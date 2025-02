Darf man Opfer “instrumentalisieren”?

Bevor ich aus­füh­re, wie ich bei die­ser Ant­wort ange­lan­ge, möch­te ich noch ein­mal einen Rück­blick auf die migran­ti­sche Mord­se­rie des letz­ten Jah­res wer­fen, wie ich sie in mei­nem letz­ten Bei­trag skiz­ziert habe.

Die “Brand­mau­er” gegen die AfD hat­te im Janu­ar einen klei­nen, rasch wie­der zuge­kit­te­ten Riß bekom­men, als sich Fried­rich Merz ange­sichts des Mes­ser­an­schlags von Aschaf­fen­burg ver­an­laßt sah, im Bun­des­tag einen Ent­schlie­ßungs­an­trag “für siche­re Gren­zen und das Ende der ille­ga­len Migra­ti­on” mit Stim­men der Satans­par­tei durchzusetzen.

Ein aus­rei­se­pflich­ti­ger 28jähriger Afgha­ne hat­te im Schön­tal-Park zwei Klein­kin­der im Bol­ler­wa­gen atta­ckiert. Bei­de Kin­der waren erst zwei Jah­re alt und hat­ten “Migra­ti­ons­hin­ter­grund”. Der marok­ka­ni­sche Jun­ge wur­de getö­tet, das syri­sche Mäd­chen schwer verletzt.

Zwei deut­sche Män­ner eil­ten zu Hil­fe, um die Ein­wan­de­rer­kin­der zu ret­ten. Der 41jährige Kai-Uwe Danz wur­de vom Täter ersto­chen, ein 72-jäh­ri­ger Mann schwer ver­letzt, eine 59 Jah­re alte Kin­der­gar­ten­er­zie­he­rin, die eben­falls ein­grei­fen woll­te, zu Boden gewor­fen, wobei sie sich die Hand brach.

Auf der Ska­la des Sys­tems der “Hier­ar­chie der Opfer” ist Aschaf­fen­burg auf einem genau­en “Mit­tel­wert” ange­sie­delt: Aus­län­di­scher Täter, aus­län­di­sche Opfer, dafür tap­fe­re deut­sche Hel­den, von denen einer sein Leben gege­ben hat.

Dar­um hat­te Minis­ter­prä­si­dent Söder ein leich­tes Spiel, nach dem Gedenk­got­tes­dienst fol­gen­den Dreh ins Spiel zu brin­gen: „Das Gute und das Böse sind kei­ne Fra­ge von Her­kunft, Natio­na­li­tät, Eth­nie und Glau­ben.“ Sit­zen hier nicht bei­de in einem Boot, “gute” Aus­län­der und “gute” Deut­sche, bei­de glei­cher­ma­ßen Opfer der “bösen” Ausländer?

Das pure Böse die­ser Tat war, ähn­lich wie in Vil­lach im Febru­ar 2025, erschüt­ternd und schier unbe­greif­lich. Denn was gibt es Böse­res, als klei­ne Kin­der zu ermor­den, noch dazu zufäl­lig aus­ge­wähl­te, ohne erkenn­ba­ren Grund?

Im Fall Vil­lach wird als Erklä­rung ange­bo­ten, daß der Täter von einem IS-arti­gen Isla­mis­mus infi­ziert war, der es erlaubt, wahl­lo­se Ungläu­bi­ge zu töten (ich glau­be indes, daß eine sol­che Erklä­rung nur an Ober­flä­chen kratzt).

Im Fall Aschaf­fen­burg ist von einem dezi­diert “isla­mis­ti­schen” Hin­ter­grund ist nichts bekannt. Auf­grund von drei Gewalt­ta­ten war der Täter bereits psych­ia­trisch behan­delt wor­den. Die offi­zi­el­le Erklä­rung scheint auf “Geis­tes­krank­heit” hinauszulaufen.

Das bedeu­tet kei­ne Schuld­fä­hig­keit und Ein­wei­sung in die Psych­ia­trie. “Geis­tes­krank­heit” ver­schiebt die Moti­ve der Tat ins Irra­tio­na­le, und neu­tra­li­siert beque­mer­wei­se auch die Fra­ge, ob aus ihr asyl­po­li­ti­sche Kon­se­quen­zen abge­lei­tet wer­den soll­ten. Dar­um ist es nicht ver­wun­der­lich, wenn die­se Dia­gno­se sehr häu­fig gestellt wird, wenn mal wie­der ein Asy­lant oder Aus­län­der ein Kind vor die U‑Bahn schubst oder ähn­li­che Ver­bre­chen begeht.

Wenn der Täter “rechts” geframet wer­den kann, dann spie­len psych­ia­tri­sche Beden­ken bekann­ter­wei­se kei­ne Rol­le. Die Psy­cho­se von Tobi­as Rath­jen, des Täters von Hanau, geht son­nen­klar aus sei­nem “Mani­fest” her­vor; um das Nar­ra­tiv von der “rechts­extre­men” Tat auf­recht­zu­er­hal­ten, ver­schwei­gen die regie­rungs­of­fi­zi­el­len Geden­ken hart­nä­ckig das zehn­te Opfer Rath­jen, sei­ne bett­läg­ri­ge Mutter.

Die Opfer von Hanau sind heu­te, ähn­lich wie zuvor die Opfer des “NSU”, Gegen­stand eines staat­li­chen Kults im Diens­te des “Kamp­fes gegen rechts”.

In Hanau gibt es ein gro­ßes Graf­fi­ti-Wand­bild, mit iko­nen­glei­chen, den Betrach­ter fron­tal anbli­cken­den Gesich­tern, unter denen die Mut­ter des Täters fehlt. Letz­tes Jahr gab es in Ber­lin eine Aus­stel­lung “Jun­ge Kunst für Hanau” zu sehen, mit den schöns­ten Meis­ter­wer­ken eines lan­des­wei­ten, staat­lich initi­ier­ten Schülerwettbewerbs.

Die­se Opfer sol­len nicht ver­ges­sen wer­den; die­se Opfer müs­sen immer und immer wie­der beim Namen genannt wer­den; die­se Opfer mah­nen uns täg­lich, gegen bestimm­te Übel unse­rer Gesell­schaft zu kämpfen.

Damit wären wir schon mit­ten in der Fra­ge, was es bedeu­tet, Opfer zu “instru­men­ta­li­sie­ren”.

Reka­pi­tu­lie­ren wir vor­her noch die ande­ren Anschlä­ge der aktu­el­len Serie:

Am 31. Mai 2024 töte­te in Mann­heim ein Afgha­ne, des­sen Asly­an­trag abge­lehnt wor­den war, und der es auf Micha­el Stür­zen­ber­ger abge­se­hen hat­te, einen Poli­zis­ten mit einem Messer

am 23. August töte­te in Solin­gen ein Syrer , des­sen Asly­an­trag abge­lehnt wor­den war, auf einem “Fes­ti­val der Viel­falt” drei Men­schen mit einem Messer

am 20. Dezem­ber fuhr ein Sau­di-Ara­ber, des­sen Asyl­an­trag posi­tiv beschie­den wor­den war, auf einem Weih­nachts­markt in Mag­de­burg mit einem Auto in eine Men­schen­men­ge, wobei sechs Men­schen getö­tet und fast 300 wei­te­re ver­letzt wurden.

Am 22. Janu­ar 2025 ermor­de­te ein Afgha­ne, des­sen Asyl­an­trag abge­lehnt wor­den war, in Aschaf­fen­burg ein Klein­kind im Alter von zwei Jah­ren und ver­letz­te ein zwei­tes im sel­ben Alter schwer.

Am 13. Febru­ar 2025 fuhr in Mün­chen ein Afgha­ne, des­sen Asyl­an­trag abge­lehnt wor­den war, mit sei­nem PKW in einen Demons­tra­ti­ons­zug der lin­ken Gewerk­schaft Ver.di. Getö­tet wur­de eine 37jährige Mut­ter alge­ri­scher Her­kunft mit­samt ihrer zwei­jäh­ri­gen Toch­ter, min­des­tens 37 wei­te­re Per­so­nen wur­den verletzt.

Am 15. Febru­ar töte­te ein Syrer in Vil­lach, des­sen Asyl­an­trag posi­tiv beschie­den wor­den war, einen Men­schen mit einem Mes­ser und ver­letz­te fünf weitere.

Das sind wohl­ge­merkt nur die Fäl­le der “wahl­lo­sen” Atta­cken im öffent­li­chen Raum. Unge­zählt sind etli­che wei­te­re Mor­de, Ver­ge­wal­ti­gun­gen und Kör­per­ver­let­zun­gen durch Aus­län­der und Asy­lan­ten. In der Woche nach Solin­gen ver­öf­fent­lich­te Tichys Ein­blick eine Lis­te von Mes­ser­at­ta­cken durch groß­teils aus­län­di­sche Täter, die sich inner­halb einer ein­zi­gen Woche in Deutsch­land ereig­net hatten.

Wer hat hier noch einen Über­blick, wer zählt hier die Opfer noch mit? Sie exis­tie­ren kaum noch im öffent­li­chen Bewußt­sein, sie sind längst als “Grund­rau­schen” akzpe­tiert wie Verkehrsunfälle.

Zurück zur “Serie”: Ein­deu­tig “isla­mis­tisch” kate­go­ri­sier­bar sind die Täter von Mann­heim und Vil­lach, wahr­schein­lich auch der Täter von Solin­gen; ein­deu­tig “deut­schen­feind­lich” ist nur der Täter von Mag­de­burg, der zusätz­lich psych­ia­tri­sche Auf­fäl­lig­kei­ten aufweist.

Er ist der ein­zi­ge der Täter, den das Estab­lish­ment absur­der­wei­se in die “rechsextre­me” Kis­te ein­schach­teln woll­te, und auch der ein­zi­ge, bei dem man ein Motiv iden­ti­fi­zie­ren kann, wenn auch ein offen­sicht­lich Wahn­haf­tes. Der Fünf­zig­jäh­ri­ge ist auch alters­mä­ßig der Abweich­ler unter den Täter, die alle­samt jun­ge Män­ner in ihren Zwan­zi­gern waren.

Wir haben also sechs Täter, drei Afgha­nen und drei Ara­ber, alle aus isla­mi­schen Län­dern, wobei einer davon sich öffent­lich “anti-isla­misch” engagierte.

Auf der ein­fachs­ten Ebe­ne erscheint das Mus­ter so: Ver­hal­tens­auf­fäl­li­ger Aus­län­der aus einem isla­mi­schen Land, der längst abge­scho­ben hät­te wer­den müs­sen, tötet in Deutsch­land wahl­los zufäl­li­ge Menschen.

Nun zu den Opfern.

Ich zäh­le im fol­gen­den nur die Todes­op­fer, da Detail­an­ga­ben zu den Ver­letz­ten so gut wie gar nicht zu fin­den sind (es sei denn, die Infor­ma­ti­on ist für das gel­ten­de Nar­ra­tiv oppor­tun). Häu­fig gibt es aber auch kei­ne Infor­ma­ti­on über die Namen und die eth­ni­sche Her­kunft der Ermor­de­ten, und Fotos sucht man in der Regel vergebens.

Auch dies hat mit dem Rang der Toten inner­halb der poli­ti­schen Hier­ar­chie zu tun, der nicht nur durch die Opfer- son­dern auch durch die Täter­her­kunft bestimmt wird. Sie eig­nen sich nicht (wie die Opfer von Hanau oder “NSU”) für zivil­re­li­giö­se staat­li­che Rituale.

Abge­se­hen von Mag­de­burg schei­nen die Täter nicht spe­zi­ell von Haß auf Deut­sche moti­viert. Sie töten offen­bar alles, was in ihrer Reich­wei­te ist.

Trotz­dem ist es falsch, dar­aus ein Schlupf­loch zu bas­teln, wie es bei­spiels­wei­se Cari­tas-Chef Klaus Schwert­ner nach dem Anschlag von Vil­lach tat:

Die Anschlä­ge hät­ten deut­lich gemacht, dass Ter­ror kei­ne Gren­zen kennt und Men­schen unter­schied­li­cher Her­kunft, Reli­gi­on und Natio­na­li­tät trifft, schrieb Schwert­ner. (…) “Es geht nicht um ‘Wir gegen die Ande­ren’, das ist kein Kampf ‘Deutsche/Österreicher gegen Aus­län­der, Asy­lan­ten, Migran­ten, Flücht­lin­ge’ oder umge­kehrt, ‘Mus­li­me gegen Christen/Juden/Ungläubige’ oder umge­kehrt. Die­ser Ter­ror tötet. Die­ser Ter­ror tötet Men­schen, unab­hän­gig von Alter, Geschlecht, Her­kunft, Reli­gi­on”, unter­strich Schwertner.

Als nächs­tes bemüh­te er die Phra­se von den “ver­meint­lich ein­fa­chen Lösun­gen”, die nicht funk­tio­nie­ren, denen er vemeint­lich hoch­kom­ple­xe Ant­wor­ten gegen­über­stell­te, die die Mise­re been­den sollen:

Ent­schei­dend sei viel­mehr ein gemein­sa­mes Vor­ge­hen gegen Ter­ror, das Prä­ven­ti­on, sozia­le Inte­gra­ti­on und Sicher­heits­maß­nah­men glei­cher­ma­ßen umfasse.

Wie ich schon im Arti­kel zu Vil­lach bemerk­te: Es ist das alt­be­kann­te Man­tra “Inte­gra­ti­on plus Über­wa­chung”. Nach Jah­ren der Erfah­rung soll­te klar­ge­wor­den sein, daß die­ser Ansatz nicht funk­tio­niert, weil er auf einer unter­kom­ple­xen Ana­ly­se beruht, die nichts ande­res als einen abs­trak­ten “Ter­ror” sehen will.

Dabei steht das Mus­ter deut­lich vor unse­ren Augen: Die Täter waren Ara­ber und Afgha­nen, und auch in ande­ren Berei­chen sind über­pro­por­tio­nal bestimm­te Eth­ni­en ver­tre­ten. Wenn sie in Deutsch­land auch Ange­hö­ri­ge ver­wand­ter Völ­ker oder sogar ihres­glei­chen töten, dann ist das kein beson­ders gewich­ti­ger Ein­wand, denn ähn­li­ches geschieht ja auch in ihren bür­ger­kriegs­ge­plag­ten Hei­mat­län­dern, sagen wir Syri­en und Afgha­ni­stan, in denen Syrer Syrer und Afgha­nen Afgha­nen töten.

Afgha­ni­stan bei­spiels­wei­se ist ein äußerst gewalt­tä­ti­ges Land, ins­be­son­de­re, was Gewalt gegen Frau­en angeht – sie­he etwa hier, hier, hier oder hier. Kla­rer­wei­se ist nicht jeder Afgha­ne ein Gewalt­tä­ter, aber auch nicht eine Mari­am Küh­sel-Huss­ai­ni. Wenn man nun aber hun­der­tau­sen­de Afgha­nen in ein west­li­ches Land impor­tiert, wird man erwar­tungs­ge­mäß auch afgha­ni­sche Zustän­de in einem beträcht­li­chen Aus­maß importieren.

Hin­zu kommt, daß die Täter nicht einem sozia­len oder eth­no­kul­tu­rel­len Vaku­um exis­tie­ren. Ganz im Gegen­teil. Der Syrer, der den Atten­tä­ter von Vil­lach mit sei­nem Wagen umfuhr, und des­sen Bild­nis in den Medi­en prä­sen­ter war das des Opfers, kann sich dem Ver­neh­men nach nicht mehr in sei­ner Nach­bar­schaft bli­cken las­sen, weil er als “Ver­rä­ter” betrach­tet wird und mas­si­ven Dro­hun­gen aus­ge­setzt ist.

Sie­he die­sen ORF-Schnip­sel, und die­sen Arti­kel aus dem Standard:

Dafür wur­de der 41-jäh­ri­ge Syrer, der den Atten­tä­ter mit sei­nem Auto ramm­te und umwarf, bedankt und gelobt – vom Innen­mi­nis­ter bis zur Kärnt­ner Poli­zei­prä­si­den­tin. Er wur­de im Fern­se­hen inter­viewt und in ande­ren Medi­en zitiert, mit Bild und gan­zem Namen. (…) Jetzt, nur weni­ge Tage spä­ter, ist für A. alles anders. Das Fei­ern ist für ihn fürs Ers­te vor­bei: Er wird mas­siv bedroht. A. benö­tigt drin­gend Hil­fe, für sich und für sei­ne Familie.(…) Die Dro­hun­gen star­te­ten bald nach den ers­ten Inter­views, die via Fern­se­hen, Print- und sozia­len Medi­en ver­brei­tet wur­den. Sie kamen über sozia­le Platt­for­men: Isla­mis­ten, die sich in der Anony­mi­tät ver­schan­zen, kün­dig­ten dem Syrer Rache an. (…) Dass die Dro­hun­gen ernst zu neh­men sind – dar­über ist sich O., der eben­falls Syrer ist, im Kla­ren: “Wir ken­nen die­se Leu­te aus dem eige­nen Land”, sagt er: “Sie sind gefähr­lich.” Hin­zu kom­me die Enge der syri­schen Com­mu­ni­ty in Kärn­ten, die Anony­mi­tät ver­un­mög­li­che. Jeder ken­ne jeden. “Auch der Atten­tä­ter ist mir vom Sehen her bekannt. Erst vor zwei Wochen sind wir auf der Stra­ße anein­an­der vor­bei­ge­gan­gen. Ich hät­te nie­mals ange­nom­men, dass er sich zum radi­ka­len Isla­mis­ten ent­wi­ckelt hat.”

Das Pro­blem sind nicht ein­zel­ne “Ter­ro­ris­ten”, son­dern kom­plet­te Com­mu­ni­ties, zu denen lei­der auch auch der wacke­re “Syrer A.” zählt.

Es führt kein Weg dar­an vor­bei: Wenn die­se Taten auf­hö­ren sol­len, ist nicht “Inte­gra­ti­on und Über­wa­chung” die Ant­wort, son­dern Ein­wan­de­rungs­stopp (oder Beschrän­kung nach eth­no­kul­tu­rel­len Kri­te­ri­en), Aus­set­zung des Asyl­rechts und vor allem Abschie­bung und Remigration.

Nun also zur Fra­ge, die ich zu Beginn die­ses Arti­kels gestellt habe.

“Instru­men­ta­li­sie­ren” bedeu­tet wört­lich, eine Sache als “Instru­ment” zu benut­zen, um damit ein bestimm­tes Ziel zu errei­chen. Wenn der Staat und lin­ke Orga­ni­sa­tio­nen for­dern “Say their names”, dann ist das ihr “Instru­ment”, um ein Unrecht und Ver­bre­chen anzu­pran­gern, damit der­glei­chen nicht mehr passiert.

Wenn “Rechts­extre­mis­mus” dar­an schuld ist, dann ist es natür­lich logisch, der Öffent­lich­keit sei­ne Opfer zu prä­sen­tie­ren, um Mit­ge­fühl, Zorn und sons­ti­ge Emo­tio­nen zu erwe­cken. Man will die Opfer ins öffent­li­che Bewußt­sein rücken, damit es nicht noch mehr Opfer auf­grund der­sel­ben Ursa­chen. Das ist an und für sich legi­tim (das “Aber” kommt gleich).

Wir leben in einer Gesell­schaft leben, in der der “Opfer­sta­tus” eine wert­vol­le poli­ti­sche Mün­ze ist, die aller­dings nur hier­ar­chisch geprägt und ver­teilt wird. Impli­zit wird die­se Hier­ar­chie eth­nisch begrün­det, und sie ist inzwi­schen zu einem glo­ba­len Sys­tem ange­wach­sen, das Opfer­völ­ker (in der Regel “of color”) und Täter­völ­ker (in der Regel “wei­ße”) unterscheidet.

Deut­sche sind nun in die­sem Koor­di­na­ten­sys­tem ein “Täter­volk” par excel­lence, wes­halb Kri­ti­ker der Ein­wan­de­rungs­po­li­tik und des Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus hart­nä­ckig dar­um kämp­fen muß­ten und müs­sen, daß auch Deut­sche als Opfer von eth­ni­scher Aggres­si­on und “Ras­sis­mus” aner­kannt werden.

Nun ist es natür­lich so, daß das Anpran­gern von Ver­bre­chen über die Opfer in ers­ter Linie auf Emo­tio­nen zielt, und damit zu Mani­pu­la­ti­on und pro­pa­gan­dis­ti­scher Ver­zer­rung einlädt.

Man wird auf­ge­for­dert, das Schick­sal von Men­schen bedau­ern, die man per­sön­lich nicht kennt, aus mit­mensch­li­cher oder huma­ni­tä­rer Anteil­nah­me oder weil sie “zu uns” gehö­ren. In Deutsch­land ist die­ser Appell an das soli­da­ri­sche Mit­ge­fühl auf den Kopf gestellt: Man soll im Fal­le inter-eth­ni­scher Gewalt mög­lichst nur Opfern gegen­über empa­thisch sein, die nicht “zu uns” gehö­ren, die nicht Deut­sche “wie wir” sind (im Schuld­ge­fühl hat sich die sepa­ra­te deut­sche Iden­ti­tät, die­ses “Wir”, erhalten).

Der Kult um Opfer und Unge­rech­tig­kei­ten, die die eige­nen Ahnen und das eige­ne Volk erlei­den muß­ten, gehört zum Stan­dard­re­per­toire des Natio­na­lis­mus. Daß his­to­risch damit viel Miß­brauch getrie­ben wur­de und auch getrie­ben wird (der Opfer­sta­tus legi­mi­tiert oft ein Täter­han­deln), liegt auf der Hand. Eben­so, daß häu­fig die Gren­zen des guten Geschmacks und des Anstan­des über­schrit­ten wer­den, wenn es dar­um geht, Opfer­schick­sa­le zu poli­ti­schen Zwe­cken zu bemühen.

Nun hat jede poli­ti­sche oder eth­ni­sche Grup­pe “ihre” Opfer. In die­sem Bereich wird beson­ders ger­ne geheu­chelt und mit zwei­er­lei Maß gemes­sen. Die abso­lu­te Eska­la­ti­on die­ser Ten­denz kann man in Krie­gen beob­ach­ten, in denen Opfer­zah­len und die eige­ne Unschuld und die Schuld des ande­ren eine zen­tra­le pro­pa­gan­dis­ti­sche Rol­le spielen.

“Instru­men­ta­li­sie­ren” bedeu­tet hier, das Ange­den­ken an die Opfer zu “miß­brauchen”, die dar­aus geschöpf­ten Emo­tio­nen für unbot­mä­ßi­ge Zwe­cke zu kana­li­sie­ren. An die­ser Stel­le kann man nun aller­hand Empö­rung und Ange­wi­dert­sein signa­li­sie­ren, um zu zei­gen, daß man sich sel­ber gegen­über den Opfern pie­tät­vol­ler und ange­mes­se­ner ver­hält, als die­je­ni­gen, die sie zu die­sem oder jenem poli­ti­schen Zweck aus­beu­ten wollen.

Nun kann es natur­ge­mäß kei­nen objek­ti­ven Rich­ter geben, der ent­schei­det, wann der “Miß­brauch” gege­ben ist, wann die Agen­da mit Ver­weis auf die Opfer ille­gi­tim und unbot­mä­ßig ist. Am Ende ent­schei­den dies immer sub­jek­tiv jene, die die Opfer für sich rekla­mie­ren und behaup­ten, in ihrem Namen zu sprechen.

Der Appell an die “höhe­re” Moral ist so oder so eine wirk­sa­me Waf­fe. Die Lin­ke benutzt den Vor­wurf des “Instru­men­ta­li­sie­rens” der Opfer, um den Rech­ten ein schlech­tes Gewis­sen zu machen und ihre poli­ti­schen Zie­le zu dis­kre­di­tie­ren, etwa daß es kei­ne Opfer der Ein­wan­de­rungs­po­li­tik mehr geben soll, ganz beson­ders kei­ne deut­schen in Deutschland.

Sie tun das offen­sicht­lich nicht, weil sie so viel Ehr­furcht vor und Mit­ge­fühl mit den deut­schen Opfern hät­ten, son­dern weil sie kei­ne Ver­än­de­rung ihrer poli­ti­schen, uto­pi­schen Agen­da wol­len. Daß sie die­se Opfer als ver­nach­läs­si­gens­wer­te und in Kauf zu neh­men­de Kol­la­te­ral­schä­den betrach­ten, zei­gen sie immer wie­der unmiß­ver­ständ­lich (ins­be­son­de­re die Anti­fa hat sich in die­ser Hin­sicht als beson­ders men­schen­ver­ach­tend erwie­sen – ja, hier ist die­ses abge­dro­sche­ne Wort ein­mal angebracht).

Mehr noch: Ihre Empa­thie auch mit aus­län­di­schen Opfern sinkt beträcht­lich, wenn die Täter selbst Aus­län­der sind.

Das wäre nun also mei­ne lan­ge “Ant­wort”: “Instru­men­ta­li­sie­ren” ist in der Regel ein Feind-Framing, das mora­li­sche Über­le­gen­heit behaup­tet. Davon soll­ten wir uns nicht ver­rückt machen las­sen. Die Opfer der Ein­wan­de­rungs­po­li­tik sind schwer­wie­gen­de Grün­de, die­se zu been­den, und es ist mora­lisch legi­tim, sie zu nen­nen und an sie zu erin­nern, um ein Ende die­ser Poli­tik zu fordern.

Wir soll­ten auch kei­ne Angst davor haben, die Opfer als “unse­re” zu rekla­mie­ren, zu sagen, es hat “einen von uns” getroffen.

Es ist schlimm genug und eben­falls ein Argu­ment gegen die lau­fen­de Ein­wan­de­rungs­po­li­tik, wenn auch Kin­der von Ein­wan­de­rern ihre Opfer wer­den. Wenn jedoch ande­re eth­ni­sche Grup­pen das Recht haben, zu emp­fin­den und zu sagen, daß sie die Opfer ihres eige­nen Vol­kes mehr ange­hen und mehr erschüt­tern als die unse­res Vol­kes, dann steht auch uns die­ses Recht zu.

Wir haben das Recht zu sagen: Das könn­ten auch unse­re Kin­der, unse­re Söh­ne und Töch­ter gewe­sen sein, die da von frem­den, gegen unse­ren Wil­len impor­tier­ten Men­schen ermor­det und ver­ge­wal­tigt wur­den, und des­halb wol­len wir, daß all dies end­lich been­det wird.

Es kommt immer wie­der vor, daß Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge der Opfer äußern, daß sie kei­ner­lei “Instru­men­ta­li­sie­rung” der Tat für “frem­den­feind­li­che” oder “rechts­extre­mis­ti­sche” Zwe­cke wün­schen. Die­se Tat­sa­che ist wohl vor allem Indi­ka­tor für eth­no­ma­so­chis­ti­sche Gehirn­wä­sche, antrai­nier­te Wehr­lo­sig­keit durch den mas­si­ven sozia­len Druck, den das stets im Raum ste­hen­de Stig­ma des “Ras­sis­mus” erzeugt.

Denn nie­mals hört man der­glei­chen von Ange­hö­ri­gen der Opfer “frem­den­feind­li­cher” oder “rechts­extre­mer” Gewalt. Wäre der Täter von Mün­chen ein “Rechts­extre­mist” gewe­sen, wür­de die Fami­lie der Opfer (links enga­giert, mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund) mit Sicher­heit nicht vor “Instru­men­ta­li­sie­rung” war­nen, son­dern sich statt­des­sen wil­lig an einer Kam­pa­gne “gegen rechts” betei­li­gen (inklu­si­ve Schuld­zu­wei­sun­gen an die AfD).

Es ist letz­ten Endes auch uner­heb­lich, was die Ange­hö­ri­gen in die­ser Hin­sicht wün­schen und was nicht. Die Opfer selbst kann man nicht mehr befra­gen, und selbst wenn die­se von den Toten auf­er­ste­hen und sagen wür­den: “Ver­gebt mei­nen Mör­dern und Ver­ge­wal­ti­gern! Ter­ro­ris­mus kennt kei­ne Reli­gi­on und Eth­ni­zi­tät! Laßt die Gren­zen wei­ter­hin offen!”, dann wäre das für nie­man­den verpflichtend.

Denn was ihnen und ihren Fami­li­en gesche­hen ist, ist Fol­ge einer kol­lek­ti­ven Patho­lo­gie, die nicht ihre Pri­vat­sa­che ist.

Wenn die Eltern zum Bei­spiel von Maria Laden­bur­ger aus der Ver­ge­wal­ti­gung und Ermor­dung ihrer Toch­ter kei­ne Kon­se­quen­zen zie­hen wol­len, und es statt­des­sen vor­zie­hen, vor “Rechts­po­pu­lis­mus” zu war­nen und eine Stif­tung zuguns­ten von Flücht­lin­gen grün­den, dann kann man ihnen auch vor­wer­fen, daß sie durch die­ses Han­deln Leib und Leben der Töch­ter ande­rer Men­schen gefähr­den und miß­ach­ten, deren Köp­fe weni­ger ideo­lo­gisch ver­dreht sind als die ihrigen.

Natür­lich gibt es, wie gesagt, Gren­zen der Pie­tät, die man ach­ten und nicht über­schrei­ten soll­te (was sich frei­lich im Dschun­gel des Akti­vis­mus und der sozia­len Medi­en kaum kon­trol­lie­ren läßt). Dar­um ist mei­ne lan­ge Ant­wort zwar ein “Ja”, aber auch ein “Ja, aber”.

Zwei Din­ge lie­gen klar zuta­ge: Die­se Opfer, deut­sche wie aus­län­di­sche (aber aus unse­rer Sicht deut­sche noch mehr als aus­län­di­sche), sind ein Grund, die­se Poli­tik zu been­den, und dies kann nur durch einen Para­dig­men­wech­sel gesche­hen, der es erlaubt, daß zwi­schen “Uns” und den “Ande­ren” dif­fe­ren­ziert und unse­ren Inter­es­sen Vor­rang zuge­spro­chen wird.

Ich und ande­re Kom­men­ta­to­ren sagen dies seit vie­len Jahren.