Erziehungsgrundsätze, überdacht (3)

RMH 19. April 2021 10:25

Zum Glück ist das Händeschütteln aktuell obsolet und hoffentlich bleibt das so. Wäre eine der wenigen positiven Folgen von Corona. Das Händeschütteln verkam vor vielen Jahren zum reinen Business-Formalismus und auch hier stand früher der Handschlag erst als Zeichen des Abschlusses des Geschäfts und nicht am Anfang, insofern ist es eine Technik des Umprogrammierens im Vertrieb, man stellt den Abschluss an den Anfang, um so die Leute über den Tisch zu ziehen. Widerlich auch, wenn man in der Kirche nach dem Abendmahl sich urplötzlich als Zeichen des Friedens die Bratzen rund um reichte. Was soll das?

Zum Grüßen braucht man kein shake-hands und in den Familien wurde es ohnehin meistens nie gebraucht und praktiziert.



Kommentar Sommerfeld: Da verkennen Sie die Bräuche in den verschiedenen deutschen Gegenden. Ich selber komme aus S-H, dort hat mir das erste Mal in meinem Leben der Direktor bei der Abiturszeugnisverleihung die Hand geschüttelt, vorher kein Mensch. Dann ging ich nach M-V zum Studieren und siehe: allenthalben schüttelten sich die Ossis die Hände, selbst unter Schülern und Studenten. In Österreich, wohin ich noch später übersiedelte, ist sobald man sich nicht freundschaftlich mit Bussi-Bussi begrüßt, also unter Bekannten und natürlich auch unter einander wie auch immer kurzfristig verpflichteten Fremden, das Händeschütteln eine Gepflogenheit. Diese disruptiv abzuschaffen ist in meinen Augen harscher Kritik würdig.