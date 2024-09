Mit schwarzen Fingernägeln – Schwaerzel las aus “Schizoid Man”

Sebastian Schwaerzel, oder wie auch immer er tatsächlich heißen mag, las in Wien aus seinem Roman Schizoid Man, wohlwollend besprochen von Kositza und generell in "unseren" Kreisen ziemlich gehypet. Volker Zierke hat den Autor für den Podcast von Jungeuropa interviewt. Ich habe ihn nun "live" gesehen, und weiß jetzt, daß er tatsächlich existiert.

Der Ver­an­stal­tungs­ort paß­te auf­grund sei­ner Obsku­ri­tät recht gut zu dem abge­fuck­ten, noto­ri­schen Ruf, der dem Werk mitt­ler­wei­le vor­an­geht. Ver­steckt in einer Sei­ten­stra­ße der Groß­stadt, im Kel­ler eines leer­ste­hen­den Alt­baus, der nur über eine Wen­del­trep­pe erreich­bar war, bis an die Decke voll­ge­stopft mit anti­qua­ri­schen, gut sor­tier­ten Büchern aller Art, fan­den sich bei Ker­zen­licht (Strom­ver­sor­gung gab es nicht) etwa drei­ßig Besu­cher ein.

Das Publi­kum war wild, aber auf selt­sa­me Wei­se stim­mig zusam­men­ge­wür­felt. Die anwe­sen­den Frau­en waren aus­schließ­lich schön, etwa die Hälf­te davon Typ Anarcho-Bohè­me (oder sowas) mit lan­gen, dunk­len Haa­ren, Stirn­fran­sen, schwar­zen Kla­mot­ten und Täto­wie­run­gen. Ver­ein­zelt sah man jun­ge, kon­ser­va­tiv-katho­li­sche Damen mit auf­ge­räum­tem Aus­se­hen und ele­gan­ten, geschmack­voll gewähl­ten Klei­dern (eine war ganz in gelb geklei­det, pas­send zum Ein­band des Buches). Ich erspäh­te auch drei bekann­te Gesich­ter aus dem “451”-Lesekreis.

Auf­fal­lend war auch ein jun­ger Mann, der aus­sah wie Tim Roth in sei­ner Skin­head-Rol­le in Made in Eng­land, mit Ohr­rin­gen und einem NON-Shirt. Dann der bekann­te Kopf einer vor allem in der “schwar­zen Sze­ne” belieb­ten Kult­band, die seit den spä­ten acht­zi­ger Jah­ren aktiv ist. Anwe­send war auch Castrum-Chef Ledio Alba­ni, Ver­le­ger von Schwaer­zels Roman, mit Ste­fan-Geor­ge-Fri­sur, gel­ber, gepunk­te­ter Kra­wat­te und schwar­zer Lederjacke.

Bücher­men­schen, obsku­re Roman­au­to­ren, Fou­cault-Anhän­ger und Speng­le­ria­ner, Lite­ra­ten und Cine­as­ten. Einer hat­te wie sei­ner­zeit ich sel­ber das von Peter Kubel­ka initi­ier­te Pro­gramm “Was ist Film?” im Film­mu­se­um in der Alber­ti­na bei­na­he kom­plett durch­ge­ses­sen, also auch die extrem lang­wei­li­gen oder extrem kras­sen Expe­ri­men­tal­fil­me, die den in der Regel ohne­hin recht spär­lich besuch­ten Saal rapi­de zu lee­ren pfleg­ten. Mit ande­ren sprach ich über Veit Har­lan und Ken­neth Anger, QRT und Chris­ti­an Böhm-Ermol­li. Mit ande­ren Wor­ten, ich fühl­te mich ziem­lich zuhause.

Zu trin­ken gab es für eine freie Spen­de Dosen­bier und ein wider­lich schme­cken­des Kirsch­li­kör, das sich selbst als “Wikin­ger­ge­tränk” aus­gab und des­sen Fla­schen mit Runen geschmückt waren. Es stand kis­ten­wei­se zur Ver­fü­gung, gra­tis ent­nom­men aus den Res­ten einer Fir­ma, die in Kon­kurs gegan­gen war.

Schwaer­zels Out­fit und Gesichts­zü­ge erin­ner­ten mich an den “Pickup-Artist”-Kaiser der 2000er Jah­re, “Mys­tery” Erik von Mar­ko­vik, inklu­si­ve Kajal­stift unter den Augen und schwarz lackier­ten Fin­ger­nä­geln. Ob ich das erfun­den habe, oder ob er in Wirk­lich­keit eher so aus­sieht wie auf dem Autoren­fo­to des Castrum-Ver­la­ges, über­las­se ich den Lesern. Das ärmel­lo­se Shirt offen­bar­te kräf­ti­ge Ober­ar­me, somit schei­nen die “Gym”-Exzesse, die in sei­nem Buch eine gewich­ti­ge Rol­le spie­len, nicht aus zwei­ter Hand zu stammen.

Sein Vor­le­se­stil war pas­siv-aggres­siv, mit lei­ser, unbe­ton­ter Stim­me, sodaß es mit­un­ter rein akus­tisch schwie­rig war, ihm zu fol­gen. Das erin­ner­te mich an einen ande­ren “kon­tro­ver­sen” Autor, Peter Sotos (gugeln auf eige­ne Gefahr), den ich vor vie­len Jah­ren ein­mal in Ber­lin lesen hör­te, und der sich auf ähn­li­che Wei­se kei­ner­lei Mühe gab, sei­nem Nischen-Publi­kum irgend­et­was etwas zu “bie­ten”.

(Sotos “kon­tro­vers” zu nen­nen ist einer­seits gera­de­zu euphe­mis­tisch, was den extre­men, grau­sa­men Inhalt sei­ner Bücher angeht, auf einer ande­ren Ebe­ne aller­dings auch schon wie­der nicht ganz wahr, ange­sichts der Tat­sa­che, daß er mit Gas­par Noé abhängt und im Cent­re Pom­pi­dou und im Palais de Tokyo in Paris auf­tre­ten durf­te. Sei­ne Tex­te sind schwar­ze Löcher, wider­lich und depri­mie­rend genug, um als “Kunst” durch­zu­ge­hen und auch im sub­ven­tio­nier­ten Main­stream als Spar­ten­pro­gramm gedul­det zu wer­den. Über­haupt ist das Kon­zept des “trans­gres­si­ven” Künst­lers mau­se­tot und nur mehr eine Scha­ra­de für leicht­gläu­bi­ge Roman­ti­ker. Aber davon ein andermal.)

Schwaer­zel jeden­falls eröff­ne­te die Lesung mit dem “Dis­clai­mer”, daß der Ich-Erzäh­ler sei­nes Buches selbst­ver­ständ­lich nicht er sel­ber, son­dern eine Kunst­fi­gur sei, und daß er in kei­ner Wei­se zu Gewalt, Ter­ro­ris­mus, Home­ma­de-Bom­ben­bas­teln, Tran­sen­sex oder Selbst­ver­stüm­me­lung aufrufe.

Im Inter­view mit Vol­ker Zier­ke äußer­te er, sein “Schi­zo­id Man” sei “ein Ter­ro­rist, das jedoch in sei­ner urei­gens­ten Form, da ihm jede Ideo­lo­gie oder Ziel­set­zung fehlt.”

Das paßt zu “Klas­si­kern” wie Boris Sawin­kow oder auch Luis Buñuel (ein Kom­mu­nist), der in sei­ner Auto­bio­gra­phie Mein letz­ter Seuf­zer schrieb:

Die Sym­bo­lik des Ter­ro­ris­mus, die unse­rem Jahr­hun­dert zu eigen ist, hat mich immer ange­zo­gen. Ich mei­ne den tota­len Ter­ro­ris­mus, der auf die Zer­stö­rung jeder Gesell­schaft zielt, der gan­zen mensch­li­chen Ras­se. Aber ich habe nur Ver­ach­tung für die, die aus dem Ter­ro­ris­mus eine poli­ti­sche Waf­fe im Kampf um irgend­ei­ner Sache wil­len machen.

Es gab und gibt natür­lich auch immer wie­der den Fall, daß sich der gebo­re­ne Ter­ro­rist eine poli­ti­sche Ideo­lo­gie aus­sucht wie ein Vehi­kel, das sei­nen Wil­len zum Ter­ror opti­mal zum Aus­druck bringt. Und die­ser Wil­le zählt mehr als die Ideo­lo­gie, in die er sich klei­det. Inso­fern ist es in der Tat irre­füh­rend, auf der Fra­ge her­um­zu­rei­ten, ob Schwaer­zel nun ein “Faschist” sei oder nicht, weil sich sein schwer patho­lo­gi­scher Prot­ago­nist so nennt. (Hier ist jemand der Mei­nung, es hand­le sich um einen “faschis­ti­schen” Roman.)

Schwaer­zel wich die­ser Fra­ge aus dem Publi­kum spie­le­risch aus, distan­zie­ren woll­te er sich zwar nicht, weil das schwul sei (mei­ne Wor­te), erklär­te sie aber für letz­ten Endes irrele­vant und “sooo 1930”. Das stimmt zweifellos.

Das Wort “Faschist” ist selbst bei den weni­gen, die es heu­te aus die­sem oder jenem Grund selb­staf­fir­ma­tiv benut­zen, nur mehr eine Chif­fre für einen Erhit­zungs­grad meis­tens aso­zia­ler, latent gewalt­tä­ti­ger, dem gesell­schaft­li­chen Kon­sens maxi­mal feind­se­lig gegen­über­ste­hen­der Inten­si­tät, den man sich selbst zuschreibt, und mit dem man immer noch eini­ger­ma­ßen zuver­läs­sig den Bour­geois scho­ckie­ren kann. (Dann darf man auch nicht mehr im Cent­re Pom­pi­dou oder wo auch immer auf­tre­ten und mit kan­ti­gen Film­re­gis­seu­ren abhängen.)

Einen roten Faden, der zu einem bestimm­ten Typus “Faschis­ten” führt und der auch in Schwaer­zels Text­ge­we­be deut­lich ein­ge­floch­ten ist, hat Gün­ter Maschke apro­pos Drieu La Rochel­le beschrieben:

Der faschis­ti­sche Intel­lek­tu­el­le ist der radi­ka­le déca­dent. Er kann den ihn quä­len­den Wert­ni­hi­lis­mus nur ertra­gen, weil er glaubt, daß sich das wirk­li­che Leben erst im Aus­nah­me­zu­stand ent­hüllt; im Krieg oder im Augen­blick der Gefahr. Die­se Abhän­gig­keit vom Äußers­ten ver­rät die Schwä­che für den All­tag, der auch sei­nen Hero­is­mus hat. Die vita­lis­ti­sche Sub­stanz wird gefei­ert, weil sie fehlt. Nicht in ihr wur­zelt die Gier nach star­ken Erre­gun­gen, son­dern sie steigt aus dem Rausch und dem Traum, ist aus flüch­ti­gem Stoff, nach der Anspan­nung, die ganz von der schö­nen Ges­te lebt, kommt die Erschöp­fung, die Ver­zweif­lung, der Zynismus. Der Ästhe­ti­ker der Gewalt und der Poli­tik mag dann sei­ne wich­tigs­te Über­zeu­gung wie­der­fin­den: daß die ein­zi­ge Rea­li­tät im Leben die Illu­si­on ist. Die­se Über­zeu­gung kann zu nar­ziß­haf­ten Ent­blö­ßun­gen füh­ren, zum Spie­len mit erschre­cken­den Wahr­hei­ten. Die Eitel­keit des­sen aber, der ele­gant for­mu­lie­rend und mit koket­tie­ren­der Scham­lo­sig­keit auf sei­ne Geschwü­re zeigt, auf sei­ne Amo­ra­li­tät und sei­ne erschre­cken­de Nied­rig­keit, ver­mag zu betö­ren. Die Eitel­keit, die Erkennt­nis und die gro­ße ästhe­ti­sche Form durch­drin­gen sich und stei­gern einander.

Schwaer­zel begann mit dem Kapi­tel “Per­oxid-Gno­sis”:

Nein, Frau Lehr­amtstu­den­tin, wir sind nicht alle Teil von Mut­ter Erde. Wir sind gen­mu­tier­te Affen, die Gott ver­ges­sen hat, aus sei­nem Spam-Ord­ner zu löschen. Das ist nicht unse­re Hei­mat. Wir sind auf einer Haus­par­ty, in der wir nur den Gast­ge­ber ken­nen. Und er hat vor zwei­tau­send Jah­ren ein­mal gesagt, er kommt gleich zurück.

Das wie­der­um erin­nert an eine berühm­te Stel­le aus dem art­ver­wand­ten (Film/Roman) Fight Club:

You are not a beau­tiful and uni­que snow­fla­ke. You are the same decaying orga­nic mat­ter as ever­yo­ne else, and we are all part of the same com­post pile. / We are the all sin­ging, all dancing crap of the world.

Nach die­sem “gnos­ti­schen” State­ment betritt der Prot­ago­nist das Stu­dio einer Pro­sti­tu­ier­ten mit zer­ritz­ten Unter­ar­men, um das “König­reich Got­tes” dem Ker­ker sei­ner “zwei­bei­ni­gen Mas­se aus Fleisch, Kno­chen und Magen­säu­re” zu ent­rei­ßen, durch eine den Kör­per zer­stö­ren­de, den Geist befrei­en­de “Apo­ka­lyp­se”, eine “Gno­sis des ato­ma­ren Ver­nich­tungs­krie­ges” in Form einer Pene­tra­ti­on durch einen Umschnalldildo.

Um Anal­sex geht es auch im nächs­ten Kapi­tel (die Kapi­tel sind gene­rell sehr kurz, man­che nur eine Sei­te lang):

In einer Rede vor der UN redet eine Men­schen­rechts­ak­ti­vis­tin davon, dass wir unse­re “Mau­ern zer­bre­chen” müs­sen. Aber Mau­ern zer­bre­chen, heißt nicht mehr, als den Nach­barn beim Anal­sex zuhö­ren zu müs­sen. Und das ist eigent­lich alles, wor­aus das Gan­ze hier besteht. Anal­sex in ver­schie­de­nen Kombinationen.

Schwaer­zel been­de­te die Lesung ziem­lich rasch und abrupt, gewähr­te jedoch den Publi­kums­wunsch nach einer Zuga­be. In der anschlie­ßen­den Fra­ge­run­de zu sei­ner Per­son, zeig­te er wesent­lich mehr Ver­ve als wäh­rend der Lesung sei­nes Werkes.

Ein paar wohl­feil abschät­zi­ge Bemer­kun­gen über Mar­tin Sell­ner und die Pfui­git­tig­keit sei­nes poli­ti­schen Akti­vis­mus reiz­ten Yours Tru­ly zum ent­schie­de­nen Wider­spruch: Sell­ner, so sprach ich, sei viel­mehr ein “hap­py war­ri­or”, ein real exis­tie­ren­der Über­mensch, der Eier und Ner­ven aus Stahl hat und im Gegen­satz zu man­chem von Extrem­si­tua­tio­nen träu­men­den Lite­ra­ten sich im rea­len Leben in unzäh­li­ge gefähr­li­che, wag­hal­si­ge, adre­na­lin­stei­gern­de Situa­tio­nen bege­ben hat, der eine öffent­li­che Schmutz­flut von Ver­fe­mung als Ter­ro­ris­ten­freund und “Faschist” lächelnd wie ein Film­star ertra­gen hat, wo ande­re schon wegen viel weni­ger heu­lend ein­ge­knickt wären.

Ihm nach so vie­len har­ten Dol­lars, die er auf den Tisch gelegt hat, vor­zu­wer­fen, daß sei­ne poli­ti­schen Über­zeu­gun­gen ernst­ge­meint und nicht bloß ästhe­ti­sche Pose sind, erscheint mir ziem­lich kleinkariert.

Auch Schwaer­zels Lob­prei­sun­gen der “Lüge”, die all­zu geist­reich sein woll­ten, über­zeug­ten mich nicht. Ein Autor, der Fik­tio­nen schafft, “lügt” nicht im eigent­li­chen Sin­ne. Der Autor, dem man als Leser ver­traut, ist jener, der durch Fik­tio­nen nicht ver­ne­beln und ver­dre­hen, son­dern eine Wahr­heit zum Aus­druck brin­gen möchte.

Damit mei­ne ich nicht not­wen­di­ger­wei­se, daß er Alle­go­rien schrei­ben oder “Bot­schaf­ten” ver­pa­cken soll (das tut der Lite­ra­tur meis­tens nicht gut), son­dern daß er dem Leser etwas Wah­res oder frei nach Wer­ner Her­zog etwas “eksta­tisch” Wah­res über sein Dasein im sterb­li­chen Ker­ker des Flei­sches erzählt.

Ich, Her­zog Wer­ner, gebo­ren 1942, sage, dass sich Wahr­heit, eine bestimm­te, tie­fe­re Schicht von Wahr­heit, nur errei­chen lässt durch Sti­li­sie­rung und Insze­nie­rung und Erfin­dung. Ich nen­ne es die eksta­ti­sche Wahrheit.

Mir fiel Yukio Mishi­ma ein, ein Autor, den Schwaer­zel in sei­nem Buch nament­lich nennt und den er erklär­ter­ma­ßen sehr schätzt. Mishi­ma ist ein Para­de­bei­spiel für einen ästhe­ti­schen Ter­ro­ris­ten, bei dem nie­mand so recht weiß, inwie­fern sein poli­ti­sches Enga­ge­ment nur Vehi­kel für sei­ne Kunst war, die wie­der­um eine obses­si­ve, lei­den­schaft­li­che See­le zum Aus­druck brachte.

Dem jun­gen Mishi­ma wur­de der Vor­wurf gemacht, ein all­zu “rei­ner”, all­zu manie­rier­ter Künst­ler ohne Bezug zur Rea­li­tät zu sein. In der Tat litt er zeit­le­bens unter dem Pro­blem, daß die Wör­ter im Kopf “wie wei­ße Amei­sen” am Leben des Lei­bes fraßen.

Sei­ne Roma­ne waren zu gro­ßen Tei­len Fan­ta­sien, die sei­nen inners­ten Begier­den und Sehn­süch­te eine erzäh­le­ri­sche Form gaben. Sein dra­ma­tisch insze­nier­ter, öffent­li­cher Seppu­ku soll­te Kunst und Leben, Schwert und Feder ver­ei­nen, und vor allem auch sei­ne Auf­rich­tig­keit zum Aus­druck brin­gen und unter Beweis stel­len: Das ist der sym­bo­li­sche Sinn der aus dem Leib her­vor­quel­len­den Ein­ge­wei­de. Im Kon­text sei­ner “Per­for­mance” sind sie nur eine Meta­pher oder ein Schrift­zei­chen; aber der Mann, der sich ihrer ent­le­digt hat, ist tat­säch­lich tot.

Was bleibt Schwaer­zel, der offen­bar tat­säch­lich so jung ist, wie er behaup­tet (Jahr­gang 2002), nach so einem säu­re­zer­fres­se­nen Rund­um­schlag von Buch noch zu schrei­ben übrig? Ein Gast zitier­te das berühm­te Urteil eines Rezen­sen­ten über Huys­mans Deka­denz-Bibel Gegen den Strich: “Nach einem sol­chen Buch bleibt dem Ver­fas­ser nur noch die Wahl zwi­schen der Mün­dung einer Pis­to­le und den Füßen des Kreuzes.”

Von bei­dem scheint mir Schwaer­zel weit ent­fernt zu sein. Er kann kal­ku­liert eine Melo­die spie­len und vari­ie­ren (wie Lau­tré­a­mont), aber spürt er sie auch wirk­lich, kommt sie aus sei­nem Inne­ren? Brennt’s dort wirk­lich oder ist es viel­leicht nur ent­zün­det? Oder nicht ein­mal das?

Ich bin trotz­dem gespannt, was als nächs­tes kommt. Unzwei­fel­haft ist der Autor äußerst talen­tiert. Viel­leicht wird ja nun eine Art Adal­bert-Stif­ter-LAR­Per aus ihm, um alle bis­he­ri­gen Fans von Blut, “Faschis­mus” und Anal­sex vor den Kopf zu stoßen.

Die Stil­le kann indes eben­so trü­gen wie der Lärm, und auch Stif­ter ende­te als Selbstmörder.

