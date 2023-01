Behzad Karim Khani und die Schuld der “Biodeutschen” (1)

Das ist lus­ti­ger­wei­se der­sel­be Herr, der sich letz­te Woche in der Ber­li­ner Zei­tung anläß­lich der “Sil­ves­ter­kra­wal­le” an einer Pro­vo­ka­ti­on ver­sucht hat, deren Adres­sat mir nicht ganz klar ist. Was erwar­tet er von einem Publi­kum, das er als “lie­be Bio­deut­sche” anspricht?

Möch­te er “Rech­te” trig­gern? Möch­te er die eige­ne anti­deut­sche Bla­se und Peer Group beein­dru­cken? Möch­te er gene­rell Refle­xe tes­ten, und schau­en, was pas­siert? Betä­tigt er sich als “Haß­fi­scher” à la Nasir Ahmad, Moha­med Amja­hid oder Has­nain Kazim?

Auf­schluß­reich als Selbst­aus­kunft, hat mich die Platt­heit eben­so wie die Aggres­si­vi­tät sei­ner Stel­lung­nah­me ein wenig über­rascht. An begab­te Lite­ra­ten stellt man ande­re Ansprü­che als an blo­ße Twit­ter-Trol­le und “Jour­na­lis­ten”. (Das Bei­spiel Sybil­le Berg hät­te mich längst eines Bes­se­ren beleh­ren sollen.)

Kha­nis Roman Hund Wolf Scha­kal habe ich selbst nicht gele­sen. Ich ver­las­se mich hier auf das Urteil ande­rer. Kein Gerin­ge­rer als Uwe Tell­kamp lob­te das Werk über­schweng­lich als “ein ganz groß­ar­ti­ges Buch, von einem groß­ar­ti­gen Autor”. Kositza attes­tier­te ihm, es sei “span­nend, lite­ra­risch her­vor­ra­gend, gar kunst­voll erzählt”, ein Bei­spiel für das, was man “authen­tisch” nen­nen könn­te, “sub­til”, “zart, aber auf männ­li­che Art”.

Posi­tiv ver­merk­te Kositza auch, daß sich das Buch von der lan­des­üb­li­chen Jam­mer- und Selbst­be­spie­ge­lungs­li­te­ra­tur der Migran­ten abhe­be, gegen die sie gene­rell eine Abnei­gung hat: “Ich kann die gan­ze Kla­via­tur nicht leiden.”

Die Hand­lung faßt sie so zusammen:

Es geht um eine Rumpf­fa­mi­lie, ein Vater mit zwei Söh­nen, die Mut­ter ist zu Tode gefol­tert wor­den. Die­se Leu­te lan­den über Umwe­ge in Deutsch­land an. Sie wer­den hier weder geh­aßt noch aus­ge­schlos­sen oder gemobbt. Sie bekom­men ihre Chan­cen. Die bei­den Söh­ne Nima und Saam wer­den den­noch nicht dem Buch­sta­ben des Grund­ge­set­zes fol­gen. Sie wer­den kri­mi­nell, auf unter­schied­li­che Arten. Nima wird als smar­ter Dro­gen­händ­ler mit hüb­scher deut­scher Freun­din stets unterm Radar der Insti­tu­tio­nen flie­gen. (…) Saam ist weni­ger geschmei­dig. Er gerät in völ­lig schie­fe Fahr­was­ser. Bei ihm geht es um Mord und Tot­schlag. Dabei ist Saam gar kein Schlech­ter. Man rutscht so rein, in Deutschland!

Die Kla­via­tur, derer sich der Autor in sei­nem Bei­trag “Inte­griert euch doch sel­ber!” bedient, ist nun nicht ganz so sub­til und kunst­fer­tig. Er wird mit einer gro­tes­ken Behaup­tung ein­ge­lei­tet, die sich aller­dings in die­ser zuge­spitz­ten Form im Text sel­ber nicht findet:

Deutsch­land ist ein Land, das die Schuld immer bei den Ande­ren sucht.

Na klar: Aus­ge­rech­net Deutsch­land, der Cham­pion in Sachen Selbst­be­zich­ti­gung, der aus sei­ner eige­nen “Schuld” ein Art poli­ti­sche Reli­gi­on gemacht hat! Wäre das wirk­lich der Fall, wür­de die gute, alte Holo­caust- und Naz­i­keu­le, die Kha­ni gleich zu Beginn sei­ner Pole­mik zückt, kei­ner­lei Wir­kung haben.

Im Detail dar­auf ein­zu­ge­hen und her­aus­zu­klau­ben, was hier falsch, rich­tig oder ver­zerrt ist, kann man sich erspa­ren. Kon­zen­trie­ren wir uns auf die Fra­ge, wel­chen Effekt der Autor damit erzie­len will:

Wis­sen Sie, es pas­sie­ren merk­wür­di­ge Din­ge, wenn man zwei Welt­krie­ge anfängt und bei­de ver­liert. Wenn man bis zur letz­ten Kugel für die abar­tigs­te Idee der Geschich­te kämpft. Und nach­dem die­se letz­te Kugel ver­schos­sen wur­de, Zwölf­jäh­ri­ge mit Geweh­ren ohne Muni­ti­on, mit Besen­stie­len los­schickt. (…) Wenn man also eben noch eine Raub- und Aneig­nungs­ge­mein­schaft war und plötz­lich nichts mehr von den ver­schwun­de­nen Nach­barn gewusst haben will oder von den Kre­ma­to­ri­en und Gaskammern. (…)

Damit sind die Almans wie­der auf ihren fixen Platz in der Opfer- und Täter­hier­ar­chie ver­wie­sen: Bevor ihr euch anschickt, so Kha­nis Bot­schaft, um über Migran­ten­ge­walt und ‑kri­mi­na­li­tät zu reden, erin­nert euch dar­an, daß ihr als unver­gleich­li­che Schur­ken der Welt­ge­schich­te lie­ber das Maul hal­ten soll­tet. Eine sol­che Argu­men­ta­ti­on ist natür­lich äußerst prak­tisch für Leu­te, die ihr eige­nes Gewis­sen lie­ber nicht belas­ten möch­ten, der ulti­ma­ti­ve “whata­bou­tism”, mit dem man jede belie­bi­ge Schand­tat rela­ti­vie­ren kann.

Als nächs­ten Schritt stellt Kha­ni die Ein­wan­de­rer, die seit den sech­zi­ger Jah­ren nach Deutsch­land kamen, als eine Art ver­spä­te­te Nazi-Opfer dar, damit auch letzt­end­lich sich selbst und sei­ne eige­ne Mischpo­che, denen in den acht­zi­ger Jah­ren Asyl auf­grund poli­ti­scher Ver­fol­gung gewährt wur­de. Dabei ist er sich nicht zu scha­de, eine der dümms­ten Lügen aus die­sem Gen­re ins Feld zu füh­ren, näm­lich die Behaup­tung, es wären die bil­li­gen Arbeits­kräf­te namens “Gast­ar­bei­ter” gewe­sen, die das Land nach dem Krieg “wie­der auf­ge­baut” hätten:

Merk­wür­di­ge Din­ge pas­sie­ren auch, wenn man bei­na­he sei­ne gesam­te Intel­li­gen­zi­ja ver­gast, erschießt oder ins Exil ver­jagt. Und nach dem ver­lo­re­nen Krieg ein­fa­che Arbei­ter braucht. Men­schen, die man holen kann, um die Trüm­mer­hau­fen, die bis ges­tern noch Ber­lin, Dres­den oder Köln waren, wie­der­auf­zu­bau­en. Nach­dem man ihnen zunächst in die Mün­der geschaut hat. Ihren Zahn­be­stand über­prüft hat. Wie bei Nutztieren.

Nazi­ver­bre­chen und Nutz­tier­hal­tung der ers­ten Ein­wan­de­rer­ge­nera­ti­on sei­en also dar­an schuld, wenn im Jahr 2023 jun­ge ara­bi­sche Migran­ten kei­nen Respekt vor Poli­zei, Feu­er­wehr und Ret­tungs­kräf­ten haben und die­se zu Hun­der­ten gewalt­sam attackieren:

Eins die­ser merk­wür­di­gen Din­ge, die pas­sie­ren, ist, dass die­se ein­fa­chen Men­schen einem viel­leicht nicht ganz über den Weg trau­en. Und ja: Wer kann es ihnen ver­den­ken? Dass sie nicht so erpicht dar­auf sind, sich mit die­ser Gesell­schaft zu iden­ti­fi­zie­ren. Sie ahnen es viel­leicht, es geht hier um die Silvesternacht.

Nur einen Satz spä­ter ist er wie­der beim Holo­caust gelandet:

Genau­er gesagt um Neu­kölln, um die Son­nen­al­lee. Also um jene Stra­ße, die wir hier in Kreuz­berg und Neu­kölln den Gaza­strei­fen nen­nen und über die einer mei­ner israe­li­schen Freun­de, scherz­haft und nicht ganz ohne Scha­den­freu­de, mal gesagt hat: „Die Ara­ber sind die Rache der Juden an den Deutschen.“

Das ist eine inter­es­san­te Mit­tei­lung. Den Ein­druck, daß sich vie­le Juden und Ara­ber einig sind, wenn es dar­um geht, ihr Res­sen­ti­ment gegen Deutsch­land zu pfle­gen, kann man zuwei­len durch­aus bekom­men. Wir erin­nern uns auch an ein Zitat von Hen­ryk Bro­der aus dem Jahr 2006 (der sei­ne Mei­nung seit­her etwas modi­fi­ziert hat, weil es auch für sei­nen eige­nen Stamm etwas unge­müt­lich gewor­den ist):

Was ich völ­lig im Ernst gut fin­de ist, dass die­se demo­gra­fi­sche Struk­tur Euro­pas nicht mehr zu hal­ten ist. Je eher die Euro­pä­er das ein­se­hen, des­to bes­ser. Eini­ge Städ­te sind schon recht far­big und nicht mehr «arisch» weiss, und dage­gen kann man über­haupt nichts sagen.

Als nächs­tes schiebt Kha­ni ein paar Bemer­kun­gen zu Isra­el ein, was er für beson­ders gewagt gegen­über den “Leser:innen” (ich hof­fe, er ver­wen­det die­se Schreib­wei­se iro­nisch) der Ber­li­ner Zei­tung hält:

Die deut­sche Begeis­te­rung und Unter­stüt­zung für jenen Staat, der von Amnes­ty Inter­na­tio­nal und Human Rights Watch als Staat bezeich­net wird, der in den von ihm besetz­ten Gebie­ten Apart­heid aus­übt, nimmt auch in deut­schen Redak­tio­nen immer ideo­lo­gi­sche­re Züge an. Offen­bar pro­por­tio­nal dazu, je rechts­ra­di­ka­ler und extre­mis­ti­scher jener Staat wird, vor dem zahl­rei­che Men­schen geflo­hen sind, die heu­te in der Son­nen­al­lee leben.

Kha­ni fin­det also auch in der angeb­lich begeis­ter­ten Unter­stüt­zung für Isra­el “deut­sche Schuld”, was inso­fern wit­zig ist, als sich vie­le Deut­sche für Isra­el begeis­tern, um eben­die­se Schuld zu kom­pen­sie­ren. Er ist hier indes einer Sache auf der Spur, über die man durch­aus nach­den­ken könn­te, näm­lich ob und inwie­fern Deutsch­land Isra­el als Abfluß­ka­nal für exis­tenz­be­dro­hen­de demo­gra­phi­sche Pro­ble­me dient (sie­he mei­ne Serie dazu, hier Teil 1).

Als Freund der paläs­ti­nen­si­schen Sache ist ihm wahr­schein­lich auch bekannt, wie Nazi­ver­bre­chen von israe­li­scher und pro-israe­li­scher Sei­te benutzt wer­den, um eine gewis­se Bevöl­ke­rungs­po­li­tik auf Kos­ten eines ande­ren Vol­kes durch­zu­set­zen und zu recht­fer­ti­gen. Die Ähn­lich­keit sei­ner eige­nen Argu­men­ta­ti­on (die die Argu­men­ta­ti­on der Mul­ti­kul­tu­ra­lis­ten über­haupt ist) gegen­über den “lie­ben Bio­deut­schen” wird ihm wahr­schein­lich ent­gan­gen sein.

Nach die­sem Abste­cher kommt er zur eigent­li­chen Sache sei­nes Arti­kels, etwas heuch­le­risch als “Neben­be­mer­kung” ausgegeben:

Ich den­ke, wir sind jetzt an einem Punkt ange­langt, wo wir den Din­gen in die Augen schau­en soll­ten. Ger­ne gemein­sam. Ger­ne nüch­tern. Fan­gen wir dafür doch mit der ein­fa­chen Fest­stel­lung an, dass wir – Migran­ten, Aus­län­der, Men­schen mit …, nen­nen Sie uns, wie Sie wol­len – so ein­fach nicht weg­ge­hen wer­den. Und Sie, lie­be Bio­deut­sche, auch nicht. Wobei, demo­gra­fisch gese­hen, gehen Sie durch­aus weg. Sie ster­ben weg, und Ihr Land braucht für die kom­men­den 15 Jah­re cir­ca 400.000 neue Arbeits­kräf­te, das heißt unge­fähr eine Mil­li­on Ein­wan­de­rer pro Jahr. Wir Migran­ten wer­den die­ses Land wohl erben. Wir könn­ten hier also auf Zeit spie­len. Auf eine Zeit, die Sie nicht haben. Aber das nur als Randbemerkung.

Hier bekom­men wir also im Jah­re 2023 von einem migran­ti­schen Lite­ra­ten bis ins Detail bestä­tigt, was unser­ei­ner als “gro­ßen Aus­tausch” bezeich­net. Wenn ein “Rech­ter” inhalt­lich das­sel­be sagt wie Kha­ni (der sich wahn­sin­nig mutig vor­kommt, wenn er ein paar Spit­zen gegen Isra­el aus­teilt), wird er dif­fa­miert, kri­mi­na­li­siert und vom Ver­fas­sungs­schutz “beob­ach­tet”.

Ein ande­rer Migrant, Akif Pirin­çci, hat es eben­falls gesagt, in zuwei­len sehr dras­ti­scher und direk­ter Spra­che, in Büchern wie Deutsch­land von Sin­nen, Der Über­gang oder Umvol­kung. Das hat ihn sei­nen guten Ruf und sei­ne Kar­rie­re gekos­tet und führ­te zu sei­nem Aus­schluß aus dem Literaturbetrieb.

Der ein­zi­ge Unter­schied zu Kha­ni ist die Wer­tung, denn Pirin­çci hat lei­den­schaft­lich die Par­tei der Deut­schen ergrif­fen, die nicht nur ein­fach “weg­ster­ben”, son­dern Tag für Tag auch beschimpft, bedroht, gewalt­sam bedrängt, ver­drängt, beraubt, geschla­gen, beläs­tigt, ver­ge­wal­tigt und, wie er for­mu­lier­te, “geschlach­tet” wer­den. Jeder Ver­such, sich poli­tisch auf fried­li­chem Weg zu weh­ren, wird von oben bekämpft und verbaut.

Der Pro­zeß der demo­gra­phi­schen Land­nah­me wird von einem Grund­rau­schen per­ma­nen­ter Gewalt beglei­tet, die sich belei­be nicht nur gegen Bul­len­schwei­ne und ande­re Staats­die­ner rich­tet. Auch die­sen Din­gen könn­te man ger­ne nüch­tern in die Augen schau­en, “ger­ne gemein­sam”. Aber was für Gemein­sam­kei­ten haben wir noch?

Kha­nis Pose ist nicht neu. Man lese etwa mei­ne Bespre­chung des Anti-Sar­ra­zin-Buches Mani­fest der Vie­len und mei­nen Kom­men­tar über Lamya Kad­dor vom Febru­ar und Juni 2011. Das migran­ti­sche Anspruchs­den­ken und der expli­zi­te Wil­le, das Land demo­gra­phisch zu über­neh­men ist schon lan­ge viru­lent und aus­for­mu­liert wor­den, in voll­kom­me­ner Kon­gru­enz zur offi­ziö­sen Bevöl­ke­rungs- und Kul­tur­po­li­tik der BRD.

Kad­dor schrieb damals:

Die­ses ist nicht mehr die homo­ge­ne Gesell­schaft der 50er Jah­re – weit­ge­hend ohne Asy­lan­ten, ohne Aus­län­der, ohne Men­schen mit dunk­le­rer Haut­far­be und schwar­zen Haa­ren. Und zu die­ser Gesell­schaft wer­den wir auch nie wie­der zurück­keh­ren. (…) Ich weiß auch nicht, was die „deut­sche Leit­kul­tur“ ist. Ich weiß ledig­lich, man kann auch deutsch sein, wenn man schwar­ze Haa­re hat und sogar wenn man Mus­li­min ist. Dass der Islam samt sei­nen Anhän­gern zur Rea­li­tät die­ses Lan­des gehört, bestrei­ten heu­te nur noch Men­schen, die sich ihrer­seits nicht in unse­re Gesell­schaft inte­griert haben. Der Deut­sche ist tot. Lang lebe der Deutsche.

Kad­dor behaup­te­te damals, die­se Bot­schaft sei “tabui­siert”. Ich kom­men­tier­te, daß das kei­nes­wegs der Fall sei:

Im Gegen­teil wagt es kaum jemand, ihr öffent­lich zu wider­spre­chen. Sie ist unter dem Namen der “mul­ti­kul­tu­rel­len Viel­falt” und der “bun­ten Repu­blik” die offi­zi­el­le “alter­na­tiv­lo­se” Leit­kul­tur der Böh­mers und Wul­ffs und Mer­kels. Auch die­se haben die Deut­schen als Volk für tot erklärt, zum Aus­lauf­mo­dell der Geschich­te. Sie spre­chen es aber nicht mit der­sel­ben Ehr­lich­keit und Direkt­heit aus wie Kaddor.

Zwölf Jah­re spä­ter ist Kha­ni noch ehr­li­cher und direk­ter, indem er sich gar nicht mehr die Mühe macht, zu argu­men­tie­ren, die Migran­ten sei­en letzt­end­lich doch “auch” Deut­sche wie alle ande­ren, die nur biß­chen anders aus­se­hen und etwas ande­re Gepflo­gen­hei­ten haben. Er sagt schlicht und ein­fach: Ihr ver­schwin­det, und wir über­neh­men den Laden, bas­ta und tschüß. Alles nur mehr eine Fra­ge der Zeit.

Ich sprach 2011 apro­pos Kad­dor von den “Tot­sa­gern” (die den Deut­schen ihre Iden­ti­tät und Zukunft abspre­chen), den “Tot­ge­sag­ten” (den Deut­schen), und heu­te könn­te man ergän­zen, daß ers­te­re inzwi­schen recht unver­blümt die Tot­schlä­ger der zwei­te­ren recht­fer­ti­gen oder zumin­dest in Schutz nehmen.

Fort­set­zung folgt.