Österreich schafft die Impfpflicht ab

Am Don­ners­tag ver­kün­de­te der öster­rei­chi­sche Gesund­heits­mi­nis­ter Rauch das Ende des im Novem­ber letz­ten Jah­res beschlos­se­nen und im Janu­ar ver­ab­schie­de­ten Geset­zes. Es war im Febru­ar in Kraft getre­ten, aber bereits im März per Ver­ord­nung “aus­ge­setzt” wor­den, was noch bis 31. August Gül­tig­keit hat.

Rasch hat­te sich abge­zeich­net, daß das Gesetz auf enor­men Wider­stand sto­ßen und rein logis­tisch kaum durch­führ­bar sein wür­de. Rauchs Begrün­dung deu­tet dar­auf hin, daß es tat­säch­lich die Wei­ge­rung gro­ßer Bevöl­ke­rungs­tei­le war, dem Druck nach­zu­kom­men, die am Ende die Impf­pflicht schei­tern ließ. Die Droh­ku­lis­se hat­te zu kei­ner Stei­ge­rung der Impf­quo­ten geführt (ich zitie­re den Bericht des ORF):

„Die Impf­pflicht bringt nie­man­den zum Imp­fen“, so Rauch. Sie habe auch tie­fe Grä­ben in Ver­ei­ne, Betrie­be und Fami­li­en geris­sen. (…) Auch grund­sätz­lich impf­wil­li­ge Per­so­nen sei­en mitt­ler­wei­le schwe­rer von der Not­wen­dig­keit einer Auf­fri­schung zu über­zeu­gen, so Rauch. Öster­reich sei zudem das ein­zi­ge Land, das der­zeit noch eine Impf­pflicht beschlos­sen habe, so der Gesund­heits­mi­nis­ter. Die Debat­ten über die Impf­pflicht hät­ten eine Schär­fe ange­nom­men, die weit über den Anlass­fall hin­aus­ge­gan­gen sei. Jetzt gehe es dar­um, „die Grä­ben zuzu­schüt­ten und Brü­cken zu bauen“.

Ähn­lich äußer­te sich mein gelieb­ter Bun­des­kanz­ler Neham­mer, der schon in sei­ner Funk­ti­on als Innen­mi­nis­ter einer der wider­wär­tigs­ten und eif­rigs­ten Ein­peit­scher und Spal­ter gewe­sen ist (wor­an er sich offen­bar nicht mehr erin­nern kann):

Es gab die „Ein­sicht, dass es nicht die geeig­ne­te Maß­nah­me war, um die Impf­quo­te nach oben zu bekom­men“, so Neham­mer. Es gebe „eine Stei­ge­rung der Spal­tung in der Gesell­schaft“, so Neham­mer, sein „Auf­trag“ sei es, „die Grä­ben zuzu­schüt­ten“. Man müs­se „die Emo­tio­na­li­sie­rung raus­neh­men“, auch im Hin­blick auf den Herbst, wo das Coro­na­vi­rus „wie­der ein viel grö­ße­res The­ma sein wird.“

Der zwei­te Grund, den Rauch angab, war die ver­än­der­te Lage durch “Omi­kron”.

Damals sei Del­ta die domi­nie­ren­de Vari­an­te gewe­sen, die für hohe Hos­pi­ta­li­sie­rungs­ra­ten gesorgt habe. „Die Inten­siv­sta­tio­nen waren an der Gren­ze der Belast­bar­keit.“ Auch er selbst habe die Impf­pflicht damals befür­wor­tet, sag­te der Minis­ter, „aber Omi­kron hat die Regeln ver­än­dert“. Mit der neu­en Vari­an­te sei die Wirk­sam­keit der Imp­fung gegen Anste­ckun­gen redu­ziert worden.

An den alten Lügen wird zwecks Gesichts­wah­rung fest­ge­hal­ten. Die Inten­siv­sta­tio­nen waren nie­mals “an der Gren­ze der Belast­bar­keit“, und selbst wenn man der Dok­trin von den “mil­de­ren Ver­läu­fen durch Imp­fung” folgt, dann hät­te man dar­aus allen­falls die Not­wen­dig­keit einer ver­stärk­ten Imp­fung von Risi­ko­grup­pen, nie­mals jedoch eine uni­ver­sa­le Impf­pflicht ablei­ten können.

Apart ist fol­gen­de Stel­le des ORF-Artikels:

Spä­tes­tens mit dem Auf­tau­chen der ers­ten, zwar anste­cken­de­ren, aber von zumeist deut­lich mil­de­ren Ver­läu­fen beglei­te­ten Omi­kron-Vari­an­te wur­de die Impf­pflicht schwie­rig zu argu­men­tie­ren, zumal eine Anste­ckung durch die oft als fixe Erlö­sung von der Pan­de­mie pro­pa­gier­te Imp­fung deut­lich sel­te­ner ver­hin­dert wurde.

Daß die Imp­fung Anste­ckun­gen kaum ver­hin­dert, hat schon im Novem­ber 2021 jeder wis­sen kön­nen, der es wis­sen woll­te. Ob “Del­ta” oder “Omi­kron”, die all­ge­mei­ne Impf­pflicht war in kei­nem Fall ver­hält­nis­mä­ßig, und hät­te auch nicht die ver­spro­che­nen oder gewünsch­ten Ergeb­nis­se erbracht. Es ist exakt das pas­siert, was ich Ende Dezem­ber pro­phe­zeit habe (was nun wirk­lich kei­ne Hexe­rei war):

… nun bie­tet sich den Ent­schei­dungs­trä­gern eine Gele­gen­heit zu einer gesichts­wah­ren­den Exit-Stra­te­gie. Wegen eines “Schnup­fens” kann man doch nicht den Zusam­men­bruch der Infra­struk­tur ris­kie­ren?? Wenn Omi­kron nun zur welt­weit domi­nan­ten Vari­an­te auf­steigt und sei­ne patho­ge­ne Wir­kung deut­lich schwä­cher ist als bei den bis­he­ri­gen SARS-2-Stäm­men, kann die jet­zi­ge Ein­däm­mungs­po­li­tik nicht mehr auf­recht erhal­ten werden.

Voll­kom­men ver­schwie­gen wur­den von Rauch & Co die mas­si­ven Impf­schä­den, die inzwi­schen sogar im Spie­gel, in der Zeit, im Deut­schen Ärz­te­blatt, im Stern und ande­ren Leit­me­di­en ver­mehrt the­ma­ti­siert wer­den. Das sind Tat­sa­chen, die die Impf­pflicht im Rück­blick gera­de­zu als kri­mi­nell erschei­nen lassen.

Ver­ständ­lich, daß die öster­rei­chi­schen Poli­ti­ker nicht dar­über spre­chen wol­len; etli­che Schul­di­ge, wie etwa Ex-Gesund­heits­mi­nis­ter Mück­stein, haben sich schon längst aus dem Stau­be gemacht. All­mäh­lich kommt alles ans Licht, aber immer noch zu zäh und lang­sam und vom Groß­teil der Bevöl­ke­rung unbemerkt.

Ich habe von Novem­ber bis Janu­ar aus­führ­lich über den Impf­pflicht-Ter­ror der Regie­rung berich­tet: Hier, hier, hier und hier. Am 23. Novem­ber 2021 been­de­te ich mei­ne Ana­ly­se mit den Worten:

Der Abstieg in den Mael­strom hat begon­nen. Das hoch­in­fek­tiö­se Virus des Tota­li­ta­ris­mus brei­tet sich rasend aus, mit allen klas­si­schen Sym­pto­men und vie­len neu­ar­ti­gen Teu­fe­lei­en, die auf ihren Ein­satz war­ten. Pro­gno­se: Schwe­rer Ver­lauf. Die Wal­pur­gis­nacht ist in vol­lem Gan­ge. “Hell is empty, and all the devils are here.”

Das wirkt nun Mona­te spä­ter, nach­dem sich das “umstrit­te­ne Pro­jekt” (so nennt es nun die Kro­nen­zei­tung) als Rohr­kre­pie­rer erwie­sen hat, etwas zu dra­ma­tisch. Zu die­sem Zeit­punkt erschien mir die Gefahr einer tota­li­tä­ren Ver­schär­fung jedoch äußerst real, und selbst die opti­mis­ti­sche­ren Men­schen in mei­nem Umfeld rech­ne­ten mit gra­vie­ren­den Opp­res­sio­nen. Die Regie­rung droh­te den Unwil­li­gen mit hohen Geld- oder gar Haft­stra­fen. Es wur­de gezielt Angst geschürt und Druck auf­ge­baut. Nun galt es, mit aller gebo­te­nen Vehe­menz zum Wider­stand aufzurufen.

Der bis dato fast zwei Jah­re andau­ern­de Coro­na-Spuk hat­te mit der von der Regie­rung stur durch­ge­peitsch­ten Impf­pflicht sei­nen Höhe­punkt erreicht. Was wir bis­her erlebt hat­ten, erweck­te den Ein­druck, daß die Mäch­ti­gen in der Tat kei­ne “roten Lini­en” mehr kann­ten, wie es Olaf Scholz etwas spä­ter ausdrückte.

Die Medi­en hat­ten jeg­li­che Hem­mun­gen ver­lo­ren, gro­ße Tei­le der Bevöl­ke­rungs schie­nen gren­zen­los mani­pu­lier­bar. Im Ver­ein mit gro­tes­ken, spal­te­ri­schen Maß­nah­men wie soge­nann­ten “Lock­downs für Unge­impf­te” war die Atmo­sphä­re im Land dys­to­pisch, alp­traum­haft, ange­spannt, gehässig.

Ich führ­te damals Kri­sen­ge­sprä­che mit eini­gen Ärz­ten, beschwor sie, ihre Stim­me gegen den gras­sie­ren­den Irr­sinn zu erhe­ben, und hat­te dabei den Ein­druck, daß sie zum Teil blan­ke Angst hat­ten. Der inzwi­schen zurück­ge­tre­te­ne Ärz­te­kam­mer­prä­si­dent Sze­ke­res droh­te damals allen Ärz­ten, die nicht auf Linie waren, mit Dis­zi­pli­nar­ver­fah­ren und Lizenz­ent­zug. Die Pro­tes­te auf den Stra­ßen Wiens erreich­ten inzwi­schen einen neu­en Grad der Intensität.

Die Kaval­le­rie kam, wie gesagt, im Dezem­ber in Form der “Omikron”-Variante, die sich sehr rasch aus­brei­te­te; im Janu­ar wur­den in der Fol­ge tau­sen­de Men­schen in Öster­reich mit kei­nen oder nur sehr mil­den Sym­pto­men in die “Qua­ran­tä­ne” geschickt. Die “Abson­de­rungs­be­schei­de” tru­del­ten dabei zuwei­len erst Wochen nach dem amt­lich veri­fi­zier­ten “posi­ti­ven Test” ein.

Ende Febru­ar ver­dräng­te der rus­sisch-ukrai­ni­sche Krieg die “Pan­de­mie” abrupt aus den Schlag­zei­len. Die neue gro­ße Gefahr hieß nicht mehr “Coro­na”, son­dern Putin. Nach der Rei­he ver­schwan­den die diver­sen “G”-Regeln, eben­so die Mas­ken­pflicht in Geschäf­ten, Super­märk­ten, Arbeits­plät­zen Loka­len, Restau­rants und end­lich auch Schu­len (eine nie­der­träch­ti­ge Schi­ka­ne, die mich beson­ders erbost hat). Gleich­zei­tig wur­de die Mas­sen­tes­te­rei heruntergefahren.

Man ließ “Coro­na” aller­dings lei­se wei­ter­kö­cheln, zu kei­nem Zeit­punkt wur­de der Herd abge­dreht. Die Zei­tun­gen berich­ten wei­ter­hin regel­mä­ßig von “stei­gen­den Zah­len” und fabu­lie­ren “Som­mer­wel­len” her­bei. Es wer­den längst nur mehr völ­lig uner­heb­li­che Infek­tio­nen gezählt. Das Gespenst “Coro­na” ist inzwi­schen völ­lig los­ge­löst von den tat­säch­li­chen Sym­pto­men und der Schwe­re der Erkran­kung der Betrof­fe­nen (vul­go “posi­tiv Getes­te­ten”). Es ist nicht mehr als ein gera­de­zu mys­tisch auf­ge­la­de­nes Schlag­wort, das reflex­ar­tig Angst erzeu­gen soll.

Wäh­rend das umlie­gen­de Nie­der­ös­ter­reich schon seit län­ge­rem gänz­lich mas­ken­frei ist, hält die glor­rei­che Wie­ner Stadt­re­gie­rung unter Bür­ger­meis­ter Micha­el Lud­wig (SPÖ) ehern an sinn­be­frei­ten Son­der­re­geln wie Mas­ken­pflicht in den öffent­li­chen Ver­kehr­mit­teln fest. Wenn man nun z.B. in der Süd­bahn Rich­tung Wie­ner Neu­stadt sitzt, darf man ab Stadt­gren­ze Wien die FFP2-Mas­ke abset­zen, bzw. muß man sie auf­set­zen, wenn man aus der umge­kehr­ten Rich­tung kommt.

Der­lei wird aber kaum noch kon­trol­liert, und immer weni­ger Rei­sen­de hal­ten sich dar­an, obwohl der weit­aus größ­te Teil (depri­mie­ren­der­wei­se) wei­ter­hin kon­form bleibt. Ab und zu tau­chen noch Fana­ti­ker auf, die Mas­ken­freie anpö­beln, aber sie haben kei­ne Macht mehr, und bekom­men mit­un­ter eben­so gif­ti­ge Retour­kut­schen ver­paßt. Zwi­schen den Sta­tio­nen wird man wei­ter­hin unun­ter­bro­chen mit Ansa­gen aus der Kon­ser­ve beschallt:

Lie­be Fahr­gäs­te, bede­cken Sie Mund und Nase mit einer FFP2-Maske.

Immer noch sieht man eini­ge wacke­re Gestal­ten sogar im Frei­en mit Mas­ken her­um­ren­nen. Ich kann mir nicht hel­fen: Ich ver­ach­te sie. Direkt und spon­tan aus dem Bauch her­aus. Ich habe die Mas­ken­pflicht von Anfang an als ent­wür­di­gend, irra­tio­nal und ästhe­tisch uner­träg­lich emp­fun­den. Es ist unwür­dig, die Men­schen zu offen­sicht­lich irra­tio­na­len Hand­lun­gen zu zwin­gen, die den Ver­stand beleidigen.

Mein Hirn kann nicht nach­voll­zie­hen, wie sich ein Mensch frei­wil­lig einen der­art häß­li­chen und dümm­lich aus­se­hen­den Maul­korb umbin­den kann; ich kann kaum fas­sen, daß es immer noch Men­schen gibt, die so dumm sind, daß sie immer noch glau­ben, daß die Mas­ke sie vor irgend­et­was schützt.

Am trau­rigs­ten ist der Anblick von klei­nen Kin­dern, die genö­tigt wer­den, den Maul­korb zu tra­gen. Wenn gan­ze ent­spre­chend aus­ge­stat­te­te Schul­klas­sen in die U- oder Stra­ßen­bahn ein­stei­gen, spre­che ich manch­mal die beglei­ten­den Erzie­he­rin­nen dar­auf an. Man merkt an ihren gereiz­ten Reak­tio­nen, daß sie ein schlech­tes Gewis­sen haben, aber nie­mand will für die Quä­le­rei und Ver­ängs­ti­gung der Kin­der ver­ant­wor­lich sein, Vor­schrift ist Vor­schrift, und damit basta.

Vor eini­gen Tagen sah ich seit lan­ger Zeit wie­der eine Secu­ri­ty-Patrouil­le auf Kon­troll­gang in der U‑Bahn. Ich sag­te zu ihnen, was sie da tun, sei erbärm­lich und ratio­nal nicht mehr nach­voll­zieh­bar. Wel­chen Sinn soll eine selek­ti­ve Mas­ken­pflicht in der U- Bahn haben, wenn sie an prak­tisch jedem ande­ren Ort ent­fällt? “Da haben Sie Recht”, sag­te der Secu­ri­ty-Mann trocken.

Neben öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln gilt die Mas­ken­pflicht auch noch in Kran­ken­häu­sern und öffent­li­chen Ämtern. Ein Bekann­ter mit ärzt­li­cher Mas­ken­be­frei­ung wur­de am Ein­gang der Staats­an­walt­schaft Wien von einem (weib­li­chen) Zer­be­rus auf­ge­for­dert, statt­des­sen einen “Gesichts­schild” aufzusetzen.

Er erwi­der­te, daß dies rei­nes Thea­ter und epi­de­mio­lo­gisch völ­lig sinn­los wäre, da ein Plas­tik­schirm vor dem Kopf dem Atem völ­lig freie Bahn läßt. Genau­so­gut könn­te man eine Clowns­na­se auf­set­zen oder sich ein Blattl aus der Kro­nen­zei­tung vors Gesicht hal­ten. Der Zer­be­rus war unbe­ein­druckt: Vor­schrift ist Vor­schrift, und damit bas­ta. Erst nach lan­gem Insis­tie­ren und der Andro­hung einer Beschwer­de beim Vor­ge­setz­ten gab er nach.

Der­ar­ti­ge Geschich­ten habe ich nun zuhauf berich­tet bekom­men oder sel­ber erlebt. Soll man dar­über lachen oder wei­nen? Der Coro­na-Spuk hat eine kol­lek­ti­ve Ver­dum­mung und Neu­ro­ti­sie­rung erzeugt, die so schnell nicht mehr ver­ge­hen wird.

Wenn “Coro­na” im Herbst „wie­der ein viel grö­ße­res The­ma sein wird”, wie Neham­mer androh­te, könn­ten Mas­ken­pflicht und “G”-Regeln wie­der­keh­ren. Es könn­ten auch neue For­men der staat­li­chen Über­grif­fig­keit viru­lent wer­den. Der Boden dafür ist nach­hal­tig bestellt worden.

Wir müs­sen also auf der Hut bleiben.