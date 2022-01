Team Sammlung: Antwort auf Martin Sellner (1)

Es ist natür­lich son­nen­klar, daß der Wider­stand gegen den “Gre­at Reset” (um es auf ein Schlag­wort zu ver­kür­zen) momen­tan gegen­über dem Wider­stand gegen den “Gro­ßen Aus­tausch” abso­lu­te Prio­ri­tät hat, da es sich um eine aku­te Bedro­hung han­delt, deren Gefähr­lich­keit nicht zu unter­schät­zen ist.

Wenn die­se tota­li­tä­re Fal­le zuschnappt, dann ist es vor­bei mit jeg­li­cher Art von Oppo­si­ti­on gegen­über den poli­ti­schen Pro­gram­men der glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten. Dis­sens und Oppo­si­ti­on sind bereits jetzt schwie­rig genug, und könn­ten in abseh­ba­rer Zeit prak­tisch aus­ra­diert werden.

Das The­ma der “Coro­na-Dik­ta­tur” hat für mich per­sön­lich alles ande­re in den Schat­ten und in die zwei­te bis drit­te Rei­he gestellt. Ich begrü­ße jede Art von Wider­stand gegen die­ses Mons­trum, egal aus wel­cher Ecke sie kommt, und wie sie begrün­det wird (natür­lich – muß ich das wirk­lich dazu­sa­gen? – mit Aus­nah­me von gewalt­sa­men For­men, die völ­lig sinn- und aus­sichts­los sind). Es herrscht nun “Krieg” (so nen­nen es die Ver­wal­ter der Pan­de­mie selbst), und ent­spre­chend muß die Freund-Feind-Linie gezo­gen werden.

“Rech­te”, die immer noch nicht ver­stan­den haben, wel­che Stun­de geschla­gen hat, was hier auf dem Spiel steht oder die gar für die Covid-“Impfpflicht” plä­die­ren, sind nicht mehr mei­ne Brü­der und kön­nen nicht mehr mit mei­ner Soli­da­ri­tät rech­nen. Hin­ge­gen füh­le ich eine Ver­bun­den­heit mit jedem auf­rech­ten Lin­ken, Libe­ra­len und Liber­tä­ren, der sich noch eine grund­sätz­li­che Rest­ver­nunft und Mensch­lich­keit (ich schre­cke vor die­sem Aus­druck nicht zurück) bewahrt hat, und sich gegen die­sen Wahn­sinn stellt, der uns alle glei­cher­ma­ßen bedroht.

Ich ken­ne kei­ne Juden und Grie­chen mehr, son­dern nur mehr Geg­ner und Befür­wor­ter der Coro­na-Tyran­nei. (Und ich begrü­ße auch empha­tisch den Sand, den man­che Schich­ten von maß­nah­men­un­wil­li­gen Migran­ten in das Getrie­be die­ser Maschi­ne streu­en. Sogar der “gro­ße Aus­tausch” hat sei­ne posi­ti­ven Aspekte.)

Das ist eine alte Geschich­te: Ein gemein­sa­mer Feind zieht die inne­ren Span­nun­gen ab und bün­delt sie nach außen, erzeugt Sym­pa­thien und Empa­thien, die es vor­her nicht gab. Ich erin­ne­re mich an älte­re Ver­su­che, auf die­sem Weg einen “bin­nen­plu­ra­lis­ti­schen” Kon­sens gegen­über dem Bevöl­ke­rungs­aus­tausch zu errei­chen. Eine “Isla­mi­sie­rung”, so das Argu­ment, wür­de letzt­lich auch die Lin­ke und den Libe­ra­lis­mus zunich­te machen, wes­halb eine lager­über­grei­fen­de Alli­anz not­wen­dig sei. Wirk­lich gezün­det hat die Idee lei­der nicht.

Auch man­che Den­ker des “Eth­nop­lu­ra­lis­mus” ima­gi­nier­ten eine Art Bünd­nis der “Völ­ker und Kul­tu­ren” gegen einen gemein­sa­men Feind, gegen “das Sys­tem, das die Völ­ker tötet” (Guil­laume Faye), egal, ob man es nun als Libe­ra­lis­mus, poli­ti­scher Uni­ver­sa­lis­mus, Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus oder Glo­ba­lis­mus bezeich­net. Das wäre auch der Aus­weg aus dem von Lévi-Strauss (und radi­ka­ler von Speng­ler und Gobi­ne­au) erkann­ten Dilem­ma, daß eth­no­kul­tu­rel­le Iden­ti­tä­ten immer des Kon­flikts und des Ant­ago­nis­mus bedür­fen, um “in Form” zu blei­ben und nicht in einer span­nungs­lo­sen Entro­pie zu versinken.

Dabei hängt die Gre­at-Reset-Agen­da, wie ich sie ver­kürzt nen­nen will, wohl­ge­merkt kei­nes­wegs vom Coro­na­vi­rus ab, des­sen Bedeu­tung zuneh­mend abnimmt: Bald schon kann sie sich wie­der auf den Kli­ma­wan­del oder eine “neue” Pan­de­mie oder viel­leicht sogar auf eine mili­tä­ri­sche Bedro­hung – war­um wird Russ­land-Ukrai­ne gera­de so hoch­ge­kocht? – beru­fen. Nach allem, was ich in den letz­ten zwei Jah­ren gese­hen habe, gibt es eigent­lich kei­ne Teu­fe­lei, mit der ich nicht rech­nen würde.

In der Welt vor 2020 war der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch das bestim­men­de The­ma der Rech­ten, ana­log war er aber auch – unter ande­ren Selbst­be­zeich­nun­gen – die domi­nan­te Agen­da der glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten. Die Füh­rer der west­li­chen Welt schie­nen sich dar­in einig zu sein, daß “Diver­si­ty” und die Erschaf­fung einer “bun­ten”, post­na­tio­na­len Welt und ent­spre­chend struk­tu­rier­ter Bevöl­ke­run­gen in den von ihnen ver­wal­te­ten Ter­ri­to­ri­en die gro­ßen epo­cha­len und mora­lisch gebo­te­nen Zie­le sei­en, an denen alle fort­schritt­li­chen Men­schen guten Wil­lens zu arbei­ten hätten.

Die­se Zie­le wer­den auf demo­gra­phi­schem (also auch “bio­po­li­ti­schem”) Wege erreicht, etwa durch eine äußerst groß­zü­gi­ge Ein­wan­de­rungs­po­li­tik. Hier kam es jedoch ins­be­son­de­re mit Ein­wan­de­rern aus dem isla­mi­schen Kul­tur­kreis in vie­len Län­dern zu erheb­li­chen innen­po­li­ti­schen Spannungen.

Die “popu­lis­ti­sche” Wel­le der Jah­re 2015–19, die ihren Zenit 2016/17 erreich­te und sich unter ande­rem in der Wahl Donald Trumps und im Bre­x­it nie­der­schlug, war im Kern eine Reak­ti­on auf die­se Poli­tik der Mul­ti­kul­tu­ra­li­sie­rung durch Ersatz­mi­gra­ti­on, auch wenn etli­che ande­re Moti­ve sozia­ler und öko­no­mi­scher Art hin­ein­ge­spielt haben mögen (erin­nern wir uns an die “gel­ben Wes­ten”). Sie ver­tief­te die Kluft zwi­schen west- und ost­eu­ro­päi­schen Staa­ten, da letz­te­re nicht gewillt waren, das west­li­che Modell zu impor­tie­ren und es vor­zo­gen, an ihren tra­di­tio­nel­len natio­na­len Iden­ti­tä­ten festzuhalten.

Sei­ne Bekämp­fer iden­ti­fi­zier­ten offe­nen oder sub­ku­ta­nen “Ras­sis­mus” als Trieb­fe­der die­ses “Popu­lis­mus”, was ihre Art war, fest­zu­stel­len, daß er wie­der die lan­ge tabui­sier­te und ver­fem­te Fra­ge nach dem “iden­ti­tä­ren” Cha­rak­ter der Demo­kra­tie auf die Tages­ord­nung gebracht hat­te. Das Pro­jekt, eine “Demo­kra­tie” zu erschaf­fen, in der das Staats­volk sei­nes spe­zi­fi­schen eth­no­kul­tu­rel­len Cha­rak­ters beraubt wird und durch ein rei­nes Staats­bür­ger­volk ersetzt wird, schien an sei­ne Gren­zen gestos­sen zu sein, was sich spe­zi­ell am mus­li­mi­schen Stol­per­stein schmerz­haft zeigte.

Eben­so wur­de für alle, die es sehen konn­ten und sehen woll­ten, der pseu­do­de­mo­kra­ti­sche und heuch­le­ri­sche Fas­sa­den­cha­rak­ter des poli­ti­schen Sys­tems im Wes­ten deut­lich offen­bar. “Demo­kra­tie” war das, was dem glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten­pro­gramm ent­sprach, “Demo­kra­ten” waren alle, die es voll­streck­ten und bejah­ten, wer es hin­ge­gen kri­ti­sier­te oder oppo­nier­te, war ein “Demo­kra­tie­feind”, ein “Extre­mist”, wenn nicht gar ein Wie­der­gän­ger des Faschis­mus. Das lag schon lan­ge vor “Coro­na” offen zutage.

Als die Coro­na­kri­se aus­brach, war die popu­lis­ti­sche Wel­le bereits über wei­te Stre­cken ver­san­det, teil­wei­se durch den mas­si­ven Wider­stand des über­mäch­ti­gen Estab­lish­ments, teil­wei­se durch die Inkom­pe­tenz und Kor­rum­pier­bar­keit ihrer Akteu­re selbst, allen vor­an Donald Trump. Die Stim­mung Anfang 2020 im rech­ten Lager war die einer gründ­li­chen Des­il­lu­sio­nie­rung, nicht nur in Deutsch­land und Österreich.

Eric Zem­mour the­ma­ti­siert heu­te in Frank­reich den “grand rem­pla­ce­ment” auf eine ver­blüf­fend offen­si­ve und expli­zi­te Wei­se, wie es Mari­ne Le Pen nie­mals gewagt hät­te, und klingt dabei wie Guil­laume Faye und Ren­aud Camus zusam­men. Zu ande­ren Zei­ten hät­te ich mich mehr dar­über gefreut. Ich begrü­ße zwar Zem­mours Prä­si­dent­schaft­kan­di­da­tur und sei­ne kla­ren Wor­te, aber gleich­zei­tig läßt er mich selt­sam kalt. Sei­ne Kam­pa­gne wirkt ana­chro­nis­tisch, sogar etwas gespens­tisch auf mich. Er the­ma­ti­siert die Coro­na-Tyran­nei nur am Ran­de, obwohl Frank­reich in Euro­pa zu ihren schlimms­ten Epi­zen­tren zählt.

Fast völ­li­ges Schwei­gen zu dem The­ma fin­det man auch in élé­ments, dem Maga­zin der Post-Nou­vel­le Droi­te unter der Lei­tung von Alain de Benoist. Das letz­te Heft etwa beinhal­tet ein Inter­view mit dem fran­ko­ka­na­di­schen Sozio­lo­gen Mathieu Bock-Côté über die “neu­en ideo­lo­gi­schen Viren” und den “vier­ten Tota­li­ta­ris­mus der Moderne”.

Es geht dar­in aber aus­schließ­lich um den “Wokis­mus” und den radi­ka­len, anti­wei­ßen “Anti­ras­sis­mus”, der auch in den USA die ideo­lo­gi­sche Vor­herr­schaft erlangt hat. Kein ein­zi­ges Wort von Bock-Côté über den kaf­ka-orwell-hux­leyes­ken Coro­na-Tota­li­ta­ris­mus, der in Tru­deaus Kana­da mit beson­de­rer Ver­ve wütet. Das gan­ze Heft mit sei­nen han­dels­üb­li­chen Arti­keln über Schmitt und Pare­to und cine­as­ti­sche Geheim­tips wirkt, als wäre die Zeit im Jahr 2019 stehengeblieben.

Frei­lich hat sich an den star­ken sozia­len und eth­no­kul­tu­rel­len Span­nun­gen, die Frank­reich nun schon seit vie­len Jah­ren heim­su­chen, nichts geän­dert, und zwi­schen­durch fla­cker­te auch der isla­mis­ti­sche Ter­ror wie­der auf. Aber er spielt nicht mehr die bestim­men­de Rol­le, die er in den Jah­ren seit 2015 hat­te – in der Tat scheint er seit “Coro­na” fast völ­lig ver­schwun­den zu sein, nicht nur in Frank­reich. Auch der Anschlag in Wien vom Novem­ber 2020 wirk­te nur wie ein Nach­züg­ler, an den sich schon heu­te kaum noch jemand erinnert.

Per­sön­lich muß ich sagen, daß mir die Zei­ten, in denen wir noch Angst vor einer isla­mis­ti­schen Über­nah­me des Abend­lan­des hat­ten, ange­sichts der Bedro­hung durch den Coro­na-Levia­than gera­de­zu idyl­lisch erschei­nen. Das war jetzt natür­lich ein maka­brer Witz, den ich mir nicht ver­knei­fen könn­te, aber im Kern mei­ne ich das völ­lig ernst.

Im Som­mer 2020, als epi­de­misch gese­hen nicht viel los war, über­nahm kurz­fris­tig ein ande­res The­ma die Füh­rung: Die “Black Lives Matter”-Unruhen in den USA, aus­ge­löst durch eine hys­te­ri­sie­ren­de Medi­en­kam­pa­gne, die den Tod eines schwar­zen Kri­mi­nel­len dem vor­geb­lich “ras­sis­ti­schen” Vor­ge­hen eines Poli­zis­ten anlas­te­te. Das hat mich zu die­sem Zeit­punkt offen gestan­den mehr scho­ckiert und bewegt als “Coro­na”, das eine Pau­se ein­ge­legt hat­te, die bis in den Herbst andau­ern sollte.

Die Geschich­te basier­te, wie alle BLM-Sto­ries seit Tray­von Mar­tin, auf einer leicht durch­schau­ba­ren Lüge. Das änder­te nichts an der unheim­li­chen Bereit­schaft der Men­schen, sich auf­het­zen und in einen per­ver­sen Kult um den “hei­li­gen” Floyd hin­ein­me­men zu las­sen, und dies auf inter­na­tio­na­ler Basis. An die­ser Kam­pa­gne betei­lig­ten sich hun­der­te Kon­zer­ne, alles gro­ßen Mar­ken, die Rang und Namen haben, die­sel­ben, die heu­te im Gleich­schritt für die Coro­na-Imp­fung werben.

Nach die­ser aku­ten Ent­zün­dung kehr­ten die USA wie­der in den Zustand des chro­ni­schen Siech­tums zurück. Nichts ist seit­her bes­ser gewor­den, was die Ras­sen­be­zie­hun­gen in Nord­ame­ri­ka angeht, aber trotz­dem habe ich seit Ende 2020 auf­ge­hört, regel­mä­ßig bei Ame­ri­can Renais­sance des hoch­ge­schätz­ten Jared Tay­lor mit­zu­le­sen. Wie Benoists élé­ments ist auch die­ses (Netz-)Magazin auf merk­wür­di­ge Wei­se in der Zeit steckengeblieben.

“Coro­na” wird dort kaum behan­delt, was gewiß auch mit der mono­the­ma­ti­schen Spe­zia­li­sie­rung des Por­tals zu tun hat. Gene­rell fiel es Tei­len der ame­ri­ka­ni­schen dis­si­den­ten Rech­ten lan­ge Zeit schwer, die Signi­fi­kanz der Covid-Poli­tik anzu­er­ken­nen. Statt­des­sen blie­ben sie auf ihre Lieb­lings­the­men (Ras­sen­pro­ble­me und “Jewish Ques­ti­on”) fixiert oder fie­len teil­wei­se sogar auf das “offi­zi­el­le” Nar­ra­tiv herein.

Das mag auch damit zu tun haben, daß sich die Hygie­ne- und Ein­däm­mungs­ty­ran­nei in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten auf­grund ihrer dezen­tra­li­sier­ten Struk­tur sehr unter­schied­lich bemerk­bar gemacht hat; in etli­chen Tei­len des Lan­des kehr­te man rasch wie­der zur “Nor­ma­li­tät” zurück und ist auch dort geblie­ben, so weit das über­haupt mög­lich ist.

Auch wenn “Coro­na” die­ses Jahr aus­lau­fen soll­te, ist es unwahr­schein­lich, daß wir jemals wie­der zur Welt von 2019 zurück­keh­ren. Wir befin­den uns mit­ten in einer glo­ba­len poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Revo­lu­ti­on von oben, die von ver­schie­de­nen Akteu­ren gewollt und vor­an­ge­trie­ben wur­de (ich bin nicht ganz so sehr wie Mar­tin Sell­ner den “Per­so­na­li­sie­run­gen” abgeneigt.)

Gleich­zei­tig kul­mi­nie­ren in die­ser “vier­ten indus­tri­el­len Revo­lu­ti­on” (so nennt es WEF-Mas­ter­mind Klaus Schwab) Strö­mun­gen der tech­no­lo­gi­schen Moder­ne, die sich wie der Golem der Legen­de oder die Besen des Zau­ber­lehr­lings schon seit lan­gem ver­selb­stän­digt haben. Inso­fern rei­ten auch die Welt­ver­bes­se­rer des World Eco­no­mic Forum auf Wel­len, die schon vor lan­ger Zeit in Bewe­gung gesetzt wurden.

Die gesell­schaft­li­chen “Spal­tun­gen”, die die­se Akteu­re erzeugt haben, wer­den wahr­schein­lich per­ma­nent blei­ben, jeden­falls nur sehr lang­sam, wenn über­haupt ver­hei­len. Die Fra­ge ist, ob eine sol­che Hei­lung über­haupt wün­schens­wert ist. Das glo­ba­lis­ti­sche Regime hat einer­seits gro­ße Mas­sen an Men­schen durch eine bei­spiel­lo­se pro­pa­gan­dis­ti­sche Hyp­no­se an sich gefes­selt, auf der ande­ren Sei­te aber auch vie­le abge­stos­sen und entfremdet.

Das Ver­hält­nis, schät­ze ich, ist etwa 80:20. Das heißt, bei rund 20% der Bevöl­ke­rung wird das Ver­trau­en in die Regie­rung, in die Medi­en, in die “Exper­ten” nicht mehr wie­der­her­ge­stellt wer­den. Und das ist auch gut so, weil die­se unhei­li­ge Tri­ni­tät kein Ver­trau­en ver­dient, was wir Dis­si­den­ten schon lan­ge vor 2020 und schon lan­ge vor 2015 gewußt haben.

Die Coro­na-Ein­däm­mungs­po­li­tik mit all ihren poli­ti­schen, sozia­len und wirt­schaft­li­chen Fol­gen hat eine Art von “glo­ba­lem Popu­lis­mus” erzeugt, der viel umfas­sen­der und poli­tisch hete­ro­ge­ner ist als jener von 2015ff. Die “Spa­zier­gän­ger” von Pegi­da nah­men die Spa­zier­gän­ger, die heu­te gegen die Coro­na-Maß­nah­men pro­tes­tie­ren vor­weg, und wer­den auch in glei­cher Wei­se von der Regie­rung und den Medi­en beschimpft.

Das inter­na­tio­na­le Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­al des “neu­en” Popu­lis­mus ist enorm; der “alte” wäre zum Bei­spiel nie­mals imstan­de gewe­sen, eine Pro­test­flot­te aus 50,000 Tru­ckern in Bewe­gung zu set­zen, wie das gera­de in Kana­da geschieht.

Die par­tei­po­li­ti­schen Vehi­kel des “alten Popu­lis­mus”, in Öster­reich die AfD und die FPÖ, haben sich dem “neu­en” Popu­lis­mus geöff­net, weil es sonst kei­ne Par­tei gibt, die bereit wäre ihn auf­zu­fan­gen – dage­gen steht, wie schon zuvor, die Mau­er des Par­tei­en­kar­tells. Es gibt zwar Ver­su­che, “neue”, the­men­spe­zi­fi­sche Par­tei­en zu grün­den, wie die “Basis” oder die MFG, aber der Coro­na-Pro­test ten­diert dazu, außer­par­tei­li­che, gras­wur­zel­de­mo­kra­ti­sche Wege zu suchen.

Die uni­ver­sa­lis­ti­sche Form (“Mensch­heit gegen Eli­ten”) gibt er sich dabei mit einer gewis­sen Plau­si­bi­li­tät. Sell­ner beschreibt die­se Form so:

Die Struk­tur die­ser Ideo­lo­gie ist rela­tiv ein­heit­lich. Statt Sys­tem­kri­tik setzt man auf Per­so­na­li­sie­rung. Die glo­ba­len Eli­ten sei­en mora­lisch böse und cha­rak­ter­lich im Mate­ria­lis­mus und Tota­li­ta­ris­mus ver­haf­tet. Ein “neu­er Mensch” und ein neu­es Bewußt­sein (wel­ches man selbst ver­kör­pert), wird dage­gen die „Mensch­heits­fa­mi­lie“ und den Welt­frie­den her­bei­füh­ren. In die­sem New-Age-Uni­ver­sa­lis­mus wird im Grun­de das Welt­bild der Glo­ba­lis­ten über­nom­men. Die Kluft, die zwi­schen Uto­pie und Wirk­lich­keit besteht, soll aller­dings nicht mit Tech­nik und Manage­ment, son­dern mit Eso­te­rik und Wun­der­glau­ben über­brückt wer­den. Daß die­se Hal­tung in ihrer wir­ren Unwäg­bar­keit die Posi­ti­on der Tech­no­kra­ten letzt­lich stärkt, dürf­te klar sein. Die rech­te Hal­tung unter­schei­det sich vom tech­no­kra­ti­schen und eso­te­ri­schen Uni­ver­sa­lis­mus in ihrem Rea­lis­mus und Plu­ra­lis­mus. Statt einem „neu­en Men­schen“, einer „ver­ein­ten Mensch­heit“, oder einer „erwach­ten Mensch­heits­fa­mi­lie“, setzt sie auf die kon­kre­ten Völ­ker, das Völ­ker­recht und eine mög­lichst loka­le Lösung kon­kre­ter Probleme.

Ich kann das nicht als Gan­zes unter­schrei­ben. Wenn man mich fragt: Ja, die glo­ba­len Eli­ten sind mora­lisch böse und cha­rak­ter­lich im Mate­ria­lis­mus und Tota­li­ta­ris­mus ver­haf­tet. Per­so­na­li­sie­rung ist legi­tim, solan­ge sie die Sys­tem­kri­tik und die grö­ße­ren Zusam­men­hän­ge nicht ausblendet.

Die “glo­ba­le Trans­for­ma­ti­on”, der Olaf Scholz in Davos die Treue geschwo­ren hat, soll aus­drück­lich auch eine anthro­po­lo­gi­sche, trans­hu­ma­nis­ti­sche Revo­lu­ti­on ein­lei­ten, eine Ver­schmel­zung von Mensch und Maschi­ne. Damit ist in der Tat “der Mensch” als Gan­zes ange­spro­chen. Ent­spre­chend kann auch legi­ti­mer­wei­se die Ant­wort aus­fal­len. (Fort­set­zung folgt.)

