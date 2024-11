Hundert Jahre, hundert Romane – 1990 bis 2024

1990 Ange­la Krauß: Der Dienst – hier bestel­len

Die Welt der DDR in der Land­schaft des Erz­ge­bir­ges am Anfang der fünf­zi­ger Jah­re, als die Zeit still­zu­ste­hen schien, aber mit dem ers­ten sowje­ti­schen Was­ser­stoff­bom­ben­ver­such auch die Unschuld gegen­über dem radio­ak­ti­ven Gestein in den Hän­gen des Gebir­ges ver­lo­ren­ging. Eine Toch­ter por­trä­tiert ein Vater­le­ben: “In mei­ner aus­ge­hen­den Kind­heit war er der voll­kom­me­ne Ent­wurf der Welt, die mich erwar­te­te.“ Mit unter 50 Sei­ten einer der welt­weit kür­zes­ten Roma­ne, aber so nach­drück­lich! (EK)

1991 Moni­ka Maron: Stil­le Zei­le sechs - hier bestel­len

1992 Hans Joa­chim Schäd­lich: Die Sache mit B.

Was für ein kras­ses Stück, und dabei lite­ra­risch auch noch beein­dru­ckend! Hans Joa­chim Schäd­lichs Bru­der Karl­heinz war von 1975 an unter dem Deck­na­men „IM Schä­fer“ inof­fi­zi­el­ler Mit­ar­bei­ter des Minis­te­ri­ums für Staats­si­cher­heit der DDR. In die­ser Funk­ti­on berich­te­te er über sei­nen regime­kri­ti­schen Bekann­ten­kreis und auch über sei­nen Bru­der Hans Joa­chim, gegen den von Sei­ten des MfS seit 1976 ein Ope­ra­ti­ver Vor­gang unter dem Namen „Schäd­ling“ lief. Schäd­lich erzählt lako­nisch, karg, emo­ti­ons­frei. (EK)

1993 Har­ry Thürk: Som­mer der toten Träu­me – hier bestel­len

Thürk war ein DDR-Autor, bekannt für Tri­vi­al­li­te­ra­tur, abso­lu­te Treue zum SED-Staat und Doku­ro­ma­ne über den Fer­nen Osten. Auch der Som­mer der toten Träu­me erfüllt jedes Merk­mal der Tri­vi­al­li­te­ra­tur, hat aber ein The­ma, das in der Lite­ra­tur nur sel­ten und in der DDR gar nicht vor­kam: die Behand­lung der Deut­schen durch Rus­sen und Polen zwi­schen Kriegs­en­de und end­gül­ti­ger Ver­trei­bung. Thürk hat das in Schle­si­en selbst erlebt, was das Buch über den Durch­schnitt sei­nes Schaf­fens erhebt. (EL)

1994 Bri­git­te Kro­nau­er: Das Taschen­tuch – hier bestel­len

West­deutsch­land, 1990, die “DDR” ist gaanz weit weg. Vol­ler bril­lan­ter Beob­ach­tun­gen – wer braucht da einen Plot? Kro­nau­er war eine der ganz gro­ßen, viel zu wenig beach­te­ten Schrift­stel­le­rin­nen. (EK)

1995 Chris­ti­an Kracht: Faser­land – hier bestel­len

Natür­lich war „Faser­land“ DER Roman für die nicht­lin­ke Gene­ra­ti­on X! Exklu­siv für West­deut­sche. Ein jun­ger Mann, bar aller Geld­sor­gen, reist von Sylt über Ham­burg, Frankfurt/Main, Hei­del­berg und Mün­chen nach Zürich. Er kokst und kotzt, er hat diver­sen Sex und fühlt sich nicht gut dabei, weil er weiß, daß es eigent­lich Schrott ist… Es war ein­fach der kul­tur­pes­si­mis­ti­sche Sound die­ser Nach­wen­de­jah­re. (EK)

1996 Peter Hand­ke: Eine win­ter­li­che Rei­se zu den Flüs­sen Donau, Save, Mora­wa, oder: Gerech­tig­keit für Ser­bi­en – hier bestel­len

Auf Ser­bi­en haben die Deut­schen am Ende nur noch durch „vor­ge­stanz­te Guck­lö­cher“ geschaut, schreibt Hand­ke. Sein Ver­such, als einer der weni­gen eine ande­re Per­spek­ti­ve in die kla­re Ver­tei­lung von Gut und Böse im Jugo­sla­wi­en­krieg zu brin­gen, ist unbe­schreib­lich wich­tig: Gera­de wir Rech­ten wer­den unent­wegt durch Guck­lö­cher ange­starrt. Dabei sind wir viel mehr und ganz anders. (GK)

1997 Chris­toph Hein: Von allem Anfang an – hier bestel­len

Jugend­er­in­ne­run­gen des Pfar­rer­sohns Chris­toph Hein, der hier als „Dani­el“ spricht. Plan einer Repu­blik­flucht, irr­wit­zi­ge Puber­täts­ge­dan­ken, auch Rück­bli­cke in die ver­lo­re­ne schle­si­sche Hei­mat. Ich kann kaum begrei­fen, war­um der jün­ge­re Hein so phan­tas­tisch gute Bücher schrieb (wie auch Der frem­de Freund, Dra­chen­blut, Frau Pau­la Trous­se­au, Wil­len­b­rock) und der nun älte­re so schlech­te. (EK)

1998 Mar­tin Wal­ser: Ein sprin­gen­der Brun­nen – hier bestel­len

Ein auto­bio­gra­phisch gefärb­ter Roman, ein Meis­ter­werk dar­über, wie es war, als es natio­nal­so­zia­lis­tisch wur­de, auch am Boden­see, in Was­ser­burg, auf dem Lan­de. Die­ses Buch ist so sehr viel rei­fer und ehr­li­cher als jede „gehäu­te­te Zwie­bel“ in den Hän­den des hyper­mo­ra­li­schen, heim­li­chen SS-Manns Gün­ter Grass – und es ist ein sehr schwä­bi­sches Buch, also auch ein dickes Stück Hei­mat. (GK)

1999 Tho­mas Brussig: Am kür­ze­ren Ende der Son­nen­al­lee – hier bestel­len

2000 Egi­nald Schlatt­ner: Rote Hand­schu­he

2001 Sher­ko Fatah: Grenz­land

2002 Jörg Ber­nig: Nie­mands­zeit – hier bestel­len

An die­sen Roman über ein Dorf, das erst spät von tsche­chi­schen Ein­satz­grup­pen ent­deckt wird, den­ke ich unter ande­rem des­we­gen, weil ich ihn zunächst nicht zuen­de lesen konn­te – so schlimm ist der Ein­bruch der Zeit in die Nie­mands­zeit. Denn zuletzt wird doch hem­mungs­los ver­trie­ben. (GK)

2003 Wolf­gang Büscher: Berlin–Moskau. Eine Rei­se zu Fuß – hier bestel­len

In der Glut eines Ber­li­ner Som­mer­abends wan­dert Büscher los – näm­lich durch eine höchst beson­de­re Kul­tur­land­schaft: Wege ent­lang der Rou­ten der Napo­leo­ni­schen und der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Armeen gen Osten und der Roten Armee in der umge­kehr­ten Rich­tung nach Wes­ten. Im bit­ter­kal­ten Win­ter, eisig wie damals, erreicht er Mos­kau. Inhalt­lich packend, sprach­lich groß. (EK)



2004 Sophie Dan­nen­berg: Das blei­che Herz der Revolution

Eine Aus­ein­an­der­set­zung mit den 68ern aus der Sicht ihrer Kin­der: Der ers­te Roman über 68 aus die­sem Blick­win­kel. All die gro­ßen Pro­jek­te wie anti­au­to­ri­tä­re Erzie­hung, Eman­zi­pa­ti­on, freie Sexua­li­tät wer­den von Grund auf in Zwei­fel gezo­gen. Mir war beim (begeis­ter­ten!) Lesen völ­lig klar, daß hin­ter die­sem Pseud­onym ein Mann ste­cken müs­se. Die gan­ze Gemenge­la­ge und wie sie geschil­dert wird: Viel zu cool für eine Autorin. Aber nein. (EK)

2005 Micha­el Klo­novs­ky: Land der Wun­der – hier bestel­len

Johan­nes, dem Hoch­geis­ti­gen in jeder Form sowie weib­li­chen Rei­zen kei­nes­wegs abge­neigt, lebt in der “von Alko­ho­li­kern, Spaß­vö­geln und Bon­zen bevöl­ker­ten Kloa­ke namens DDR.” Er kennt die Mühen der Arbeit in der Pro­duk­ti­on, ein Stu­di­um bleibt ihm ver­wehrt. Nach dem Novem­ber­wun­der 1989 wech­selt unser Prot­ago­nist – zufäl­lig ähn­li­chen Jahr­gangs wie Autor Klo­novs­ky – in das von “Gesin­nungs­hu­ren und End­ver­brau­chern bevöl­ker­te Casi­no namens Bun­des­re­pu­blik”. Da bleibt kein Auge tro­cken. (EK)

2006 Hans Ber­gel: Die Wie­der­kehr der Wöl­fe - hier bestellen

Band zwei der als Tri­lo­gie geplan­ten Fami­li­en-Saga aus Sie­ben­bür­gen. Einer der weni­gen Roma­ne, die den Geist einer kon­ser­va­tiv-revo­lu­tio­nä­ren, nicht aber natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Ein­stel­lung the­ma­ti­sie­ren. Zugleich ein Doku­ment ver­lo­re­nen rumä­ni­en­deut­schen Lebens. (GK)

2007 Richard Wag­ner: Das rei­che Mädchen

Da hei­ra­tet eine einen Aus­län­der, einen ganz Frem­den, und es geht gründ­lich schief, also: es endet schlimm. Wag­ners Roman war eine Pro­vo­ka­ti­on, ein Ereig­nis, war das Schrei­ben über ein Tabu. Ich durf­te mit ihm einen aus­führ­li­chen Brief­wech­sel füh­ren, das war damals noch mög­lich. (GK)

2008 Uwe Tell­kamp: Der Turm – hier bestel­len

Seit sei­ner Ver­öf­fent­li­chung steht er da, Der Turm Tell­kamps, der gro­ße Roman aus den DDR-Jah­ren vor der Wen­de, preis­ge­krönt, ver­filmt, gül­tig. Er ist ein­ge­färbt, mitt­ler­wei­le, denn der Autor äußer­te sich zum Tages­ge­sche­hen nicht so, wie man das von einem ver­meint­lich ins Feuil­le­ton Ein­ge­mein­de­ten erwar­tet. Aber dem Turm kann das nichts anha­ben. Er über­ragt, und man kommt an ihm nicht vor­bei. (GK)

2009 Iris Hanika: Das Eigent­li­che

2010 Theo­dor Buhl: Win­ne­tou August

Die Fami­lie Buhl floh Anfang 1945 aus Nie­der­schle­si­en nach Dres­den, über­stand dort im Febru­ar die Zer­stö­rung der Stadt, zog zurück und leb­te ein Jahr unter pol­ni­scher Mili­tär­herr­schaft, bis sie end­gül­tig ver­trie­ben wur­de. Buhl hat im wesent­li­chen nur die­sen einen Roman vor­ge­legt – ein Meis­ter­werk. Alles ist so lako­nisch beschrie­ben, wie das wohl nur ein Kind kann: noch ohne his­to­ri­sche Dimen­si­on und mit nai­vem Inter­es­se selbst dort, wo es grau­en­voll ist. (GK)

2011 Eugen Ruge: In Zei­ten des abneh­men­den Lichts – hier bestel­len

Einer der wirk­lich gro­ßen Roma­ne, die den Kip­punkt aus der End­pha­se der DDR in die ers­te Nach­wen­de­zeit beschrei­ben. Zwei­er­lei an Ruges Zugriff ist bestechend: Er schil­der­te die ein­ge­üb­te Ord­nung einer Welt, die von ihrem Zusam­men­bruch nichts ahn­te – und das nach­ge­reich­te Bes­ser­wis­sen einer »Frei­heit«, die wie­der­um bloß aus anders gela­ger­ten Unfrei­hei­ten bestand. (EK)

2012 Mat­thi­as Wege­haupt: Schwar­zes Schilf

2013 Micha­el Köhl­mei­er: Die Aben­teu­er des Joel Spa­zie­rer – hier bestel­len

Joel Spa­zie­rer ist ein aus­ge­dach­ter Name. Als Kind hieß er András Fülöp, spä­ter And­res Phil­ip, kurz­zei­tig Robert Rosen­ber­ger, dann Ernst-Thäl­mann Koch, kein Tipp­feh­ler: Thäl­mann ist der zwei­te Teil des Vor­na­mens. »Spa­zie­rer« wur­de zur Iden­ti­täts­ver­schleie­rung von einem ver­trau­ten lin­ken Pfar­rer für gut befun­den: »Es ist nicht schlecht, wenn die Leu­te mei­nen, es sei ein jüdi­scher Name. Dann fra­gen sie nicht. …Viel­leicht wäre es nicht schlecht, wenn du das Jüdi­sche mit einem jüdi­schen Vor­na­men betonst.« Was für ein hoch­ge­lehr­tes Lese­ver­gnü­gen! Hier ist die Rezen­si­on, die ich über den Roman für die Sezes­si­on schrieb. (EK)

2014 Lutz Sei­ler: Kru­so – hier bestel­len

2015 Leif Randt: Pla­net Magnon – hier bestel­len

Es gab in Ber­lin jun­ge Autoren, die sich in einem „Jun­gen Salon“ sam­mel­ten und zuletzt über Kon­zep­te wie „Ultraro­man­tik“ nach­dach­ten – alles ziem­lich läp­pisch. Das, was sie woll­ten, ist in Pla­net Magnon for­mu­liert: Die Leu­te dort sind Post-Prag­ma­ti­ker und ver­fol­gen Stra­te­gien einer »ambi­va­len­ten Per­sön­lich­keits­ent­wick­lung«: Die Grund­hal­tung ist empa­thisch und unter­kühlt zugleich, also: ein­füh­lend in den Zusam­men­hang, den es per­ma­nent zu ana­ly­sie­ren und zu opti­mie­ren gilt. Das Ziel: ein psy­chi­scher Zwi­schen­zu­stand, »der gemäß dem post­prag­ma­ti­schen Schwe­beide­al nie abschlie­ßend zu defi­nie­ren ist«. Mit die­sem Besteck läßt sich unse­re Zeit lesen. Man macht sich nach der Lek­tü­re weni­ger vor. (GK)

2016 Mar­tin Mose­bach: Moga­dor – hier bestel­len

Die­ser Mose­bach – oder ein ande­rer? Zunächst stan­den drei sei­ner Roma­ne auf unse­rer Lis­te, ich habe die­sen durch­ge­setzt. Er beschreibt eine Sip­pe in Marok­ko, die matri­ar­chal geführt wird, in einem Durch­ein­an­der aus Fleiß, Geschick, Zuhäl­te­rei, Hamam, Stolz, Befrei­ung und Wei­ter­ga­be. Ein lebens­s­at­tes, plas­ti­sches Buch, hell­sich­ti­ge Unklar­heit, ver­baut wie die Stadt selbst. (GK)

2017 Jonas Lüscher: Kraft – hier bestel­len

Richard Kraft ist Rhe­to­rik­pro­fes­sor in Tübin­gen. Ein glän­zen­der Den­ker, dabei ein viri­ler Typ. Und kei­nes­falls ein strom­li­ni­en­för­mi­ger Kar­rie­rist! Bei­spiels­wei­se stand er als Stu­dent den ton­an­ge­ben­den Ideen der Lin­ken immer kri­tisch, gar spöt­tisch gegen­über, und zwar in einer Mischung aus Klug­heit, Über­zeu­gung, Trotz, Wider­spruchs­geist und Distink­ti­ons­wil­len. Jetzt will er sich aus­ge­rech­net in Kali­for­ni­en behaup­ten… Hier ist die Rezen­si­on, die ich über den Roman für die Sezes­si­on schrieb. (EK)

2018 Nor­bert Gst­rein: Die kom­men­den Jah­re – hier bestel­len

Richard und sei­ne schö­ne Frau Nata­scha sind „in den Medi­en“, weil sie in ihrem hüb­schen Haus in Nord­west­meck­len­burg (mut­maß­lich) syri­sche Flücht­lin­ge unter­ge­bracht haben. Nata­scha stei­gert sich in eine pri­va­te Huma­ni­täts­ak­ti­on… Ein schö­nes Bei­spiel, wie man als Autor „hin­ter den Lini­en“ blei­ben kann. Und hier ist die Rezen­si­on, die ich über den Roman für die Sezes­si­on schrieb. (EK)

2019 Stef­fen Kopetz­ky: Pro­pa­gan­da – hier bestel­len

Von Ernst Jün­ger stammt der Satz, man­che Bücher explo­dier­ten wie laut­lo­se Minen. Pro­pa­gan­da ist so ein Buch. Das geschichts­po­li­ti­sche Poten­ti­al ist gewal­tig. Es faßt die Aller­see­len­schlacht 1944, den Agent-Oran­ge-Ein­satz in Viet­nam, Kriegs­ver­bre­chen der Ame­ri­ka­ner im 2. Welt­krieg und den huma­ni­tä­ren Ein­satz des deut­schen Arz­tes Stütt­gen im Hürt­gen­wald unter dem Aspekt der Pro­pa­gan­da, also der Bericht­erstat­tung und ein­ge­färb­ten Erzäh­lung ins Auge: kei­ne Moral, berich­tet, ver­tuscht, ver­dreht wird, wie es nützt. Ein gro­ßes Lese­er­leb­nis! (GK)

2020 Mat­thi­as Poli­ty­cki: Das kann uns kei­ner neh­men – hier bestel­len

Das ist ein­fach ein herz­er­fri­schen­der, inkor­rek­ter, mensch­li­cher Roman: Ein bay­ri­scher Lebens­künst­ler rüpelt sich den Kili­man­dscha­ro hin­auf und wie­der hin­un­ter und bleibt im Schlepp­tau eines deut­schen Gut­men­schen, der nicht begreift, daß man auf die­se Art Afri­ka nicht nur berei­sen, son­dern sehr ehr­lich viel tun kann, wenn man ein­an­der nicht asep­tisch begeg­net. Man möch­te nach der Lek­tü­re nach Tan­sa­nia und auf San­si­bar… (GK)

2021 John Hoe­wer: Euro­pa­Power­bru­tal – hier bestel­len

Wer bit­te hät­te gedacht, daß ein rech­ter Sze­ne-Roman nach 1945 je zu einem Ver­kaufs­schla­ger wer­den wür­de? Wir fol­gen hier einem namen­lo­sen Erzäh­ler auf der Suche nach dem Geist eines ande­ren Euro­pas. Eines Euro­pas, das nur dem offen steht, der bereit ist, mit den Leu­ten um die Häu­ser zu zie­hen, vor denen die »Tages­schau« immer gewarnt hat. Euro­pa­Power­bru­tal ist eine zeit­ge­nös­si­sche Fla­neurs- und Sze­nege­schich­te, ein Rei­se­ro­man, rauh, betrun­ken, scho­nungs­los, aber­wit­zig und mit gro­ßen Talent für Selbst­iro­nie! (EK)

2022 Rein­hard Kai­ser-Mühle­cker: Wil­de­rer – hier bestel­len

In den Roma­nen des Schrift­stel­lers Rein­hard Kai­ser-Mühle­cker (*1982) geht es um ech­te, geer­de­te Exis­ten­zen, es geht um Exis­ten­ti­el­les. Kein Wun­der, daß der Autor wei­ter­hin sei­nen Erb­hof in Ober­ös­ter­reich bewirt­schaf­tet. Hier geht es um den jun­gen Jakob, einen miß­traui­schen Typen, grob­schläch­tig, aber kern­haft gut, wenn­gleich mit autis­ti­scher Akzen­tu­ie­rung. Er wür­de sei­nen Erb­hof gern in „alt­mo­di­scher Wei­se“ wei­ter­füh­ren. Aber so sind die Zei­ten nicht. Es gibt Tin­der, und es gibt die­ses ererb­te Gewalt­po­ten­ti­al. Ganz gran­di­os. Hier ist die Rezen­si­on, die ich über den Roman für die Sezes­si­on schrieb. (EK)

2023 Cle­mens J. Setz: Mon­de vor der Lan­dung – hier bestel­len

Büch­nerpreis­trä­ger (2021) Cle­mens J. Setz zeich­net die Geschich­te des Hohl­welt­pro­phe­ten Peter Ben­der auf. Er unter­füt­tert die­se schier unglaub­li­che, wah­re und trau­ri­ge Bio­gra­phie hier und da mit ech­ten Doku­men­ten, Abbil­dun­gen von Brie­fen und Fotos. Was wirk­lich los war in Peters Ben­ders Kopf, ist frei­lich aus­ge­dacht – aller­dings in unge­heu­rer Kunst­fer­tig­keit. Ein Genie­streich! Hier ist die Rezen­si­on, die ich über den Roman für die Sezes­si­on schrieb. (EK)

2024 Sebas­ti­an Schwaer­zel: Schi­zo­id Man – hier bestel­len

Die­ser Ich-Erzäh­ler nennt sich »Faschist«, obwohl oder weil er weiß, daß er eine Null ist. Der Welt- und Lebens­ekel unse­res Prot­ago­nis­ten drückt sich viel­fäl­tig aus. Das ist „Faser­land 2.0“, obwohl die­ser Ver­gleich offen­kun­dig nicht beab­sich­tigt ist. »In einem fit­ten Kör­per wohnt ein fit­ter Geist, lese ich in einem Insta­gram-Post«, sekun­diert unser Erzäh­ler. Es ist blan­ker Hohn. Hier ist die Rezen­si­on, die ich über den Roman für die Sezes­si­on schrieb. (EK)