Protest und Randale: kein Umdenken in England

Aus­ge­löst wur­den sie von einem Mes­ser­mord an drei klei­nen wei­ßen Mäd­chen im Alter von sechs bis neun Jah­ren durch einen schwar­zen, sieb­zehn­jäh­ri­gen Täter, des­sen Eltern aus Ruan­da stam­men, einem Land, das 1994 Schau­platz eines der blu­tigs­ten Geno­zi­de der Welt­ge­schich­te war.

Gebo­ren ist er in Car­diff, Wales und auf­ge­wach­sen South­port, Eng­land, wes­halb er selbst­ver­ständ­lich als wasch­ech­ter Eng­län­der und/oder Wali­ser wie jeder ande­re weiß­häu­ti­ge Ein­ge­bo­re­ne anzu­se­hen ist.

Die Pro­test­ler und Ran­da­lie­rer sind fast alle weiß und ent­stam­men fast alle der Arbei­ter­klas­se. So etwas hat es im moder­nen Groß­bri­tan­ni­en noch nie gege­ben. Ran­da­le die­ser Grö­ßen­ord­nung waren in der Regel domi­niert von “Peo­p­le of Color” und hat­ten den Cha­rak­ter von Ras­sen­un­ru­hen (wobei: haben wir es hier mit etwas ande­rem zu tun?).

Es ist dabei nicht von beson­ders gro­ßer Bedeu­tung, daß sich der Zorn der Wei­ßen auf­grund von Falsch­in­for­ma­tio­nen zunächst gegen Mus­li­me rich­te­te, wäh­rend der Täter in Wahr­heit ein Christ ist (wie 95% der Bevöl­ke­rung von Ruan­da). Der ers­te Pro­test fand vor der Moschee von South­port statt und eska­lier­te rasch zu einem gewalt­sa­men Zusam­men­stoß mit der Polizei.

Allen “Counterjihad”-Blendern zum Trotz ist “der Islam” aber nur ein Fak­tor in einem Kon­flikt, der haupt­säch­lich eth­no­kul­tu­rel­ler und ras­si­scher Natur ist (ein han­dels­üb­li­ches kosche­res Framing gibt es etwa hier). Anti-isla­mi­sches Res­sen­ti­ment hat in der Regel nichts oder nur sehr wenig mit Res­sen­ti­ment gegen eine Reli­gi­on zu tun, son­dern ist essen­ti­ell eth­ni­sches Res­sen­ti­ment, das hand­fes­te Grün­de in hand­fes­ten, rea­len Kon­flik­ten hat.

Was sich seit einer Woche in Eng­land Luft macht, ist natür­lich nicht vom hei­te­ren Regen­bo­gen­him­mel gefal­len. Explo­si­ons­ar­tig ent­lädt sich eine lan­ge, lan­ge auf­ge­stau­te Spannung.

Seit Jahr­zehn­ten wer­den in Groß­bri­tan­ni­en Men­schen, die sich kri­tisch zur Mas­sen­ein­wan­de­rungs­po­li­tik äußern, geäch­tet, mund­tot gemacht und gar juris­tisch mit dra­ko­ni­schen Stra­fen verfolgt.

Gleich­zei­tig ist das Land Schau­platz von beson­ders dras­ti­schen “Kol­la­te­ral­schä­den” des Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus, deren fins­te­rer Tief­punkt wohl der sys­te­ma­ti­sche, orga­ni­sier­te sexu­el­le Miß­brauch von über 1400 vor­wie­gend wei­ßen min­der­jäh­ri­gen Mäd­chen aus der Arbei­ter­klas­se durch paki­sta­ni­sche Ban­den war. Hier hat eine “von oben” impor­tier­te und per “Anti­ras­sis­mus” geschütz­te eth­ni­sche Grup­pe jah­re­lang Jagd auf die schwächs­ten und ver­wund­bars­ten Tei­le der unte­ren Schich­ten der auto­chtho­nen Bevöl­ke­rung gemacht.

Nichts davon hat in irgend­ei­ner Wei­se zu einem Umden­ken oder einer Umkehr der mul­ti­kul­tu­ra­lis­ti­schen Poli­tik geführt, son­dern nur zu wei­te­ren orwel­lia­ni­schen Ver­schär­fun­gen der Repres­sio­nen gegen ihre Kritiker.

Das bri­ti­sche Estab­lish­ment, das wie auch in Deutsch­land und Frank­reich das mul­ti­kul­tu­rel­le Pro­jekt um jeden, wirk­lich jeden Preis auf­recht­zu­er­hal­ten sucht, hat die anti­mus­li­mi­sche Aggres­si­on der Pro­test­ler und Ran­da­lie­rer sofort benutzt, um sich hin­ter die Mus­li­me des Lan­des zu stel­len, die als die eigent­li­chen Opfer des Dra­mas hin­ge­stellt wur­den. Sie sind es, die nach Ansicht der herr­schen­den Klas­se nun ver­stärk­ten Schutz brau­chen, nicht etwa auto­chtho­ne wei­ße Kin­der wie die Ermordeten.

Pre­mier­mi­nis­ter Keith Star­mer zeig­te nicht das gerings­te Ver­ständ­nis für den “rechts­extre­men Haß” der Protestler:

Star­mer zeig­te sich auf einer Pres­se­kon­fe­renz am Don­ners­tag­nach­mit­tag wütend, als er die “win­zi­ge hirn­lo­se Min­der­heit in der Gesell­schaft … eine Ban­de von Schlä­gern” ver­ur­teil­te, “die Züge und Bus­se bestie­gen, um in eine Gemein­de zu fah­ren, die nicht ihre eige­ne ist, eine Gemein­de, die eine schreck­li­che Tra­gö­die zu bekla­gen hat, und die dann mit Zie­gel­stei­nen auf Poli­zei­be­am­te war­fen – Poli­zei­be­am­te, die nur 24 Stun­den zuvor mit einem Angriff auf Kin­der in ihrer Gemein­de fer­tig wer­den mußten”.

Der­sel­be Keith Star­ner hat 2020 vor dem zum Hei­li­gen erho­be­nen, dro­gen­süch­ti­gen Ver­bre­cher Geor­ge Floyd öffent­lich­keits­wirk­sam das Knie gebeugt. Unter ande­rem via Face­book äußer­te er tie­fes Ver­ständ­nis für die “Black Lives Matter”-Proteste (die nach übli­chem Ver­laufs­mus­ter rasch zu Plün­de­run­gen und Brand­schat­zun­gen ausarteten):

Ich bin scho­ckiert und empört über den Tod von Geor­ge Floyd in Poli­zei­ge­wahr­sam und habe mit Ent­set­zen beob­ach­tet, wie Demons­tran­ten, die fried­lich ihr Recht auf Pro­test wahr­ge­nom­men haben, von der Poli­zei mit Gewalt ange­grif­fen wurden. Der Tod von Geor­ge Floyd hat wie­der ein­mal den Ras­sis­mus und den Haß ins Licht gerückt, dem vie­le Men­schen auf der gan­zen Welt aus­ge­setzt sind, auch in unse­rem eige­nen Land – vor allem aber den Ras­sis­mus, dem Schwar­ze auf der gan­zen Welt aus­ge­setzt sind. (…) Jetzt ist es mehr denn je unse­re Pflicht, uns der sys­te­mi­schen Ras­sen­dis­kri­mi­nie­rung in unse­ren eige­nen Gemein­schaf­ten zu stel­len, sie zu ver­ste­hen und anzu­spre­chen, und ins­be­son­de­re die Rea­li­tät und die Aus­wir­kun­gen des anti­sch­war­zen Ras­sis­mus anzu­spre­chen, der von der Black-Lives-Mat­ter-Bewe­gung auf der gan­zen Welt ange­spro­chen wird.

Die drei wei­ßen klei­nen Mäd­chen, getö­tet durch einen schwar­zen Ein­wan­de­rer, sind vor dem Hin­ter­grund einer sol­chen Hal­tung ein feuch­ter Schmutz im Ver­gleich mit dem gött­li­chen Geor­ge Floyd, der vor den Augen der Welt­pres­se in einem gol­de­nen Sarg bestat­tet wur­de. Ihre Ermor­dung zeigt kein “sys­te­mi­sches” Pro­blem auf, und dies­mal hat der Mob, der von nichts wei­ter als einem völ­lig uner­klär­li­chen Haß ange­trie­ben wird, kei­ner­lei Berech­ti­gung, öffent­lich sei­ne Wut zu zeigen.

(Wem ein noch wider­li­che­res Bei­spiel für die “Hier­ar­chie der Opfer” ein­fällt, kann es mir ger­ne über die Redak­ti­on der Sezes­si­on zukom­men lassen.)

Inzwi­schen haben sich etli­che mus­li­mi­sche Ban­den orga­ni­siert, die gegen die Pro­test­ler kämp­fen oder ein­fach nur gene­rell Jagd auf Wei­ße machen. Ein “eth­ni­scher Bür­ger­krieg” scheint zum Grei­fen nah zu sein.

Mobil gegen die Pro­test­ler machen auch zahl­rei­che links­extre­me Grup­pen, die durch Pro­vo­ka­tio­nen und Falsch­mel­dun­gen (etwa, daß mus­li­mi­sche Frau­en Säu­re­at­ten­ta­ten von wei­ßen Ras­sis­ten zum Opfer gefal­len wären) Öl ins Feu­er gegos­sen haben und nun eine Chan­ce wit­tern, sich öffent­lich­keits­wirk­sam als das mora­lisch über­le­ge­ne “ande­re Eng­land” in Sze­ne zu set­zen, das sich dem häß­li­chen rechts­ra­di­ka­len Mob hero­isch ent­ge­gen­stellt (ein Nar­ra­tiv, das vom Spie­gel natür­lich ohne jeg­li­chen Fun­ken Kri­tik auf­ge­grif­fen wurde).

Sieht man von den Kra­wal­len zu Ehren Geor­ge Floyds im Jahr 2020 ab, die auch auf den bri­ti­schen Inseln en vogue waren, krach­te es in Eng­land das letz­te Mal so rich­tig fest vor punkt­ge­nau drei­zehn Jah­ren, im August 2011 (viel­leicht spielt ja auch die Som­mer­hit­ze eine Rol­le). Ich kom­men­tier­te die Gescheh­nis­se hier und hier.

Weil ein 29jähriger schwar­zer Dro­gen­dea­ler von der Poli­zei erschos­sen wur­de, sahen sich männ­li­che “Jugend­li­che” in Lon­don, Liver­pool, Man­ches­ter, Coven­try, Lei­ces­ter, Bir­ming­ham, Bris­tol und ande­ren Orten ver­an­laßt, eine meh­re­re Tage andau­ern­de Orgie an Brand­schat­zung, Plün­de­rei, Raub und Van­da­lis­mus zu ent­fes­seln, in deren Ver­lauf unzäh­li­ge Geschäf­te ver­wüs­tet, Fahr­zeu­ge abge­fa­ckelt, 205 Men­schen ver­wun­det und fünf Men­schen (unter­schied­li­cher eth­ni­scher Her­kunft) getö­tet wurden.

Zunächst han­del­te es sich dabei um einen Pro­test von Schwar­zen gegen ver­meint­lich “ras­sis­ti­sches” Vor­ge­hen der Poli­zei, nach­dem die­se einen far­bi­gen Kri­mi­nel­len getö­tet hat­te. Die­ses Mus­ter liegt auch so gut wie jedem “Auf­stand” in Frank­reich zugrun­de, sowie allem, was seit dem Fall Tray­von Mar­tin im Jahr 2012 unter der Flag­ge “Black Lives Mat­ter” gese­gelt ist. Aus­ch­lag­ge­bend ist fast immer der Tod eines jun­gen, männ­li­chen Kri­mi­nel­len im Kon­flikt mit der Poli­zei. Mir ist jeden­falls kein Auf­stand aus jün­ge­rer Zeit bekannt, der aus­ge­löst wor­den wäre, weil ein Wei­ßer ein­fach so klei­ne brau­ne Kin­der nie­der­ge­sto­chen hätte.

Das Gegen­teil ist schon öfter pas­siert: Im Juni 2023 ver­letz­te ein syri­scher Asyl­be­wer­ber im fran­zö­si­schen Anne­cy vier Klein­kin­der zwi­schen 22 Mona­ten und drei Jah­ren lebens­ge­fähr­lich mit einem Mes­ser, im Novem­ber 2023 ver­letz­te ein Alge­ri­er in Dub­lin eine Frau und drei Kin­der zwi­schen fünf und sechs Jah­ren lebens­ge­fähr­lich mit einem Mes­ser, was eben­falls gewalt­sa­me Anti-Ein­wan­de­rungs-Pro­tes­te aus­lös­te (kein Mensch kann sich mehr dar­an erinnern).

Aber zurück zu Tot­ten­ham-Lon­don 2011: Nach der Initi­al­zün­dung, die sich unzwei­fel­haft dem mul­ti­kul­tu­ra­lis­ti­schen Pul­ver­faß ver­dank­te, wur­den die Ran­da­le “diver­ser”. Glaubt man den Anga­ben auf der eng­li­schen Wiki­pe­dia-Sei­te, so vari­ier­te die ras­si­sche Zusam­men­set­zung der Ran­da­lie­rer stark je nach Schau­platz. Laut einem Bericht des bri­ti­schen Jus­tiz­mi­nis­te­ri­ums aus dem Jahr 2012 “iden­ti­f­zier­ten” sich 41% der Ran­da­lie­rer, die sich vor Gericht ver­ant­wor­ten muß­ten, als weiß, 39% als schwarz, 12% als gemischt­ras­sig, 6% als “asia­tisch” (im bri­ti­schen Sprach­ge­brauch in der Regel Inder und Paki­sta­ni) und 2% als ferner-liefen-Nebbich.

Medi­en und Intel­lek­tu­el­len zer­bra­chen sich den Kopf über die Ursa­chen die­ses Gewalt­aus­bruchs, die rasch im “Sozia­len” und “Öko­no­mi­schen” ver­or­tet wur­den. Der deut­sche Wiki­pe­dia-Ein­trag bie­tet hier­zu gar “sozi­al­wis­sen­schaft­li­che” und “geis­tes­wis­sen­schaft­li­che Erklä­run­gen”. Sla­voj Žižek ver­trat demnach

… die The­se, dass die Unru­hen Aus­druck des Schei­terns einer Kon­sum­ideo­lo­gie sei­en, die zwar den Kon­sum zum Ziel der Gesell­schaft erhe­be, gleich­zei­tig aber Tei­len der Gesell­schaft die Mög­lich­keit zum Kon­sum vor­ent­hal­te. Das Pro­blem der Gewalt sei dem­nach nicht die Gewalt selbst, son­dern die Tat­sa­che, dass sie das herr­schen­de Sys­tem affi­zie­re, indem sie dazu genutzt wer­de, des­sen Prä­mis­sen zu erfül­len. In die­sem Zusam­men­hang kri­ti­sier­te er die Gewalt als „Neid mas­kiert als tri­um­pha­ler Karneval“.

Der­glei­chen liest sich wie sei­ne eige­ne Par­odie, ist aber wohl nicht ganz ver­kehrt. Jeder möch­te am all­ge­mei­nen Wohl­stand mit­na­schen, aber es wird immer “deplo­rables” und sons­ti­ge geben, die, aus wel­chen Grün­den auch immer, den Auf­stieg und die Teil­ha­ben nicht schaf­fen. So waren auch die Wei­ßen, die 2011 mit­plün­der­ten und ran­da­lier­ten, vor­wie­gend jun­ge Arbeitslose.

Was hat man nun den aktu­el­len, “frem­den­feind­li­chen” Pro­test­lern ver­wei­gert? Was wol­len sie “kon­su­mie­ren”, um es im mar­xis­ti­schen Jar­gon von Žižek zu sagen? Hier ist die gegen­über Jim Goad geäu­ßer­te Mei­nung des rech­ten Akti­vis­ten Mark Col­lett, der sei­ner­seits der eng­li­schen Arbei­ter­klas­se entstammt:

Anstän­di­ge, hart arbei­ten­de wei­ße Men­schen wer­den von Migran­ten abge­schlach­tet, Migran­ten, denen man alles auf dem Sil­ber­ta­blett ser­viert, auf Kos­ten von anstän­di­gen, hart arbei­ten­den Men­schen, und nun ras­ten wei­ße Men­schen aus. Ich hei­ße gewalt­tä­ti­ge Unru­hen nicht gut, aber ich wer­de wei­ße Men­schen nicht ver­ur­tei­len, die für eine gerech­te Sache auf die Stra­ße gehen. Tat­sa­che ist, daß die­se wei­ßen Men­schen nur des­halb zu sol­chen Aktio­nen grei­fen, weil sie vom Staat im Stich gelas­sen wur­den, weil sie zu Opfern gemacht wur­den, weil sie im Wesent­li­chen mund­tot gemacht wur­den.… Es ist im Grun­de so, als ob man drei Kin­der hät­te und man gibt stän­dig nur einem Kind Geschen­ke, hört nur ihm zu, ver­schafft ihm jeden erdenk­li­chen Vor­teil, wäh­rend man die ande­ren bei­den Kin­der völ­lig igno­riert. Irgend­wann wer­den die­se bei­den Kin­der den Satans­bra­ten spie­len, um Auf­merk­sam­keit zu bekom­men und zu sagen: “Wir wol­len auch etwas davon!”

Goad kom­men­tiert:

Die­se Art von Res­sen­ti­ment kann ich abso­lut nach­voll­zie­hen – vor allem, wenn man bedenkt, daß das Kind, das bevor­zugt behan­delt wird, adop­tiert ist.

Ist es nun also end­lich so weit, beginnt die gedul­di­gen, von Natur aus kalt­blü­ti­gen Eng­län­der, die sich viel, all­zu­viel gefal­len lie­ßen, end­lich zu has­sen und sich zu weh­ren, wie in dem berühm­ten Gedicht von Rudyard Kipling?

It was not part of their blood,

It came to them very late

With long arre­ars to make good,

When the Eng­lish began to hate.

Das ist eher unwahr­schein­lich, denn “die Eng­län­der” sind immer noch vor allem durch eine Sache gespal­ten: dem tra­di­tio­nel­len Klas­sen­sys­tem, das immer noch sub­ku­tan auf erheb­li­che Wei­se wirk­sam ist.

Der “wei­ße Auf­stand” in Eng­land ist näm­lich (wie Anno 2012) nicht bloß eth­ni­scher Natur, son­dern hat in der Tat auch star­ke sozia­le Aspek­te. Mehr noch als in irgend­ei­nem ande­ren Land des Wes­tens ist der bri­ti­sche Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus ein “Klas­sen­kampf von oben”.

Die obe­ren und mitt­le­ren Schich­ten haben sich mit aggres­si­ven Ein­wan­de­rern gegen die wei­ßen Unter­schich­ten mehr oder weni­ger ver­bün­det. Letz­te­re sind hart­nä­ckig “ras­sis­tisch” und erken­nen Inder, Paki­sta­nis, Jamai­ka­ner, Afri­ka­ner und so wei­ter nicht als die ihri­gen an, wäh­rend ers­te­re die Soli­da­ri­tät mit dun­kel­häu­ti­gen Men­schen aller Art für eine Art Klas­sen­distink­ti­on, für ein Zei­chen höhe­rer Bil­dung, höhe­ren Sta­tus und höhe­rer Moral hal­ten. Auch die Anti­fa mit­samt Grup­pen wie “Hope not Hate” hat über­wie­gend eine Mittelschichtbasis.

Wenn man also in Bezug auf Eng­land von einem “Bür­ger­krieg” spricht, dann muß man beach­ten, daß die Fron­ten auch zwi­schen armen und rei­chen oder rei­che­ren Wei­ßen ver­lau­fen. Auf lan­ge Sicht sind frei­lich Mit­tel- wie Unter­schicht dazu ver­ur­teilt, von den Fol­gen des Bevöl­ke­rungs­aus­tau­sches hin­weg­ge­fegt zu wer­den. Wäh­rend die Eli­ten ihr eige­nes Spiel spie­len und davon über­zeugt sind, daß sie stets das Ober­was­ser behal­ten wer­den, sind die Mit­tel­schich­ten von sui­zi­da­len Ideen infi­ziert, die eng mit ihrem Selbst­wert als sozia­le Klas­se ver­bun­den sind.

Dar­um zei­gen sie sich über Ste­phen Law­rence oder Geor­ge Floyd oder ande­re anti­ras­sis­ti­sche Schla­ger scho­ckiert und empört, wäh­rend sie das Schick­sal von Kin­dern aus der wei­ßen Unter­schicht wie in Rother­ham oder South­port kalt läßt. Die lau­fen­den Pro­tes­te und Aus­schrei­tun­gen bie­ten ihnen einen will­kom­me­nen Anlaß, sich über die ran­da­lie­ren­den, pri­mi­ti­ven “deplo­rables” zu erhe­ben. Die ermor­de­ten Kin­der wer­den dar­über­hin­weg vergessen.

Der gewalt­sa­me Auf­stand der wei­ßen Pro­le­ta­ri­er und Unter­schich­ten, die chao­tisch und plan­los agie­ren, wird ver­mut­lich bald ver­san­den, und auch dies­mal kei­ne Wen­de oder Revo­lu­ti­on her­bei­füh­ren. Trotz­dem bin ich mir sicher, daß die Mes­ser­mor­de von South­port vie­le Bri­ten auf­we­cken und radi­ka­li­sie­ren werden.

In jedem Fall hat sich, wie schon 2011, die Brü­chig­keit der Mas­sen­ein­wan­de­rungs­ge­sell­schaft erneut auf eine äußerst ver­stö­ren­de Wei­se offen­bart. Erin­nert sich noch jemand an Emma West? »My Bri­tain is fuck-all now!«