Der Anschlag von Villach und seine Konsequenzen

"Sein Blut - eure Schuld" stand auf den Transparenten eines von Martin Sellner angeführten Trauerzugs zum Gedenken an den 14jährigen Alex, der am 15. Februar in Villach von einem Islamisten ermordet worden war.



Den Demons­tran­ten gegen­über stand wie üblich eine Anti­fa-Hor­de, die es für ange­mes­sen hielt, auf ihrem Gegen­trans­pa­rent die Zer­stö­rung der “Fort­ress Euro­pe” zu for­dern (womit sie auch signa­li­sier­ten, daß sie mit belang­lo­sen Kol­la­te­ral­schä­den wie Mor­den und Ver­ge­wal­ti­gun­gen ein­ver­stan­den sind.)

Der Täter war ein 23jähriger Syrer, der sich legal im Land auf­hielt. Er atta­ckier­te am hel­lich­ten Tag wahl­los Men­schen in der Fuß­gän­ger­zo­ne mit einem 10-Zen­ti­me­ter-Klapp­mes­ser (es hat­te 150 Euro gekos­tet). Wei­te­re fünf wur­den ver­letzt. Über ihre eth­ni­sche Her­kunft konn­te ich wenig Infor­ma­tio­nen fin­den. Laut Stan­dard war einer Tür­ke, die ande­ren hat­ten alle­samt “öster­rei­chi­sche Staatsbürgerschaft”.

Drei von den Ver­letz­ten ent­gin­gen nur knapp dem Tod und muß­ten auf der Inten­siv­sta­ti­on behan­delt wer­den. Zwei von den Schwer­ver­letz­ten waren erst 15 Jah­re alt und Bekann­te des Täters. Die­ser gab an, er hät­te “so vie­le wie mög­lich” töten wol­len, und hät­te es beson­ders auf jun­ge Men­schen abgesehen.

Nach sei­ner Ver­haf­tung grins­te er fröh­lich in die Pres­se­ka­me­ras und zeig­te stolz den “Tau­hid-Fin­ger”.

Es wirkt wie der Ein­bruch eines irra­tio­na­len puren Bösen, das ohne erkenn­ba­res Motiv um sei­ner selbst wil­len getan wird (womög­lich erhoff­te sich der Täter, der erwar­tet hat­te, von der Poli­zei getö­tet zu wer­den, einen Platz im isla­mi­schen Para­dies der Märtyrer).

Die Kro­nen-Zei­tung tauf­te ihn “Grin­se-Ter­ro­rist”. Etli­che Medi­en hoben her­vor, daß es eben­falls ein Syrer war, der mit sei­nem Auto den Täter ramm­te und stopp­te. Sein Foto war in den Zei­tun­gen öfter und pro­mi­nen­ter zu sehen als das Foto des 14jährigen Opfers, das vor allem in den sozia­len Medi­en kursierte.

Alex war offen­bar auf Insta­gram Her­bert Kickl gefolgt. Wir wis­sen nicht, was er über Kickl dach­te, aber womög­lich hat er sich Sor­gen um die Migra­ti­ons­po­li­tik gemacht.

Wäh­rend ich dies schrei­be, habe ich eine Aus­ga­be der Kro­ne vom 18. Febru­ar vor mir. Sie genügt mir als Stich­pro­be, um einen Über­blick über die Stra­te­gien zu gewin­nen, wie die­ser Anschlag, der schlimms­te in Öster­reich seit dem 2. Novem­ber 2020, in den hie­si­gen “Wahr­heits­sys­te­men” ver­ar­bei­tet wird.

Die For­mel ist alt­be­kannt: Weil “das Inter­net” schuld sei an der “Radi­ka­li­sie­rung” des Täters, müs­sen den Behör­den noch mehr Über­wa­chungs­mög­lich­kei­ten ein­ge­räumt wer­den und Tik­Tok ver­bo­ten wer­de, wobei laut dem Ver­fas­sungs­ju­ris­ten Peter Buß­jä­ger “anlaß­lo­se Mas­sen­kon­trol­len” recht­lich prak­tisch unmög­lich sei­en (denn was wäre die Grund­la­ge dafür? “Racial pro­fil­ing” darf man ja nicht machen.)

Diö­ze­san­bi­schof Josef Mar­ketz ermahn­te sei­ne Schäf­chen, jetzt bloß nicht die Köp­fe hän­gen zu lassen:

„Ohne Hoff­nung kann kein Mensch über­le­ben, auch kei­ne Gesell­schaft”, so die Wor­te des Bischofs. Die Hoff­nung gebe „ange­sichts der viel­fäl­ti­gen Zumu­tun­gen und Bedräng­nis­se unse­res Lebens inne­ren Antrieb und lan­gen Atem”, so der Bischof. Hoff­nungs­lo­sig­keit hin­ge­gen füh­re zu Resi­gna­ti­on, zuneh­men­der Gereizt­heit und Gewalt­be­reit­schaft in der Gesell­schaft. Mar­ketz rich­te­te sei­ne Wor­te vor allem an Jugend­li­che, die ihm durch ihre Offen­heit und Neu­gier­de Hoff­nung schenkten.

Stadt­pfar­rer Richard Pir­ker bete­te dafür, daß “ver­wun­de­te Her­zen sich nicht ver­kramp­fen, zurück­zie­hen und ver­schlos­sen blei­ben” (also ver­mut­lich FPÖ wäh­len). Der evan­ge­li­sche Super­in­ten­dent Man­fred Sau­er beteu­er­te sei­nen Glau­ben “an die Auf­er­ste­hung und an ein gemein­sa­mes Auf­ste­hen gegen alle tod­brin­gen­den Ideologien“.

Der Prä­si­dent der Isla­mi­schen Glau­bens­ge­mein­schaft in Öster­reich (IGGÖ), Ümit Vural, beton­te, daß die Tat gegen die “Grund­sät­ze des Islam ver­stos­se” und bete­te “für eine Zukunft, in der wir als Gemein­schaft fest zusam­men­ste­hen gegen Hass, Spal­tung und Gewalt.”

Der “Extre­mis­mus” des Täters wird wie immer von sei­ner eth­ni­schen Her­kunft abs­tra­hiert. Uns wird ver­si­chert, daß wir es hier­bei mit einer rein ideo­lo­gi­schen Sache zu tun hät­ten, die unglück­li­cher­wei­se von den Poli­zei- und Asyl­be­hör­den zu wenig über­wacht und bekämpft werde.

Poli­tik­wis­sen­schaft­ler, Ter­ro­ris­mus­for­scher und sons­ti­ge Exper­ten schüt­teln rou­ti­nier­te, sozio­psy­cho­lo­gi­sche Ana­ly­sen aus den abge­schab­ten Ärmeln.

Hier eine Kost­pro­be von Peter R. Neu­mann (Jahr­gang 1974, zitiert von Kurt Sei­nitz in der Kro­ne): Es gebe nur “zwei Alter­na­ti­ven gegen die Ter­ror­wel­le”, “ent­we­der deut­li­cher Aus­bau der Inte­gra­ti­ons­an­stren­gun­gen oder Ver­rin­ge­rung der Zahl aus dem Pro­blem­kreis von isla­mis­ti­schem Ter­ror, Gewalt­kri­mi­na­li­tät und psy­chi­schen Erkrankungen.”

Haram, tabu und undenk­bar ist für Exper­ten die­ser Art jene Alter­na­ti­ve, die unse­rem Spek­trum als ein­zi­ger Weg betrach­tet wird: Ein­wan­de­rungs­stopp, Aus­set­zung des Asyl­rechts und vor allem Remigration.

Sie hal­ten statt­des­sen ver­bis­sen an einem Para­dig­ma fest, das ganz offen­sicht­lich nicht funk­tio­niert: Die guten Lin­sen inte­grie­ren und die bösen Lin­sen über­wa­chen und aus­sie­ben. Bei­des gelingt offen­bar umso weni­ger, je grö­ßer die Anzahl bestimm­ter eth­ni­scher Grup­pen ist, die sich in unse­rem Land aufhält.

Es kann hier nichts ande­res hel­fen als ein Para­dig­men­wech­sel. Ansons­ten wird die­se Din­ge immer und immer wie­der gesche­hen. Die Prä­senz der von allen im Chor beklag­ten “Ideo­lo­gie” kor­rel­liert mit der Prä­senz von Men­schen aus Län­dern, aus denen die­se Ideo­lo­gie stammt. Tik­Tok hat damit wenig zu tun. Es ermög­licht allen­falls diver­sen “Influen­cern” den Zun­der für den Rei­sig zu lie­fern, der sich ange­häuft hat.

Man muß end­lich akzep­tie­ren, daß es inner­halb von bestimm­ten Grup­pen signi­fi­kan­te sta­tis­ti­sche Häu­fun­gen gibt. Es ist ein aus­sichts­lo­ses Unter­fan­gen, sich aus­schließ­lich auf radi­ka­li­sier­te Indi­vi­du­en zu konzentrieren.

Man kommt so oder so nicht umhin, Grup­pen­ten­den­zen in Rech­nung zu stel­len, wenn man Radi­ka­li­sie­rungs­ge­fah­ren zuvor­kom­men will. Andern­falls kann man “über­wa­chen” so viel man will. Ter­ror und Gewalt wer­den trotz­dem wei­ter­ge­hen, und viel­leicht erst dann eini­ger­ma­ßen unter­drückt wer­den, wenn chi­ne­si­sche Zustän­de herrschen.

Das Sinn­bild, nach dem sich eine ernst­haf­te Sicher­heits­po­li­tik ori­en­tie­ren müß­te, um end­lich effek­tiv zu han­deln, ist der Korb mit den ver­gif­te­ten Eiern. Wenn auch nur ein ein­zi­ges davon sehr wahr­schein­lich ver­gif­tet ist, geht man dann das Risi­ko ein, den gan­zen Korb auf den Menü­tisch zu stel­len? Was, wenn die Wahr­schein­lich­keit noch höher ist? Was, wenn das Gift erfah­rungs­ge­mäß häu­fig erst dann ein­schießt, wenn der Korb schon auf dem Tisch steht?

Der Anschlag von Vil­lach, obwohl er in Öster­reich und nicht in Deutsch­land statt­fand, kann durch­aus als Teil einer Serie gese­hen werden.

Am 31. Mai 2024 töte­te in Mann­heim ein Afgha­ne, des­sen Asly­an­trag abge­lehnt wur­de, und der es auf Micha­el Stür­zen­ber­ger abge­se­hen hat­te, einen Poli­zis­ten mit einem Mes­ser. Stür­zen­ber­ger selbst wur­de schwer verletzt.

Am 23. August 2024 töte­te ein Syrer in Solin­gen, des­sen Asly­an­trag abge­lehnt wor­den war, auf einem “Fes­ti­val der Viel­falt” drei Men­schen mit einem Messer.

Am 20. Dezem­ber 2024 fuhr ein Sau­di-Ara­ber, des­sen Asyl­an­trag posi­tiv beschie­den wor­den war, auf einem Weih­nachts­markt in Mag­de­burg mit einem Auto in eine Men­schen­men­ge, wobei sechs Men­schen getö­tet und fast 300 wei­te­re ver­letzt wurden.

Am 22. Janu­ar 2025 ermor­de­te ein Afgha­ne, des­sen Asyl­an­trag abge­lehnt wor­den war, in Aschaf­fen­burg ein Klein­kind im Alter von zwei Jah­ren und ver­letz­te ein zwei­tes im sel­ben Alter schwer. Bei­de Kin­der hat­ten “Migra­ti­ons­hin­ter­grund” (Marok­ko und Syri­en). Getö­tet wur­de auch ein 41jähriger Deut­scher, der zu Hil­fe eil­te, ver­letzt wur­den zwei wei­te­re Deut­sche, die ein­schrit­ten, um die aus­län­di­schen Kin­der zu retten.

Am 13. Febru­ar 2025 fuhr ein Afgha­ne, der ille­gal nach Deutsch­land gelangt war und des­sen Asyl­an­trag bereits 2020 abge­lehnt wor­den war, mit sei­nem PKW in einen Demons­tra­ti­ons­zug der lin­ken Gewerk­schaft Ver.di. Getö­tet wur­de eine 37jährige Mut­ter alge­ri­scher Her­kunft mit­samt ihrer zwei­jäh­ri­gen Toch­ter, min­des­tens 37 wei­te­re Per­so­nen wur­den verletzt.

Das wären inklu­si­ve Vil­lach in einem Drei­vier­tel­jahr fünf­zehn von Asy­lan­ten ermor­de­te Men­schen und über 340 Verletzte.

Um es mit mei­ner Kol­le­gin Ber­na­dette Con­rads zu sagen:

Völ­lig sur­re­al, wie man bei der Coro­na-Grip­pe den Aus­nah­me­zu­stand aus­ge­ru­fen hat. Aber der täg­li­che Krieg in Euro­pas Metro­po­len wird ein­fach als nor­mal hingenommen.

Erken­ne ich hier bestimm­te Mus­ter? In der Tat.

Was schluß­fol­ge­re ich dar­aus? Mehr dazu im nächs­ten Beitrag.