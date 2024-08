Solingen heute, Solingen damals – eine Hierarchie

Der Ortsname "Solingen" steht in der Geschichtsschreibung der Bundesrepublik für ein besonders finsteres Beispiel rechtsextremer, ausländerfeindlicher Gewalt . Der am 23. August dieses Jahres stattgefundene dreifache Messermord an zufällig ausgewählten Passanten, verübt laut eigenem Geständnis durch einen 26jährigen syrischen Asylbewerber, wird daran vermutlich nichts ändern.

Die “Hier­ar­chie der Opfer” wird auch dies­mal ver­hin­dern, daß der Tat ein signi­fi­kan­tes Gewicht bei­gemes­sen wer­den wird. Sie ist nicht die ers­te ihre Art; schon vor elf Jah­ren hat Akif Pirin­çci ver­kün­det, daß “das Schlach­ten begon­nen” habe.

Wir ken­nen das Dreh­buch: Nach Abspu­lung der übli­chen Betrof­fen­heits- und “Law & Order”-Floskeln durch die aktu­el­len Char­gen in der Regie­rung wird die Sache wie­der ver­ges­sen und wie­der so wei­ter gemacht wie bis­her. So lan­ge, bis sich die nächs­te grö­ße­re Blut­tat ereig­net (die “klei­ne­ren” wer­den schon gar nicht mehr wahr­ge­nom­men), dann beginnt die Scha­ra­de von Neuem.

Dar­um muß­te ich (fast) lachen, als ich den Mei­nungs­bei­trag von Chris­ti­an Ult­sch (Jahr­gang 1969) in der öster­rei­chi­schen Pres­se (angeb­lich ein “kon­ser­va­ti­ves” Blatt) las, den ich hier als Bei­spiel für die Illu­sio­nen all jener zitie­ren möch­te, die immer noch glau­ben, eine Wen­de in der “Asyl­po­li­tik” kön­ne aus dem Inne­ren des Sys­tems selbst kom­men (ansons­ten wären ja schröck­li­che Din­ge wie etwa “Zulauf” zur “extrem rech­ten AfD” zu erwar­ten, was unbe­dingt ver­hin­dert wer­den muß).

Nach dem Anschlag in Solin­gen kann Deutsch­land nicht zur Tages­ord­nung über­ge­hen. Der Fall wird poli­ti­sche und gesell­schaft­li­che Fol­gen haben, die weit über das blu­ti­ge Ereig­nis hin­aus­rei­chen. (…) Alle, die seit der Flücht­lings­kri­se 2015 – schrill oder sach­lich-nüch­tern – vor unkon­trol­lier­ter Zuwan­de­rung gewarnt haben, füh­len sich nun bestä­tigt: Deutsch­land hat ein mas­si­ves Sicher­heits­pro­blem. Es ist fahr­läs­sig, das Tor zu öff­nen, ohne genau zu schau­en, wel­che Men­schen hereinkommen.

Seit dem Mord­an­schlag auf Micha­el Stür­zen­ber­ger , in des­sen Ver­lauf ein Poli­zist zu Tode gekom­men ist,

… dis­ku­tiert Deutsch­land über Mes­ser­ver­bo­te und Abschie­bun­gen. Nach Solin­gen wird die heil­los zer­strit­te­ne Ampel­ko­ali­ti­on end­lich auch han­deln müs­sen. (…) Die Bru­ta­li­tät und Blut­rüns­tig­keit des Ter­ror­ak­tes in Solin­gen hin­ter­las­sen im gan­zen Land ein Gefühl des Zorns und der ohn­mäch­ti­gen Fas­sungs­lo­sig­keit. (…) Der Rechts­staat soll­te kei­ne Dreh­tü­ren und Schlupf­win­kel für Leu­te ken­nen, die das west­li­che Lebens­mo­dell offen­kun­dig ver­ach­ten und zugleich alle Annehm­lich­kei­ten mit offe­ner Hand in Anspruch neh­men. Für isla­mis­ti­sches Gedan­ken­gut und Gewalt darf es kei­ne Tole­ranz. Die Zeit der Blau­äu­gig­keit ist vorbei.

Nied­lich, nicht wahr? Wie vie­le Arti­kel in die­sem Stil sind seit 2015 (das ist nun neun Jah­re her) oder 2010 (Anno Sar­ra­zin, das ist nun vier­zehn Jah­re her) oder noch frü­her geschrie­ben worden?

Die Wahr­heit ist: Die Ampel­ko­ali­ti­on “muß” gar nichts. Kei­ne Wäh­ler­stim­men, kei­ne zor­ni­gen Pro­test­ler­mas­sen wer­den sie zu irgend­et­was zwin­gen, kei­ne Jour­na­lis­ten wer­den sie unter mora­li­schen Druck setzen.

Deutsch­land dis­ku­tiert nicht über “Mes­ser­ver­bo­te und Abschie­bun­gen”, son­dern über besof­fe­ne Par­ty­gän­ger, die aus völ­lig uner­find­li­chen Grün­den “Aus­län­der raus” sin­gen und das auch noch lus­tig finden.

Die Olafs und Roberts und Nan­cys (oder wie die aktu­el­len Hyd­ra­köp­fe gera­de hei­ßen mögen) sind nicht “blau­äu­gig”. Sie sind nicht ein­mal “tole­rant”. Sie sind oppor­tu­nis­tisch, fei­ge und ver­lo­gen. Sie den­ken nicht im gerings­ten dar­an, die “Tages­ord­nung” zu ändern. Sie den­ken ver­mut­lich gera­de an nichts ande­res, als wie sich auch dies­mal wie­der aus der Affä­re wur­men und wurs­teln können.

Sie haben in der Ver­gan­gen­heit einen Dreck dar­auf gege­ben, wie vie­le unschul­di­ge Men­schen durch ihre Ein­wan­de­rungs­po­li­tik ver­ge­wal­tigt, ver­wun­det, ver­stüm­melt, tot­ge­schla­gen oder ermor­det wer­den. Das sind in ihren Augen nur Kol­la­te­ral­schä­den, die hin­zu­neh­men und zu igno­rie­ren sind. Wäre es anders, hät­ten sie die­se Poli­tik geän­dert. Aber nichts der­glei­chen ist geschehen.

Viel­leicht tue ich ihnen Unrecht, sie pau­schal für oppor­tu­nis­tisch, fei­ge und ver­lo­gen zu hal­ten. Viel­leicht sind sie “ledig­lich” von heh­ren Zie­len und Moral­vor­stel­lun­gen ver­blen­det, an die sie tat­säch­lich und auf­rich­tig glau­ben. Tat­sa­che ist jedoch, daß sie stets ein­fach wei­ter gemacht haben, unge­ach­tet der Blut­rüns­tig­keit und Häu­fig­keit der Ver­bre­chen und Ter­ror­ak­te “mit Migrationshintergrund”.

Pas­sen Opfer und Täter in ihr ideo­lo­gi­sches Sche­ma (manch­mal muß fest gepreßt wer­den), so ver­gie­ßen sie zwar dicke­re Kro­ko­dils­trä­nen, als wenn es “nur” um ein­hei­mi­sche Nor­mal­deut­sche geht, ändern aber auch in die­sem Fall ihren Kurs nicht: Wie gehabt, for­dern sie dann noch mehr Ein­wan­de­rung, noch mehr “Viel­falt”, noch mehr “Kampf gegen rechts”.

Wenn sie jemals irgend­et­was “ver­schärft” haben, dann waren es die Repres­sa­li­en gegen die Kri­ti­ker ihrer Poli­tik, die umso här­ter und orwel­lia­ni­scher aus­fal­len, je offen­kun­di­ger die Fata­li­tät ihres mul­ti­kul­tu­ra­lis­tisch-glo­ba­lis­ti­sches Pro­jekts zu Tage kommt.

Das haben sie gemein­sam mit den herr­schen­den Eli­ten ande­rer west­li­cher Län­der (ins­be­son­de­re Frank­reich und Groß­bri­tan­ni­en), in denen der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch weit fort­ge­schrit­ten ist und in denen sich trotz wie­der­hol­ter bes­tia­li­scher Ver­bre­chen kei­ne Spur eines ernst­haf­ten poli­ti­schen Umden­kens abzeich­net (gele­gent­lich wird so getan, als ob, um Wäh­ler­stim­men abzugreifen).

Sie wis­sen nur zu gut, daß aus­län­di­sche Mes­ser­mör­der und die von ihnen reich­lich genutz­ten Dreh­tü­ren, Schlupf­win­kel und Annehm­lich­kei­ten des Sozi­al­staa­tes kei­ne Neben­sa­chen und fahr­läs­si­gen Ver­säum­nis­se, son­dern “struk­tu­rel­le” Pro­ble­me des tief ver­wur­zel­ten ideo­lo­gisch-poli­tisch-mora­li­schen Gefü­ges sind, des­sen Zög­lin­ge, Nutz­nie­ßer, Reprä­sen­tan­ten und Ver­kün­der sie sind.

Die offen­sicht­li­chen Feh­ler im Sys­tem kön­nen indes auch sie nicht mehr leug­nen, und so krat­zen sie ab und zu ein biß­chen an der Ober­flä­che, rah­men (und ver­harm­lo­sen somit) die chro­ni­sche Mise­re als “isla­mis­ti­sches”, “rechts­staat­li­ches”, waf­fen­recht­li­ches oder sonst­wie kri­mi­no­lo­gi­sches Pro­blem. Man redet von “Mes­sern”, um nicht von jenen reden zu müs­sen, die sie füh­ren. Man wagt es nicht, die hei­li­ge Kuh Ein­wan­de­rung an sich in Fra­ge zu stel­len, und so redet man eben von “unkon­trol­lier­ter” Ein­wan­de­rung, ohne jemals wirk­lich kon­kret zu wer­den, was denn nun genau bes­ser “kon­trol­liert” wer­den soll, und war­um es denn so schwer fällt, dies umzusetzen.

Das ist frei­lich bes­ser als nichts. Hier könn­te man theo­re­tisch einen Kehr­be­sen anset­zen, der wohl bei einem Groß­teil der Bevöl­ke­rung auf Zustim­mung sto­ßen wür­de. Aber der Besen bleibt in der Ecke ste­hen, kei­ner will ihn anfas­sen (dann gäbe es auch wirk­lich Streß mit der Presse).

Immer­hin ist der Trend wie­der da, zumin­dest um ihn her­um­zu­schlei­chen, wie um den hei­ßen Brei, fragt sich nur wie lan­ge. So titel­te die Kro­nen­zei­tung am 25. August: “Was sich die Öster­rei­cher für die Zukunft wün­schen: Stren­ge­re Regeln bei Zuwan­de­rung”, und am 26.: “Kla­re Mehr­heit im Land für stren­ge­re Asyl­re­geln: Vor Abschie­bung jeder 2. kriminell”.

Das ist wenigs­tens ein Fort­schritt gegen­über dem, was die Kro­ne am 22. August berich­te­te, näm­lich daß es “gro­ße Zustim­mung – außer bei den Jun­gen – auch für die digi­ta­le Über­wa­chung” gäbe, damit man wie­der ohne Angst vor Ter­ror­an­schlä­gen Tay­lor-Swift-Kon­zer­te besu­chen kann.

Es wirkt wie ein Akt der Neme­sis, daß nun aus­ge­rech­net Solin­gen, aus­ge­rech­net im Zuge eines “Fes­ti­vals der Viel­falt” (unter die­sem Mot­to wur­den die 650-Jah­re-Fei­er prä­sen­tiert, offen­bar, um hier bloß kei­ne natio­na­lis­ti­schen Gefüh­le oder Gedan­ken auf­kom­men zu las­sen) zum Schau­platz von inlän­der­feind­li­chen Mord­ta­ten wur­de, die auf­grund ihrer Sinn­lo­sig­keit und Will­kür beson­ders scho­ckie­rend wir­ken (wenn das Schu­le macht, könn­te es theo­re­tisch jeden theo­re­tisch über­all erwi­schen, aus hei­te­rem Himmel).

Der berüch­tig­te, viel­zi­tier­te, am 29. Mai 1993 ver­üb­te Brand­an­schlag auf ein haupt­säch­lich von Tür­ken bewohn­tes Zwei­fa­mi­li­en­haus for­der­te fünf Todes­op­fer, das jüngs­te davon ein vier­jäh­ri­ges Kind. Die Tat war der grau­en­haf­te Tief­punkt einer Serie von aus­län­der­feind­li­chen Aus­schrei­tun­gen, die 1991 im Osten begon­nen hat­ten (Hoyers­wer­da und Ros­tock-Lich­ten­ha­gen), aber kei­ne Todes­op­fer gefor­dert hat­ten. Das änder­te sich mit einem Brand­an­schlag im schles­wig-hol­stei­ni­schen Mölln im Jahr 1992 mit drei Toten und neun Schwerverletzten.

Die­se Serie von Aus­schrei­tun­gen und Anschlä­gen wur­de von Medi­en, Agi­ta­to­ren und Poli­ti­kern benutzt, um das Gespenst eines nach der deut­schen Wie­der­ver­ei­ni­gung wie­der­erstar­ken­den Natio­nal­so­zia­lis­mus an die Wand zu malen.

Da seht ihr, was pas­siert, so sag­te man, wenn sich die Deut­schen wie­der ver­ei­ni­gen, wenn sie wie­der sou­ve­rän wer­den, wenn sie wie­der stolz sind! Weh­ret den Anfän­gen, schiebt ihnen einen Rie­gel vor, ste­ri­li­siert die­sen noch frucht­ba­ren, furcht­ba­ren Schoß, aus dem das kroch, kriecht und krie­chen wird! Dahin führt es, wenn die Nati­on wie­der “selbst­be­wußt” wird, näm­lich direkt nach Auschwitz!

Die neun­zi­ger Jah­re, die eine uner­war­te­te his­to­ri­sche Chan­ce boten, wur­den para­do­xer­wei­se zum Jahr­zehnt, in dem sich die Auf­lö­sung Deutsch­lands end­gül­tig ent­schied. Es war in die­sem Jahr­zehnt, in dem die Kon­zep­ti­on, Deutsch­land sei das Staats­ge­biet eines bestimm­ten, eth­no­kul­tu­rell defi­nier­ten Staats­vol­kes ein für alle Mal fal­len­ge­las­sen wur­de. Pro­pa­gan­dis­tisch-psy­cho­lo­gisch legi­ti­miert und ange­heizt wur­de die­se Selbst­auf­ga­be auch durch Hoyers­wer­da, Ros­tock, Mölln und Solin­gen, die als Mene­te­kel gele­sen wurden.

Thors­ten Hinz schrieb hier­zu in der Jun­gen Frei­heit vom 6. Okto­ber 2023:

1994 ver­öf­fent­lich­te Heri­bert Prantl, Redak­teur der Süd­deut­schen Zei­tung, das Buch „Deutsch­land, leicht ent­flamm­bar“. Dar­in heißt es: „Deutsch­land puber­tiert gewalt­tä­tig. Seit der Ver­ei­ni­gung von Bun­des­re­pu­blik und DDR sind sei­ne Ner­ven labil, sei­ne Stim­mun­gen unaus­ge­gli­chen.“ Und wei­ter: „Noch nie in der Nach­kriegs­ge­schich­te sind Nazis und Neo­na­zis so dreist, so scham­los und gewalt­tä­tig aufgetreten.“(…) Prantl, der poli­ti­sche Peter Pan der alten Bun­des­re­pu­blik, war frei­lich auch Alpha-Jour­na­list. Er und sei­ne Gesin­nungs­freun­de besa­ßen die Inter­pre­ta­ti­ons­ho­heit über das Gesche­hen. Der „Kampf gegen Rechts“ rück­te in den Rang einer Staats­rä­son. Wer jetzt noch über deut­sche Inter­es­sen, über zwi­schen­staat­li­cher Inter­es­sen­kon­flik­te, über Zuzugs­be­schrän­kun­gen, Geo­po­li­tik, über die Risi­ken der D‑Mark-Abschaf­fung und der Euro-Ein­füh­rung usw. debat­tie­ren woll­te, der zog den Vor­wurf der „geis­ti­gen Brand­stif­tung“ auf sich.

Dar­an hat sich bis heu­te nichts geän­dert. Dar­um hat Mer­kel 2015 die Schleu­sen öff­nen las­sen, dar­um kann auch die heu­ti­ge Regie­rungs­gar­ni­tur das Pro­blem mes­sern­der und ander­wei­tig gewalt­tä­ti­ger Migran­ten nicht in den Griff krie­gen, weder kon­zep­tu­ell noch praktisch.

Hinz schloß sei­ne Betrach­tun­gen mit der Feststellung:

Die Ver­säum­nis­se zwi­schen 1990 und dem Jahr 2000 sind kaum mehr auf­zu­ho­len. Die Bun­des­re­pu­blik ist heu­te ein des­ori­en­tier­ter, zu ratio­na­ler und selbst­be­stimm­ter Poli­tik unfä­hi­ger Hüh­ner­hau­fen. Das macht sie inter­es­sant als Modell­fall und Expe­ri­men­tier­feld für Glo­ba­lis­ten, um ihr Migra­ti­ons- und Kli­ma­pa­ra­dig­ma samt post­de­mo­kra­ti­scher Herr­schafts­me­tho­den zu erproben.

Das ers­te Jahr­zehnt der wie­der­erlang­ten deut­schen Ein­heit ende­te übri­gens mit einer bösen, sozu­sa­gen “zukunfts­wei­sen­den” Pointe:

Den Schuß­punkt des ver­lo­re­nen Jahr­zehnts setz­te ein Brand­an­schlag auf die Düs­sel­dor­fer Syn­ago­ge im Okto­ber 2000. Reflex­ar­tig rief der Kanz­ler den „Auf­stand der Anstän­di­gen“ aus. Die Tat­sa­che, daß bald dar­auf ara­bisch­stäm­mi­ge Täter ermit­telt wur­den, spiel­te dann schon kei­ne Rol­le mehr. Poli­tik, Medi­en, wei­te Tei­le der Gesell­schaft hat­ten nach einem Anlaß gegiert, ihre ein­ge­schlif­fe­nen Affek­te aus­zu­le­ben. Sie hat­ten ihn bekommen.

Besag­te Affek­te sind bis heu­te viru­lent und außer­or­dent­lich leicht aus­zu­lö­sen, wie jede belie­bi­ge Hys­te­rie du jour “gegen rechts” zeigt.

Gab es in den neun­zi­ger Jah­re noch ande­re Affek­te, die in eine güns­ti­ge­re Lage hät­ten füh­ren kön­nen, als jene, in der sich Deutsch­land heu­te befindet?

Gab es damals “vie­ler­orts in der Bun­des­re­pu­blik” wirk­lich eine “Pogrom­stim­mung”, wie die­ser Autor der Jun­gen Welt zum 25. Jah­res­tag des Brand­an­schlags von Solin­gen behauptete?

Kann man dies von rechts umdeu­ten als “bar­ba­ri­schen” Abwehr­af­fekt, um die durch Immi­gra­ti­on bedroh­te inne­re Ein­heit zu bewahren?

Botho Strauß mut­maß­te in sei­nem Essay “Anschwel­len­der Bocks­ge­sang” in die­se Rich­tung , wohl nicht zufäl­lig erschie­nen 1993, im Jahr von Solin­gen 1.0:

Ras­sis­mus und Frem­den­feind­lich­keit sind »gefal­le­ne« Kult­lei­den­schaf­ten, die ursprüng­lich einen sakra­len, ord­nungs­stif­ten­den Sinn hatten.

Kann man die Aus­schrei­tun­gen also mit ande­ren Wor­ten als eine Art pri­mi­ti­ve “Immun­ab­wehr” gegen das Ein­drin­gen des Frem­den deu­ten, das als gefähr­lich für die sozia­le Ord­nung wahr­ge­nom­men wur­de? Aus­län­der­ge­walt und ‑kri­mi­na­li­tät gab es bereits damals reich­lich, aber bei wei­tem nicht in dem Aus­ma­ße, in dem das heu­te der Fall ist.

So etwas wie “Volks­zorn” auf­grund eines “eth­ni­schen Schocks”, ver­bun­den mit ost-spe­zi­fi­schem, sozia­lem Post-Wen­de-Streß mag es teil­wei­se im säch­si­schen Hoyers­wer­da und Ros­tock gege­ben haben, aber bei den meis­ten Tätern fin­det sich das übli­che trü­be, explo­si­ve Gemisch aus frust­ge­bo­re­ner jugend­li­cher Aggres­si­ons­be­reit­schaft und sozia­ler Ver­wahr­lo­sung, das ein Ven­til sucht.

Tat­sa­che ist auch, daß die Aus­schrei­tun­gen den dama­li­gen anti­deut­schen Agi­ta­to­ren wie geru­fen kamen. Hinz erwähnt, daß in Ros­tock “vor und wäh­rend der Kra­wal­le etli­che Merk­wür­dig­kei­ten regis­triert” wur­den, “die zu Ver­mu­tun­gen führ­ten, daß neben­bei poli­ti­sche Süpp­chen gekocht wur­den.” Im Fal­le von Solin­gen beteu­ern drei der vier Ver­ur­teil­ten bis heu­te ihre Unschuld (zuletzt 2023 in einer öffent­li­chen Erklä­rung), und unge­klärt ist immer noch, inwie­fern ein V‑Mann namens Bernd Schmitt sei­ne Fin­ger im Spiel hatte.

Wie dem auch sei: Drei­ßig Jah­re spä­ter ist gewalt­tä­ti­ge Aus­län­der­feind­lich­keit in Deutsch­land zur Sel­ten­heit gewor­den, wenn nicht so gut wie ver­schwun­den. Die Gewalt hat sich in eine ent­ge­gen­ge­setz­te Rich­tung ver­la­gert und ist zum all­täg­li­chen Phä­no­men, zum Grund­rau­schen der mul­ti­kul­tu­rel­len Gesell­schaft gewor­den. Selbst auf ihre extrems­ten Mani­fes­ta­tio­nen (wie eben in Solin­gen gesche­hen) fol­gen kei­ne Lich­ter­ket­ten, Mas­sen­kund­ge­bun­gen, Mahn­mä­ler und Bene­fiz­kon­zer­te, und auch kei­ne empör­ten Lie­der von muti­gen Lie­der­ma­chern mit Titeln wie “Sage Nein!”:

Ob als Pen­ner oder Sänger,

Bän­ker oder Müßiggänger,

ob als Pries­ter oder Lehrer,

Haus­frau oder Straßenkehrer,

ob du sechs bist oder hundert,

sei nicht nur erschreckt, verwundert,

tobe, zür­ne, misch dich ein:

Sage nein!

Immer­hin, auch hier­vor hat Botho Strauß gewarnt: