Hat Höcke recht? Gedanken zum 8. Mai

Als Vete­ran die­ser Revi­si­ons-Dis­kus­si­on den­ke ich, daß sie zwar in einem gewis­sen Sin­ne “wich­tig” bleibt, aber untaug­lich ist als poli­ti­scher Hebel, um den fata­len Selb­st­ab­schaf­fungs­kurs Deutsch­lands zu beenden.

Vie­le rech­te Autoren und Akti­vis­ten haben in ihr jahr­zehn­te­lang die ent­schei­den­de Nuß erblickt, die es zu kna­cken gilt, um den deut­schen Wunsch nach Selbst­aus­lö­schung an der neu­ro­tisch-trau­ma­ti­schen Wur­zel zu packen.

Denn es ist zwei­fel­los rich­tig und zur Bin­sen­weis­heit gewor­den, daß der, nen­nen wir es so, deut­sche Schuld­kom­plex dafür haupt­ver­ant­wort­lich ist, daß es in Deutsch­land unmög­lich gewor­den ist, Poli­tik für das deut­sche Volk zu betrei­ben oder über­haupt sou­ve­rä­nis­tisch-poli­tisch zu den­ken und zu handeln.

So begrün­de­te das Aus­wär­ti­ge Amt gegen­über dem US-Außen­mi­nis­ter Rubio die Stig­ma­ti­sie­rung der AfD durch den Ver­fas­sungs­schutz neu­lich mit den Wor­ten: “We have lear­ned from our histo­ry that right­wing extre­mism needs to be stopped.”

Ich ken­ne den Ein­wand, daß sich ähn­li­che Pro­ble­me in den alli­ier­ten “Sie­ger­län­dern” Frank­reich, Groß­bri­tan­ni­en, USA und teil­wei­se sogar Ruß­land stel­len. Die “wei­ße Schuld” ist ein weit­ver­brei­te­tes Syn­drom inner­halb der west­li­chen Welt. Die Ursa­chen dafür sind viel­fäl­tig, aber eine davon ist, daß der deut­sche Natio­nal­so­zia­lis­mus nicht nur in Deutsch­land, son­dern prak­tisch glo­bal als Grund dient, war­um “eth­no­na­tio­na­lis­ti­sche” Poli­tik mora­lisch zu ver­wer­fen und zu über­win­den ist (je wei­ter weg man von Euro­pa ent­fernt ist, umso schwä­cher wird die­se Prä­mis­se). Das wäre aber ein eige­nes Thema.

Auch in Deutsch­land hat der “Schuld­kom­plex” meh­re­re Dimen­sio­nen und Ursa­chen, die sich nicht alle­samt auf das Trau­ma von Natio­nal­so­zia­lis­mus, Krieg und Nie­der­la­ge zurück­füh­ren las­sen. Vie­le klu­ge Leu­te haben vie­le klu­ge Din­ge dar­über geschrie­ben, unlängst wie­der Meis­ter Klo­novs­ky, der den „Tag der Befrei­ung vom Hit­ler­fa­schis­mus” noch aus DDR-Zei­ten kennt.

Für mich ist die For­mu­lie­rung ‘Tag der Befrei­ung’ kom­mu­nis­ti­sche Pro­pa­gan­da, Skla­ven­spra­che, Unter­drü­ckungs­se­man­tik, des­we­gen leh­ne ich sie ab,

schreibt Klo­novs­ky, und gleich­zei­tig weiß er auch, daß sie zumin­dest sym­bo­lisch einen Teil der Wahr­heit beschreibt.

“Befrei­ung” gab es “für die über­le­ben­den Häft­lin­ge der Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger, für die Juden, die irgend­wo ver­steckt über­lebt hat­ten, für die Völ­ker, die unter den Natio­nal­so­zia­lis­ten gelit­ten hat­ten, für die­je­ni­gen Deut­schen, die in Oppo­si­ti­on zum Regime leb­ten”, nicht aber für die geschän­de­ten “Frau­en der Besieg­ten” und “die zwölf bis 14 Mil­lio­nen Mil­lio­nen Ver­trie­be­nen, von denen knapp zwei Mil­lio­nen umka­men”, für die “Mil­lio­nen Kriegs­ge­fan­ge­nen, von denen vie­le oft erst Jah­re spä­ter oder nie heim­kehr­ten” und ange­sichts der Tat­sa­che der “Errich­tung einer zwei­ten deut­schen Dik­ta­tur in Mitteldeutschland”.

Die­ser Zwie­spalt wur­de noch in der berühm­ten Rede von Richard von Weiz­sä­cker vom 8. Mai 1985 the­ma­ti­siert, die auch für West­deutsch­land die Paro­le “Der 8. Mai war ein Tag der Befrei­ung” ver­bind­lich fest­leg­te. Den­noch beton­te Weizsäcker:

Der 8. Mai ist für uns Deut­sche kein Tag zum Fei­ern. Die Men­schen, die ihn bewußt erlebt haben, den­ken an ganz per­sön­li­che und damit ganz unter­schied­li­che Erfah­run­gen zurück. Der eine kehr­te heim, der ande­re wur­de hei­mat­los. Die­ser wur­de befreit, für jenen begann die Gefan­gen­schaft. Vie­le waren ein­fach nur dafür dank­bar, daß Bom­ben­näch­te und Angst vor­über und sie mit dem Leben davon­ge­kom­men waren. Ande­re emp­fan­den Schmerz über die voll­stän­di­ge Nie­der­la­ge des eige­nen Vater­lan­des. Ver­bit­tert stan­den Deut­sche vor zer­ris­se­nen Illu­sio­nen, dank­bar ande­re Deut­sche vor dem geschenk­ten neu­en Anfang.

Das unheil­vol­le Wort war nun aber gefal­len. Anders als in der DDR, wo das deut­sche Volk von “Hit­ler­fa­schis­ten” befreit wor­den war, wähn­te man sich in der BRD auch noch von sich selbst oder zumin­dest von einem unheil­vol­len Teil des eige­nen Wesens befreit. Und was davon noch übrig war, galt es, sys­te­ma­tisch aus­zu­rot­ten (wofür sich, wie Robert Hepp auf­zeig­te, die Mul­ti­kul­tu­ra­li­sie­rung und die Umwand­lung Deutsch­lands in einen Viel­völ­ker­staat als ver­hei­ßungs­vol­les Mit­tel wie auch End­ziel anbot).

Weiz­sä­cker wuß­te und beton­te noch, daß die Rede von der “Befrei­ung” nur die hal­be Wahr­heit erfas­sen konn­te. Die Grau­zo­ne, die Ambi­va­lenz, das Sowohl-als-auch sind der deut­schen See­le jedoch zutiefst zuwi­der. Sie fühlt sich erst in einem Ent­we­der-Oder wohl.

Heu­te ist die “Debat­te”, sofern sie über­haupt noch wenigs­tens zum Schein geführt wird, weit hin­ter Weiz­sä­cker zurück­ge­fal­len. Man ist end­gül­tig in die Knie gegan­gen, mit denen er zumin­dest noch gewa­ckelt hat. 2025 soll der “8. Mai ist für uns Deut­sche ein Tag zum Fei­ern” sein.

Aber wem ist denn noch ernst­haft nach “Fei­ern” zumu­te? Es lebt heu­te fast nie­mand mehr, der sich per­sön­lich an die­sen Tag erin­nern kann, und dar­an, daß es für die meis­ten Deut­schen an die­sem Früh­lings­tag des Jah­res 1945 nichts zu Fei­ern gab.

Weiz­sä­cker war es auch, der eine (ver­mut­lich) edel gemein­te, aber lang­fris­tig äußerst fata­le Leh­re aus der Geschich­te der befrei­en­den Nie­der­la­ge zie­hen zu kön­nen glaubte:

Hit­ler hat stets damit gear­bei­tet, Vor­ur­tei­le, Feind­schaf­ten und Haß zu schüren.

Die Bit­te an die jun­gen Men­schen lautet:

Las­sen Sie sich nicht hin­ein­trei­ben in Feind­schaft und Haß

gegen ande­re Menschen,

gegen Rus­sen oder Amerikaner,

gegen Juden oder gegen Türken,

gegen Alter­na­ti­ve oder gegen Konservative,

gegen Schwarz oder gegen Weiß.

Ler­nen Sie, mit­ein­an­der zu leben, nicht gegeneinander.

Auch die­sen from­men Wunsch hat man inzwi­schen revi­diert: “Feind­schaft und Haß” gegen Rus­sen ist wie­der per Staats­de­kret en vogue, zuneh­mend auch gegen man­che Ame­ri­ka­ner, gegen “Kon­ser­va­ti­ve” sowie­so, und eben­so gegen “Alter­na­ti­ve”, weil die “Alter­na­ti­ven” in Deutsch­land heu­te sämt­lich rechts ste­hen oder dort ein­sor­tiert wer­den, sobald sie dem Sys­tem ernst­haft unbe­quem werden.

Was sol­len wir nun tun mit die­sem ein­ge­fleisch­ten Syn­drom? Höcke sprach zwar davon, daß die Debat­te nur mehr “wis­sen­schaft­lich geführt wer­den” möge, mein­te aber auch:

Wir müs­sen uns um die Hei­lung der kol­lek­ti­ven see­li­schen Zer­stö­rung unse­res Vol­kes bemü­hen, indem wir jen­seits deut­scher Hybris und deut­scher Unter­wür­fig­keit Maß und Mit­te suchen, fin­den, vor­le­ben und einfordern.

Nun mögen man­che ein­wen­den, das sei ja schön und gut, aber wie soll dies denn mög­lich sein, ohne eine Klä­rung und Revi­si­on der Deu­tungs­mus­ter des zwei­ten Welt­kriegs, die Deutsch­land ein­sei­tig belas­ten? Wie kann man die Volks­see­le “the­ra­pie­ren” ohne die Wahr­heit anzu­er­ken­nen, die Erin­ne­rung auf­recht zu erhal­ten, die Trau­er über das Ver­lo­re­ne zuzulassen?

Und genügt es, dies bloß im pri­va­ten und fami­liä­ren Bereich zu tun und, wie Höcke sagt, vor­zu­le­ben und ein­zu­for­dern, oder muß nicht auch auf der natio­na­len Reprä­sen­ta­ti­ons­ebe­ne etwas gesche­hen, um das kol­lek­ti­ve Bewußt­sein nach­hal­tig zu verändern?

Wie vie­le ande­re, die im rech­ten Spek­trum gelan­det sind, hat mich die­se Fra­ge frü­her außer­or­dent­lich stark beschäf­tigt (sie­he etwa hier, hier, hier, hier, hier, hier und hier). Im Sep­tem­ber feie­re ich mein 20jähriges Jubi­lä­um als Autor die­ser Spar­te. Damals wur­de ich vom begeis­ter­ten Jun­ge-Frei­heit-Leser zum akti­ven Bei­trä­ger, zunächst vor allem als Film­kri­ti­ker “von rechts”.

Wer in jenen lang ver­flos­se­nen, ins­ge­samt eher blei­er­nen Jah­ren mit dabei war, wird sich gut erin­nern, was für eine enor­me Rol­le die Kor­rek­tur des herr­schen­den ein­sei­ti­gen Geschichts­bil­des in der kon­ser­va­ti­ven Publi­zis­tik gespielt hat, und wie stark das emo­tio­na­le Enga­ge­ment dahin­ter war. Man hat­te das Gefühl,sich auf einer Mis­si­on zu befin­den, einer gerech­ten Sache zu die­nen, die unmit­tel­bar mit einem selbst und sei­ner Her­kunft und Zukunft zu tun hatte.

Ich war fas­zi­niert davon, jene Sei­ten und Kapi­tel des 2. Welt­kriegs und sei­ner Vor­ge­schich­te zu ent­de­cken, die mir in der Schu­le ver­schwie­gen wor­den waren. Ich emp­fand die­se Ent­de­ckung als regel­rech­te “Befrei­ung” (um beim The­ma zu blei­ben), da mir der “Schuld­kult” ziem­lich in die Kno­chen gefah­ren war (aber nie­mals so tief, als daß ich jemals auf die Idee gekom­men wäre, mei­ne gelieb­ten Groß­el­tern für irgend­et­was zu ver­ur­tei­len oder gar zu verdammen).

Beson­ders inter­es­sier­te ich mich für das The­ma Flucht und Ver­trei­bung, das auch im Film deut­lich unter­re­prä­sen­tiert war. Ich begann 2004, einen Doku­men­tar­film dar­über zu dre­hen, der aller­dings aus ver­schie­de­nen Grün­den nie fer­tig­ge­stellt wur­de. Ich habe in die­ser Zeit noch mit vie­len Zeit­zeu­gen spre­chen und Inter­views mit ihnen auf­neh­men kön­nen (sie exis­tie­ren noch irgend­wo in mei­nen Archi­ven, ver­streut auf etwa zwei Dut­zend Camcorder-Kassetten).

Ich kann mich an ein Tref­fen hei­mat­ver­trie­be­ner Nie­der­schle­si­er erin­nern, das ich etwa 2006 besuch­te, ich glau­be, es war irgend­wo in Nie­der­sach­sen. Ich kann mich an kaum mehr etwas erin­nern, aber ein Bild hat sich mir eingeprägt.

Die Ver­an­stal­tung fand im Frei­en statt, es war im Spät­som­mer oder Früh­herbst. Die ver­sam­mel­ten Teil­neh­mer saßen neben­ein­an­der auf­ge­reiht auf Stüh­len und hör­ten einem Red­ner auf einer Tri­bü­ne zu. Die meis­ten von ihnen waren Kin­der oder Jugend­li­che gewe­sen, als sie ver­trie­ben wurden.

Ich stand etwas abseits und sah vor mir Rei­hen von weiß- und grau­haa­ri­gen Hin­ter­köp­fen, auf die das Licht der Herbst­son­ne fiel. Vor lan­ger Zeit waren sie Opfer eines schreck­li­chen Krie­ges gewe­sen. Die Geschich­te war wie eine Feu­er­wal­ze über sie und ihre Fami­li­en hin­weg­ge­rollt, aber heu­te woll­te nie­mand mehr etwas von ihnen und ihrem Schick­sal wis­sen. Schlimms­ten­falls wur­den sie als “Revan­chis­ten” oder “Nazis” beschimpft, als “deut­sche Täter”, die “kei­ne Opfer” sein konn­ten und durften.

Ein Gedan­ke schoß mir durch den Kopf: In zehn bis zwan­zig Jah­ren, dach­te ich, wer­den all die­se Men­schen tot sein. Nun sind fast zwan­zig Jah­re ver­gan­gen, und wahr­schein­lich sind all die­se weiß- und grau­haa­ri­gen Men­schen inzwi­schen tat­säch­lich tot.

Das Kriegs­en­de lag 2005 sech­zig Jah­re zurück. Das ent­spricht aus heu­ti­ger Sicht dem Jahr 1965, das ich mit Beat­les und James-Bond-Fil­men asso­zi­ie­re (Fried­rich Merz war damals zehn Jah­re alt). Wer damals in der rech­ten Sze­ne aktiv war, hat­te noch direk­ten Kon­takt mit der Kriegs­ge­nera­ti­on und ihren Erzäh­lun­gen gehabt, und war zum Teil stark von die­sen Bezie­hun­gen und Begeg­nun­gen geprägt worden.

Vie­le waren zor­nig, als sie her­aus­fan­den, wie stark ent­stellt und mani­pu­la­tiv volks­päd­ago­gisch die Geschichts­dar­stel­lun­gen in unse­ren Schul­bü­chern waren, und sie waren empört, wie das Lei­den des deut­schen Vol­kes und der deut­schen Opfer unter­schla­gen, her­un­ter­ge­spielt oder gar ideo­lo­gisch und mora­lisch gerecht­fer­tigt wurde.

Als Doku­ment aus die­ser Zeit sie­he etwa hier ein Video aus dem Jahr 2005 von einem Gedenk­zug in his­to­ri­schen Kos­tü­men durch Ber­lin, der von der JF bewor­ben wur­de und an dem Kositza-Kubit­schek samt Kin­der­schar teilnahmen.

Das ist nun eben­so selbst zur Zeit­ge­schich­te gewor­den wie die all­jähr­li­che Schlacht um das Geden­ken von Dres­den, an der 2010 Kositza, Kubit­schek und ich auf ver­schie­de­ne Wei­se teil­ge­nom­men hat­ten. Inzwi­schen könn­te man so etwas wie eine Geschich­te des kon­ser­va­ti­ven Wider­stands gegen das bun­des­deut­sche “Befreiungs”-Gedenken (und den “Schuld­kult” im all­ge­mei­nen) schreiben.

Es gab klu­ge und tief­schür­fen­de Betrach­tun­gen über das The­ma, die heu­te noch rele­vant und lesens­wert sind. Dabei konn­te man grob gesagt zwei Frak­tio­nen unter­schei­den: Eine, die dach­te, man kön­ne die in die Selbst­zer­stö­rung füh­ren­den geschichts­po­li­ti­schen Dog­men mit his­to­ri­schen Fak­ten und Dif­fe­ren­zie­run­gen aus den Angeln heben (in die­se Spar­te gehör­te am Rand auch die här­ter “geschichts­re­vi­sio­nis­ti­sche” Frak­ti­on, die dach­te, mit diver­sen che­mi­schen Gut­ach­ten eine wah­re Wun­der­waf­fe in den Hän­den zu hal­ten), und eine ande­re, die sich gleich­sam “psy­cho­ana­ly­tisch” einer Erfor­schung der “See­len­ge­schich­te” der Deut­schen wid­me­te, in der Hoff­nung, Hei­lung durch Bewußt­ma­chung erwir­ken zu können.

In die­se Rich­tung forsch­ten auch ver­dienst­vol­le Autoren ohne poli­ti­sche Inter­es­sen, wie etwa Sabi­ne Bode (Die ver­ges­se­ne Gene­ra­ti­on, Kriegs­en­kel) oder Sven­ja Gol­ter­mann (Die Gesell­schaft der Über­le­ben­den).

Zu ers­te­ren Schu­le zähl­te als her­aus­ra­gen­der, damals sehr ein­fluß­rei­cher Ver­tre­ter Karl­heinz Weiß­mann, etwa mit sei­nem unent­behr­li­chen Buch Die Besieg­ten. Ande­re wich­ti­ge Autoren waren Alfred de Zayas, bei­de Uhle-Wet­ters, Ste­fan Scheil, Gerd Schult­ze-Rhon­hof, Franz W. Seid­ler, Hell­mut Diwald, Wer­ner Maser, Rolf-Josef Eibicht, Wolf­gang Ven­ohr oder Rudolf Czern­in (sein Buch Das Ende der Tabus ver­kün­de­te einen “Auf­bruch in der Zeit­ge­schich­te”, von dem sich bis heu­te nichts spü­ren läßt). Über all die­sen thron­te der gro­ße Ernst Nol­te, der aller­dings kei­ne direk­ten poli­ti­schen Inter­es­sen verfolgte.

Ein Autor, der vir­tuo­se Syn­the­sen aus bei­den Ansät­zen, dem his­to­ri­schen und dem psy­cho­lo­gi­schen, zu bil­den ver­moch­te, war Thors­ten Hinz. Von ihm stamm­te eines der (auch sti­lis­tisch) bes­ten Bücher zu die­sem The­ma, Die Psy­cho­lo­gie der Nie­der­la­ge, eine Stu­die “über die deut­sche Men­ta­li­tät” aus dem Jahr 2010, gefolgt von der monu­men­ta­len Unter­su­chung Der Weiz­sä­cker-Kom­plex, unter­ti­telt “eine poli­ti­sche Archäologie”.

Inbe­son­de­re Hinz und Weiß­mann haben intel­lek­tu­el­le Leis­tun­gen erbracht, denen die Aner­ken­nung außer­halb unse­res Spek­trums so gut wie völ­lig ver­sagt blieb. Gleich­zei­tig wur­den medio­kre Gestal­ten mit Rezen­sen­ten­lob und Staats­prei­sen über­häuft, nicht weil sie Hinz und Weiß­mann über­le­gen oder auch nur eben­bür­tig gewe­sen wären, son­dern weil sie ein “von oben” erwünsch­tes Geschichts­bild und Staats­ver­ständ­nis stüt­zen und affirmierten.

Die Kri­tik an der “Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung”, wie sie Armin Moh­ler nann­te, zog mich nicht nur des­we­gen in ihren Bann, weil ich in ihr den Meis­ter­schlüs­sel zur Über­win­dung der deut­schen Selbst­schä­di­gungs­pa­tho­lo­gie erblick­te, son­dern auch, weil sie die bes­se­ren mora­li­schen und fak­ti­schen Argu­men­te auf ihrer Sei­te zu haben schien.

Sie war nicht nur poli­tisch zweck­mä­ßig, sie war auch zutref­fend, wahr und vor allem gerecht. Ich führ­te einen gerech­ten Kampf. Ich woll­te nicht so sehr Ent­las­tung, als Gerech­tig­keit für mein Land, mein Volk und sei­ne Geschich­te. Ich woll­te ein Ende der poli­ti­schen Ideen und Prak­ti­ken (und der uner­träg­li­che Spra­che), die dem Geschichts­bild der “Befrei­ung” ent­spran­gen. Und damals glaub­te ich noch lei­den­schaft­lich an die Macht des Fak­ti­schen und des bes­se­ren Argu­ments, nicht nur in Bezug auf das schuld­stol­ze Geschichts­bild, son­dern auf die gesam­te lin­ke Ideo­lo­gie und das ihr zu Grun­de lie­gen­de Menschenbild.

Nun, da ich das Lebens­sta­di­um erreicht habe, in dem sich die Des­il­lu­sio­nie­rung nach Been­di­gung der alters­be­ding­ten Anpas­sungs­kämp­fe zu kon­so­li­die­ren pflegt, habe ich begrif­fen, daß die bes­ten Argu­men­te nichts nüt­zen, wenn der Wil­le fehlt, sie anzu­neh­men und die Macht, sie umzusetzen.

Und der Wil­le hat sei­ne Wur­zel meis­tens nicht im “Kopf”, also im ratio­na­len Bereich der See­le. Ich habe die Ent­de­ckung gemacht, daß vie­le Deut­sche, ins­be­son­de­re die Ver­tre­ter der poli­tisch-media­len Klas­se die­se ewi­ge Schuld wol­len, daß sie aus ihr eine sinn­stif­ten­de, bei­nah reli­giö­se Erzäh­lung schöp­fen, daß sie eine Bedin­gung ihrer Macht und (ver­meint­li­chen) mora­li­schen Auto­ri­tät ist.

Aber ich mer­ke auch, daß das bun­des­deut­sche Geschichts­ge­den­ken uner­bitt­lich den Weg allen Flei­sches geht und mit jedem Jahr­zehnt an Ver­ve und Über­zeu­gungs­kraft ver­liert, immer mehr zum Ritu­al erstarrt, des­sen mora­li­scher, poli­ti­scher und emo­tio­na­ler Sinn für immer mehr Men­schen an Bedeu­tung verliert.

Einer der ers­ten Amts­ak­te des zwie­lich­ti­gen neu­en Kanz­lers zwei­ter Wahl war der Voll­zug des Schuld­ri­tu­als. Das Bun­des­kanz­ler­amt zwit­scher­te anläß­lich eines Besuchs in Polen:

Die gro­ße Ver­ant­wor­tung, die aus unse­rer Schuld erwächst, bleibt. Wir neh­men sie an. Deutsch­land wird die Mil­lio­nen Opfer der Beset­zung Polens nie­mals vergessen.

Das ist ange­sichts der Stig­ma­ti­sie­rung des eth­ni­schen Volks­be­grif­fes natür­lich wit­zig, denn wes­sen Schuld ist denn “unse­re” Schuld, die “wir” anneh­men müs­sen? Logi­scher­wei­se nur die Schuld jener, die von den Besiegten/Befreiten/Verbrechern von 1933–45 gene­tisch abstam­men, und gewiß nicht von frisch­ge­ba­cke­nen Paß­deut­schen “of color” wie z. B. Fräu­lein Aye­sha Khan, die sich auf Twit­ter “Migran­ti­fa” nennt, und dar­über jubelt, daß ihr Hei­mat­ort Frank­furt “zum Glück bald aus­ge­deutscht” ist.

Am “Tag der Befrei­ung” gab das Bun­des­kanz­ler­amt kund:

Die Befrei­ung Deutsch­lands und Euro­pas von der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Gewalt­herr­schaft hat uns eine Zukunft gege­ben. Der 8. Mai ist für uns ein Tag der Dank­bar­keit. Dass wir in einem frei­en Land in Freund­schaft mit unse­ren Nach­barn leben, ist ein Geschenk – und ein Auftrag.

Die­se skl­ero­ti­sche Krie­che­rei vor den Nach­fah­ren der längst ver­stor­be­nen Sie­ger des Krie­ges, die die Tra­gik Deutsch­lands im 20. Jahr­hun­dert auf ein paar simp­le, sal­bungs­vol­le Schlag­wör­ter redu­ziert, ist es, was “uns” die Zukunft nimmt und unfrei und poli­tisch dumm macht.

Wir wis­sen das zur Genü­ge, und wir haben es oft ana­ly­siert. Es hat am Über­bau der Bun­des­re­pu­blik wenig ver­än­dert. Stär­ke­re Wir­kung hat­ten kon­kre­te Erschüt­te­run­gen, wie die “Flücht­lings­kri­se” und das Pandemie-Regime.

Heu­te erken­nen wir, daß sich das Pro­blem, bru­tal gesagt, vor allem bio­lo­gisch erle­di­gen wird. Es ist unmög­lich, das Geden­ken an ein his­to­ri­sches Ereig­nis jahr­zehn­te­lang mit der glei­chen Inten­si­tät und emo­tio­na­len Iden­ti­fi­ka­ti­on auf­recht­zu­er­hal­ten. Wird man noch 2035 im geis­ti­gen Büßer­hemd auf dem Boden krie­chen und sich bei aller Welt für den Natio­nal­so­zia­lis­mus ent­schul­di­gen? 2045, wenn ein voll­les Jahr­hun­dert ver­gan­gen sein wird? In wel­cher Welt wer­den wir dann leben?

Es ist denk­bar, aber die Vor­stel­lung erscheint mir trotz­dem absurd und gespens­tisch. Die ent­spre­chen­den Zere­mo­nien wir­ken schon heu­te absurd und gespens­tisch genug. Die Geschich­te ist seit 1945 auch in Deutsch­land nicht ste­hen­ge­blie­ben, auch wenn wir in einem Zeit­al­ter leben, in dem die gro­ßen Spek­ta­kel und Wen­de­punk­te spär­lich gesät sind und nicht mehr die glei­che Dra­ma­tik besit­zen wie in frü­he­ren Epo­chen (das wird wohl nicht für immer so blei­ben; das “Ende der Geschich­te” ist eine Illusion).

Acht­zig Jah­re sind eine ver­dammt lan­ge Zeit. Irgend­wann wird auch den rus­si­schen Sie­ges­fei­ern, die von Putin für tages­ak­tu­el­le Zwe­cke ange­heizt und ideo­lo­gisch auf­ge­la­den wer­den, die Luft aus­ge­hen. Irgend­wann wird nie­mand mehr etwas mit den rou­ti­niert gekrümm­ten Rücken der deut­schen Poli­ti­ker­kas­te etwas anfan­gen, geschwei­ge denn sie respek­tie­ren kön­nen. Der Spuk wird irgend­wann vor­bei sein, und etli­che von uns wer­den es noch erleben.

Die Kriegs­ge­nera­ti­on ist fast aus­ge­stor­ben, und auch die Nach­kriegs­ge­nera­tio­nen (heu­te als “Boo­mer” eti­ket­tiert und abge­tan), die an ihren Eltern und der “Re-Edu­ca­ti­on” beson­ders hart zu kau­en hat­ten, haben bereits ein hohes Alter erreicht.

Die “Zoo­mer”, die dem Ver­neh­men nach immer noch geschichts­po­li­tisch hart gehirn­ge­wa­schen wer­den, sol­len sich nun für ihre Urgroß­vä­ter und Urgroß­müt­ter und der Taten schul­dig und “ver­ant­wort­lich” füh­len: Also auf kei­nen Fall an Selbst­be­haup­tung den­ken, statt­des­sen sich ihrer Abstam­mung schä­men (obwohl es doch laut Ver­fas­sungs­schutz nur mehr gleich­be­rech­tig­te Paß­deut­sche geben darf) und emo­tio­nal erpress­bar bleiben.

Mei­ne Urgroß­vä­ter kämpf­ten für den öster­rei­chi­schen Kai­ser im 1. Welt­krieg, einer davon in den Ison­zo­schlach­ten. Ich weiß nur wenig über sie, und von ihnen sind, wenn über­haupt, maxi­mal zwei bis drei Foto­gra­phien über­lie­fert. Was sol­len Zoo­mer mit Urgroß­vä­tern in Wehr­macht oder Waf­fen-SS anfan­gen, oder auch mit ver­ge­wal­tig­ten und ver­trie­be­nen Urgroß­müt­tern, die sie nie gekannt haben?

Es wird also zu Ende gehen; es ist bereits jetzt nur mehr eine Far­ce und eine Fas­sa­de, so hohl und so flach wie das gesam­te poli­ti­sche Estab­lish­ment Deutsch­lands. Damit ist frei­lich nicht gesagt, daß nicht immer noch ent­lang des “Befreiungs”-Paradigmas gewer­tet, geför­dert und ent­schie­den wird.

Was soll man auch sonst als Maß­stab neh­men? Für wel­che “Wer­te” steht Black­rock? Wofür ist man noch da, wenn das “deut­sche Volk” kein Dasein und kei­ne Inter­es­sen mehr haben soll? Für sei­ne mög­lichst gründ­li­che Abschaf­fung? Was wären denn all die­se Leu­te ohne “Nazis”, ver­gan­ge­ne und (angeb­lich) gegenwärtige?

Irgend­ei­ne mora­li­sche Recht­fer­ti­gung braucht jede Poli­tik. Aber ihre sinn­stif­ten­den Zere­mo­nien in Deutsch­land wer­den immer rou­ti­nier­ter, faden­schei­ni­ger und müder. (Irre ich mich? Bin ich es, der müder und des­in­ter­es­sier­ter gewor­den ist?)

Unse­re klu­gen Argu­men­te, unse­re pro­fun­den Ana­ly­sen, unser his­to­ri­sches Wis­sen, unse­re beharr­lich auf­recht erhal­te­ne Erin­ne­rung, unser Pro­test­ak­ti­vis­mus haben dazu wenig bei­getra­gen. Eine natür­li­che Alters­schwä­che hat eingesetzt.

Aber ich den­ke den­noch, daß unse­re Bemü­hun­gen nicht umsonst waren.

Wir haben einen Über­lie­fe­rungs­chatz ange­häuft, der sei­ne Erben fin­den wird, dar­un­ter Men­schen, die eben erst gebo­ren wurden.