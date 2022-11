“Lockdown für Ungeimpfte” – Ein Rückblick (1/2)

Das bedeu­te­te , so das Bun­des­kanz­ler­amt unter Alex­an­der Schal­len­berg, “Aus­gangs­be­schrän­kun­gen für alle Per­so­nen ab dem 12. Lebens­jahr”. Der “pri­va­te Wohn­be­reich dür­fe somit nur mehr in Aus­nah­me­fäl­len ver­las­sen werden.”

Dem war am bereits am 8. Novem­ber eine lan­des­wei­te “2G-Regel” vorausgegangen:

In der Gas­tro­no­mie, im Kul­tur­be­reich, bei Sport­ver­an­stal­tun­gen, in Pfle­ge­hei­men und sogar beim Fri­seur gilt für alle Kun­den und Besu­cher die 2G-Regel. Wer weder geimpft noch gene­sen ist, muss jetzt drau­ßen blei­ben. (www.heute.at)

Dies wur­de nun, am 15. Novem­ber, auf den Han­del ausgeweitet:

Beim Han­del, der über die Grund­ver­sor­gung hin­aus­ge­he, gel­te künf­tig die 2G-Regel. Der Besuch von Beklei­dungs- und Sport­ge­schäf­ten, Möbel­häu­sern oder ande­ren Geschäf­ten sei für Unge­impf­te dann nicht mehr gestattet.

Als Unge­impf­ter durf­te man fort­an also nicht mehr sein Haus ver­las­sen, außer in “in Aus­nah­me­fäl­len”, und man durf­te in den meis­ten Geschäf­ten nicht mehr ein­kau­fen gehen. Auf den Arbeits­platz jedoch durf­te man wei­ter­hin gehen, muß­te sich jedoch täg­lich tes­ten las­sen. Wenn man dann von der Arbeit heim­kehr­te, stand man von Geset­zes wegen unter Hausarrest.

Da erst an den Kas­sen der Geschäf­te kon­trol­liert wur­de, ob man einen 2G-Aus­weis hat, konn­te man als Unge­impf­ter theo­re­tisch stun­den­lang z.B. den LIBRO voll­hus­ten, nicht aber Blei­stif­te und Radier­gum­mis kau­fen. In ande­ren Läden durf­te man ledig­lich Lebens­mit­tel kau­fen, nicht aber z. B. Weih­nachts­ge­schen­ke, weil die­se nicht der “Deckung des täg­li­chen Bedarfs” dienen.

Nein, das ist kein Scherz.

Den abso­lu­ten, sur­rea­len Irr­sinn die­ser “Regeln” muß ich wohl nicht wei­ter erläu­tern. Es han­del­te sich um eine nack­te Dis­kri­mi­nie­rung, die einer nack­ten Erpres­sung dien­te, um noch mehr Men­schen an die Impf­na­del zu trei­ben, wohl­ge­merkt auch Kin­der und Jugend­li­che ab zwölf Jahren.

Gewiß war der Effekt vor allem psy­cho­lo­gi­scher Natur: Ich selbst erleb­te kei­ne ein­zi­ge Kon­trol­le der “Aus­gangs­be­schrän­kun­gen”, und die meis­ten Geschäf­te ver­zich­te­ten dar­auf, an der Kas­sa einen 2G-Nach­weis zu verlangen.

Die Druck- und Droh­ku­lis­se genüg­te jedoch, um eine bedrü­cken­de, dys­to­pi­sche und zuneh­mend gereiz­te Stim­mung zu erzeu­gen. Sie wur­de in rascher Fol­ge auf­ge­stockt: Am 19. Novem­ber wur­de die Ein­füh­rung einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht ange­kün­digt, am 22. Novem­ber gab es einen Lock­down “für alle”. Grund waren die “stei­gen­den Inzi­den­zen”, schuld dar­an waren die “Unge­impf­ten”. Ich habe über die­se Eska­la­ti­on letz­tes Jahr aus­führ­lich berich­tet (hier und hier).

Der Staat zeig­te sich somit offen feind­se­lig gegen­über Mil­lio­nen sei­ner Bür­ger. Die Medi­en stan­den ihm will­fäh­rig zur Sei­te wie Ket­ten­hun­de, bell­ten, knurr­ten und kläff­ten, was das Zeug hielt. All dies erzeug­te Angst, Zorn, Haß, Zwie­tracht und Ner­ven­kol­ler, in einer Inten­si­tät, wie ich sie in die­sem Land noch nie erlebt hatte.

Noch am 9. Juli 2021, vier Mona­te zuvor, hat­te Schal­len­bergs Vor­gän­ger Sebas­ti­an Kurz in einer Rede betont, daß nie­mand zur Imp­fung gezwun­gen wer­de, aber daß er als Bun­des­kanz­ler ganz, ganz trau­rig sei, wenn sich die “Men­schen in unse­rem Land” nicht schützen:

Das Imp­fen bleibt frei­wil­lig. Wir zwin­gen nie­man­den. Wir leben in einem frei­en Land. Jeder muß es für sich ent­schei­den. Und ich ver­ur­tei­le auch nie­man­den, der sich nicht imp­fen läßt. Aber als Bun­des­kanz­ler bin ich natür­lich froh, wenn mög­lichst vie­le Men­schen geschützt sind.

Die Dro­hung wur­de unter­schwel­lig mitgeliefert:

Es wird weder sinn­voll noch mög­lich sein, die Grund- und Frei­heits­rech­te ein­zu­schrän­ken, wenn es durch die Imp­fung gelin­de­re Mit­tel gibt, sich zu schützen.

Wer nicht hören will, muß füh­len: Weil sich die schlim­men Kin­der wei­ger­ten, das Ange­bot die­ser “gelin­de­ren Mit­tel” anzu­neh­men, wur­den sie ein paar Mona­te spä­ter mit Ein­schrän­kun­gen von “Grund- und Frei­heits­rech­ten” bestraft, natür­lich nur zu ihrem eige­nen Schutz.

In die­sen pas­siv-aggres­si­ven Ton­fall mit Mer­kel-Anklän­gen misch­te sich selbst­ver­ständ­lich auch sug­ges­ti­ve Angstmache:

Die Ent­schei­dung, die jeder per­sön­lich für sich zu tref­fen hat, ist: Imp­fung oder Anste­ckung. Ent­we­der man läßt sich imp­fen, oder man hat eine stän­di­ge Gefahr, sich anzu­ste­cken, die irgend­wann zur Rea­li­tät wer­den wird.

Kurz hielt die­se Rede, bevor sich das offi­zi­el­le Nar­ra­tiv dahin­ge­hend geän­dert hat­te, daß die Imp­fung doch nicht vor Anste­ckung, son­dern nur vor “schwe­ren Ver­läu­fen” schüt­ze. Inter­es­san­ter­wei­se ver­sprach Kurz zu die­sem Zeit­punkt noch nicht (oder genau­er gesagt: nicht mehr), daß die “Pan­de­mie” durch die Imp­fe­rei been­det wer­de, viel­mehr wer­de man nun vie­le Jah­re lang mit dem Virus rech­nen müssen:

Die Sache ist ganz ein­deu­tig: Das Virus wird nicht ver­schwin­den. Es wird blei­ben. Und nur wer geimpft ist, ist geschützt. Wir reden hier auch nicht von einer Pha­se von Wochen oder von Mona­ten. Es wird nicht so sein, daß, wenn wir uns alle anstren­gen, es dann im August vor­bei ist. Oder wenn wir har­te Maß­nah­men set­zen, daß es dann im Sep­tem­ber vor­bei ist. Nein. Das Virus wird Jah­re blei­ben. Und klar ist: Wer sich nicht impft, der hat eine sehr hohe Chan­ce, daß er sich ansteckt.

Damit stand das Gespenst end­lo­ser “Impf-Abos” im Raum.

Im Sep­tem­ber ver­schärf­te Kurz sei­nen Ton­fall. Er griff den Slo­gan von der “Pan­de­mie der Unge­impf­ten” auf (den zu die­sem Zeit­punkt auch Joe Biden und ande­re inter­na­tio­na­le Poli­ti­ker in den Mund nah­men), der sug­ge­rie­ren soll­te, daß nur mehr die Unge­impf­ten Coro­na bekom­men und über­tra­gen wür­den (was eine Lüge war).

Stei­gen­de “Infek­ti­ons­zah­len” könn­ten nur durch stei­gen­de Impf­quo­ten ver­hin­dert wer­den, ansons­ten müs­se die Regie­rung lei­der wie­der einen Lock­down ver­hän­gen. Nun reich­te es schon nicht mehr aus, sich zwei­mal “ste­chen” zu las­sen: “Erst der drit­te Stich”, so Kurz, “bie­tet eine lang­fris­ti­ge Wir­kung. Ansons­ten ist man dem Virus schutz­los aus­ge­lie­fert .” Das war eine zwei­fa­che Lüge.

Zwei Mona­te spä­ter stie­gen die “Infek­ti­ons­zah­len” immer noch (wie es in der Grip­pe­sai­son zu war­ten war). Die Regie­rung geriet in Panik. Die Impf­quo­te lag zu die­sem Zeit­punkt etwa bei 65 Pro­zent der Gesamt­be­völ­ke­rung. Kurz war am 9. Okto­ber wegen einer par­tei­in­ter­nen Affä­re von sei­nem Amt zurück­ge­tre­ten. Die Begrün­dung für den “Lock­down für Unge­impf­te” unter dem neu­en Bun­des­kanz­ler Alex­an­der Schal­len­berg begann folgendermaßen:

Die Zahl der Neu­in­fek­tio­nen in Öster­reich ist höher, als sie jemals zuvor war. Das liegt zum einen an der deut­lich anste­cken­de­ren Del­ta-Vari­an­te, zum ande­ren aber lei­der auch an einer viel zu nied­ri­gen Impf­quo­te in unse­rem Land. (…)

Die höhe­re Anste­ckungs­fä­hig­keit von “Del­ta” war eine belieb­te Erklä­rung dafür, daß die “Inzi­den­zen” und Hos­pi­ta­li­sie­run­gen im Herbst 2021 in Öster­reich und ande­ren Län­dern um etli­ches höher waren als im Herbst 2020, als noch nie­mand geimpft war (sie­he mei­ne Dar­stel­lung vom 17. Sep­tem­ber 2021 hier).

“Del­ta” war seit Juni des Jah­res zur domi­nan­ten Vari­an­te auf­ge­stie­gen. Der Grund für die erhöh­te Aggres­si­vi­tät die­ser Vari­an­te war iro­ni­scher­wei­se ver­mut­lich die Impf­kam­pa­gne selbst – Stich­wort “Immun­flucht” durch Selek­ti­ons­druck (sie­he etwa hier und hier).

Im Sep­tem­ber 2021 warn­te Hans Klu­ge, der Euro­pa-Direk­tor der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on, vor der Vor­stel­lung, man kön­ne den Muta­tio­nen gleich­sam hinterherimpfen:

Durch die Ver­brei­tung neu­er Virus-Vari­an­ten mit höhe­rer Über­trag­bar­keit wie der Del­ta-Vari­an­te sei das Ziel einer Bevöl­ke­rungs­im­mu­ni­tät kaum noch zu errei­chen, sag­te Klu­ge am Frei­tag in Kopenhagen.

“Immun­flucht” war auch The­ma etwa die­ses Focus-Arti­kels vom 8. 10. 2021, aller­dings ohne die mut­maß­lich trei­ben­de Rol­le der Impf­kam­pa­gne in die­ser Ent­wick­lung zu erwäh­nen. Die “Zahl posi­tiv getes­te­ter Men­schen” stei­ge in Deutsch­land “erst ein­mal wei­ter kräf­tig”, und auch “bei den schwer ver­lau­fen­den Atem­wegs­in­fek­tio­nen, die im Kran­ken­haus behan­delt wer­den müs­sen”, deu­te sich “ein Anstieg der Fall­zah­len” an:

Die Autoren schrän­ken aller­dings ein, dass „hier auch Fäl­le mit auf­ge­führt wer­den, die auf­grund einer ande­ren Erkran­kung ins Kran­ken­haus kom­men oder inten­siv­me­di­zi­nisch behan­delt wer­den müs­sen und bei denen die Sars-CoV-2-Dia­gno­se nicht im Vor­der­grund der Erkran­kung bzw. Behand­lung steht“.

Nun, da es dar­um ging, die Impf­pro­pa­gan­da auf­recht­zu­er­hal­ten, wur­de plötz­lich skru­pu­lös zwi­schen Fäl­len “an oder mit Coro­na” unterschieden.

Wie auch immer man es erklä­ren woll­te: Ein “Game-Changer”-Effekt der Mas­sen­imp­fun­gen blieb in allen Län­dern aus, in denen ent­spre­chen­de Kam­pa­gnen statt­fan­den. An den Eigen­schaf­ten von “Del­ta” allein konn­te es nicht lie­gen, denn es schlug in Län­dern mit gerin­ge­ren Impf­quo­ten nicht här­ter zu als in Län­dern mit höhe­ren Impfquoten.

Beschrän­ken wir uns auf Deutsch­land und Öster­reich, so sah die Lage Ende Novem­ber 2021 grob gesagt etwa so aus: Unge­fähr drei­mal so vie­le “bestä­tig­te Fäl­le” im sie­ben­tä­gi­gen glei­ten­den Durch­schnitt wie im Vor­jahr, aber eine gerin­ge­re Falls­terb­lich­keits­ra­te und weni­ger Intensivpatienten.

Dar­aus konn­te man zwar schlie­ßen, daß die Impf­stof­fe tat­säch­lich “schwe­re Ver­läu­fe” redu­zier­ten. Aber dar­an wur­de die Schwe­re der “Pan­de­mie” ja nicht gemes­sen, son­dern an “Fall­zah­len” und “Inzi­den­zen”, die wie­der­um die Grund­la­ge der “G”-Regeln waren.

Obwohl bereits offen zuta­ge lag, daß die vor­an­ge­gan­ge­nen mona­ten­lan­gen Mas­sen­imp­fun­gen die “Fall­zah­len” nicht redu­ziert hat­ten, glaub­te die öster­rei­chi­sche Regie­rung, das Pro­blem durch noch mehr beschleu­nig­tes und erzwun­ge­nes Imp­fen lösen zu können.

Schal­len­berg am 14. Novem­ber 2021:

“Um die Inzi­denz­zah­len nach unten zu drü­cken, brau­chen wir alle drin­gend die Imp­fung. Wir brau­chen den ers­ten, zwei­ten und drit­ten Stich. In Isra­el hat man ein­drucks­voll gese­hen, dass, wenn man in die vier­te Wel­le hin­ein­impft, die­se sofort unter­bro­chen wird. Die Zah­len und Gra­fi­ken in Isra­el zei­gen es deut­lich, wie die Infek­tio­nen dort hin­un­ter­ge­hen. Und das muss uns auch in Öster­reich gelin­gen, sonst wer­den wir die­sem Teu­fels­kreis nie entkommen.”

Schal­len­berg dach­te damals also allen Erns­tes, man kön­ne in die lau­fen­de Wel­le “hin­ein­imp­fen” und sie dadurch “her­un­ter­imp­fen”, in Kom­bi­na­ti­on mit diver­sen “Lockdown”-Versatzstücken.

Letz­te­re hat­ten teil­wei­se auch den Cha­rak­ter einer Stra­fe: Die Regie­rung sug­ge­rier­te den unge­impf­ten Bür­gern, daß sie an der Ein­schrän­kung ihrer Frei­heits­rech­te (und spä­ter auch jener ihrer bra­ven, geimpf­ten Mit­bür­ger) sel­ber schuld sei­en: Hät­ten sie im Som­mer nur auf Kurz gehört und sich imp­fen las­sen, dann wür­den “die Zah­len” jetzt nicht so doll stei­gen, dann müß­te es nicht noch einen Lock­down geben! Das war eine Behaup­tung oder Sug­ges­ti­on ohne jeg­li­chen Beleg.

Wie sah nun wirk­lich in Isra­el aus, das Schal­len­berg als leuch­ten­des Bei­spiel hin­stell­te? Mehr dazu im zwei­ten Teil.

