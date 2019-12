Netzfundstücke (36) – Metropol, Korn, Waldstein

nom de guerre 15. Dezember 2019 12:15

@ quarz

„Ich würde mir in solchen Situationen, wenn nicht Zustimmung, dann wenigstens klaren und entschiedenen Widerspruch wünschen. Den könnte man dann wenigstens Punkt für Punkt durchargumentieren und seinen Proponenten in neuralgischen Punkten festnageln.“

Den hat es bei mir durchaus gegeben, das Gespräch hat ca. vier Stunden gedauert, es war noch eine dritte Person dabei, der das alles eher unangenehm war, nur bringen Argumente nichts, wenn das Gegenüber sich wörtlich auf „das ist doch alles Unsinn, in der Süddeutschen steht was ganz anderes“ zurückzieht und dies entsprechend ausführt. Beispiele: Menschen seien alle gleich (also gleichartig, nicht nur gleichwertig), überall auf der Welt; kulturelle Prägungen, die bspw. zu gewalttätigerem Verhalten, als man es in Mitteleuropa gewöhnt ist, oder Frauenunterdrückung führten, gebe es nicht bzw. könnten auch bei Erwachsenen aufgebrochen werden, indem man „es den Leuten halt erklärt“. Dass multiethnische Gesellschaften einen geringeren Zusammenhalt und mehr Kriminalität aufweisen als ethnisch eher homogene (ich hatte als Beispiele Brasilien und Island einander gegenübergestellt), könne ja sein, aber davon seien wir doch ganz weit entfernt und würden niemals dort hinkommen. Wenn „Menschen mit Migrationshintergrund“ in Deutschland irgendwann die Mehrheit stellten, dann sei das eben so, er sehe da kein Problem.

In Bezug auf meine Aussage, dass unsere Kultur einen Eigenwert hat, den es zu erhalten gilt, dann das Großanschauen, als wollte er fragen, ob ich sie noch alle habe – was allerdings das ganze Gespräch durchzog, an der Stelle war es jedoch besonders deutlich.

Ich bin nicht so vermessen zu glauben, dass meine Argumente jemanden, der die Dinge dezidiert anders sieht, überzeugen müssen, nur weil ich sie für die besseren halte, aber bei einer dermaßen konträren Sicht bringt eine Auseinandersetzung einfach nichts. Es frustriert nur. Für mich war die Erkenntnis besonders krass – und der Grund, weshalb mich dieses Gespräch immer noch beschäftigt und ich es hier wiedergegeben habe –, dass jemand, der nicht zur Grünen-Wähler/irgendwas-mit-Medien-Blase gehört, all das wirklich glaubt und für selbstverständlich hält.

Was Sie beschreiben, dieses verlegene Lächeln, Zurdeckeschauen usw., kenne ich allerdings auch, nur habe ich bei diesen Reaktionen den Eindruck, dass das jeweilige Gegenüber sich, wenn auch in Abstufungen, sehr wohl dessen bewusst ist, dass die „korrekte Haltung“ inhaltlich nicht tragfähig ist.

@ Maiordomus

Ihre Ausführungen zu dem Text in der NZZ habe ich mit Interesse gelesen, allerdings war der Artikel gestern noch nicht online und an die Printausgabe komme ich hier nur schwer heran. Diese Strömung, sog. Rechtspopulisten und ihren Anhängern einen nicht nur psychischen, sondern physischen Defekt zu unterstellen, scheint leider verbreitet zu sein. PI-News berichtete im Herbst (auf dem dort üblichen Niveau, weshalb ich es damals unter Vorbehalt gelesen habe) über eine italienische Wissenschaftlerin, die meinte, man könne und solle „rassistische Vorurteile“, etwa einen Mann nordafrikanischen Phänotyps für bedrohlicher zu halten als einen blonden Skandinavier, durch unmittelbare Einwirkung auf das Gehirn des Rassisten beseitigen. Wie dies konkret aussehen soll, stand dort nach meiner Erinnerung nicht.