8. Mai 1945 – Kein Tag der Befreiung

RMH 8. Mai 2020 09:28

Das der 08. Mai 45 ein vielschichtiges Datum ist und für Deutschland eine Niederlage gewesen ist mit gleichzeitigem Beginn von Flucht und Schrecken, scheint mittlerweile Common Sense zu sein (siehe auch den aktuellen Leitartikel dazu bei SPON), der Streit geht doch eher in die Richtung, dass wir doch bitte bei allen Schrecken am Ende froh darüber sein sollen, daß es so gekommen ist, wie es kam und dass damit dann auch endgültig Tabula Rasa mit den deutschen Unruhestiftern in Europa gemacht wurde und so ist dann auch der Leitartikler bei SPON, wie mancher Nazi auch, recht froh darüber, dass der 20. Juli gescheitert ist, denn sonst wäre u.U. zuviel Deutsches herüber gerettet worden. Bei dieser Interpretation kann man nur sagen: Ehre den Männern des 20. Juli, Fluch den Nazis und ihren Epigonen, die nunmehr an anderer Wirkungsstelle den Nero Befehl konsequent ausführen.