fig der zu erwar­ten­de Engpaß an Beatmungs­ge­rä­ten erwähnt).

Da man davon aus­ging (oder behaup­te­te), daß das mensch­li­che Immun­sys­tem gegen “Coro­na” wehr­los sei, pro­pa­gier­te man eine künst­li­che Stär­kung des Immun­sys­tems durch Impfstoffe:

Lock­downs konn­ten somit als Mora­to­ri­en gedeu­tet wer­den, die die Aus­brei­tung des Virus so lan­ge in Schach hiel­ten, bis die Regie­run­gen imstan­de waren, mit­hil­fe des Impf­stof­fes eine künst­li­che Her­denim­mu­ni­tät her­zu­stel­len. An die Stel­le der Immu­ni­sie­rung durch Infek­ti­on, deren Risi­ko dras­tisch über­trie­ben wur­de, soll­te die angeb­lich risi­ko­lo­se oder zumin­dest risi­ko­ar­me Immu­ni­sie­rung durch Imp­fung tre­ten. Die Imp­fung soll­te leis­ten, wozu das eige­ne Immun­sys­tem nicht imstan­de war. Von hier aus war es nur ein klei­ner Schritt, die Lock­downs als eine Art Schutz­haft auf­zu­fas­sen, die nur durch eine kol­lek­ti­ve Impf­im­mu­ni­sie­rung been­det wer­den konn­ten. Kol­lek­tiv und Indi­vi­du­um wären erst dann wie­der “frei”, nor­ma­le Sozi­al­kon­tak­te zu pfle­gen, wenn sie sich per Imp­fung “voll­im­mu­ni­siert” hät­ten; erst dann wäre die Eigen- und Fremd­ge­fähr­dung gebannt.

Zu Beginn war also die Dok­trin “Her­denim­mu­ni­tät durch Mas­sen­imp­fung” vor­herr­schend; die dazu not­wen­di­ge “Durch­imp­fungs­quo­te” wur­de ursprüng­lich mit 60–70% ange­ge­ben und im Lau­fe der Zeit ste­tig gestei­gert. Die­se Dok­trin basier­te auf der Annah­me, daß die Über­tra­gungs­ket­ten des Virus durch die Imp­fun­gen signi­fi­kant redu­ziert wür­den, also daß die Geimpf­ten das Virus nicht wei­ter­ge­ben kön­nen, zumin­dest in den meis­ten Fäl­len nicht.

Wenn nun eine Pfi­zer­ma­na­ge­rin zugibt, daß die Her­stel­ler gar nicht wuß­ten, ob der Impf­stoff das auch wirk­lich leis­ten kann, dann kann man getrost fest­stel­len, daß die “Her­denim­mu­ni­tät durch Massenimpfung”-Strategie bes­ten­falls auf einer Spe­ku­la­ti­on beruhte.

Die Impf­stoff­her­stel­ler und ihre Sprach­roh­re haben jedoch nie­mals behaup­tet, die Imp­fung kön­ne vor einer Infek­ti­on schüt­zen. Sie gaben ledig­lich an, daß die Imp­fung die Wahr­schein­lich­keit erhö­he, nicht an einer Infek­ti­on zu erkran­ken. Und wer nicht erkrankt, trägt eine gerin­ge­re Virus­last in sich und ist dar­um weni­ger ansteckend.



Man neh­me bei­spiels­wei­se die­sen offe­nen Brief von Pfi­zer-Chef Albert Bour­la vom 15. Okto­ber 2020 an “die Mil­li­ar­den Men­schen, die Mil­lio­nen Unter­neh­men und die hun­der­ten Regie­run­gen” die­ser Welt, die eines “siche­ren und effek­ti­ven Impf­stof­fes” har­ren, damit die Pan­de­mie über­win­den wer­de. Die gefor­der­te Effek­ti­vi­tät bemes­se sich dar­an, ob die Impf­stof­fe “dazu bei­tra­gen, die COVID-19-Erkran­kung zumin­dest bei einer Mehr­heit der geimpf­ten Pati­en­ten zu ver­hin­dern (‘prevent COVID-19 dise­a­se in at least a majo­ri­ty of vac­ci­na­ted pati­ents’)”.

Wohl­ge­merkt spricht Bour­la von der “Erkran­kung”, die der Impf­stoff ver­hin­dern soll, nicht von der “Infek­ti­on”, und dies nicht bei allen Pati­en­ten, son­dern “zumin­dest bei einer Mehr­heit”. Man rech­ne­te also damit, daß es eine Min­der­heit von Geimpf­ten geben wer­de, die trotz­dem an Covid erkrankt, und an genau die­ser Stel­le öff­ne­te sich spä­ter, als die Impf­stof­fe nicht hiel­ten, was sie ver­spra­chen, das Hin­ter­tür­chen der “mil­de­ren Krank­heits­ver­läu­fe”, die sie angeb­lich bewirken.

Die kom­mu­ni­ka­ti­ve Gleich­set­zung oder zumin­dest Ver­mi­schung und Ver­wi­schung der Begrif­fe “Infek­ti­on” und “Erkran­kung” war ein zen­tra­ler Bau­stein der pan­de­mi­schen Erzäh­lung. In den Köp­fen der Men­schen wur­de eines gleich­be­deu­tend mit dem ande­ren. Auf die­se Wei­se erschien ihnen die “Pan­de­mie” als grö­ßer und gefähr­li­cher, als sie tat­säch­lich war.

Eigen­tüm­li­cher­wei­se hetz­ten die Gesund­heits­be­hör­den eher Infek­tio­nen als Erkran­kun­gen hin­ter­her, ver­bis­sen in einen aus­sicht­lo­sen Kampf mit einem Virus, von dem sie dach­ten, sie könn­ten ihn mit ihren “Maß­nah­men” unter Kon­trol­le bekommen.

Als Nach­weis einer “Infek­ti­on” galt ein “posi­ti­ver PCR-Test”, unge­ach­tet sei­ner hohen oder nied­ri­gen CT-Wer­te, unge­ach­tet, ob die getes­te­te Per­son auch “Sym­pto­me hat­te” (“krank war”), wobei zwi­schen leich­ten und schwe­ren Sym­pto­men zu unter­schei­den gewe­sen wäre. Mit­hil­fe der Mas­sen­tes­te­rei lie­ßen sich Viren auf­spü­ren und fin­den, egal, ob von ihnen nur mehr bedeu­tungs­lo­se Res­te vor­han­den waren, egal, ob deren Trä­ger auch tat­säch­lich krank oder auf eine Art und Wei­se krank waren, daß es den Staat und die Gesell­schaft ernst­haft inter­es­sie­ren muß­te. So dien­ten die via Mas­sen­tes­tung erho­be­ne­nen “Zah­len” fast aus­schließ­lich der Propaganda.

Vor Ein­tref­fen der Impf­stof­fe wur­de in den kom­men­tie­ren­den Medi­en die­se Unter­schei­dung zwi­schen Infek­ti­on und Erkran­kung noch häu­fig getrof­fen. Hier nur ein Bei­spiel unter vie­len vom 20. Novem­ber 2020 aus dem Time Maga­zi­ne:

Ja, Moder­na und Pfi­zer gaben an, daß ihre Imp­fun­gen zu 94,5 % bzw. 95 % wirk­sam sind. Die­se Wirk­sam­keit bezieht sich jedoch auf die Fähig­keit der Impf­stof­fe, vor der COVID-19-Krank­heit zu schüt­zen – und nicht unbe­dingt vor einer Infek­ti­on mit dem Virus. Die bei­den rigo­ro­sen Stu­di­en zur Erpro­bung der Impf­stof­fe waren so ange­legt, daß sie die COVID-19-Erkran­kung mes­sen soll­ten – die Pro­ban­den erhiel­ten nach dem Zufalls­prin­zip ent­we­der den Impf­stoff oder ein Pla­ce­bo und wur­den dann gebe­ten, alle Sym­pto­me von COVID-19, die bei ihnen auf­tra­ten, wie Fie­ber, Hus­ten, Kurz­at­mig­keit oder Mus­kel­schmer­zen, anzu­ge­ben. Die For­scher der Stu­die ent­schie­den dann, ob sie getes­tet wer­den soll­ten oder nicht. Die For­scher unter­such­ten dann die Grup­pe der COVID-19-Fäl­le und ver­gli­chen, wie vie­le Per­so­nen geimpft wor­den waren und wie vie­le ein Pla­ce­bo erhal­ten hat­ten. Die Wirk­sam­keit wur­de dar­an gemes­sen, ob die­se Per­so­nen spä­ter mehr Sym­pto­me von COVID-19 entwickelten. Das bedeu­tet, daß Men­schen, die geimpft sind, nicht unbe­dingt immun gegen eine Infek­ti­on sind, aber es ist wahr­schein­li­cher, daß sie weni­ger Sym­pto­me haben und nicht so krank wer­den wie Ungeimpfte.

Die­se Zah­len waren indes ziem­lich trü­ge­risch (ich fol­ge hier der Dar­stel­lung von Bea­te Bah­ner aus ihrem Buch Coro­na-Imp­fung.)

Sie basier­ten auf fol­gen­den Ver­such­s­er­geb­nis­sen: Astra­Ze­ne­ca tes­te­te sei­nen Stoff an 10,028 Teil­neh­mern. Davon infi­zier­ten sich acht geimpf­te und neun unge­impf­te Per­so­nen im Alter von 56–65 Jah­ren mit Covid, in der Alters­klas­se über 65 waren es zwei Geimpf­te gegen­über sechs Unge­impf­ten. Das ist nun offen­sicht­lich ein ziem­lich mage­res Ergeb­nis, allen­falls lie­ße sich dar­aus schlie­ßen, daß bei älte­ren und gefähr­de­te­ren Men­schen ein gewis­ser Schutz­ef­fekt fest­stell­bar sei.

Bah­ner kommentiert:

Auch aus die­ser Stu­die geht aller­dings nicht her­vor, ob die­se neun infi­zier­ten Per­so­nen ledig­lich einen posi­ti­ven PCR-Test mit Virus­nach­weis hat­ten oder ob sie Sym­pto­me ent­wi­ckelt haben und wenn ja, wie schwer.

Die Stu­die von BioNTech/Pfizer berech­ne­te die Wirk­sam­keit des Stof­fes bei ca. 36,000 Per­so­nen über 16 Jah­ren (ein­schließ­lich Per­so­nen über 75 Jah­ren). Die Hälf­te bekam den Impf­stoff ver­ab­reicht, die ande­re ein Pla­ce­bo. Acht Per­so­nen von 18,198 beka­men spä­ter Covid-Sym­pto­me, im Gegen­satz zu 162 von 18,325 aus der Kontrollgruppe.

Bah­ner kommentiert:

Aller­dings ergibt sich aus der Stu­die zum einen nicht, ob die 162 geimpf­ten Per­so­nen mil­de, schwe­re oder sehr schwe­re Sym­pto­me bzw. Krank­heits­be­schwer­den ent­wi­ckelt hatten.

Aus dem Ergeb­nis wur­de jeden­falls die For­mel “95 Pro­zent Reduk­ti­on der Covid-Fäl­le” abge­lei­tet, die als Jubel­mel­dung durch die Pres­se ging. Dabei han­delt es sich jedoch nur um die rela­ti­ve Reduk­ti­on des Risikos.

Die opti­sche Täu­schung liegt auf der Hand, denn man kann das Ergeb­nis auch so rah­men: Nur 0,9 Pro­zent der Unge­impf­ten erkrank­ten an Covid, gegen­über 0,04 Pro­zent der Geimpf­ten. Das Risi­ko, an Covid zu erkran­ken, ist also auch für Unge­impf­te sehr nied­rig und nach Alters­stu­fen aufgefächert.

Im April 2021 kam die Fach­zeit­schrift The Lan­cet zu fol­gen­den Ergeb­nis­sen, was die abso­lu­te Risi­ko­re­duk­ti­on der Impf­stof­fe angeht:

1,3 Pro­zent für AstraZeneca

1,2 Pro­zent für Moderna

1,2 Pro­zent für John­son & Johnson

0,84 Pro­zent für BioNTech/Pfizer

Wenn man nun zusätz­lich in Betracht zieht, daß es ernst­haf­te Beden­ken bezüg­lich der mög­li­chen Neben­wir­kun­gen der mRNA-Impf­stof­fe gab, dann sprach die Abwä­gung von Risi­ko und Nut­zen für die Mehr­zahl der Men­schen eher gegen eine Impfung.

Der poli­ti­sche Wil­le “Her­denim­mu­ni­tät durch Mas­sen­imp­fung” hat­te sich aller­dings bereits ver­fes­tigt, und stand in enger Wech­sel­be­zie­hung zum Taten­drang der Impf­stoff­her­stel­ler, das ret­ten­de Mit­tel im Galopp bereit­zu­stel­len (so geht “pri­va­te-public part­ners­hip”). Die Impf­stof­fe waren bestellt und bezahlt. Bald herrsch­te eine mes­sia­ni­sche Advent­stim­mung. Die Impf­stof­fe wür­den sicher­lich “Erlö­sung” brin­gen. Wie hät­te es da noch ein Zurück geben können?

Die Dok­trin führ­ten zu einem direk­ten und indi­rek­ten Impf­zwang, der kei­ner­lei Rück­sicht auf die tat­säch­li­chen medi­zi­ni­schen Bedürf­nis­se der Mehr­heit der Bevöl­ke­rung nahm. Um die pos­tu­lier­te Her­denim­mu­ni­täts-Quo­te zu errei­chen, war es not­wen­dig, die Zahl der “Impf­fä­hi­gen” zu erwei­ter­ten, also auch Mil­lio­nen von Kin­dern, Jugend­li­chen und jun­gen Men­schen zu imp­fen, nicht, weil die­se beson­ders gefähr­det wären, son­dern um einer rein mathe­ma­ti­schen Logik wil­len. Dadurch wur­den ihre Leben zu blo­ßen Zah­len in einer abs­trak­ten Modell­rech­nung reduziert.

Ein wei­te­res Pro­blem war, daß die Regie­run­gen und die Gesund­heits­be­hör­den kei­ne prä­zi­sen Zie­le fest­set­zen konn­ten oder wollten.

Wor­an genau soll­te man denn able­sen, daß die “Her­denim­mu­ni­tät” erreicht war? Wel­che “Inzi­den­zen” und wel­che Hos­pi­ta­li­sie­rungs­ra­ten könn­te der Staat in Kauf neh­men, ohne sei­ne Bür­ger in stän­di­ge Alarm­stim­mung zu ver­set­zen und zu drang­sa­lie­ren? Wann wäre die Kur­ve denn “flach” genug? Wann wäre “Coro­na” genü­gend “ein­ge­dämmt”? Wann könn­te man “damit leben”?

Die uto­pi­sche Ziel­set­zung “Zero­Co­vid”, wie in Aus­tra­li­en und Neu­see­land, wag­te hier­zu­lan­de nie­mand expli­zit zu for­dern. Den­noch haben sich unse­re Regie­run­gen und Gesund­heits­be­hör­den so ver­hal­ten, als ging es ihnen allen Erns­tes dar­um, das Virus “aus­zu­rot­ten”, sei es durch Mas­sen­imp­fun­gen, sei es durch Lock­downs, wie es den Chi­ne­sen angeb­lich zwi­schen Janu­ar und März 2020 gelun­gen war.

“Imp­fung oder Infek­ti­on – das ist die Wahl” (Spahn im Juni 2021) statt kor­rekt “Imp­fung oder Erkran­kung” wur­de zum ver­ein­fa­chen­den Slo­gan der Poli­ti­ker, die das Volk in größt­mög­li­cher Zahl an die Sprit­ze trei­ben woll­ten. Die Impf­stoff­her­stel­ler wider­spra­chen den staat­li­chen Käu­fern und Ver­tei­lern ihrer Pro­duk­te zumin­dest nicht. Das Geschäft lief doch gut, die Her­stel­ler hat­ten ihren Teil des Jobs erle­digt, und nun waren die Poli­ti­ker und Medi­en an der Reihe.

Zwei­fel an den Ver­spre­chen der Impf­kam­pa­gne mehr­ten sich vor allem durch Berich­te über Ent­wick­lun­gen in Isra­el, dem dama­li­gen “Impf­cham­pi­on”, der sehr früh (19. Dezem­ber 2020) und sehr inten­siv mit der Akkord­sprit­ze­rei begon­nen hat­te. Im August 2021 tauch­te gehäuft der Begriff “Impf­durch­bruch” in den Medi­en auf, nach­dem die Nach­rich­ten­agen­tur Reu­ters über “schwe­re Covid-19-Durch­brü­che vor allem bei älte­ren und schwe­rer erkrank­ten Per­so­nen” in Isra­el berich­tet hatte.

Eine Stich­pro­be bei Goog­le Trends zeigt, daß der Begriff sei­ne größ­te “Popu­la­ri­tät” Mit­te bis Ende Novem­ber 2021 erreich­te, also genau zu der Zeit, als auch die Hys­te­rie um die Impf­quo­ten in Deutsch­land und ins­be­son­de­re Öster­reich den Gip­fel­punkt erreicht hatte.

“Impf­durch­bruch” heißt nichts ande­res, als daß die Men­schen trotz Imp­fung erkran­ken. Es waren weit­aus mehr, als die Test­stu­di­en von Pfi­zer und Astra­Ze­ne­ca erwar­ten lie­ßen. Die Inzi­den­zen fie­len nicht, son­dern stie­gen in man­chen Län­dern um das Viel­fa­che an, waren oft signi­fi­kant höher als im Vor­jahr, als es noch kei­ne Impf­stof­fe gab.

Das hieß auch, daß die Impf­stof­fe die Infek­ti­on von Mensch zu Mensch nicht signi­fi­kant ver­hin­dern konn­ten. Das war im Novem­ber 2021 hin­läng­lich bekannt, und ein Haupt­ar­gu­ment gegen die Impf­pflicht in Öster­reich. Aber damals hat Roger Köp­pel offen­bar noch gepennt.

Die Begrif­fe “Impf­durch­bruch” und “Impf­ver­sa­gen” wer­den im Fach­wör­ter­buch Infek­ti­ons­schutz des RKI übri­gens syn­onym verwendet.

Hin­zu kam, daß bereits im August und Sep­tem­ber 2021 Ver­tre­ter der WHO (sie­he hier und hier) Zwei­fel äußer­ten, ob die­se mythi­sche “Her­denim­mu­ni­tät durch Mas­sen­imp­fung” jemals erreich­bar sei. Damit stand nun end­gül­tig das Gespenst jah­re­lan­ger, wenn nicht end­lo­ser “Impf-Abos”, an die Bür­ger­rech­te geknüpft wür­den, im Raum.

Ange­sichts die­ser Tat­sa­chen began­nen auch die Poli­ti­ker in Deutsch­land und Öster­reich ab etwa Spät­som­mer 2021 immer mehr von der Mes­sa­ge “Nur wer geimpft ist, der ist geschützt” (Kanz­ler Kurz im Juli 2021) abzu­rü­cken, und sich mehr auf ande­re Begrün­dun­gen und Moti­va­tio­nen zu stüt­zen: Imp­fung aus Angst um “jeman­den, dem Sie nahe­ste­hen, der Ihnen wich­tig ist, den Sie lie­ben” (Mer­kel), aus “Soli­da­ri­tät”, um “wie­der frei zu sein” von Lock­downs und “G”-Diskriminierungen, um die angeb­lich bald aus allen Näh­ten plat­zen­den Kran­ken­sta­tio­nen zu ent­las­ten usw. usf.

Ein paar Bei­spie­le dazu im zwei­ten Teil.

