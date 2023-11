Nachruf auf den Publizisten Michael Ley (1955–2023)

Die Nach­richt von sei­nem Tod hat mich sehr betrof­fen gemacht. Sui­zid ist eine ent­setz­li­che Art, aus dem Leben zu scheiden.

Ich habe Ley per­sön­lich gekannt, ihn aber seit etwa drei Jah­ren aus den Augen ver­lo­ren. In den Jah­ren 2015–17 traf ich mich oft mit dem in Kon­stanz gebo­re­nen, aus­tro­phi­len Wahl­wie­ner und sei­ner Frau Nora Pohl-Ley, die kurz vor sei­nem Frei­tod nach lan­ger, schwe­rer Krank­heit ver­stor­ben ist.

Ein­mal saßen wir bei einem gemüt­li­chen Stadtheu­ri­gen in Wien bei­sam­men. Mit den Gäs­ten am Neben­tisch ergab sich ein kur­zer Small-Talk, und als Ley gefragt wur­de, was denn sein Beruf sei, ant­wor­te­te er mit einer Mischung aus Stolz und Selbst­iro­nie: “Ich bin ein Ketzer!”

Ein Buch haben Ley und ich zusam­men ver­ant­wor­tet: Den Sam­mel­band Natio­nal­ma­so­chis­mus, erschie­nen 2018, der außer unse­ren eige­nen Bei­trä­gen Tex­te von Caro­li­ne Som­mer­feld, Sieg­fried Ger­lich, Micha­el Klo­novs­ky, Til­man Nagel, Andre­as Unter­ber­ger und Micha­el Mann­hei­mer ent­hielt. Die­ses Sym­po­si­on über den deut­schen Selbst­haß und sei­ne Ursa­chen und Fol­gen war Leys Idee gewesen.

Im Zen­trum stand einer von Leys zen­tra­len Gedan­ken: Daß der heu­ti­ge “Natio­nal­ma­so­chis­mus” der Deut­schen, also ihre lust­vol­le Selb­st­ab­schaf­fung und Selbst­er­nied­ri­gung, eine Art psy­cho­pa­tho­lo­gi­sche Umkeh­rung der exzes­si­ven natio­na­lis­ti­schen Über­hö­hung ver­gan­ge­ner Zei­ten sei, eine The­se, die auf ähn­li­che Wei­se bereits Armin Moh­ler ver­tre­ten hat­te. Nach die­sem Mus­ter deu­te­te Ley in sei­nem Buch Hit­lers Kin­der (2018) auch die “Gene­ra­ti­on der Achtundsechziger”.

Wie bereits im zwei­ten Welt­krieg sei­en es nun erneut die Deut­schen, die ihr eige­nes Land und Euro­pa in den Abgrund zögen, aller­dings unter umge­dreh­ten Vorzeichen:

Ange­la Mer­kel ist – nach Adolf Hit­ler – die größ­te Rechts­bre­che­rin der neue­ren deut­schen Geschich­te: Als mäch­tigs­te Poli­ti­ke­rin Euro­pas öff­ne­te sie alle Tore für die Isla­mi­sie­rung des Kon­ti­nents und gefähr­det dadurch den Bestand der euro­päi­schen Zivi­li­sa­ti­on. (“Die letz­ten Euro­pä­er”, 2017)

Die­se “Selbst­ver­nich­tung” feie­re sich “als zivi­li­sa­to­ri­sche Erlö­sung“, und stel­le dabei “die schlimms­ten moder­nen Tota­li­ta­ris­men in den Schat­ten”, wie er in dem Essay „Der Sün­den­bock – zur Dia­lek­tik poli­ti­scher Denun­zia­ti­on “ (ent­hal­ten in dem Sam­mel­band Popu­lis­mus – Das uner­hör­te Volk und sei­ne Fein­de) schrieb. Die­ser schar­fe, oft hyper­bo­li­sche Ton­fall war typisch für Ley.



Wenn mich mei­ne Erin­ne­rung nicht täuscht, war es im Som­mer 2020, als ich zuletzt mit ihm tele­fo­nier­te. Damals äußer­te er die Mei­nung, die “Pan­de­mie”, die vor ein paar Mona­ten aus­ge­ru­fen wor­den war, sei eine poli­ti­sche Insze­nie­rung, die einen wei­te­ren tota­li­tä­ren Schub zum Ziel habe.

Der ers­te E‑Mail-Kon­takt zwi­schen ihm und mir fand im Juli 2015 statt, also inmit­ten der “Flücht­lings­kri­se”. Anlaß war das Erschei­nen sei­nes Buches Der Selbst­mord des Abend­lan­des, das ich für das Okto­ber­heft der Sezes­si­on besprach. Im sel­ben Heft (Nr. 68) war auch Ley selbst mit einem Bei­trag ver­tre­ten.

Bereits im Juni die­ses Jah­res hat­te er sich in der öster­rei­chi­schen Pres­se scharf posi­tio­niert:

Die Ant­wort auf den Zivi­li­sa­ti­ons­crash kann des­halb nur in der Rück­be­sin­nung auf die Grund­la­gen der euro­päi­schen Kul­tu­ren lie­gen: der natio­na­len, eth­ni­schen, reli­giö­sen und kul­tu­rel­len Viel­falt und der euro­päi­schen Wer­te des Huma­nis­mus und der Auf­klä­rung. Die Zukunft mag sehr düs­ter erschei­nen: Euro­pa steht vor der Wahl zwi­schen einer Recon­quis­ta – einer Rück­erobe­rung sei­ner Zivi­li­sa­ti­on – und sei­nem Selbstmord.

Sei­ne Absatz­be­we­gung aus dem Main­stream hat­te schon eini­ge Jah­re zuvor begon­nen. In sei­nem Buch Die kom­men­de Revol­te (2012) schrieb er:

Immer weni­ger Men­schen in Euro­pa füh­len sich noch der Mehr­heits­ge­sell­schaft ver­pflich­tet. Sie leben auf Dau­er in Gegen­kul­tu­ren. Mit einer sol­chen Ent­wick­lung kann der Gesell­schafts­ver­trag zwi­schen den Gene­ra­tio­nen, den ver­schie­de­nen Schich­ten und Milieus kei­nen Bestand mehr haben. Soli­da­ri­tät wird zu einem Fremd­wort. Die Fol­gen sind leicht vor­her­seh­bar: stei­gen­de Kri­mi­na­li­tät, urba­ner Zer­fall durch Ent­ste­hung von Slums, eth­nisch-reli­giö­se Aus­ein­an­der­set­zun­gen und Ban­den­krie­ge, poli­ti­sche Radi­ka­li­sie­rung und damit das Ende des poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Kon­sen­ses. Euro­pa wird dem Ver­fall preis­ge­ge­ben. […] Damit ist das ‚Pro­jekt der Moder­ne‘ unwei­ger­lich zum Schei­tern verurteilt.

Ley Haupt­sor­ge galt dabei der “Isla­mi­sie­rung” Euro­pas, die er klar als Kom­po­nen­te eines demo­gra­phi­schen Umstur­zes, des “gro­ßen Aus­tauschs” erkann­te. Der Flücht­lings­strom von 2015 erschien ihm als eine umge­kehr­te “Hid­schra”, eine “isla­mi­sche Kolo­ni­sie­rung” durch Ein­wan­de­rung. In sei­nem Bei­trag für die Sezes­si­on schrieb er:

In den meis­ten Gesell­schaf­ten Nord‑, Mit­tel- und Süd­eu­ro­pas fin­det das gigan­ti­sche Pro­jekt eines post­mo­der­nen Neo-Kolo­nia­lis­mus statt: ein unvor­stell­ba­rer Bevöl­ke­rungs­aus­tausch. Durch Mas­sen­ein­wan­de­rung und dra­ma­ti­sche demo­gra­phi­sche Ver­än­de­run­gen wer­den die indi­ge­nen Völ­ker viel­fach die bit­te­re Erfah­rung machen, die Min­der­heit im eige­nen Land zu sein. (…) Die­se sicher­lich größ­te Völ­ker­wan­de­rung in der Geschich­te wird Euro­pa grund­le­gend ver­än­dern: Von Migra­ti­on zu spre­chen ist absurd, da es sich in Wahr­heit um eine eth­nore­li­giö­se Inva­si­on, also eine kon­ti­nen­ta­le Erobe­rung han­delt. Ins­be­son­de­re der Zer­fall der isla­mi­schen Zivi­li­sa­tio­nen in Afri­ka und im Nahen Osten – ver­bun­den mit einer immensen Zahl jun­ger Men­schen mit pre­kä­rer Zukunft in ihren Gesell­schaf­ten – führt dazu, daß der alte Kon­ti­nent mit meist männ­li­chen Migran­ten über­schwemmt wird.

Damit hat­ten wir eine soli­de gemein­sa­me Grund­la­ge. Ich rech­ne Micha­el Ley hoch an, daß er als einer der ers­ten intel­lek­tu­el­len “Über­läu­fer” aus dem Main­stream Kon­tak­te zur Iden­ti­tä­ren Bewe­gung und ihrem Umfeld geknüpft hat, nament­lich zu Mar­tin Sell­ner und Alex­an­der Mar­ko­vics (der damals noch in die­sem Rah­men aktiv war), und dies nie ver­leug­net oder sich “distan­ziert” hat, obwohl ihm die­se “Nähe zu Rechts­extre­men” natür­lich immer wie­der ange­krei­det wur­de und zu sei­nem Ver­stoß aus den Salons des erlaub­ten Den­kens bei­getra­gen hat.

Frei­lich dach­te und argu­men­tier­te er als ein­ge­fleisch­ter Ordo­li­be­ra­ler vor allem “staat­lich”. Der libe­ra­le, demo­kra­ti­sche Rechts­staat war für ihn der wesent­li­che Ord­nungs­rah­men, der Plu­ra­lis­mus und Frei­heit garan­tiert (im Gegen­satz zum tota­li­tä­ren Staat oder zur tota­li­tä­ren Gesellschaft).

Wäh­rend Iden­ti­tä­re Euro­pa vor­ran­gig “eth­no-kul­tu­rell” den­ken, sprach Ley eher von “zivi­li­sa­to­ri­schen” Grund­la­gen, die es zu bewah­ren galt. Was die­sen zuwi­der­lief, inter­pre­tier­te er als “zivi­li­sa­to­ri­sche Regress­si­on”, Islam, Kom­mu­nis­mus, Natio­nal­so­zia­lis­mus eben­so wie den “Refu­gees Welcome”-Wahn des Som­mers 2015.

Dar­um bemüh­te er sich mit beson­de­rer Ver­ve um die Argu­men­ta­ti­on, daß der Islam gemäß Koran und Sun­na eine “tota­li­tä­re, poli­ti­sche Reli­gi­on” sei, die “allen demo­kra­ti­schen Ver­fas­sun­gen” wider­sprä­che, dar­um nicht von der Reli­gi­ons­frei­heit gedeckt sei und folg­lich ver­bo­ten wer­den müs­se – nicht ihre pri­va­te Aus­übung, aber ihr Sta­tus als Reli­gi­ons­ge­mein­schaft des öffent­li­chen Rechts. Und dies durch­zu­set­zen wäre er auch mit vol­ler, “illi­be­ra­ler” Här­te bereit gewe­sen, ganz im Sinn von Karl Pop­pers Prin­zip der Into­le­ranz gegen­über den Into­le­ran­ten, auf das er sich expli­zit berief.

In sei­nem vor­letz­ten Buch, Recon­quis­ta: Men­schen­recht oder Islam (2020), schrieb er:

Meta-poli­tisch muss der Islam als die größ­te Gefahr erkannt wer­den, die Euro­pa jemals poli­tisch, kul­tu­rell, reli­gi­ös und gesell­schaft­lich bedroht hat. Die­se Ein­schät­zung muss zum Grund­kon­sens aller demo­kra­tisch gesinn­ten Euro­pä­er wer­den. Über alle Fra­gen zur Zukunft des Kon­ti­nents mögen die euro­päi­schen Bür­ger unter­schied­li­che Vor­stel­lun­gen haben, nur in der “Islam­fra­ge” kann es kei­nen Kom­pro­miss geben.

Ich habe die­se extre­me und ein­sei­ti­ge Ein­schät­zung nie geteilt, und den Islam stets als “Sekun­där­in­fek­ti­on” betrach­tet. Ich betrach­te als Haupt­feind ein Sys­tem namens “der Wes­ten”, das unse­rem eige­nen Den­ken ent­wach­sen ist, und als ame­ri­ka­nisch geführ­ter Glo­ba­lis­mus und (Post-)Liberalismus die euro­päi­schen Natio­nen von innen aushöhlt.

Nichts­des­to­trotz gab es Zei­ten, in denen mir die Aus­brei­tung des Islams in Euro­pa ähn­lich gefähr­lich erschien wie Ley. Um 2015–17, als durch die Flücht­lings­kri­se etli­che Din­ge in Bewe­gung kamen und neue Alli­an­zen mög­lich wur­den, schien eine Alli­anz aus rechten/identitären, libe­ra­len und sogar eini­gen lin­ken Islam­kri­ti­kern, die die Aus­sicht auf ein isla­mi­sier­tes Euro­pa aus unter­schied­li­chen Grün­den beun­ru­hi­gend fan­den, nicht nur plau­si­bel, son­dern auch greifbar.

Die­se Hoff­nung ist inzwi­schen wie­der ver­schwun­den wie eine Fata Mor­ga­na in der Wüs­te. Aller­dings erle­ben wir gera­de im Züge des jüngs­ten Wie­der­auf­flam­mens des israe­lisch-paläs­ti­nen­si­schen Kon­flikts eine Art Renais­sance des “Coun­terd­ji­had”. Nun hört man aus dem Mun­de des Estab­lish­ments Argu­men­te und Paro­len à la Micha­el Stür­zen­ber­ger, mit Ver­spä­tung von mehr als einem Jahr­zehnt. Gro­ße Hoff­nun­gen, das dem auch Taten fol­gen wer­den, die im Inter­es­se des deut­schen Vol­kes sind, hege ich aller­dings nicht.

Die demo­gra­phi­sche Fra­ge hat Ley auch in sei­nem mei­ner Mei­nung nach inter­es­san­tes­ten Buch behan­delt, Die letz­ten Euro­pä­er (2017), über des­sen The­sen ich in mei­nem Bei­trag “Wenn Aene­as vor der Wahl steht” (2019) nach­ge­dacht habe.

Für Ley war West­eu­ro­pa bereits ver­lo­ren. “Sieh dir doch Frank­reich an”, sag­te er ein­mal abwin­kend zu mir. “Wie soll es denn mög­lich sein, die­se Mil­lio­nen wie­der zurück­zu­schi­cken, wo sie her­kom­men? Das kann doch nur in einem rie­si­gen Blut­bad enden!”

Wenn er noch irgend­ei­ne Hoff­nung hat­te, dann allen­falls, daß der weni­ger mul­ti­kul­tu­ra­li­sier­te, mitt­le­re und öst­li­che Teil Euro­pas (in etwa dem Raum der öster­rei­chisch-unga­ri­schen Mon­ar­chie ent­spre­chen­de) Kern einer “neu­en euro­päi­schen Föde­ra­ti­on” wer­den könn­te, eine Art letz­tes Refu­gi­um oder letz­te Bas­ti­on des alten Europa.

Aber auch dann stün­de irgend­wann ein Ent­schei­dungs­kampf bevor, soll­te sich das isla­mi­sier­te West­eu­ro­pa zum “Dschi­had” oder Ost­eu­ro­pa zur “Recon­quis­ta” nach spa­ni­schem Vor­bild rüs­ten: “Der Krieg zwi­schen einem re-chris­tia­ni­sier­ten Euro­pa und einem isla­mi­sier­ten, mul­ti­kul­tu­rel­len Eura­bia wird das euro­päi­sche Arma­ged­don sein.”

“Eura­bia”, das war ein Begriff, den Ley von der zio­nis­ti­schen Schrift­stel­le­rin Bat Ye’Or (Gisè­le Litt­mann) über­nom­men hat­te (auch “Fjord­man” Peder Jen­sen und die “Counterdjihad”-Szene im all­ge­mei­nen benutz­te ihn ger­ne). Und nicht nur die­sen (über den sich immer­hin dis­ku­tie­ren läßt), son­dern lei­der auch aller­lei unhalt­ba­re Vor­stel­lun­gen, die mei­ner Ansicht sei­nen Blick auf die Wirk­lich­keit und man­che poli­ti­sche Zusam­men­hän­ge trüb­ten (und die gene­rell einen gro­ßen Scha­den in der “Islam­kri­tik” ange­rich­tet haben).

Es gab neben den vie­len Über­schnei­dun­gen auch etli­che Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten zwi­schen uns. Ley hat­te den größ­ten Teil sei­ner Kar­rie­re als Anti­se­mi­tis­mus­for­scher ver­bracht, und sich dabei auf eine Sicht­wei­se ver­steift, die im Gefol­ge von Eric Voe­gel­in den Natio­nal­so­zia­lis­mus vor­ran­gig als “poli­ti­sche Reli­gi­on” und den “Mord am euro­päi­schen Juden­tum” als ein per­vers-sakra­les “Men­schen­op­fer” deu­te­te. Den “Koran” die­ser Reli­gi­on hät­ten dabei weit­ge­hend die Phan­tas­men eines Lanz von Lie­ben­fels gelie­fert, wie er mir ein­mal münd­lich mitteilte.

Die­se Inter­pre­ta­ti­on des NS erschien mir zwar in Teil­be­rei­chen schlüs­sig, aber im Gro­ßen und Gan­zen doch etwas zu sche­ma­tisch und ahis­to­risch gedacht. Ich hielt mich dies­be­züg­lich lie­ber an Ernst Nol­te, auch, was des­sen Dar­stel­lung des “Isla­mis­mus” als “drit­te radi­ka­le Wider­stands­be­we­gung” anging.

Der Islam war für Ley nicht nur eine “poli­ti­sche Reli­gi­on” par excel­lence (und im Gegen­satz zu den saku­lä­ren tota­li­tä­ren Ideo­lo­gien auch eine “ech­te” Reli­gi­on), son­dern tat­säch­lich der “neue Natio­nal­so­zia­lis­mus”, der “letzt­li­che Voll­stre­cker der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Heils­ver­spre­chung”, also der künf­ti­ge Täter eines neu­en Holo­caust, und fol­ge­rich­tig betrach­te­te er Mus­li­me als die “neu­en Nazis” (frei­lich nicht pau­schal jeden ein­zel­nen indi­vi­du­el­len Mus­lim). Selbst jüdi­scher Her­kunft, war er vom Ernst und der Tat­säch­lich­keit die­ser Bedro­hung zutiefst über­zeugt. Ich den­ke, daß dies der Haupt­grund war, war­um er dem Islam ein der­art zen­tra­les, apo­ka­lyp­ti­sches Gewicht beimaß.

Auf der rich­ti­gen Spur war er jedoch, die ver­kappt-reli­giö­sen “Heils­ver­spre­chen” hin­ter den poli­ti­schen Para­dig­men zu suchen, den herr­schen­den eben­so wie man­chen oppo­si­tio­nel­len. Eine wei­te­re Fra­ge wäre jedoch, ob man der Reli­gi­on über­haupt ent­ge­hen kann, selbst, wenn man sich selbst in der Rol­le des rein säku­la­ren, libe­ral-demo­kra­ti­schen Auf­klä­rers sieht. Irgend­wo gibt es immer ein Hin­ter­tür­chen, in das tran­szen­de­te oder real-tran­szen­den­te Vor­stel­lun­gen und Wün­sche hineinschlüpfen.

Trotz die­ser welt­an­schau­li­chen Dif­fe­ren­zen ver­dan­ke ich Micha­el Ley geis­tig und per­sön­lich sehr viel. Mit die­sen Zei­len aus Recon­quis­ta, die er auf sich selbst gemünzt hat­te, kann ich eine Men­ge anfangen:

Der neue euro­päi­sche Intel­lek­tu­el­le wird eine Mischung aus einem Dis­si­den­ten und einem Par­ti­san sein, ein Akti­vist und Pro­vo­ka­teur gegen den neu­en Tota­li­ta­ris­mus. Die­ser neue Typus wird nicht mehr die Annehm­lich­kei­ten einer uni­ver­si­tä­ren Anstel­lung genie­ßen, son­dern sei­nen Lebens­un­ter­halt “alter­na­tiv” gene­rie­ren müs­sen. In man­cher­lei Hin­sicht weist er eine Affi­ni­tät zu den “Berufs­re­vo­lu­tio­nä­ren” der Ver­gan­gen­heit auf, er wird sich jedoch in einem Punkt fun­da­men­tal von ihnen unter­schei­den: Er ver­kün­det kei­ne Welter­lö­sung.

– – –

Ein wei­te­rer Nach­ruf von Wer­ner Rei­chel fin­det sich hier.