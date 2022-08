Zum Tod von Darja Dugina

Es ist zu ver­mu­ten, daß der pro­mi­nen­tes­te Vor­den­ker des Eura­sis­mus das eigent­li­che Ziel des Atten­tats war. Eine Film­auf­nah­me zeigt ihn am Tat­ort vor den bren­nen­den Trüm­mern sei­nes Wagens, an des­sen Steu­er sei­ne Toch­ter saß, die Hän­de über dem Kopf zusam­men­ge­schla­gen, wäh­rend ihm Grau­en und Ent­set­zen ins Gesicht geschrie­ben stehen.

Der rus­si­sche Inlands­ge­heim­dienst FSB, so man ihm Glau­ben schen­ken mag, hat inzwi­schen eine mut­maß­li­che Täte­rin iden­ti­fi­ziert: Eine Ukrai­ne­rin namens Nata­lia Vovk, gebo­ren 1979, die sich nach der Tat über die Regi­on Pskow nach Est­land abge­setzt haben soll. Getarnt als Flücht­ling aus der Volks­re­pu­blik Donezk, war sie am 23. Juli nach Mos­kau gekom­men, hat­te eine Woh­nung im sel­ben Wohn­haus wie Dar­ja Dug­i­na bezo­gen und die­se offen­bar wochen­lang beschattet.

Sie hat­te die gan­ze Zeit ihre zwölf­jäh­ri­ge Toch­ter mit sich, ver­mut­lich zum Zwe­cke der Tar­nung. Am Tag der Tat war sie auf dem Fes­ti­val “Tra­di­zi­ja” (“Tra­di­ti­on”) anwe­send, an dem auch Dug­i­na teil­nahm, und hat dort den Spreng­satz gelegt. Womög­lich war sie auch Mit­glied des Azow-Regi­ments und/oder der Natio­nal­gar­de. Der FSB ver­mu­tet außer­dem, daß sie im Auf­trag von ukrai­ni­schen Geheim­diens­ten unter­wegs war. Dies wird natür­lich von der ukrai­ni­schen Regie­rung bestritten.

Unter­des­sen hat der pro-ukrai­ni­sche rus­si­sche “Oppos­ti­ons­po­li­ti­ker” und Ex-Duma-Abge­ord­ne­te Ilja Pono­mar­jow, der im Exil lebt, in einem Stream gera­de­zu damit geprahlt, zu den Strip­pen­zie­hern des Atten­tats zu gehö­ren (frei­lich ohne ein direk­tes Bekennt­nis abzulegen).

Dem­nach wäre Dug­i­na, die unter dem Namen “Pla­to­no­wa” als Jour­na­lis­tin tätig war, die pri­mä­re oder zumin­dest eine eben­bür­ti­ge Ziel­schei­be gewe­sen: Ihr Vater sei “das Gehirn” gewe­sen, sie die aus­füh­ren­de “Hand”, wes­halb es “eine Men­ge Wut” auf sie gege­ben habe. Es sei wohl Got­tes Wil­le, daß Dugin über­lebt hat, aber die Stra­fe sei für ihn jetzt noch viel schlim­mer als der eige­ne Tod.

Ver­mut­lich han­delt es sich hier­bei um eine rei­ne Pro­pa­gan­da­num­mer. Pono­mar­jow prä­sen­tier­te in dem­sel­ben Stream eine Grup­pe namens “Natio­na­le Repu­bli­ka­ni­sche Armee” , die sich bereits jetzt inner­halb Ruß­lands par­ti­sa­nen­ar­tig for­miert haben soll, mit dem Ziel, Putin gewalt­sam zu stür­zen. Er sprach davon, ein am Mos­sad und der IRA ori­en­tier­tes Ter­ror­netz­werk mit Unter­stüt­zung aus dem Wes­ten auf­zu­bau­en, das “Ver­gel­tung” an pro-puti­nis­ti­schen Olig­ar­chen und ande­ren Unter­stüt­zern des Kremls ver­üben soll. Die Welt bezeich­net die­sen wahr­schein­lich fik­ti­ven Ver­ein als “natio­na­le Widerstandsgruppe”.

Das “Framing” des Atten­tats in den deut­schen (und sons­ti­gen west­li­chen) Leit­me­di­en ist bezeich­nend, beson­ders, wenn man es mit den Kro­ko­dils­trä­nen ver­gleicht, die anläß­lich des Gift­an­schlags auf Alex­an­der Nawal­ny flos­sen. Dug­i­na und ihr Vater wer­den im Staats­funk stän­dig mit Attri­bu­ten wie “rechts­na­tio­na­lis­tisch”, “rechts­ra­di­kal”, “rechts­ex­tre­mis­tisch”, “natio­na­lis­tisch” etc. in Ver­bin­dung gebracht (in anglo­pho­nen Medi­en “far right” und ähn­li­ches). In den sozia­len Medi­en, wo es hem­mungs­lo­ser zugeht, gel­ten sie gar als “Nazis” oder “Faschis­ten” – schäu­men­der Haß von Leu­ten, die in ihrem Leben wohl kei­ne ein­zi­ge Zei­le von Dugin gele­sen haben.



Die Dugins wer­den außer­dem als “glü­hen­de” oder “vehe­men­te” Unter­stüt­zer “des rus­si­schen Angriffs­kriegs”, wenn nicht gar als des­sen “Archi­tek­ten” oder “Vor­den­ker” prä­sen­tiert. Dabei wer­den auch immer wie­der die han­dels­üb­li­chen Mythen und Kli­schees über Dugin als “Putins Gehirn” oder “Ein­flüs­te­rer” aufgewärmt.

Mit die­sen Eti­ket­ten soll natür­lich sug­ge­riert wer­den, daß es hier eine “Böse”, eine blut­rüns­ti­ge “Putin-Pro­pa­gan­dis­tin” erwischt hat, die es im Grun­de nicht anders ver­dient hat. Ent­spre­chend getrig­gert und kon­di­tio­niert reagiert auch das Publi­kum in den Kom­men­tar­spal­ten, z. B. unter die­sem Arti­kel der Zeit:

Mit ähn­li­chen Sen­ti­ments darf jeder rech­nen, dem im Wes­ten die­sel­ben Eti­ket­ten auf­ge­pappt wer­den. Der bri­ti­sche Kom­men­ta­tor Mor­go­th bemerkte:

Wäh­rend nun bei den “Guten” (sie­he etwa Nawal­ny oder auch “Butscha”) das gewünsch­te Nar­ra­tiv von Tag Eins der Bericht­erstat­tung unum­stöß­lich fest­steht und nicht mehr in Fra­ge gestellt wer­den darf, zei­gen sich die Medi­en im Fall Dug­i­na nicht nur über­aus skep­tisch, son­dern schwel­gen unge­niert in “Ver­schwö­rungs­theo­rien” über eine mög­li­che “Fal­se flag”-Operation, etwa des FSB selbst, womög­lich mit dem Ziel, die von Putin pos­tum mit einem “Tap­fer­keits­or­den” aus­ge­zeich­ne­te Jour­na­lis­tin zur “Mär­ty­re­rin” aufzubauen.

Die absur­des­te Theo­rie die­ser Art, die mir bis­lang unter­kam, ist die Unter­stel­lung, Dugin sel­ber hät­te sei­ne Toch­ter bewußt zu die­sem Zweck opfern las­sen, wofür man­che auch einen sei­ner eso­te­ri­schen Tex­te über das christ­li­che Mys­te­ri­um des “gött­li­chen Kin­des als Erlö­sungs­op­fer” ins Feld führen.

Ande­re wie­der­um ver­mu­ten putin­kri­ti­sche Grup­pen inner­halb Ruß­lands hin­ter dem Anschlag oder fra­gen sich, ob der mes­sia­ni­sche Phi­lo­soph Putin und dem Kreml läs­tig gewor­den ist. Spe­ku­la­tio­nen, die etwa David P. Gold­man (ali­as “Speng­ler”) in der Asia Times zurück­wies: Dugins radi­ka­le, apo­ka­lyp­ti­sche Reichs­phi­lo­so­phie decke sich nicht mit Putins eher prag­ma­ti­scher Poli­tik, die von Dugin wie­der­holt scharf kri­ti­siert wur­de. Des­halb ergä­be es kei­nen Sinn, Putin über Dugin anzu­grei­fen. Soll­te aber Dugin Putin tat­säch­lich ein Dorn im Auge gewe­sen sein, dann wäre das Atten­tat dis­kret von Pro­fis durch­ge­führt wor­den und auch gelungen.

Wenn nun wirk­lich ukrai­ni­sche Geheim­diens­te und/oder ukrai­ni­sche Natio­na­lis­ten hin­ter dem Anschlag ste­cken, bleibt die Fra­ge offen, war­um gera­de Dugin, ein Phi­lo­soph und kein Poli­ti­ker, als Opfer aus­er­ko­ren wur­de. Sei­nem “Image” zum Trotz (das er vor allem im Wes­ten hat), ist sein tat­säch­li­cher poli­ti­scher Ein­fluß auf die rus­si­sche Außen­po­li­tik gering.

Es mag sein, daß er für man­che auf­grund sei­ner oft pro­vo­kan­ten Ansa­gen und Kampf­an­sa­gen die Rol­le einer beson­ders innig geh­aß­ten Sym­bol­fi­gur ein­nimmt. Es mag auch sein, daß er ein rela­tiv leich­tes Ziel bot, da er im Gegen­satz zu ande­ren Akteu­ren des rus­sisch-ukrai­ni­schen Krie­ges kei­nen staat­li­chen Per­so­nen­schutz genoß (auch die­se Tat­sa­che spricht gegen sei­ne angeb­li­che Bedeu­tung für Putin).

Ich jeden­falls hal­te es für unwahr­schein­lich, daß Dug­i­nas Tod für die rus­si­sche Regie­rung bedeu­tend genug ist, um sie zu wei­te­ren Eska­la­tio­nen zu pro­vo­zie­ren, wie etwa der pro­rus­si­sche geo­po­li­ti­sche Kom­men­ta­tor Pepe Esco­bar ver­mu­tet (hofft?) – oder wie sie auch Dugin selbst beschwört, wenn er in sei­ner Stel­lung­nah­me zum Tod sei­ner Toch­ter schreibt:

Wie Sie alle wis­sen, wur­de mei­ne Toch­ter Daria Dug­i­na vor mei­nen Augen am 20. August durch einen Ter­ror­an­schlag des ukrai­ni­schen Nazi­re­gimes bru­tal ermor­det, als sie auf dem Rück­weg vom Fes­ti­val ‘Tra­di­ti­on” in der Nähe von Mos­kau war. Sie war ein schö­nes, ortho­do­xes Mäd­chen, eine Patrio­tin, eine Kriegs­be­richt­erstat­te­rin, Exper­tin für zen­tra­le Fern­seh­ka­nä­le und Phi­lo­so­phin. Ihre Reden und Berich­te waren immer tief­grün­dig, infor­miert und zurück­hal­tend. Nie rief sie zu Gewalt oder Krieg auf. Sie war ein auf­stei­gen­der Stern.

Was Dar­ja Dug­i­na selbst angeht, so war sie zwei­fel­los eine hoch­in­tel­li­gen­te, hoch­ge­bil­de­te jun­ge Frau, die sich voll­stän­dig der Dok­trin ihres Vaters ver­schrie­ben hatte.

Auf der Netz­sei­te geopolitica.ru fin­det sich ein aus­führ­li­ches, lesens­wer­tes Inter­view vom Mai 2022, geführt von Robert Steu­ckers, in deut­scher Über­set­zung. Zum Abschluß ihre Kern­aus­sa­gen über den Ukrai­ne-Krieg, die im wesent­li­chen der Sicht­wei­se des rus­si­schen Main­streams entsprechen:

Die Situa­ti­on in der Ukrai­ne kann als ein Zusam­men­prall der glo­ba­lis­ti­schen und eura­si­schen Zivi­li­sa­tio­nen betrach­tet wer­den. Nach der “gro­ßen geo­po­li­ti­schen Kata­stro­phe” (wie der rus­si­sche Prä­si­dent den Zusam­men­bruch der UdSSR nann­te) wur­den die Gebie­te des einst­mals geein­ten Lan­des zu “Gren­zen” (Zwi­schen­zo­nen) – Räu­me, auf die die Nach­barn ver­stärkt ach­te­ten, da die NATO und vor allem die USA dar­an inter­es­siert waren, die Situa­ti­on an den Gren­zen Russ­lands zu desta­bi­li­sie­ren. In den 1990er Jah­ren wur­de eine kohä­ren­te Arbeit mit den Füh­rungs­kräf­ten der neu­en Regie­run­gen der neu­en Staa­ten begon­nen – die Ukrai­ne ist hier kei­ne Ausnahme.

Die Ereig­nis­se in der Ukrai­ne im Jahr 2014, der Mai­dan, der sowohl von Nuland als auch vom berühm­ten Ber­nard-Hen­ri Levy, einem Sol­da­ten der Ultraglo­ba­li­sie­rung, so lei­den­schaft­lich unter­stützt wur­de, waren ein Wen­de­punkt, der in der Tat die Tür für die Errich­tung eines direk­ten glo­ba­lis­ti­schen Dik­tats über die Ukrai­ne öff­ne­te. Dar­über hin­aus schlos­sen sich die libe­ra­len und natio­na­lis­ti­schen Ele­men­te, die vor 2014 mehr oder weni­ger neu­tral waren, einer ver­ein­ten Front mit einer glo­ba­lis­ti­schen und pro-ame­ri­ka­ni­schen Agen­da an. Acht Jah­re lang wur­de in der Ukrai­ne die Russo­pho­bie durch ver­schie­de­ne Pro­gram­me gezüch­tet und die Geschich­te umge­schrie­ben, bis hin zum phy­si­schen Mas­sa­ker an den Rus­sen: die­sel­ben acht schreck­li­chen Jah­re für den Don­bass mit täg­li­chen Bombardements. (…)

Die ein­stim­mi­ge Unter­stüt­zung des Wes­tens für die Ukrai­ne im Jahr 2022, die Lie­fe­rung von Waf­fen in einem undenk­ba­ren Aus­maß – all das sieht nach einer Ago­nie aus. Der Todes­kampf eines glo­ba­lis­ti­schen Regimes, das beginnt, gegen­über der Mul­ti­po­la­ri­tät an Boden zu ver­lie­ren. Für mich ist der größ­te Schmerz, dass Euro­pa dem Ein­fluss der glo­ba­lis­ti­schen Pro­pa­gan­da erle­gen ist und statt neu­tral zu blei­ben, die Par­tei des Krie­ges ergrif­fen hat.