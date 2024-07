“Wer einen ethnischen Volksbegriff vertritt, ist vogelfrei.”

"Die Demokratie ist in Gefahr", schreien sie, während sie widerrechtlich Zeitschriften verbieten und um sechs Uhr morgens die Türe ihrer Herausgeber eintreten.

Natür­lich stan­den auch, wie schon bei der heroi­schen Unschäd­lich­ma­chung des brand­ge­fähr­li­chen Prin­zen Reuß, zuvor infor­mier­te Pres­se­fo­to­gra­fen bereit, um, wie Kubit­schek for­mu­lier­te, die “wehr­haf­te Demo­kra­tie bei ihrer Arbeit” zu dokumentieren.

Und so ent­stand das eben­so erschre­cken­de wie bizar­re Foto, das den 67jährigen, grau­haa­ri­gen, aus dem Bett geklin­gel­ten Jür­gen Elsäs­ser im Bade­man­tel zeigt, ein Son­der­kom­man­do Poli­zei vor der Haus­tü­re, das ihm mit­teilt, daß Com­pact nun “ver­bo­ten” sei.

Anschlie­ßend wur­de sein Haus durch­sucht. Ich sah ein Video, in dem Poli­zis­ten mit Sturm­hau­ben und Schutz­wes­ten kon­fis­zier­te Waf­fen des Schreib­tisch­tä­ters wie Dreh­stüh­le und Schreib­ti­sche in einen Trans­port­wa­gen ver­la­den. Eine völ­lig idio­ti­sche, sinn­lo­se Tätig­keit, die wie die gan­ze Raz­zia selbst offen­bar kei­nen ande­ren Zweck als den der Demü­ti­gung und Ein­schüch­te­rung hatte.

(Denn was sonst woll­te Fae­ser damit errei­chen? Elsäs­ser und sei­nen Lesern eine Lek­ti­on ertei­len, daß sie sich gefäl­ligst unter­ste­hen sol­len, die BRD als „Dik­ta­tur“ zu bezeich­nen? Na, das hat gesessen!)

Das gan­ze über­trie­be­ne Auf­ge­bot war rei­nes Thea­ter. Es hat­te offen­bar vor allem den Zweck, die soge­nann­te “rechts­extre­mis­ti­sche Sze­ne” samt poten­ti­el­ler Sym­pa­thi­san­ten psy­cho­lo­gisch zu ter­ro­ri­sie­ren und ein abschre­cken­des Exem­pel zu sta­tu­ie­ren. Der Will­kür schei­nen kei­ne Gren­zen mehr gesetzt zu sein.

Wer ist als nächs­tes dran? Auch wenn die Sezes­si­on einen gänz­lich ande­ren Stil pflegt und sich an ein anders­ge­ar­te­tes Publi­kum rich­tet, könn­te man sie locker mit den­sel­ben Begrün­dun­gen “ver­bie­ten”, die man benutzt hat, um Com­pact dichtzumachen.

Nach außen soll­te ein erfolg­rei­cher Schlag gegen inne­re Fein­de sug­ge­riert wer­den. Der Feind im Inne­ren spielt bekannt­lich eine wich­ti­ge Rol­le für den staat­li­chen und gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halt. “Unse­re Demo­kra­tie” (wie sich das herr­schen­de poli­tisch-media­le Kar­tell ulki­ger­wei­se zu nen­nen pflegt) wur­de mal wie­der in letz­ter Sekun­de vor einem gefähr­li­chen Ver­bre­cher oder Ter­ro­ris­ten geschützt und gerettet.

Fae­ser wird nicht umsonst bezahlt. Sie macht “ihren Job “. Ihr Job ist wich­tig und unent­behr­lich ange­sichts sol­cher Gefah­ren. Lieb’ Vater­land, magst ruhig sein!

Offen­bar uniro­nisch geglaubt wird die­ses Mär­chen von den reprä­sen­ta­ti­ven Sprach­roh­ren des Sys­tems, wie etwa Dun­ja Haya­li, die das besag­te Foto allen Erns­tes mit den Wor­ten kommentierte:

Die­se Aus­sa­ge ist so kraß orwel­lesk, daß es auf den ers­ten Blick wie Sar­kas­mus, Sati­re oder Par­odie wirkt. Daß dem nicht so ist, wis­sen wir, weil dane­ben der Name Haya­li steht.

Es könn­te auch irgend­ein ande­rer sein, Hal­den­wang, Scholz, Fae­ser selbst. Das Gedan­ken­ge­win­de die­ser Leu­te ist ideo­lo­gisch-kogni­tiv der­art ver­schraubt, daß sie zur Selbst­re­fle­xi­on unfä­hig gewor­den sind (viel­leicht besteht Haya­lis Trick ein­fach dar­in, “Mei­nung” in der Ein­zahl “schüt­zen” zu wollen).

Das ist auch der Grund, war­um sich alle Begrif­fe, die sie zu ihrer Legi­ti­ma­ti­on im Mund füh­ren, gleich­sam ver­flüs­si­gen, inhalt­lich ent­lee­ren oder ins Gegen­teil ver­dre­hen, in blo­ße Macht­in­stru­men­te verwandeln.

Und das ist der Grund, war­um sie sich mit der­art gutem Gewis­sen über gel­ten­des Recht hin­weg­set­zen, vor den Augen einer über­wie­gend gleich­gül­ti­gen bis applau­die­ren­den Medi­en­öf­fent­lich­keit. Deniz “Völ­ker­ster­ben” Yücel ist einer der weni­gen Lin­ken, die grund­sätz­li­che Bauch­schmer­zen bekom­men und gegen die­sen bei­spiel­lo­sen Angriff auf das Pres­se­recht Ein­spruch erho­ben haben.

Die Tat­sa­che, daß sich Fae­ser nun sogar an der vom Grund­ge­setz (Art. 5) aus­drück­lich gewähr­leis­te­ten Pres­se­frei­heit ver­grif­fen hat, auf eine scham- und hem­mungs­lo­se Wei­se, die in der Geschich­te der BRD bis dato ein­zig­ar­tig ist, mag ange­sichts der Will­kür und Ruch­lo­sig­keit ihres Vor­ge­hens scho­ckie­rend erschei­nen. Ich zumin­dest war scho­ckiert dar­über, obwohl ich schon eini­ges gewohnt bin.

Aber ich weiß auch, daß der dreis­te Über­griff Fae­sers (einer ihres Amtes unwür­di­gen Dame, die nie­mals über das stumpf­sin­ni­ge Welt­bild einer Anti­fa-Akti­vis­tin hin­aus­ge­kom­men ist) Kul­mi­na­ti­on einer Den­ke ist, die längst zum Stan­dard des staat­li­chen Umgangs mit Kri­ti­kern und Oppo­si­tio­nel­len gewor­den ist.

Ich habe sie Anfang des Jah­res hier und hier ana­ly­siert. Da wur­de die Schlan­ge schon aus­ge­brü­tet, die nun zuge­bis­sen hat.

„Demo­kra­tie“ bedeu­tet in die­ser Lage nur mehr die Herr­schaft einer Ideo­lo­gie, die sich auf kei­ne Debat­ten und Dis­kus­sio­nen mehr ein­läßt. Ihre Ver­tre­ter erklä­ren und legi­ti­mie­ren ihr Han­deln durch unhin­ter­frag­te, abso­lut gesetz­te mora­li­sche (oder mora­li­sie­ren­de) Begrif­fe, die das Den­ken ver­kleis­tern, die Sicht auf die Din­ge ver­ne­beln, den Bür­ger hyp­no­ti­sie­ren und die Rechts­staat­lich­keit aushebeln.

Wer ihre Moral nicht teilt, gilt nicht mehr als voll­stän­di­ger Mensch, ist bereits eine Art Bür­ger zwei­ter Klas­se, gegen den es erlaubt ist, alle vor­han­de­nen Mit­tel, recht­li­che und außer­recht­li­che, aus­zu­schöp­fen. Frei nach der Zau­ber­flö­te:

Wen sol­che Leh­ren nicht erfreun,

Ver­die­net nicht, ein Mensch zu sein.

Womit wird das Ver­bot “inhalt­lich” begrün­det? In einem Sün­den­re­gis­ter der Tages­schau fin­den sich unter ande­rem fol­gen­de Vergehen:

Das Maga­zin fiel in der Ver­gan­gen­heit immer wie­der durch pola­ri­sie­ren­de Bei­trä­ge und Behaup­tun­gen auf. (…) Unlängst zeig­te Com­pact den Thü­rin­ger AfD-Lan­des­vor­sit­zen­den Björn Höcke neben dem frü­he­ren US-Prä­si­den­ten Donald Trump mit der Schlag­zei­le “2024 – Die Wen­de”. Füh­ren­de Poli­ti­ker wer­den in dem Maga­zin immer wie­der als “Ver­bre­cher” beschimpft – mit Aus­nah­me von Ver­tre­tern der AfD.

Ich wüß­te nicht, daß es in irgend­ei­ner Wei­se ille­gal oder “ver­fas­sungs­feind­lich” wäre, die­se Mei­nun­gen zu äußern. “Pola­ri­sie­ren­de Bei­trä­ge und Behaup­tun­gen” fin­det man in der Main­stream­pres­se zuhauf, sie sind jour­na­lis­ti­sche Nor­ma­li­tät. Wäh­rend der “Pan­de­mie” gehör­ten sie zum täg­li­chen Geschäft der Regie­rung, ihrer “Exper­ten” und der Presse.

In einem ande­ren Bericht des­sel­ben For­mats liest man gar:

Ent­schei­dend für das Ver­bot ist, dass Com­pact nach Bewer­tung des Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­ums gegen die frei­heit­lich-demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung und die Men­schen­wür­de ver­stößt und dabei “aggres­siv-kämp­fe­risch” auf­tritt. [Wenn es “pas­siv-fried­fer­tig” geschieht, ist der Ver­stoß okay? – ML ] Nach Bele­gen dafür muss man in der Tat nicht lan­ge suchen: Com­pact sprach von sich selbst als “Wider­stand”, seit der Pan­de­mie wur­de das poli­ti­sche Sys­tem als Coro­na- oder Impf-“Diktatur” dif­fa­miert. In einer Sen­dung zur Vogel­grip­pe hieß es kürz­lich, “neu­er Impf­ter­ror” sei im Anmarsch, wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie sei­en die Men­schen “zwangs­ge­impft” worden.

Kri­tik an dem Coro­na- und Impf­spuk wäre dem­nach ein “Ver­stoß gegen die frei­heit­lich-demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung und die Men­schen­wür­de”. Wie geht das? Haben nicht die Impf­zwang- und Lock­down-Geg­ner das genaue Gegen­teil behaup­tet? Muß man nach noch mehr Bele­gen suchen, daß die­se Wör­ter voll­stän­dig ihren Sinn ver­lo­ren und nur noch als belie­big ein­setz­ba­re Weich­klop­fer ver­wen­det werden?

Hier nun die wesent­li­chen Tei­le aus Fae­sers Ver­bots­be­grün­dung:

Die­ses Maga­zin hetzt auf unsäg­li­che Wei­se gegen Jüdin­nen und Juden, gegen Men­schen mit Migra­ti­ons­ge­schich­te und gegen unse­re par­la­men­ta­ri­sche Demo­kra­tie. Das Ver­bot zeigt, dass wir auch gegen die geis­ti­gen Brand­stif­ter vor­ge­hen, die ein Kli­ma von Hass und Gewalt gegen­über Geflüch­te­ten und Migran­ten schü­ren und unse­ren demo­kra­ti­schen Staat über­win­den wollen.

Dampft man das auf die Grund­aus­sa­ge ein, dann blei­ben unse­re alten Bekann­ten “Haß und Het­ze” übrig, Begrif­fe, die prak­ti­scher­wei­se schwer quan­ti­fi­zier­bar und äußerst sub­jek­tiv sind: Der “Haß” des einen ist der berech­tig­te Zorn des ande­ren, die “Het­ze” des einen ist die Pole­mik, Kri­tik oder Schmäh­kri­tik des ande­ren. Ob ein zuge­spitz­ter Ton­fall (oder auch nur unlieb­sa­me Tat­sa­chen­fest­stel­lun­gen à la Marie-Thé­rè­se Kai­ser) “Haß und Het­ze” kon­sti­tu­iert, wird in Deutsch­land in der Regel danach ent­schie­den, ob er von links oder rechts erklingt.

“H & H” sind aber wie stets nur der Emo-Koko­lo­res um den Kern- und Dreh­punkt her­um, der im Zen­trum sämt­li­cher Bestre­bun­gen steht, “Rechts­extre­mis­ten” mund­tot zu machen und zu kri­mi­na­li­sie­ren (ich habe es nun schon gefühl­te tau­send­mal ana­ly­siert). Faeser:

Unser Signal ist ganz klar: Wir las­sen nicht zu, dass eth­nisch defi­niert wird, wer zu Deutsch­land gehört und wer nicht.

Wie immer bei Pro­sa aus die­sem Gen­re steckt allein schon in die­sem kur­zen Satz ein wah­res Knäu­el aus Ver­dre­hun­gen und ver­quas­ten Annah­men. Was zum Bei­spiel soll denn kon­kret bedeu­ten, “zu Deutsch­land gehö­ren”? Der deut­sche Staat selbst kennt prak­tisch und recht­lich immer noch das “ius san­gui­nis” und damit einen Zusam­men­hang zwi­schen Volks- und Staatszugehörigkeit.

Auch das haben wir schon unzäh­li­ge Male wie­der­ge­käut (zuletzt hier). Ich sage es also so ein­fach wie mög­lich. Die Bot­schaft von Fae­sers Raz­zia gegen Com­pact und ande­rer Maß­nah­men “gegen rechts” ist:

Wer einen eth­ni­schen Volks­be­griff ver­tritt, ist vogel­frei. Sei­ne Mei­nung ist ein mora­li­sches Ver­bre­chen, wenn auch noch nicht gänz­lich ein juris­ti­sches (der “Volksverhetzungs”-Paragraph bie­tet hier bereits eini­gen Spiel­raum). Sie ist es vor allem, wenn sich der Spre­cher dabei in affir­ma­ti­ver Wei­se auf das deut­sche Volk bezieht und dar­aus poli­ti­sche Kon­se­quen­zen zu zie­hen gedenkt.

Es ist der­sel­be, äußerst nied­rig gesenk­te Maß­stab, der heu­te ange­legt wird, um den Extre­mis­mus­vor­wurf zu kon­stru­ie­ren. Die Ver­wen­dung eines eth­ni­schen Volks­be­grif­fes war aus­schlag­ge­bend, um z.B. das Insti­tut für Staats­po­li­tik (RIP+), Ein­Pro­zent und die Jun­ge Alter­na­ti­ve als “gesi­chert rechts­extrem” zu brand­mar­ken.

Dar­aus lie­ße sich viel­leicht eine For­mel ablei­ten, wie man sich auf die Will­kür des Staa­tes “vor­be­rei­ten” könn­te: Zu die­sem The­ma ein­fach das Maul hal­ten, es nicht ein­mal deskrip­tiv oder ana­lys­tisch behan­deln. Das ist aller­dings kei­ne Opti­on für red­lich den­ken­de Men­schen, und ver­las­sen wür­de ich mich nicht drauf, daß das aus­reicht, ver­schont zu wer­den, denn es gibt noch etli­che ande­re The­men und Mei­nun­gen, die der Staat zu äch­ten und eli­mi­nie­ren sucht.

Die­se Ein­schrän­kung der Pres­se­frei­heit wird von Fae­ser, auch dies typi­sche Rhe­to­rik, in den schwam­mi­gen Rah­men des “Schut­zes” gepackt:

Unser Rechts­staat schützt all die­je­ni­gen, die wegen ihres Glau­bens, ihrer Her­kunft, ihrer Haut­far­be oder auch wegen ihrer demo­kra­ti­schen Hal­tung ange­fein­det werden.

Die prak­ti­sche Anwen­dung die­ses “Schut­zes” erfolgt nach der impli­zi­ten (und oft genug auch expli­zi­ten) “Hier­ar­chie der Opfer”. Besag­ter “Schutz” gilt nicht für die­je­ni­gen, die als Deut­sche, Chris­ten und Wei­ße (oder auch als “Impf­geg­ner” etc.) “ange­fein­det” wer­den (gegen deren “Men­schen­wür­de” kann man offen­bar nicht ver­sto­ßen), und auch nicht für “popu­lis­ti­sche” Demo­kra­ten wie Jür­gen Elsäs­ser, der an die Macht “des Vol­kes”, von Mehr­hei­ten, Mas­sen­de­mons­tra­tio­nen und des zivi­len Wider­stands glaubt.

Und die­se Hier­ar­chie führt auch dazu, daß der deut­sche Staat nicht imstan­de oder nicht gewillt ist, sei­ne Bür­ger vor Aus­län­der- und Migran­ten­ge­walt zu schüt­zen. Mit umso grö­ße­rer Ver­ve ist er bereit, jene zu drang­sa­lie­ren, die die­se Gewalt und die­ses Staats­ver­sa­gen auf­zei­gen und kritisieren.

Dem liegt eine Staats- und Gesell­schafts­idee zugrun­de, die gegen das Volk gerich­tet ist. Nicht nur gegen das deut­sche, son­dern gegen den eth­no­kul­tu­rel­len Volks­be­griff über­haupt. Dies ist das eigent­li­che mora­li­sche “Pro­jekt” der Bun­des­re­pu­blik, ihre ethi­sche rai­son d’êt­re. Ihr wer­den klas­sisch libe­ra­le Wer­te wie Rechts­staat­lich­keit, Pres­se- und Mei­nungs­frei­heit unter­ge­ord­net, umso ruch­lo­ser, je weni­ger die­ses Pro­jekt “funk­tio­niert” und je lau­te­ren Wider­spruch es hervorruft.

Die “anti­völ­ki­sche” Mis­si­on ist noch nicht expli­zi­ter Bestand­teil der Ver­fas­sung (auch wenn sie in die­se Rich­tung aus­ge­legt wird), eben­so­we­nig die Vor­stel­lung, daß die Mei­nungs­äu­ße­rungs­frei­heit nicht mehr gel­ten soll, sobald die­se anti-natio­na­le Sinn­stif­tung kri­ti­siert oder abge­lehnt wird. Aber der Staat ist auf dem bes­ten Wege dahin, und Fae­ser han­delt so, als ob er bereits an die­sem Ziel ange­kom­men sei.

“Mora­lisch” ist er längst dort, was küm­mert einen dann noch ein juris­ti­scher Nebbich?